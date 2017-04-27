ВСУ наращивают свое присутствие у границы с Крымом
Украинские власти наращивают военное присутствие у границ Российской Федерации в районе Крымского полуострова, передает РИА Новости сообщение члена крымского правительства Заура Смирнова.
По его словам, согласно информации, полученной из достоверных источников, ВСУ намерены провести на этой неделе у крымской границы очередное учение. На этот раз будут отрабатываться задачи по форсированию водных преград. При этом власти Крыма никто об этом официально не уведомлял.
Позже в командовании «ЮГ» ВС Украины эту информацию подтвердили. Та сообщили, что в Херсонской области будет проведено учение с отдельной мотопехотной бригадой.
Смирнов отметил, что Киев демонстрацией своего оружия не запугает крымчан, «надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов», желающих приехать в этом году на полуостров.
По его словам, согласно информации, полученной из достоверных источников, ВСУ намерены провести на этой неделе у крымской границы очередное учение. На этот раз будут отрабатываться задачи по форсированию водных преград. При этом власти Крыма никто об этом официально не уведомлял.
За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе,сказал Смирнов.
Позже в командовании «ЮГ» ВС Украины эту информацию подтвердили. Та сообщили, что в Херсонской области будет проведено учение с отдельной мотопехотной бригадой.
Смирнов отметил, что Киев демонстрацией своего оружия не запугает крымчан, «надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов», желающих приехать в этом году на полуостров.
Крым открыт, в том числе и для украинских туристов, где их ждет комфортная и дружелюбная обстановка,подчеркнул он.
Использованы фотографии: http://antikor.com.ua
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