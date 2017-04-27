13:55 27 апреля

ВСУ наращивают свое присутствие у границы с Крымом

Украинские власти наращивают военное присутствие у границ Российской Федерации в районе Крымского полуострова, передает РИА Новости сообщение члена крымского правительства Заура Смирнова.

ВСУ наращивают свое присутствие у границы с Крымом


По его словам, согласно информации, полученной из достоверных источников, ВСУ намерены провести на этой неделе у крымской границы очередное учение. На этот раз будут отрабатываться задачи по форсированию водных преград. При этом власти Крыма никто об этом официально не уведомлял.


За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе,
сказал Смирнов.

Позже в командовании «ЮГ» ВС Украины эту информацию подтвердили. Та сообщили, что в Херсонской области будет проведено учение с отдельной мотопехотной бригадой.

Смирнов отметил, что Киев демонстрацией своего оружия не запугает крымчан, «надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов», желающих приехать в этом году на полуостров.

Крым открыт, в том числе и для украинских туристов, где их ждет комфортная и дружелюбная обстановка,
подчеркнул он.

Использованы фотографии: http://antikor.com.ua
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Комментарии 42

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  1. рич Сегодня, 12:37
    Хорошая новость. Пусть эти вояки лучше трясут своими причандалами возле защищенного Крыма, чем возле многострадального Донбасса.
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:39
      Дим hi Может они сдаваться приехали ? lol
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 12:41
        Доброго дня, Павел. Заголовок не соответствует содержанию. Учения - это не увеличение группировки - поучились и вернулись в места постоянной дислокации. Вот если не вернутся, тогда "...наращивает военное присутствие...".
        решили в очередной раз поиграть в "Зарницу")))
        рич
        1. kapitan92 Сегодня, 12:53
          Цитата: рич
          Учения - это не увеличение группировки - поучились и вернулись в места постоянной дислокации. Вот если не вернутся, тогда "...наращивает военное присутствие...".

          Начнем с того, что любые учения это увеличение группировки войск, техники и т.д. Настораживает не это! Идет увеличение группировки на Донбассе, увеличение группировки на границе с Крымом - совпадение, или четко спланированная операция. Что за этим последует, "случайная" провокация на границе? Возможно! Цель - сорвать туристический сезон в Крыму или далеко идущие планы. Режим параши только война может спасти, желательно до последнего хунтенка. hi
          kapitan92
          1. К0щей Сегодня, 13:03
            ай, бросьте. чтобы мы не поехали куда-то отдыхать, там должны быть даже не боевые действия, а реальная война или природное бедствие. бряцание оружием или даже стрельба нашего человека мало пугают. если бы власти не запретили возить туристов в Египет после теракта, наши бы в период охлаждения отношений с Турцией сразу бы туда ломанулись, и клали все с прибором на всякие угрозы жизни, если эти угрозы лишь потенциально опасны))
            К0щей
            1. kapitan92 Сегодня, 13:11
              Цитата: К0щей
              ай, бросьте. чтобы мы не поехали куда-то отдыхать, там должны быть даже не боевые действия, а реальная война или природное бедствие.

              Речь идет не о российском туристе, хотя большинство родителей с детьми в определенных случаях не поедут. Речь идет о туристах с окраины и запада, количество которых ежегодно увеличивается.
              Будет шумиха, ее западные и хохломанские СМИ разовьют до небес - цель достигнута.
              kapitan92
              1. К0щей Сегодня, 13:23
                давайте смотреть трезво: туристам на западе и так хорошо промывают мозг, без всяких провакаций, их кол-во и влияние на доходы с отрасли в крыму на уровне погрешности. поэтому особо влияния никто не заметит. а интуристы из СНГ, мало чем отличаются от наших. их и интуристами-то можно считать с натяжкой...
                К0щей
            2. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 13:20
              В Египте наших туристов полно,единственно,что немного сдерживает это отсутствие чартера!Зато цены реально привлекательны!
              просто ПАЛЫЧ
            3. ltc22A Сегодня, 13:31
              Цитата: К0щей
              ай, бросьте. чтобы мы не поехали куда-то отдыхать, там должны быть даже не боевые действия, а реальная война или природное бедствие. бряцание оружием или даже стрельба нашего человека мало пугают.

              Таки не пугайте. Я, подполковник запаса+ прапорщик в отставке приедем "отдыхать"
              ltc22A
          2. iConst Сегодня, 13:07
            Цитата: kapitan92
            увеличение группировки на границе с Крымом - совпадение, или четко спланированная операция. Что за этим последует, "случайная" провокация на границе? Возможно! Цель - сорвать туристический сезон в Крыму или далеко идущие планы.

