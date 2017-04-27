Ассанж: в США ведётся война против свободы слова
Ведя предвыборную кампанию, мистер Трамп обожал «Викиликс», а мистер Помпео (с января 2017 г. цээрушный босс) испытывал «восторг», потребляя публикации ресурса на тему Обамы. Однако позднее разоблачения коснулись ЦРУ — и прошла любовь, завяли помидоры.
Об этом рассказывает товарищ Ассанж, и рассказывает не на каком-нибудь затрапезном сайте, а в газете «Вашингтон Пост» .
Майк Помпео в своём первом выступлении на посту директора ЦРУ решил объявить войну не противникам Соединённых Штатов, а свободе слова, считает Джулиан Ассанж, редактор разоблачительного ресурса «Викиликс». Упомянутый ресурс Помпео определяет как «негосударственную враждебную разведывательную службу».
Согласно мировоззренческим установкам Помпео, говорить правду об администрации может быть преступлением. Неудивительно, ибо и генеральный прокурор США считает арест Ассанжа «приоритетным». В новостях уже говорят, что федеральные прокуроры взвешивают, как им поступить с Ассанжем. Выбирают: возбудить обвинения против участников WikiLeaks в сговоре, похищении государственной собственности или нарушении закона о шпионаже.
Все эти обвинения раздаются после выхода первой публикации «Vault 7» от WikiLeaks (свидетельства о некомпетентности ЦРУ и др.). Речь идёт о создании «агентства» стоимостью в миллиарды долларов налогоплательщиков, которое занималось кибервирусами и программами взлома, над которыми руководители быстро потеряли контроль и потом попытались это дело скрыть. Публикации также показали, что цээрушники пытаются «заразить» основные потребительские товары и автомобили компьютерными вирусами.
Директор ЦРУ публично демонизирует издателя WikiLeaks, характеризует его как «мошенника», «труса» и «врага». По мнению Ассанжа, это должны учесть все журналисты. Следующим шагом Помпео будет удар по конституционному праву американцев на получение честной информации о правительстве.
Личные свободы Ассанжа мистер Помпео уже отменил: «Он сидит в посольстве в Лондоне. Он не гражданин США».
Кромке того, Помпео продемонстрировал «удивительную иронию», когда предложил WikiLeaks «сосредоточиться на автократических режимах в этом мире, которые фактически подавляют свободу слова и инакомыслия».
На самом деле Помпео уже попал в «неприглядную компанию», где числятся Эрдоган (257.934 документа, опубликованных WikiLeaks), Асад (2,3 млн. документов), диктатор Саудовской Аравии (122.609 документов). И это лишь немногие деятели, которые тоже пытались подвергнуть цензуре WikiLeaks.
А ведь Помпео когда-то «фанател» от «Викиликс». 24 июля 2016 г. он, прочитавший материалы «Викиликс», издевался в «Твиттере» над Обамой. Помпео любил WikiLeaks, когда понимал, что ресурс публикует материалы, раскрывающие недостатки его политических соперников. Только когда публикации портала коснулись конторы Помпео, WikiLeaks превратился в его цель.
Следом, добавим, в цель превратился и Джулиан Ассанж, для которого цээрушные деятели уже исключили свободу слова.
Почему же в «Вашингтон Пост» выходит такая статья? Всё просто: в «Вашингтон Пост» работают люди, которым не по нраву республиканская администрация Трампа и его спецслужбистская команда. Трамп давно не в ладах с отечественной прессой, и пресса отвечает ему взаимностью.
Об этом рассказывает товарищ Ассанж, и рассказывает не на каком-нибудь затрапезном сайте, а в газете «Вашингтон Пост» .
Директор ЦРУ мистер Помпео (кадр из видео «Вашингтон Пост»)
Майк Помпео в своём первом выступлении на посту директора ЦРУ решил объявить войну не противникам Соединённых Штатов, а свободе слова, считает Джулиан Ассанж, редактор разоблачительного ресурса «Викиликс». Упомянутый ресурс Помпео определяет как «негосударственную враждебную разведывательную службу».
Согласно мировоззренческим установкам Помпео, говорить правду об администрации может быть преступлением. Неудивительно, ибо и генеральный прокурор США считает арест Ассанжа «приоритетным». В новостях уже говорят, что федеральные прокуроры взвешивают, как им поступить с Ассанжем. Выбирают: возбудить обвинения против участников WikiLeaks в сговоре, похищении государственной собственности или нарушении закона о шпионаже.
Все эти обвинения раздаются после выхода первой публикации «Vault 7» от WikiLeaks (свидетельства о некомпетентности ЦРУ и др.). Речь идёт о создании «агентства» стоимостью в миллиарды долларов налогоплательщиков, которое занималось кибервирусами и программами взлома, над которыми руководители быстро потеряли контроль и потом попытались это дело скрыть. Публикации также показали, что цээрушники пытаются «заразить» основные потребительские товары и автомобили компьютерными вирусами.
Директор ЦРУ публично демонизирует издателя WikiLeaks, характеризует его как «мошенника», «труса» и «врага». По мнению Ассанжа, это должны учесть все журналисты. Следующим шагом Помпео будет удар по конституционному праву американцев на получение честной информации о правительстве.
Личные свободы Ассанжа мистер Помпео уже отменил: «Он сидит в посольстве в Лондоне. Он не гражданин США».
Кромке того, Помпео продемонстрировал «удивительную иронию», когда предложил WikiLeaks «сосредоточиться на автократических режимах в этом мире, которые фактически подавляют свободу слова и инакомыслия».
На самом деле Помпео уже попал в «неприглядную компанию», где числятся Эрдоган (257.934 документа, опубликованных WikiLeaks), Асад (2,3 млн. документов), диктатор Саудовской Аравии (122.609 документов). И это лишь немногие деятели, которые тоже пытались подвергнуть цензуре WikiLeaks.
А ведь Помпео когда-то «фанател» от «Викиликс». 24 июля 2016 г. он, прочитавший материалы «Викиликс», издевался в «Твиттере» над Обамой. Помпео любил WikiLeaks, когда понимал, что ресурс публикует материалы, раскрывающие недостатки его политических соперников. Только когда публикации портала коснулись конторы Помпео, WikiLeaks превратился в его цель.
Следом, добавим, в цель превратился и Джулиан Ассанж, для которого цээрушные деятели уже исключили свободу слова.
Почему же в «Вашингтон Пост» выходит такая статья? Всё просто: в «Вашингтон Пост» работают люди, которым не по нраву республиканская администрация Трампа и его спецслужбистская команда. Трамп давно не в ладах с отечественной прессой, и пресса отвечает ему взаимностью.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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