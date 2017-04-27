"Карл", где же ты? Об американской авианосной группе

Что касается "Карла Винсона", то это моя вина в этой путанице. Я не смог адекватно передать эту информацию прессе, другим СМИ.

После серии нестыковок с тем, где же в момент заявлений американского президента Трампа находился авианосец «Карл Винсон», объясняться пришлось командующему Тихоокеанским командованием ВМС США адмиралу Гаррису. Чтобы не выставлять Трампа, заявившего ещё в начале апреля, что «Карл Винсон» почти подошёл к берегам Северной Кореи, в неприглядном свете, Гарри Гаррису пришлось взять вину за «неправильное представление информации» на себя.Гарриса цитирует РИА Новости Напомним, что когда американская авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» двигалась в направлении Австралии, Трамп заявлял, что авианосец уже подходит к берегам Корейского полуострова и вот-вот выйдет на «целевые позиции». На момент того высказывания между «Карлом Винсоном» и берегами Корейского полуострова было около 2,5 тыс. морских миль.Некоторое время назад поправлять Трампа пришлось главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему, что президент был "неправильно проинформирован". Судя по всему, от Трампа американским адмиралам могло изрядно достаться - именно поэтому представители военного ведомства бросились оправдывать президента и его заявления о "потерявшейся" авианосной группе.