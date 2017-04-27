США могут выйти из Договора о РСМД

Сэр, это политический вопрос, который, как я знаю, рассматривается.

Я бы сказал, что мы (то есть США) в одностороннем порядке не действуем творчески в плане разработки собственных вооружений.

Что мы (США) можем сделать, так это разработать свои собственные гиперзвуковые вооружения и усовершенствовать (системы) защиты от них. Тем не менее, одной из проблем является стоящий перед нами вопрос о ДРСМД. Создание гиперзвуковых вооружений, способных стать ровней китайскому оружию, исключено ДРСМД.