США могут выйти из Договора о РСМД
Согласно информации ТАСС , глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Харри Харрис заявил о проработке Вашингтоном вопроса о перезаключении российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выхода из него.
Адмирал несколько раз высказал сожаления о неучастии Китая в ДРСМД. С его слов, 95% ракетного арсенала Пекина не соответствует условиям договора.
Конгрессмен Хэл Роджерс (республиканец, от штата Кентукки) спросил у военного, стоит ли США "рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД или выхода" из него с учетом обвинений в адрес России в нарушении данного договора.
- пояснил Х. Харрис.
С его слов, "Россия нарушает ДРСМД в части, касающейся обычных", а не ядерных ракет. Х. Роджерс поинтересовался у адмирала, следует ли рассматривать договор в качестве сковывающего американскую армию фактора.
- ответил военный.
Особое беспокойство у Х. Харриса вызывает разработка Китаем гиперзвукового оружия.
Как пояснил адмирал, ему не известно об "обсуждениях с целью включить Китай в существующий ДРСМД или заключить с Китаем отдельный договор" на этот счет.
Как он полагает, Пекин "следит за примером России на Украине и применяет аспекты этого в Южно-Китайском море".
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Впоследствии Вашингтон неоднократно повторял данный тезис, с которым Москва категорически не согласна. При этом РФ выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР Договор приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до того, как они ликвидировали ракеты соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Уничтожению подлежали пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. Стороны также обязались не производить и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В целях контроля за соблюдением положений Договора каждой стороне было предоставлено право проводить инспекции в течение 13 лет. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность.
Договор является бессрочным. Каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из ДРСМД должно быть сделано за шесть месяцев.
Адмирал несколько раз высказал сожаления о неучастии Китая в ДРСМД. С его слов, 95% ракетного арсенала Пекина не соответствует условиям договора.
Конгрессмен Хэл Роджерс (республиканец, от штата Кентукки) спросил у военного, стоит ли США "рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД или выхода" из него с учетом обвинений в адрес России в нарушении данного договора.
Сэр, это политический вопрос, который, как я знаю, рассматривается.
- пояснил Х. Харрис.
С его слов, "Россия нарушает ДРСМД в части, касающейся обычных", а не ядерных ракет. Х. Роджерс поинтересовался у адмирала, следует ли рассматривать договор в качестве сковывающего американскую армию фактора.
Я бы сказал, что мы (то есть США) в одностороннем порядке не действуем творчески в плане разработки собственных вооружений.
- ответил военный.
Особое беспокойство у Х. Харриса вызывает разработка Китаем гиперзвукового оружия.
Что мы (США) можем сделать, так это разработать свои собственные гиперзвуковые вооружения и усовершенствовать (системы) защиты от них. Тем не менее, одной из проблем является стоящий перед нами вопрос о ДРСМД. Создание гиперзвуковых вооружений, способных стать ровней китайскому оружию, исключено ДРСМД.
Как пояснил адмирал, ему не известно об "обсуждениях с целью включить Китай в существующий ДРСМД или заключить с Китаем отдельный договор" на этот счет.
Как он полагает, Пекин "следит за примером России на Украине и применяет аспекты этого в Южно-Китайском море".
США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Впоследствии Вашингтон неоднократно повторял данный тезис, с которым Москва категорически не согласна. При этом РФ выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.
ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Вступил в силу 1 июня 1988 года. В 1992 году в связи с распадом СССР Договор приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина (до того, как они ликвидировали ракеты соответствующего класса). Под действие ДРСМД подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. Всего СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846. Уничтожению подлежали пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. Стороны также обязались не производить и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности. В целях контроля за соблюдением положений Договора каждой стороне было предоставлено право проводить инспекции в течение 13 лет. 31 мая 2001 года Россия и США закончили инспекционную деятельность.
Договор является бессрочным. Каждая из сторон имеет право выхода из него, если решит, что "связанные с содержанием договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы". Уведомление о выходе из ДРСМД должно быть сделано за шесть месяцев.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти