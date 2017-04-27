13:47 27 апреля

США могут выйти из Договора о РСМД

Согласно информации ТАСС , глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Харри Харрис заявил о проработке Вашингтоном вопроса о перезаключении российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выхода из него.

США могут выйти из Договора о РСМД


Адмирал несколько раз высказал сожаления о неучастии Китая в ДРСМД. С его слов, 95% ракетного арсенала Пекина не соответствует условиям договора.


Конгрессмен Хэл Роджерс (республиканец, от штата Кентукки) спросил у военного, стоит ли США "рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД или выхода" из него с учетом обвинений в адрес России в нарушении данного договора.

Сэр, это политический вопрос, который, как я знаю, рассматривается.

- пояснил Х. Харрис.

С его слов, "Россия нарушает ДРСМД в части, касающейся обычных", а не ядерных ракет. Х. Роджерс поинтересовался у адмирала, следует ли рассматривать договор в качестве сковывающего американскую армию фактора.

Я бы сказал, что мы (то есть США) в одностороннем порядке не действуем творчески в плане разработки собственных вооружений.

- ответил военный.

Особое беспокойство у Х. Харриса вызывает разработка Китаем гиперзвукового оружия.

Что мы (США) можем сделать, так это разработать свои собственные гиперзвуковые вооружения и усовершенствовать (системы) защиты от них. Тем не менее, одной из проблем является стоящий перед нами вопрос о ДРСМД. Создание гиперзвуковых вооружений, способных стать ровней китайскому оружию, исключено ДРСМД.


Как пояснил адмирал, ему не известно об "обсуждениях с целью включить Китай в существующий ДРСМД или заключить с Китаем отдельный договор" на этот счет.

Как он полагает, Пекин "следит за примером России на Украине и применяет аспекты этого в Южно-Китайском море".

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Впоследствии Вашингтон неоднократно повторял данный тезис, с которым Москва категорически не согласна. При этом РФ выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР Договор приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до того, как они ликвидировали ракеты соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Уничтожению подлежали пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. Стороны также обязались не производить и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В целях контроля за соблюдением положений Договора каждой стороне было предоставлено право проводить инспекции в течение 13 лет. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность.

Договор является бессрочным. Каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из ДРСМД должно быть сделано за шесть месяцев.


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Комментарии 42

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:57
    а оно нам надо?
    Толстоевский
    1. tiredwithall Сегодня, 12:00
      Цитата: Толстоевский
      а оно нам надо?

      Нам - нет, а как поведет себя правительство?
      tiredwithall
      1. рич Сегодня, 12:04
        США не желает убирать свои войска из Европы. Но при этом боятся, что их тоже могут достать ракеты России. Всячески раздувая истерические высказывания, пытаются как то повлиять на ситуацию с нашими ракетами оборонительного действия. Правильно и делают, что боятся. Достать мы всё равно достанем, как бы они не кричали. А ракеты уничтожать России не стоит.
        рич
        1. elmi Сегодня, 12:13
          с целью включить Китай в существующий ДРСМД или заключить с Китаем отдельный договор"

          Китай не повторяет чужих ошибок и ни за что не войдет в договор ДРСМД....
          elmi
          1. раф Сегодня, 12:34
            вы входите в состав китайского руководства?
            раф
            1. elmi Сегодня, 12:45
              По вашему любое мнение о предполагаемом действии Китая причисляет участников ВО к причислению китайского руководства?
              elmi
          2. dorz Сегодня, 12:39
            После выхода или пересмотра договора лет через 5 американцы разместят в Европе ракеты типа "Першинг".
            dorz
            1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:47
              Цитата: dorz
              После выхода или пересмотра договора лет через 5 американцы разместят в Европе ракеты типа "Першинг".


              И не только в Европе....
              DOCTOR ZLO
            2. elmi Сегодня, 12:52
              Это если страны европы согласятся, но не думаю что они пойдут на это, так как автоматически станут мишенями. Потом что нам помешает в ответ разместить ракеты на Кубе,Венесуэле? Думаю американцы помня о Карибским кризисе не пойдут на крайнее обострение, хотя могут и пойти, так как власть при СССР и сейчас разные
              elmi
              1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:57
                elmi Сегодня, 12:52 ↑
                Это если страны европы согласятся, но не думаю что они пойдут на это, так как автоматически станут мишенями.

