18:06 27 апреля

Развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее завершено.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что развертывание американской системы ПРО THAAD в стране практически завершено, передает "Взгляд" со ссылкой на New York Times. Представители ведомства отмечают, что система вот-вот будет готова к эксплуатации и отражению ракетных ударов со стороны КНДР.

Развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее завершено.


Установка системы началась в марте текущего года после тестовых пусков баллистических ракет в Северной Корее. Резко против развертывания THAAD выступил Китай, пригрозив ответными мерами. Представители КНР считают, что ПРО в Южной Корее является очередным шагом в «игре США» по созданию глобальной системы противоракетной обороны, чтобы добиться «абсолютного одностороннего военного превосходства». В Пекине отметили также, что это направлено на создание противоракетного барьера вокруг Китая и России и ослабление их стратегических возможностей.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›про thaad в южной корее
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Комментарии 54

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  1. cniza Сегодня, 14:51
    В Пекине отметили также, что это направлено на создание противоракетного барьера вокруг Китая и России и ослабление их стратегических возможностей.


    Все правильно , а КНДР это повод для отвода глаз.
    cniza
    1. maxim947 Сегодня, 14:57
      Янки под мнимым предлогом агрессии со стороны С.Корею, создали полноценную систему ПРО в Ю.Кореи, и абсолютно очевидно для каких истинных целей. Нас продолжают окружать, как интересно Китай на это реагирует
      maxim947
      1. cniza Сегодня, 15:01
        Там есть маленький нюанс , легким движением рук , эта ПРО превращается в пусковые установки тамагавков.
        cniza
        1. NordUral Сегодня, 15:24
          Вот именно! Никакое это не ПРО, а стартовые против нас и Китая. Давно уже твержу про это. ПРО им хватит на кораблях, особенно, если Москве "хватит ума" сократить наши силы сдерживания ядерные.
          NordUral
          1. Александр романов Сегодня, 15:51
            Цитата: NordUral
            если Москве "хватит ума" сократить наши силы сдерживания ядерные.

            Такои фигнеи занимались члены ЦК КПСС,сейчас люди поумнее у руля.
            Александр романов
            1. Arzoo Сегодня, 16:55
              Романов такой бодренький потому что жалование с Хайфы переслали.
              Arzoo
              1. Александр романов Сегодня, 17:01
                Цитата: Arzoo
                Романов такой бодренький потому что жалование с Хайфы переслали.

                Слышь,у тебя скоро феис в аватар влазить не будет
                Александр романов
        2. bouncyhunter Сегодня, 15:24
          Собственно , для чего и нужен был весь цирк вокруг "ядерной угрозы КНДР" .
          bouncyhunter
        3. maxim947 Сегодня, 15:26
          То-то и оно...
          maxim947
      2. рич Сегодня, 15:02
        Развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее завершено.

        На радость Китаю и России. sad
        А не в этом ли и была вся подоплека американо-корейской эскалации?
        рич
        1. Александр романов Сегодня, 15:52
          Цитата: рич
          А не в этом ли и была вся подоплека американо-корейской эскалации?

          Сначала подготовятся,а оптом жахнут по Киму.
          Александр романов
          1. Arzoo Сегодня, 16:56
            Тебе начальство уже доложило?
            Arzoo
            1. Александр романов Сегодня, 17:00
              Цитата: Arzoo
              Тебе начальство уже доложило?

              Жирный Ким мне не начальник
              Александр романов
      3. Приговор Сегодня, 15:07
        А никак. Китай уже испугался. Он, видите ли, эмбарго ввёл на торговлю каменным углём с КНДР в ответ на её "ядерные испытания".
        Приговор
    2. xetai9977 Сегодня, 15:08
      Как быстро развернули -то!
      xetai9977
    3. Самаритянин Сегодня, 16:13
      Цитата: cniza
      В Пекине отметили также, что это направлено на создание противоракетного барьера вокруг Китая и России и ослабление их стратегических возможностей.

      Все правильно , а КНДР это повод для отвода глаз.

      Не удивлюсь если ещё под эту музыку и загоризонтную РЛС воткнут...
      Самаритянин
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:51
    Теперь Ким Чен Ын им не интересен!
    СРЦ П-15
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:26
      Цитата: СРЦ П-15
      Теперь Ким Чен Ын им не интересен!

