18:11 27 апреля

Одесская прокуратура возбудила дело о возвращении улицам "советских" названий

Накануне «Военное обозрение» сообщало о решении депутатов Одесского городского совета вернуть некоторым улицам и проспекту те названия, которые они носили до переименования в рамках так называемой «декоммунизации». Депутаты вернули названия проспекту Маршала Жукова, улице Терешковой и улице Аркадия Гайдара. Напомним, что проспект Маршала Г.К.Жукова во время губернаторства Саакашвили был переименован в проспект Небесной сотни.



После переименования «в обратном направлении» в дело вступили майданные активисты, потребовавшие возвращения постмайданных названий и отмены так называемой «десаакашвилизации». К критике решения депутатов горсовета подключились другие представители власти, включая губернатора области Максима Степанов. Портал «Думская» сообщает о том, что Степанов назвал обратное переименование проспекта и улиц «провокацией».


Полный текст заявления г-на Степанова:
Неожиданно накануне трагических событий 2 мая депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые название. Да, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера — это провокация.
Возьмём госпожу Терешкову. Да, она стала первой женщиной-космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это же не всё, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета же не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова как депутат Госдумы РФ в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она наградой «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч покалечены, сотни тысяч вынуждено стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура. Так чью память решили увековечить? Помнят ли они, депутатами какой страны являются: Надеюсь, это какое-то помутнение или еще что-то, но никак не обдуманное решение. Мы не должны забывать о том, что от таких действий выиграет только восточный сосед. Правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы. А нам нужен мир и спокойствие. Чтобы не бояться выходить каждый вечер и отпускать детей на прогулку. Чтобы вокруг видеть улыбающихся людей и чтобы провокаторы сидели там, где им надлежит сидеть.


После этого прокуратура возбудила уголовное дело об «обратном» переименовании. Дело возбуждено по статье «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Интересно, а по этой логике, является ли «пропагандой коммунистического режима» приглашение Михаилом Саакашвили (в своё время) на пост советника внучки известного советского писателя Аркадия Гайдара, улицу, названную в честь которого, Саакашвили постановил переименовать? Является ли «пропагандой коммунистического режима» всё то, что сегодня остаётся на Украине в качестве советского наследства: школы, университеты, театры, заводы, порты, целые города?..

Украинские власти явно пытаются выдавать за декоммунизацию откровенную дерусификацию и войну с собственной историей.


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Комментарии 19

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  1. bouncyhunter Сегодня, 13:56
    Недаром я вчера задавал вопрос об обратном переименовании : "Надолго ли ?" ...
    bouncyhunter
    1. tiredwithall Сегодня, 15:01
      Страдать надо не за переименование, а за реальное объединение и восстановление реальной независимости по образцу 1924 г. А так сплошная говорильня...
      tiredwithall
  2. рич Сегодня, 13:56
    Начнется с переименования улиц, потом городов, а затем и саму страну переименуют. Это как неуправляемая атомная реакция. Процесс уже пошел
    рич
    1. tiredwithall Сегодня, 15:04
      Вынужден скептически спросить: "Куда пошел процесс с 1985 г?"
      tiredwithall
      1. рич Сегодня, 15:21
        не с 1985 года, а с 1986 года. С Чернобыля. Видимо все-таки произошла какая-то мутация. ИМХО
        рич
        1. GRF Сегодня, 16:18
          А мне кажется, что мутация в индивидуализм пошла со времен хрущева...
          GRF
        2. tiredwithall Сегодня, 16:36
          Чернобыль 1986 следствие процесса, запущенного дегенератом с волевой женой в 1985.
          tiredwithall
  3. Spartanez300 Сегодня, 13:57
    Пока правят радикалы и названия улиц будут под стать им .
    Spartanez300
    1. GRF Сегодня, 16:47
      Скоро слово украинец превратится в матерное ругательство, а нормальных да, жалко, но славянам не превыкать корни переменять... Переименуются как ни будь...

      Мне вот интересно когда нас наши войска трупсами именовать принудят...
      На полицию ж аккуратно нарефомировали )
      GRF
  4. Черный_Ватник Сегодня, 13:58
    Одесса еще не сказала своего последнего слова...
    Черный_Ватник
    1. GRF Сегодня, 16:11
      А успеет? Чего ждет? Не боится привыкнуть?
      GRF
  5. Masya Masya Сегодня, 13:59
    Всё возвращается на круги своя...
    Masya Masya
  6. роман66 Сегодня, 14:08
    гдекомулизация - стиль вкраины
    роман66
  7. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:15
    госпожа Терешкова как депутат Госдумы РФ в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она наградой «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю.

    Вот прям, как проголосовала, так и полетели бомбы и ядрены ракеты на бедных "онижедетей"... Не перестаю удивляться человеческой тупости... А еще говорят человек - венец творения Божьего... Кто??? Кто их вылепил? И из чего???
    Vasya_Piterskiy
  8. Монархист Сегодня, 16:11
    "чтобы не бояться выходить каждый вечер и отпускать детей на прогулку" . Оказывается безопасность на улице зависит от названия,а не работы правоохранительных органов?
    Раньше не боялся , а теперь надо бояться ходить по улицам:Мичурина,Жукова(круг превращаясь в яблоню,а Жуков сломает)
    Если мы такие не хорошие оккупанты,что "обижаем"украинцев,а терпим названия: Шевченко,Гоголя,Леси Украинки?
    Монархист
    1. Andrey591 Сегодня, 16:42
      Гоголь русский писатель!
      Andrey591
  9. 3vs Сегодня, 16:25
    Пока простые люди не возьмут власть в свои руки, как в Донецке и Луганске, никаких перемен к лучшему
    ждать не приходится.
    Бандеровская плесень будет заражать всё большее число населения...
    3vs
  10. uporov65 Сегодня, 17:27
    А может их назвать (улицы, скверы): Абама, Маккейн, Джон Керри, Меркель, Хиллари Клинтон и т.д.. как-никак тоже отметились в новой истории Украины laughing
    uporov65
  11. Толстоевский Сегодня, 17:30
    великоукрорейховцы разве ещё не переименовали Одессу в коцюбеевск?
    Толстоевский
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