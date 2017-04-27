Одесская прокуратура возбудила дело о возвращении улицам "советских" названий

Неожиданно накануне трагических событий 2 мая депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые название. Да, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера — это провокация.

Возьмём госпожу Терешкову. Да, она стала первой женщиной-космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это же не всё, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета же не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова как депутат Госдумы РФ в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она наградой «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч покалечены, сотни тысяч вынуждено стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура. Так чью память решили увековечить? Помнят ли они, депутатами какой страны являются: Надеюсь, это какое-то помутнение или еще что-то, но никак не обдуманное решение. Мы не должны забывать о том, что от таких действий выиграет только восточный сосед. Правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы. А нам нужен мир и спокойствие. Чтобы не бояться выходить каждый вечер и отпускать детей на прогулку. Чтобы вокруг видеть улыбающихся людей и чтобы провокаторы сидели там, где им надлежит сидеть.

Накануне «Военное обозрение» сообщало о решении депутатов Одесского городского совета вернуть некоторым улицам и проспекту те названия, которые они носили до переименования в рамках так называемой «декоммунизации». Депутаты вернули названия проспекту Маршала Жукова, улице Терешковой и улице Аркадия Гайдара. Напомним, что проспект Маршала Г.К.Жукова во время губернаторства Саакашвили был переименован в проспект Небесной сотни.После переименования «в обратном направлении» в дело вступили майданные активисты, потребовавшие возвращения постмайданных названий и отмены так называемой «десаакашвилизации». К критике решения депутатов горсовета подключились другие представители власти, включая губернатора области Максима Степанов. Портал «Думская» сообщает о том, что Степанов назвал обратное переименование проспекта и улиц «провокацией».Полный текст заявления г-на Степанова:После этого прокуратура возбудила уголовное дело об «обратном» переименовании. Дело возбуждено по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».Интересно, а по этой логике, является ли «пропагандой коммунистического режима» приглашение Михаилом Саакашвили (в своё время) на пост советника внучки известного советского писателя Аркадия Гайдара, улицу, названную в честь которого, Саакашвили постановил переименовать? Является ли «пропагандой коммунистического режима» всё то, что сегодня остаётся на Украине в качестве советского наследства: школы, университеты, театры, заводы, порты, целые города?..Украинские власти явно пытаются выдавать за декоммунизацию откровенную дерусификацию и войну с собственной историей.