      Да , THAAD развёрнут - "спасибо , Ын" ...
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:32
        Да Паш, похоже мои подозрения подтверждаются,
        вот мой пост от 17 апреля:
        СРЦ П-15 3 17 апреля 2017 11:48 | Южная Корея и США грозят «мощной карой» КНДР
        Южная Корея и США грозят «мощной карой» КНДР
        А не имеем ли мы договорённость Трампа и Ына в обострении обстановки вокруг Северной Кореи? Трампу нужно усилить давление на Россию и Китай, поэтому ему нужен предлог для размещения своей ПРО в Южной Корее. Конечно, он мог и просто поставить там эти ракеты, но тогда придётся объясняться с нами и с китайцами. А тут как бы Северная Корея "вынуждает". Ыну могут пообещать помощь, если он как бы идёт на обострение с США. Эта помощь может выразиться как в продовольствии, так и в том, что штаты, после установки своей ПРО в Южной Корее, отстанут от Северной Кореи. А может быть даже то, что Ын согласился в обмен на помощь, прекратить дальнейшее развитие своей ядерной гонки. Если действительно между ними есть договорённость, то никакой войны не будет. А узнаем мы об этом лишь тогда, когда пойдёт помощь Пхеньяну. Это просто моё предположение, да авантюрное, но оно тоже имеет право на жизнь.
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:42
          Цитата: СРЦ П-15
          Да Паш, похоже мои подозрения подтверждаютс

          Если помнишь , я тоже об этом говорил (лень искать) . Жаль , но мы оказались правы ...
          Цитата: СРЦ П-15
          Это просто моё предположение, да авантюрное, но оно тоже имеет право на жизнь.

          В современном мире возможно всё , это факт .
          bouncyhunter
        2. Александр романов Сегодня, 15:53
          Цитата: СРЦ П-15
          Трампу нужно усилить давление на Россию и Китай

          И чё нам от его давления? Да плевать хотели и Россия и Китаи
          Александр романов
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:05
            Цитата: Александр романов
            И чё нам от его давления? Да плевать хотели и Россия и Китаи

            И то, что весь наш Дальний Восток находится теперь под прицелом американской, как бы ПРО, Вам, тамошнему жителю, безразлично? Вы батенька мазохист!
            СРЦ П-15
            1. Александр романов Сегодня, 16:07
              Цитата: СРЦ П-15
              Вам, тамошнему жителю, безразлично?

              Если прочтете мои коменты в темах о КНДР,т поимете,что нет. И всё благодаря жирному таракану по кличке Ким
              Александр романов
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:16
                Цитата: Александр романов
                Если прочтете мои коменты в темах о КНДР,т поимете,что нет. И всё благодаря жирному таракану по кличке Ким

                А может благодаря непредсказуемому Трампу? Не было бы Кима, США нашли бы другой повод расположить там своё ПРО, например, для защиты Тайваня от Китая.
                СРЦ П-15
                1. Александр романов Сегодня, 16:18
                  Цитата: СРЦ П-15
                  А может благодаря непредсказуемому Трампу?

                  А при чем тут Трамп? Трамп молодец,хорошо сыграл,воспользовался ситуацией в своих целях,. Я бы на месте Трампа еще бы наградил Кима .
                  Цитата: СРЦ П-15
                  , например, для защиты Тайваня от Китая.

                  Это прямои вызов Китаю,Трамп бы не стал этого делать. Так можно и Таивань Китаю подарить
                  Александр романов
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:22
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: СРЦ П-15
                    , например, для защиты Тайваня от Китая.
                    Это прямои вызов Китаю,Трамп бы не стал этого делать. Так можно и Таивань Китаю подарить

                    А сейчас, то что он сделал, поставив своё ПРО в Южной Корее, разве не вызов Китаю?
                    СРЦ П-15
                    1. Александр романов Сегодня, 16:44
                      Цитата: СРЦ П-15
                      , разве не вызов Китаю?

                      Вызов,но Таиваня это коснется в данном случае. И нам тоже вызов и всё это благодаря Киму
                      Александр романов
  3. Комментарий был удален.
  4. Слон Сегодня, 14:57
    Обложили уже со всех сторон, волки позорные.
    Слон
    1. капрал Сегодня, 15:30
      И толстомордый Ын им очень в этом деле помог, дав великолепный повод. am
      капрал
      1. Одиссей Сегодня, 15:46
        Цитата: капрал
        И толстомордый Ын им очень в этом деле помог, дав великолепный повод.

        Вы,уважаемый,пишете очень странные вещи.
        КНДР пытается защитить свою страну от агрессора.У Вас это вызывает недовольство ?
        Это все равно,что я бы написал-какой плохой Капрал,он начал вооружаться узнав,что бандиты собираются напасть на его дом и убить его семью.Он этим "дает им повод".
        И почему у Вас тогда производство Россией ракет не вызывает возмущения ? Исходя из Вашей логики Россия "дает" этим повод США.
        И потом США преспокойно размещает системы ПРО в Польше без малейшего повода.То есть в реальности никакой "повод" им ,вообще, не нужен.
        Одиссей
        1. Александр романов Сегодня, 15:54
          Цитата: Одиссей
          КНДР пытается защитить свою страну от агрессора.У Вас это вызывает недовольство

          Минуточку,так тут все пишут,что КНДР это предлог. Значит КНДР на фиг амерам не нужен и всё это против России и Китая.
          Получается Ким сыграл на стороне США,зная что на него никто не собирается нападать -верно?
          Александр романов
          1. Одиссей Сегодня, 16:20
            Цитата: Александр романов
            Минуточку,так тут все пишут,что КНДР это предлог. Значит КНДР на фиг амерам не нужен и всё это против России и Китая.

            И против Китая и против КНДР(Россия тут ни при чем,THAAD нам не может угрожать).
            КНР-главная цель,КНДР-побочная.Точно так же ,как на Западном направлении разрушение России главная цель для США,а захват и использование Украины против России было побочной целью ( к сожалению цель достигнута).
            Но для самой КНДР важна их собственная судьба,их угрожают разбомбить -они защищаются.Я знаю,что Вы их не любите,но это не вопрос любви к КНДР,просто поставте себя на их место. Что Вы будете делать ?
            Разоружитесь и будете пытаться договариваться с США ? Ну так опыт Ливии , Югославии и.т.д. более чем красноречиво говорит о том чем это заканчивается.Их тогда просто уничтожат.
            Одиссей
  5. mihey Сегодня, 14:59
    Следующая база штатов на Шпицбергене будет? А через 5 годков где-нибудь в Узбекистане или даже Казахстане? Вот нисколько не удивлюсь, если доживу. Ну как же трудно понять, что нельзя шантажистам уступать? Неужто в детстве никто не дрался с какими-нибудь гопниками? А ведь я таким злобным еще пару лет назад не был...
    mihey
    1. NordUral Сегодня, 15:19
      Солидарен с вами. думаю только, что во власти в Москве наших осталось очень немного. Большинство уже давно живут с кучей паспортов в карманах, с семьями и собственностьб в благославенонном Западе. А Россия для них - источник воровских доходов. И ссорится с гопниками англосаксонскими из-за нас, народа России они не будут.
      NordUral
      1. Александр романов Сегодня, 15:56
        Цитата: NordUral
        что во власти в Москве наших осталось очень немного.

        Да маловато КПРФ осталось в Госдуме,а скоро и вообще не будет
        Цитата: NordUral
        Большинство уже давно живут с кучей паспортов в карманах, с семьями и собственностьб в благославенонном Западе

        Ну так идеями Макса,судная книга -Капитал называется laughing
        Цитата: NordUral
        И ссорится с гопниками англосаксонскими из-за нас, народа России они не будут

        Комент из параллельной реальности
        Александр романов
  6. Приговор Сегодня, 15:03
    Ну, вот именно для этого и была задумана вся эта американская вонь с Северной Кореей. И Китай схавал и весь мир проглотил. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что это против КНР и РФ развёрнуто. Мир стал ближе к Большой Войне ещё на один шаг. Самое грустное, что у американских дураков запросто может возникнуть чувство безнаказанности и когда они поймут, что обманулись, для этой планеты будет всё уже кончено.
    Приговор
  7. 100502 Сегодня, 15:03
    их ПВО будет работать в отличие от нашего хлама в Сирии
    100502
    1. NordUral Сегодня, 15:26
      А ваши - это кто?
      NordUral
      1. 100502 Сегодня, 15:43
        Раслабляй булки уря патриот
        100502
    2. Александр романов Сегодня, 15:57
      Цитата: 100502
      их ПВО будет работать в отличие от нашего хлама в Сирии

