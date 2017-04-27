МО РФ закупает партию БТ-3Ф

Практика инициативных работ приветствуется министерством обороны. Но есть правило: любая техника, сделанная в инициативном порядке, должна соответствовать нашим требованиям. Мы не присутствуем в процессе создания инициативной техники, а только на этапе ее опытной эксплуатации. Поэтому мы по договоренности закупим партию, проведём испытания, а по результатам сделаем выводы. У нас есть профильный институт, он проводит испытания.

Согласно информации РИА Новости , замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил о том, что военное ведомство России планирует приобрести партию новых бронетранспортеров БТ-3Ф , выпускаемых Волгоградским тракторным заводом, для опытной эксплуатации.В существующей конфигурации бронетранспортер БТ-3Ф способен перевозить 12 десантников с оружием. При этом утверждается, что путем перекомпоновки достаточно объемного десантного отделения можно найти место для двух дополнительных сидений десанта. Для попадания в машину и десантирования личный состав должен использовать набор люков в разных частях рубки десантного отделения.