                А кто их в прошлый раз спрашивал про "Першинги", они и так мишени, разрешив разместить на своей территории тактическое ЯО.
                Если РФ выйдет из РСМД, мы США все равно не достанем, а вот США разместив свои РСД в Европе и Азии нас достанут....
                DOCTOR ZLO
                1. elmi Сегодня, 13:03
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  А кто их в прошлый раз спрашивал про "Першинги", они и так мишени, разрешив разместить на своей территории тактическое ЯО.

                  Сейчас страны европы более независимы,нежели раньше. Да по сути страны европы уже имеют эти ракеты как бы свои, но сделанные в сша, по сути договор не работает-страны нато имеют ракеты а мы нет.
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  Если РФ выйдет из РСМД, мы США все равно не достанем, а вот США разместив свои РСД в Европе и Азии нас достанут....

                  США достанем по любому-межконтинентальные ракеты,дальности в 12000км хватит с запасом. Повторюсь американские ракеты уже сейчас есть в этих странах под лейблом сделано у нас
                  elmi
                  1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:20
                    elmi Сегодня, 13:03 ↑
                    Сейчас страны европы более независимы,нежели раньше.

                    Хотелось бы верить, но не верится почему то.....(Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии разместят на своей территории хоть МХ в шахтах).....разместят в Восточной Европе, а пострадает вся Европа и Западная Европа ничего с этим не сделает, т.к. страны Восточной Европы больше слушаются США, а не Германию....

                    страны европы уже имеют эти ракеты как бы свои

                    от ракет такого класса (наземного базирования) все отказались, сразу после роспуска ОВД ("Лансы" например), Франция порезала свои РСД...., это и понятно возможная линия фронта отодвинулась на тысячи километров, за счет новых членов и распада СССР....
                    РСД намного дешевле чем МБР, поэтому в Европе они появятся как грибы........
                    DOCTOR ZLO
                    1. elmi Сегодня, 13:40
                      Цитата: DOCTOR ZLO
                      Хотелось бы верить, но не верится почему то.....(Польша, Румыния, Болгария, страны Балтии разместят на своей территории хоть МХ в шахтах).....разместят в Восточной Европе, а пострадает вся Европа и Западная Европа ничего с этим не сделает, т.к. страны Восточной Европы больше слушаются США, а не Германию....

                      За все страны не говорю, Польша,Румыния,Болгария за независимых не считаю,по сути они шавки сша,можно добавить страны Прибалтики и даже Украину. Другое дело они присмелели от безнаказанности, займи мы жесткую политику в отношении этих стран, к примеру экономическая блокада и т.д. они бы по другому бы запели, рано или поздно народ этих стран смел бы прозападное правительство, кушать всем хочется....
                      Цитата: DOCTOR ZLO
                      от ракет такого класса (наземного базирования) все отказались, сразу после роспуска ОВД ("Лансы" например), Франция порезала свои РСД...., это и понятно возможная линия фронта отодвинулся на тысячи километров, за счет новых членов и распада СССР....
                      РСД намного дешевле чем МБР, поэтому в Европе они появятся как грибы........

                      Даже если не брать в расчет страны европы, то уже шесть стран имеют ракеты средней дальности наземного базирования. Среди них КНР, Иран, КНДР, Индия, Израиль, Пакистан. Все же я считаю что ракеты средней дальности иметь мы должны, тем более в морском исполнении уже имеем. Все же мы сухопутная держава, а не островная как америка,наши соседи имеют, а мы нет, и им выгодно что бы мы не имели ракеты средней дальности
                      elmi
          3. Stas157 Сегодня, 12:52
            Цитата: elmi
            Китай не повторяет чужих ошибок и ни за что не войдет в договор ДРСМД....

            То что СССР пошел на подписание ДРСМД это была, отнюдь не ошибка, а скорее достижение! Ведь ровно после этого американцы не стали размещать свои РС и МД в Европе и Турции(пистолет у виска!). После выхода из него, США смогут разместить ракеты, например в прибалтике, или тем хуже на Украине, что тогда запоете?
            Stas157
            1. elmi Сегодня, 12:55
              Цитата: Stas157
              После выхода из него, США смогут разместить ракеты, например в прибалтике, или тем хуже на Украине, что тогда запоете?