            Сорвать сезон — это невозможно. Т.е. они своей цели не добьются.
            Если это часть плана по решению донбасской проблемы — тогда это мобилизация сил для нейтрализации возможной помощи России (как они очевидно полагают) ЛДНР с этой стороны.
            iConst
          3. yehat Сегодня, 13:48
            нет, активность связана с замораживанием финансирования из США
            нужно "заслужить" увеличение помощи.
            yehat
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:44
        а может и пожрать,когда в Севасе служил бывали такие случаи,у незалежных вояк тогда четко обозначен только обед был а,а завтрак и ужин,если привезут чего,вот они и приползали по приятельски брюхо набить.По всему видать не угомонятся,и Крым хочется и лезть ссыкотно,там ведь реально войска РФ,а не виртуальные полки увиденные укропитеками в Донбассе.
        Ратник с пулеметом
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
          Цитата: Ратник с пулеметом
          По всему видать не угомонятся,и Крым хочется и лезть ссыкотно,там ведь реально войска РФ,а не виртуальные полки увиденные укропитеками в Донбассе.

          Да и люлей в случае чего отсыплют отнюдь не виртуальных ...
          bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 12:40
      Ну проводят и проводят. Флаг им в ....куда -нибудь. Хотят судьбу за одно мечто подёргать- пущай. Фермеров херсонских жалко. Случись чего, укровермахт драпая все овощи им пообкакает laughing .
      Чёрный
    3. Spartanez300 Сегодня, 13:50
      Кишка тонка начать боевые действия в Крыму , так только обозначить что они еще существуют .
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 12:39
    Собрались Севаш с Турецким валом брать,пусть учатся посмотрим.
    Teberii
  3. Маки Авелльевич Сегодня, 12:41
    порвут Украинцев как тузик грелку.
    Маки Авелльевич
    1. avg-mgn Сегодня, 12:56
      Кому нужны эти рваные грелки.
      avg-mgn
    2. рич Сегодня, 12:56
      Маки Авелльевич:порвут Украинцев как тузик грелку
      Для чего вы это написали? Что бы спровоцировать русско-украинскую рознь? Нам "импортных" провокаторов на ВО не надо. Тем более провокация какая-то детсадовская.
      А украинская армия на своей собственной территории проводит ученья и на другие страны авианалеты не совершает в отличие кое от кого
      рич
      1. yehat Сегодня, 13:50
        зато тех, кого называют частью своей страны, артиллерией долбят чуть-ли не ежедневно.
        yehat
  4. словак Сегодня, 12:43
    А зачем? Если из Каспия приветы прилетают в Сирию с исключительной точностью, то у Крыма превратить в пыль ВСУ, как два пальца... Может быть укропы не слышали про ЮВО и его возможности?
    словак
  5. Вальцманюга Сегодня, 12:48
    Дичают наши "небратья" прямо махновщина натуральная , рыскают как гопнички между Крымом и Донбассом .
    Вальцманюга
  6. Masya Masya Сегодня, 12:51
    Понты дороже денег
    Понтушник это знает
    Крутых ведь много фенек
    А быть простым ломает
    Понты дороже денег! wink
    Masya Masya
    1. yehat Сегодня, 13:51
      это в Китае на южном побережье очень видно
      yehat
  7. Berkut752 Сегодня, 12:58
    Поглядите на флаг .международной организации даунов и все ваши мысли встанут на свои места.
    Berkut752
  8. den3080 Сегодня, 12:59
    На этот раз будут отрабатываться задачи по форсированию водных преград.

    перепрыгивать будут? под известную всем речевку: хто не скаче...
    den3080
    1. nizhegorodec Сегодня, 13:07
      а фигли им? Они Чёрное море выкопали, они его и перепрыгнут
      nizhegorodec
  9. masiya Сегодня, 13:04
    А тренироваться форсировать водные преграды будут наверное таким образом ...
    masiya
  10. Бензорез Сегодня, 13:08
    Крым открыт и для украинских граждан, где их ждёт комфортная и дружелюбная обстановка, сухое бельё, горячий чай и разговор по душАм. yes
    Бензорез
    1. слепой67 Сегодня, 13:29
      Цитата: Бензорез
      Крым открыт и для украинских граждан, где их ждёт комфортная и дружелюбная
      обстановка, сухое бельё, горячий чай и разговор по душАм. yes

