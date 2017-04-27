На разработку БЛА "Альтаир" не хватает денег
Разработчик военного беспилотного летательного аппарата (БЛА) – казанское ОКБ им. Симонова попросило правительство профинансировать гражданскую версию системы, передает «Ведомости» сообщение топ-менеджер предприятия «Ростех» и источника, близкого к Минобороны.
Официального подтверждения представленной информации на данный момент нет.
ОКБ им. Симонова (на тот момент ОКБ «Сокол») выиграло конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию аппарата массой до 5 т на сумму в 1 млрд руб. в 2011 г. В 2013 г. был заключен пятилетний контракт на опытно-конструкторскую работу, а в 2016 г. БЛА «Альтаир» совершил первый полет. В ходе разработки масса БЛА увеличилась до 7 т. Предполагается, что он будет иметь продолжительность полета до 48 ч, потолок – до 12 км, дальность связи (без спутникового канала) – до 450 км и грузоподъемность – до 2 т, что позволит создать ударный вариант. По словам топ-менеджера «Ростеха», средств Минобороны на разработку не хватает (потрачено более 2 млрд руб.), поэтому у ОКБ и возникла идея включить гражданский вариант «Альтаира», который можно применять для мониторинга арктических районов, в ряд гражданских госпрограмм для получения финансирования в размере 1,5–2 млрд руб. По расчетам ОКБ, это позволит создать в 2019 г. образец комплекса БЛА, а в 2020 г. начать его выпуск.
Официального подтверждения представленной информации на данный момент нет.
ОКБ им. Симонова (на тот момент ОКБ «Сокол») выиграло конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию аппарата массой до 5 т на сумму в 1 млрд руб. в 2011 г. В 2013 г. был заключен пятилетний контракт на опытно-конструкторскую работу, а в 2016 г. БЛА «Альтаир» совершил первый полет. В ходе разработки масса БЛА увеличилась до 7 т. Предполагается, что он будет иметь продолжительность полета до 48 ч, потолок – до 12 км, дальность связи (без спутникового канала) – до 450 км и грузоподъемность – до 2 т, что позволит создать ударный вариант. По словам топ-менеджера «Ростеха», средств Минобороны на разработку не хватает (потрачено более 2 млрд руб.), поэтому у ОКБ и возникла идея включить гражданский вариант «Альтаира», который можно применять для мониторинга арктических районов, в ряд гражданских госпрограмм для получения финансирования в размере 1,5–2 млрд руб. По расчетам ОКБ, это позволит создать в 2019 г. образец комплекса БЛА, а в 2020 г. начать его выпуск.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›БЛА «Альтаир»
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