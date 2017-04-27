Развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее завершено.
Министерство обороны Южной Кореи заявило, что развертывание американской системы ПРО THAAD в стране практически завершено, передает "Взгляд" со ссылкой на New York Times. Представители ведомства отмечают, что система вот-вот будет готова к эксплуатации и отражению ракетных ударов со стороны КНДР.
Установка системы началась в марте текущего года после тестовых пусков баллистических ракет в Северной Корее. Резко против развертывания THAAD выступил Китай, пригрозив ответными мерами. Представители КНР считают, что ПРО в Южной Корее является очередным шагом в «игре США» по созданию глобальной системы противоракетной обороны, чтобы добиться «абсолютного одностороннего военного превосходства». В Пекине отметили также, что это направлено на создание противоракетного барьера вокруг Китая и России и ослабление их стратегических возможностей.
Установка системы началась в марте текущего года после тестовых пусков баллистических ракет в Северной Корее. Резко против развертывания THAAD выступил Китай, пригрозив ответными мерами. Представители КНР считают, что ПРО в Южной Корее является очередным шагом в «игре США» по созданию глобальной системы противоракетной обороны, чтобы добиться «абсолютного одностороннего военного превосходства». В Пекине отметили также, что это направлено на создание противоракетного барьера вокруг Китая и России и ослабление их стратегических возможностей.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›про thaad в южной корее
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти