Китай выступил против поставок вооружения на Тайвань

Мы выступаем решительно против поставок каким бы то ни было государством вооружения Тайваню,

Китай выступает решительно против поставок Тайваню вооружения какой бы то ни было страной, передает РИА Новости заявление официального представителя Минобороны КНР Ян Юйцзюня.— заявил он на брифинге.Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью агентству Рейтер заявила, что острову может понадобиться закупка у США их самых совершенных истребителей F-35.Ранее американские власти сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует крупные поставки вооружений Тайваню, которые могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. По информации источников, у администрации могут уйти месяцы на то, чтобы преодолеть существующие барьеры, включая позицию Пекина. При этом они отмечают, что обсуждение данного вопроса уже началось.Белый дом отказался комментировать данную информацию.Напомним, что Тайвань откололся от материкового Китая в 1949 году, когда проигравшие гражданскую войну в стране националисты из партии Гоминьдан сделали его своей крепостью. До 1979 года США поддерживали официальные дипотношения с Тайбэем, но в ходе нормализации отношений с КНР Пекин потребовал у Вашингтона отозвать свое признание Тайваня в качестве суверенного независимого государства. США приняли требование, но приняли «Акт об отношениях с Тайванем», в котором пообещали защищать политический выбор жителей острова.