      А вы из какои страны?
      Александр романов
  8. NordUral Сегодня, 15:05
    Нет худа без добра. Вот и до Китая, да и для Москвы потихоньку приходит осознание необходимости военно-политического союза. Думаю. что и Вьетнам должен сам додуматься до этого.
    NordUral
    1. shans2 Сегодня, 15:17
      Вьетнам , неблагодарная страна, даже в базе Камрань отказала России.... зачеркиваем их.
      shans2
    2. 100502 Сегодня, 15:39
      Нужно быть самоубийцей что бы надеяться на союз с Китаем
      100502
  9. NUR Сегодня, 15:10
    Песец подкрался незаметно.
    NUR
  10. san4es Сегодня, 15:20
    Развернули THAAD am ? Теперь готовьте зад fellow !
    san4es
  11. 3vs Сегодня, 15:59
    Может нашим с китайцами задуматься о насыпании искусственных островов по периметру наглосаксов? bully
    3vs
  12. keeper03 Сегодня, 16:05
    К большому замесу почти всё готово ?! Можно валить по всем фронтам ??? soldier
    keeper03
  13. Одиссей Сегодня, 16:08
    Отставить панику.
    1) По своим характеристикам THAAD нам никак угрожать не может.Даже для КНР это малосущественная угроза.Конечно им неприятно развитие военной инфраструктуры США возле их границ,но самое опасное для них в этой системе это радар (позволяющий просматривать существенную часть территории КНР).
    2) Даже для КНДР это вовсе не смертельная угроза,если до развертывания THAAD система ПРО США и ЮК могла максимум перехватить всего несколько процентов их ракет ,то теперь аж процентов 15-20.Другое дело если они будут форсировать количество батарей THAAD.Тогда для КНДР это станет действительно серьезной угрозой.Но они тоже не будут сидеть без дела.
    3) В целом развертывание США своей системы THAAD на де-факто оккупированной ими территории ЮК есть часть стратегии США по "окружению" Китая и его изматыванию в возможных войнах с американскими сателлитами (их понятное дело американцем не жалко-они просто расходный материал).
    Одиссей
    1. Serg81 Сегодня, 16:16
      Из Вики:
      THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense [ðæd], чит. «Тэд»,[1] раннее название англ. Theater High Altitude Area Defense) — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности[2]. Головной подрядчик — Lockheed Martin Missiles and Space.
      Характеристики противоракеты
      Стартовая масса: 900 кг
      Длина: 6,17 м
      Максимальный диаметр корпуса: 0,37 м
      Дальность: до 200 км
      Высота перехвата: 150, до 200 км[23]
      Скорость: 2800 м/с (ракеты)[23] / 3М (~1000 м/с)[24][25][26]
      Дальность пуска перехватываемой баллистической ракеты, до: 3500[27] км.

      РЛС
      Дальность обнаружения: 1000 км[28]
      Диапазон: X-диапазон
      Углы сканирования по углу места: 10-60°[29]
      Управление лучом: электромеханическое
      Тип: АФАР[22]
      Serg81
      1. Одиссей Сегодня, 16:27
        Цитата: Serg81
        Из Вики:
        THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense [ðæd], чит. «Тэд»,[1] раннее название англ. Theater High Altitude Area Defense) — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности[2]. Головной подрядчик — Lockheed Martin Missiles and Space.

        И что Вы этим хотели сказать ? smile Я знаю,что такое THAAD.
        Одиссей
        1. Serg81 Сегодня, 16:29
          Это я Ваш комментарий немного дополнил, если Вы не против. А то у многих тут паника уже началась. если, что извините.
          Serg81
          1. Одиссей Сегодня, 16:36
            Цитата: Serg81
            Это я Ваш комментарий немного дополнил, если Вы не против. А то у многих тут паника уже началась. если, что извините.

            Аааа,не вопрос. smile
            Совершенно верно,THAAD-это система перехвата ракет малой и средней дальности,и если у КНР есть множество ракет средней дальности и гипотетически THAAD может,например,перехватить пресловутый DF-21D,то для России угрозу представляет только радар с помощью которого можно наблюдать за югом Приморского Края.
            Одиссей
            1. Serg81 Сегодня, 16:47
              Эта система амеровский аналог С-300П.
              перехватить пресловутый DF-21D
              Ну наверное и Искандеры тоже. Но я не утверждаю.
              то для России угрозу представляет только радар с помощью которого можно наблюдать за югом Приморского Края.
              А что еще со времен Холодной войны в ЮКне было амеровских радаров против СССР и КНР? Я просто спрашиваю, по логике они там должны стоять еще с 50-х годов 20 века.
              Serg81
  14. Старый26 Сегодня, 17:47
    Цитата: cniza
    Там есть маленький нюанс , легким движением рук , эта ПРО превращается в пусковые установки тамагавков.

    Пусковые установки ТХААД превращаются в ПУ "Томагавков"? Феерично.
    Старый26
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