      Вы забыли уточнить, для граждан в какой форме одежды,от которой зависит на сколько душевные беседы и дружелюбная обстановка будут. Кстати!,от формы одежды зависят МЕСТА приёма,содержания и проведения бесед украинских граждан.
      слепой67
  11. Платов Сегодня, 13:14
    Технику нам в подарок пригнали))))))
    Платов
  12. den3080 Сегодня, 13:14
    представьте какую бредятину их политотделы(если таковые есть) несут в частях, воинов же как-то настраивать надо.
    а как, если жизнь никак не стыкуется с тем, что врать приходится?
    den3080
  13. Шукшин Сегодня, 13:16
    укровойско конечно противник не очень серьезный, НО вороги технику тащут со всех сторон...
    Шукшин
    1. den3080 Сегодня, 13:26
      на счет техники нереально, о "натовском" стандарте речи не идет... десяток лет нужно, чтобы переучить, да запчасти, да рем. базы, склады боеприпасов.
      так что там советское устаревшее, морально и физически, пусть даже из бывших стран варшавского договора(что тащут), притащут, и его тут же распродадут незалежные - в африку или еще куда.
      оружие оно что? - железо бессмысленное (кроме пистолета/автомата/гранаты с этим хоть ограбить можно кого, пригрозивши)
      а грОши в кармане, да поросята в сарае... он как-то теплее и намного приятнее
      den3080
      1. yehat Сегодня, 13:54
        беда украины в том, что теперь поросята далеко не только в сарае
        yehat
  14. tolyasik0577 Сегодня, 13:23
    Весь "прогрессивный" мир считает Крым -украинским. Вот и британцы в очередной раз тут высказались. Вполне может и случится что пастер и парашка решат начать "освободительную войну". и начнется война с Россией о которой так мечтают штаты. Запад безусловно поддержит их, а что народу куча ляжет... так это ж "народно-освободительная война от руссийско-террористических войск, кому сейчас легко". Славян запад вообще никогда за людей то не считал.
    tolyasik0577
    1. Бензорез Сегодня, 13:36
      Не. Думаю внаглую никто не полезет. Они ж не круглые и,д.и.о.т.ы и не самоубийцы ( кто бы, что ни говорил ). При прямом боестолкновении- потери для ВСУ будут неприемлемы. Но вот провокаций наделать, это святое. Залеты шальных снарядов там, пара-тройка ДРГ случайно заблудилась и т.д. Не хотелось бы всего этого счастья.
      Бензорез
  15. Екатерина II Сегодня, 13:25
    До этого были сообщения о уменьшении группировки, теперь учения. Ничего необычного.
    ВСУ намерены провести на этой неделе у крымской границы очередное учение. На этот раз будут отрабатываться задачи по форсированию водных преград. При этом власти Крыма никто об этом официально не уведомлял.

    Интересный момент. Киев должен уведомлять Крым? По украинским законам Крым оккупирован. Это тогда уведомлять нужно Москву? Забавно. Мы хотим провести учения возле "украинского КРыма"(по мнению ООН и Украины) и тд и тп?
    Украина тут действует по своему--назначает учения и проводит. Правда учения тут же обрастают инфовойной (как ракетные к примеру)
    Екатерина II
  16. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:30
    Напугали ежей голой задницей )))... Пусть жгут топливо и расходуют Б/К, всего этого на Украине становиться меньше с каждым днем... Там и Донбассу немного полегче будет...
    А сунуться - размажем в пыль...
    Ratmir_Ryazan
  17. LeeDer Сегодня, 13:31
    Как бы не это не было какой то хитроумной провокацией...
    LeeDer
  18. Тузик Сегодня, 13:44
    как у них еще топливо находится
    Тузик
  19. Птичка Сегодня, 13:48
    Может в этом причина?
    Указ о введении военного положения в Украине, по словам Евгения Марчука, уже подписан президентом Петром Порошенко.


    Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук на II Украинском форуме по обороне и безопасности, передает Depo.ua.

    "Введение военного положения - это чрезвычайно острая, ответственная и сложная процедура, но помним, что президент Порошенко, когда эта критика звучала, сказал, что закон и указ им подписан. Но мы знаем, что он начинает действовать лишь тогда, когда его примет Верховная Рада", - сказал Марчук.

    Он также не исключает, что Россия может спровоцировать дальнейшую эскалацию на Донбассе. "Абсолютно не исключаю, что Россия может спровоцировать Украину и будет правильно принять решение о введении военного положения, возможно не на всей территории, но Россия может это сделать, исходя из логики ее предыдущих действий", - прогнозирует Марчук.

    Напомним, 10 февраля глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что руководство Украины обсуждает вопрос введения военного положения в стране.

    Источник: http://www.depo.ua
    Птичка
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