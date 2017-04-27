08:56 27 апреля

"Карл", где же ты? Об американской авианосной группе

После серии нестыковок с тем, где же в момент заявлений американского президента Трампа находился авианосец «Карл Винсон», объясняться пришлось командующему Тихоокеанским командованием ВМС США адмиралу Гаррису. Чтобы не выставлять Трампа, заявившего ещё в начале апреля, что «Карл Винсон» почти подошёл к берегам Северной Кореи, в неприглядном свете, Гарри Гаррису пришлось взять вину за «неправильное представление информации» на себя.

Гарриса цитирует РИА Новости :
Что касается "Карла Винсона", то это моя вина в этой путанице. Я не смог адекватно передать эту информацию прессе, другим СМИ.


"Карл", где же ты? Об американской авианосной группе



Напомним, что когда американская авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» двигалась в направлении Австралии, Трамп заявлял, что авианосец уже подходит к берегам Корейского полуострова и вот-вот выйдет на «целевые позиции». На момент того высказывания между «Карлом Винсоном» и берегами Корейского полуострова было около 2,5 тыс. морских миль.

Некоторое время назад поправлять Трампа пришлось главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему, что президент был "неправильно проинформирован". Судя по всему, от Трампа американским адмиралам могло изрядно достаться - именно поэтому представители военного ведомства бросились оправдывать президента и его заявления о "потерявшейся" авианосной группе.

Использованы фотографии: Alpha Coders
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Комментарии 26

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:10
    Чтобы не выставлять Трампа, заявившего ещё в начале апреля, что «Карл Винсон» почти подошёл к берегам Северной Кореи, в неприглядном свете, Гарри Гаррису пришлось взять вину за «неправильное представление информации» на себя.
    Ну бодаться со страной у которой есть ЯО то ещё удовольствие.Видимо этот поход к берегам Кореи назовут ."Великий трамповский обход" laughing
    Наблюдатель2014
    1. dik-nsk Сегодня, 07:12
      На момент того высказывания между «Карлом Винсоном» и берегами Корейского полуострова было около 2,5 тыс. морских миль

      навеяло:
      - ты откуда?
      - из под Питера
      - сейчас все из под Питера, а конкретнее?
      - тамбовские мы laughing
      dik-nsk
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:45
        [
        - ты откуда?
        - из под Питера
        - сейчас все из под Питера, а конкретнее?
        - тамбовские мы [/quote]
        а мы из за МКАДа...-откуда конкретнее...?- с Урала... laughing
        Mystery12345
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:15
    Не смог одекватно обьяснить-бухал беспробудно,что ли? fool Это лишний раз подтверждает изобилие неадекватов в сша! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. sabakina Сегодня, 07:34
      Нет, скорее всего та же история, что и во времена И.Сталина. Руководителю докладывали то, что он хотел услышать.
      sabakina
  3. Masya Masya Сегодня, 07:17
    "Карл", где же ты?


    laughing
    Masya Masya
  4. Шукшин Сегодня, 07:17
    ЦРУшники опять подставили Трампа, сказали ложные координаты. Если сами не знаете, забыли, ошиблись спросите в ГРУ России, там точно выдадут координаты каждого авианосца США)))
    Шукшин
    1. Masya Masya Сегодня, 07:20
      сказали ложные координаты.

      А он их читать умеет? Вот вопрос... wink
      Masya Masya
      1. Шукшин Сегодня, 07:56
        Умел бы читать координаты, стал бы геологом или военным, а так только президентом агонизирующей страны.
        Шукшин
        1. Masya Masya Сегодня, 08:05
          а так только президентом агонизирующей страны.

          Что- то больно долго она агонизирует... Сколько себя помню, все про загнивающий слышу, когда сгниет и сгинет уже?
          Masya Masya
          1. Шукшин Сегодня, 08:17
            США и Англия это страны паразиты с паразитирующими экономиками, сами развиваться не могут, все развитие, это грабеж др. стран.
            Когда всем соседям хорошо они могут себя защитить, то им плохо очень они загнивають.
            Долгое время жировали на ресурсах СССР, после этого Ирак. Ливия...
            Шукшин
        2. JBlack Сегодня, 08:28
          Агонизирующей, аж прослезился, экономика пошла в рост, новые рабочие места, мин. зп 9$ в час, стоимость продуктов сопоставима с нашей, бензин дешевле, ввп огромен, мы даже их гос облигации покупаем, значит уверены в них, как и китай и ко. Я тоже хочу чтобв Россия так агонизировала.
          JBlack
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:29
    У берегов Кореи, Карл!
    Лёня Пантелеев
  6. Torkvat Torkvat Сегодня, 07:34
    Даа...флота у РФ нет...после Цусимы и "героического" перехода в 41 БКФ, высшее руководство страны поняло,что флот стоит чудовищных денег,а тонет очень быстро....
    Torkvat Torkvat
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:43
      Даа...флота у РФ нет.

      Гражданин под исландским флагом, а причем тут российский флот если статья про американский авианосец? По поводу российского флота. Есть у России флот и хватит сил, чтобы надрать одно место скандинавским странам и Британии в придачу.
      rotmistr60
      1. Yngvar Сегодня, 07:53
        Конечно Россия виновата, ГРУ не правильно информировала Трампа!
        Yngvar
    2. Шукшин Сегодня, 08:07
      Torkvat Torkvat, флота в России нет, армии нет, особенно нет ВКС, вообще ничего кроме медведей нет)))
      Шукшин
    3. Тень тьмы Сегодня, 08:23
      Запад на фекалии изошёл когда Россия одного "Адмирала Кузнецова" в мировой океан выкатила, что же будет если Россия, по вашим словам, обзаведется флотом? Обвините нас в геноциде человечества?
      Тень тьмы
    4. Mystery12345 Сегодня, 08:40
      Цитата: Torkvat Torkvat
      Даа...флота у РФ нет...после Цусимы и "героического" перехода в 41 БКФ, высшее руководство страны поняло,что флот стоит чудовищных денег,а тонет очень быстро....

      а у вас бритых типа -флот...ага... tongue
      Mystery12345
  7. Altona Сегодня, 07:38
    Японский городовой! Это они как же командовать собираются, если Верховный главнокомандующий думает, что его корабли уже подошли и взяли в прицел КНДР, а на самом деле эти корабли бороздят морские просторы вблизи Австралии? В общем, я не знаю, что там докладывают ему адмиралы, если такая неразбериха у них с командованием. Может по чьему-то указанию эти корабли специально оттащили подальше, чтобы у Иванки не было соблазна поиграть в кораблики с Ыном? laughing fellow
    Altona
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:40
      Иванке лучше со своим с.екельком играть.
      Лёня Пантелеев
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:39
    Я не смог адекватно передать эту информацию прессе, другим СМИ.

    Если адекватно не смог передать информацию. то как же командовать флотом? Он не Трампа прикрыл, а расписался в своей несостоятельности.
    rotmistr60
  9. Yngvar Сегодня, 07:51
    Ну а чё? Всего то две монтировки по карте...
    Yngvar
  10. Шукшин Сегодня, 08:00
    "Я не смог адекватно передать эту информацию прессе, другим СМИ"
    Выходит президент США получает информацию о месте пребывания авианосцев из прессы и др. СМИ, как в прочем и ЦРУ)))
    Шукшин
  11. Громобой Сегодня, 08:27
    Уже пора привыкнуть,что Трамп ради создания большего эффекта и впечатления способен болтать на камеру или строчить в своём аккаунте абсолютную чушь.Если у Обамы пресс-секретари этим грешили,то теперь вместо них сам американский президент отдувается.
    Хотя ничего стрёмного в этом нет:
    Его команде нужно было продемонстрировать в тот момент китайским "товарищам" свою непреклонную позицию по КНДР и все козыри на руках какие только есть.Вот и подкинул Трамп лишнего туза из рукава в виде этого самого авианосца.
    Мораль сей басни такова,что ВМС при Трампе будет и дальше держать прессу и публику за идиотов,а группировки кораблей будут передвигаться в приказанную точку по расписанию.У вас есть это расписание..?Ну ,а чего тогда шум?)))
    Громобой
  12. keeper03 Сегодня, 08:31
    Что касается "Карла Винсона", то это моя вина в этой путанице. Я не смог адекватно передать эту информацию прессе, другим СМИ.
    В вашей адекватности уже давно сомневается весь Мир, проклятые агрессоры !!! no
    keeper03
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