              Вокальных данных не имею, так что врятли запою. В ответ можем разместить ракеты на Кубе и Винесуэле. Потом по сути этот договор больше выгоден США так как она далеко, а страны нато по сути уже имеют ракеты ближнего и среднего радиуса, а мы нет. Договор подписывался тогда когда такие ракеты были лишь у США и СССР, а сейчас у стран нато
              elmi
              1. Eine andere Meinung Сегодня, 13:32
                ... а головой кирпичи ломаете и ещё в неё едите? Кто вас на Кубу пригласит? Они лишились американских санкций и счастливы. Может Винесуэла ваш надежный союзник? США помашет $ и попросят вас свернуть то, что ещё и развернуть не успеете
                Eine andere Meinung
    2. словак Сегодня, 12:47
      надо иметь российские базы максимально близко к США. Или десятки АПЛ, патрулирующие у их побережья. Американцам кажется, что могут угрожать России из Европы и с юга, оставаясь в относительной безопасности, вот эту иллюзию и надо разрушать.
      словак
  2. tiredwithall Сегодня, 11:58
    Боятся российских ракет.
    tiredwithall
    1. рич Сегодня, 12:05
      прочитайте внимательно заявление конгресса: Кроме того, конгрессмены намерены облегчить передачу союзникам США ракетных систем, подпадающих под договор РСМД. Этим заявлением США признали что нарушают договор РСМД. запрещенно производство и разработка данного класса ракет, даже для передаче третьим лицам. А обвинения РФ в этом, что бы потом отмазаться, мол мы занимались потому что РФ что-то там делала.
      рич
  3. Satum Сегодня, 11:59
    Как они пыхтят ))). С этим договором .Наши ss-x-8 все покоя не дают . Ну просто головная боль для янок bully
    Satum
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    Каждая из сторон имеет право выхода из него,

    Если это заложено в договоре, то какие проблемы, а тем более постоянные претензии с американской стороны? Или наши выжидают когда Сша первыми выйдут из договора? Но там хитрых тоже хватает.
    rotmistr60
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:09
    Тем хуже для матрасни.
    Лёня Пантелеев
  6. Zaurbek Сегодня, 12:11
    Я думаю, это не выгодно самим США и особенно Европе.
    У НАТО много средств поражения средней дальности высокоточных с конвенциональными и с ЯБЧ. Сейчас преимущество в шт за ними- тотальное. Ну выйдут они из договора, от того, что они еще нарастят количество нам сильно хуже не станет, а для Европы у нас легально появятся БР с дальностью до 5000км ( выполненные с учетом систем ПРО и современных понятий о КВО) и КР наземного базирования. В результате наше отставание в тактической авиации в шт и количестве ВС будет относительно дешево ликвидировано.
    Zaurbek
    1. ssergn Сегодня, 12:22
      Ну так и щас ничего не мешает нам ЛЕГАЛЬНО Жахнуть по Европе.
      Откуда нибудь из-за Урала.
      Просто время полёта увеличится, соответственно и время для принятия решения ими.
      ssergn
      1. Zaurbek Сегодня, 12:28
        Во первых подлетное Время разное, во вторых стоимость ракеты. Соответственно количество увеличится
        Zaurbek
  7. К0щей Сегодня, 12:11
    с точки зрения обывателя - не вижу никакого смысла в этом договоре для нас. система про в Вост. Европе теоретически (хз как практически, но тем не менее) нейтрализует наши мбр в Центр. России; соответственно нам нужно эти "про" нейтрализовать на случай нападения нато; лучше чем гиперзвуковые ракеты средней и малой дальности с ядерной бч наземного базирования, ничто их не нейтрализует. а именно их ограничивает договор.
    К0щей
  8. К-50 Сегодня, 12:15
    Адмирал несколько раз высказал сожаления о неучастии Китая в ДРСМД. С его слов, 95% ракетного арсенала Пекина не соответствует условиям договора.

    А сколько не соответствует Договору ракет у НАТО и союзников матрасии?
    К-50
  9. Masya Masya Сегодня, 12:15
    Адмирал несколько раз высказал сожаления о неучастии Китая в ДРСМД.

    Вот Китай молодцы! И никакой головной боли!!!
    Masya Masya
    1. adept666 Сегодня, 13:35
      Вот Китай молодцы! И никакой головной боли!!!

      Китаю такие комплексы априори не угрожают, а вот нам вполне. Размещённые вблизи наших границ даже обычные КР типа топоров весьма не приятны, а уж если будет что-то гиперзвуковое... У нас слишком рядом столица и промышленные центры - до них несколько минут лёту будет. Другая проблема это то что на земле можно дешево и сердито напихать таких систем разнесённых 100500 штук и их сложно контролировать. Поэтому появление такого оружия у наших границ боли нам добавит головной, а не убавит. Но собственно оно в Европе уже появилось, только в качестве ПРО просто наши "партнёры" скромно умалчивают, что в MK41 кроме противоракет и топоры загружаются...
      adept666
  10. segamegament Сегодня, 12:18
    Искандеры и Калибры им мешают? Не хотят хлопцы мирно сосуществовать и созидать, а не разрушать, видимо пришла пора кальчужку доставать, да подгонять, ибо не долго еще МИР продлится видимо...
    segamegament
  11. AlexTires Сегодня, 12:19
    А мне нравятся эти ребята!!! Все поставили с ног на голову, что бы обвинить Россию в нарушении договора, при этом сами пытаются подогнать под договор не предусмотренные им типы ракет, да еще откровенно нарушая договор по ПРО. А Кремль, видя откровенное нарушение ДПРО, как всегда отделывается констатацией очевидных факто и "сожалениями", что "партнеры" так себя ведут.... Не, случись что, они нас на мясо точно пустят...


