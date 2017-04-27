18:09 27 апреля

Китай выступил против поставок вооружения на Тайвань

Китай выступает решительно против поставок Тайваню вооружения какой бы то ни было страной, передает РИА Новости заявление официального представителя Минобороны КНР Ян Юйцзюня.

Мы выступаем решительно против поставок каким бы то ни было государством вооружения Тайваню,
— заявил он на брифинге.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью агентству Рейтер заявила, что острову может понадобиться закупка у США их самых совершенных истребителей F-35.


Китай выступил против поставок вооружения на Тайвань


Ранее американские власти сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует крупные поставки вооружений Тайваню, которые могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. По информации источников, у администрации могут уйти месяцы на то, чтобы преодолеть существующие барьеры, включая позицию Пекина. При этом они отмечают, что обсуждение данного вопроса уже началось.

Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Напомним, что Тайвань откололся от материкового Китая в 1949 году, когда проигравшие гражданскую войну в стране националисты из партии Гоминьдан сделали его своей крепостью. До 1979 года США поддерживали официальные дипотношения с Тайбэем, но в ходе нормализации отношений с КНР Пекин потребовал у Вашингтона отозвать свое признание Тайваня в качестве суверенного независимого государства. США приняли требование, но приняли «Акт об отношениях с Тайванем», в котором пообещали защищать политический выбор жителей острова.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Китай и Тайвань
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Комментарии 13

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  1. hirurg Сегодня, 15:20
    Обкладывают и Китай потихоньку, как и Россию.
    hirurg
    1. LostCoast Сегодня, 15:26
      Хорошо-бы китай замутил какую-нибудь операцию "чайный тигр" по восстановлению целостности и конституционного строя на тайване.Может от нас на время сша бы отстали.А то уже кое-кто бледно смотрится...
      LostCoast
      1. hirurg Сегодня, 15:40
        Не хорошо. Достаточно одной спички, что бы вспыхнул пожар. А штаты подливают бензинчику. Вот какой нибудь ушат холодной воды на голову Запада не помешал бы.
        Любой человек, который не хочет драки смотрится бледно. Но стоит его тронуть физически...и гопник смотрися с кровавыми сопплями.(еще ярче чем когда либо))))
        hirurg
        1. рич Сегодня, 15:57
          Китай выступил против поставок вооружения на Тайвань

          По решению СБ ООН китай - это КНР+Тайвань. КНР же имеет свое собственное отличное от остальных стран мнение, что Китай это КНР, а Тайвань - провинция КНР. Отсюда и весь сыр-бор
          рич
    2. Pirogov Сегодня, 16:27
      Цитата: hirurg
      Обкладывают и Китай потихоньку, как и Россию.

      Китай обкладывают ,а Россию уже обложили со всех сторон.
      Pirogov
  2. Сева Сегодня, 15:21
    это че за чудо на фото? типо квадрациклы только на гусиницах...
    Сева
    1. xetai9977 Сегодня, 15:24
      Амфибийные десантные средства
      xetai9977
    2. Жестобальд Сегодня, 15:37
      Цитата: Сева
      это че за чудо на фото? типо квадрациклы только на гусиницах...

      это AAV7.
      Жестобальд
    3. Чёрный Сегодня, 15:51
      Эх!!! Вот достроят, наладят выпуск и птйдут штамповать...ао три юаня за пучок wassat
      Чёрный
  3. Оператор Сегодня, 15:36
    Председатель КНР Си Цзиньпин дал слабину на переговорах с Трампом в начале апреля, когда США нанесли удар "Томагавками" по сирийской авиабазе Шайрат, и не поддержал Россию, а затем и своего сателлита КНДР в ООН. Сейчас американцы будут прессовать Си Цзиньпина по всему фронту как слабое звено.

    "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну и позор", - Уинстон Черчилль (С)
    Оператор
  4. mihey Сегодня, 15:40
    Срочно аваксы, тхад и какие-нибудь минитмены надо на Тайвань от агрессивного террористического государства Китай wassat
    Похоже на то, что скоро китайцам придется слазить с дерева и вступать таки в "схватку", поскольку труп врага не хочет плыть мимо.
    mihey
  5. keeper03 Сегодня, 16:15
    Вот тут нам нужно поддержать Китай и выразить своё единство !!!
    keeper03
  6. comandos27 Сегодня, 16:20
    F-35 ничего особо не сделают в случае конфликта КНР и КР. Ибо соотношение сил явно не в пользу Тайваня. С другой стороны желание иметь современную технику в своих вооруженных силах тоже похвально.
    comandos27
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