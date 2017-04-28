Китай готов ввести собственные санкции против КНДР
Согласно информации новостного портала lenta.ru , госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Китай предупредил Пхеньян: в случае очередного ядерного испытания Пекин примет против Северной Кореи «санкционные действия самостоятельно».
Р. Тиллерсон пояснил, что информация, полученная американской разведкой, говорит о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший». В этой связи он считает, что глава КНДР может проводить рациональную политическую линию и с ним можно было бы договориться на предмет обуздании ядерной и ракетной программ Пхеньяна.
Санкции КНР могут стать серьезным ударом по экономике КНДР. Китай является главным экономическим партнёром, военно-дипломатическим союзником, поставщиком продовольственной помощи. Не надо сбрасывать со счетов и горнодобывающую промышленность КНДР, она важна для КНР – у страны есть довольно большие запасы руд цветных и легирующих металлов (медь, цинк, свинец, никель, молибден, вольфрам и другие).
Как считает эксперт , продовольственная проблема для Пхеньяна, пожалуй, главная – она может лишить власти северокорейскую элиту, «голод не тётка», сценарий голодных бунтов очень опасен. В связи с резким сокращением международной продовольственной помощи, существенно возросла роль КНР в её оказании.
Р. Тиллерсон пояснил, что информация, полученная американской разведкой, говорит о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший». В этой связи он считает, что глава КНДР может проводить рациональную политическую линию и с ним можно было бы договориться на предмет обуздании ядерной и ракетной программ Пхеньяна.
Санкции КНР могут стать серьезным ударом по экономике КНДР. Китай является главным экономическим партнёром, военно-дипломатическим союзником, поставщиком продовольственной помощи. Не надо сбрасывать со счетов и горнодобывающую промышленность КНДР, она важна для КНР – у страны есть довольно большие запасы руд цветных и легирующих металлов (медь, цинк, свинец, никель, молибден, вольфрам и другие).
Как считает эксперт , продовольственная проблема для Пхеньяна, пожалуй, главная – она может лишить власти северокорейскую элиту, «голод не тётка», сценарий голодных бунтов очень опасен. В связи с резким сокращением международной продовольственной помощи, существенно возросла роль КНР в её оказании.
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