    ,
    AlexTires
  12. mr.redpartizan Сегодня, 12:26
    Нам надо взять пример с США и заявить, что мы нанесем превентивные удары по Европе в случае размещения там американских ракет. Если ударим первые, то сломаем всю игру американцев, т.к. им придется выбирать между полномасштабной ядерной войной с нами и отступлением от наших границ. Нельзя допустить, чтобы нам к виску приставили пистолет.
    Сегодняшняя ситуация полностью копирует начало 60-х, когда США разместили ракеты в Турции.
    mr.redpartizan
    1. AlexTires Сегодня, 12:28
      Вы смеетесь, чтоли? Мы не можем 404 пригрозить, что перевешаем всю хунту на Крещатике, а заикаетесь про Европу....
      AlexTires
  13. Оператор Сегодня, 12:28
    Американцам надо сказать спасибо за их планируемый выход из договора о РМСД.

    Выйдя в ответ из этого договора, мы наконец-то сможем компенсировать отставание в этом виде вооружений от Китая, Северной Кореи, Индии, Пакистана, Ирана и Израиля. Ракеты средней дальности типа советского "Пионера" позволят забрасывать термоядерные заряды из Анадыря в Лос-Анджелес на расстояние 5500 км, т.е. поставить под удар все Тихоокеанское побережье США.

    Получится большая экономия финансов и зарядов, размещенных на дорогостоящих МБР и БРПЛ, которые можно будет перенацелить на центральные районы и Атлантическое побережье США.

    Кроме того, "Пионеры", размещенные в Западной Сибири, позволят из одного места держать под прицелом всю Европу, Азию и Северную Африку, также экономя заряды МБР и БРПЛ, ограниченные договором СНВ-3.
    Оператор
    1. капрал Сегодня, 12:45
      Аналлог "Першингов" в прибалтике- ночной кошмар любого кремлевского главнюка.
      капрал
      1. Оператор Сегодня, 12:49
        Американские АПЛ давно отработали пуск "Трайдентов" по пологой траектории на дальность 3000 км с подлетным временем 15 минут.

        Т.е. Россия постоянно находится под угрозой удара аналогами ракет средней дальности. Наличие "Першингов" не обязательно.

        Вот об этом надо заботиться начальнику ГОУ ГШ ВС РФ Виктору Познихиру, а не о мифическом оружии "моментального глобального удара".
        Оператор
        1. капрал Сегодня, 13:12
          Цитата: Оператор
          по пологой траектории на дальность 3000 км с подлетным временем 15 минут.

          С першингом - 8 минут, есть разница?
          капрал
          1. Оператор Сегодня, 13:30
            Подлетное время Першинга-2 на максимальную дистанцию стрельбы в 1850 км равно 10 минутам.
            Оператор
  14. Вальцманюга Сегодня, 12:33
    Договариваться с матраснёй что с шулером играть , надо усиливать свою оборону не обрашая на вопли матрасни , пусть с ними смертнички из европы разбираются .
    Вальцманюга
  15. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:51
    Есть один плюс от всего этого. Если Договор о РСМД, будет расторгнут, цены на недвижимость в Европе упадут однозначно.
    DOCTOR ZLO
  16. iouris Сегодня, 13:01
    Если стартовые позиции ракет уже находятся в 800 км от Москвы, то зачем США договор о РСМД, а, главное, что их остановит? А вот держать под прицелом базы и города в Европе до Гибралтара включительно очень важно (чисто психологически).
    iouris
  17. Vita VKO Сегодня, 13:31
    США системно разрывают все договоры сдерживающие их планы по милитаризации стран граничащих с Россией и Китаем. Им это сейчас не выгодно, единственный критерий регламентирующий политику главного международного террориста. Следовательно Китай, Россия и ряд других стран должны объединенными усилиями добиться, что бы США было выгодно придерживаться международного права.
    Vita VKO
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