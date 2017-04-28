05:58 28 апреля

Китай готов ввести собственные санкции против КНДР

Согласно информации новостного портала lenta.ru , госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Китай предупредил Пхеньян: в случае очередного ядерного испытания Пекин примет против Северной Кореи «санкционные действия самостоятельно».

Р. Тиллерсон пояснил, что информация, полученная американской разведкой, говорит о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший». В этой связи он считает, что глава КНДР может проводить рациональную политическую линию и с ним можно было бы договориться на предмет обуздании ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Санкции КНР могут стать серьезным ударом по экономике КНДР. Китай является главным экономическим партнёром, военно-дипломатическим союзником, поставщиком продовольственной помощи. Не надо сбрасывать со счетов и горнодобывающую промышленность КНДР, она важна для КНР – у страны есть довольно большие запасы руд цветных и легирующих металлов (медь, цинк, свинец, никель, молибден, вольфрам и другие).




Как считает эксперт , продовольственная проблема для Пхеньяна, пожалуй, главная – она может лишить власти северокорейскую элиту, «голод не тётка», сценарий голодных бунтов очень опасен. В связи с резким сокращением международной продовольственной помощи, существенно возросла роль КНР в её оказании.


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Комментарии 12

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  1. Александр романов Сегодня, 05:03
    Ватник,против твоего протеже ,Китаи собирается вводить санкции. Отоидешь от шока,черкани пару строк .
    Александр романов
    1. Titsen Сегодня, 05:05
      Цитата: Александр романов
      Китаи собирается вводить санкции.


      С матрасниками договорились....

      Это плохо, значит Россия по боку.

      Так, глядишь, и против нас попрут совместно с а м е р и к о с а м и...
      Titsen
      1. Александр романов Сегодня, 05:10
        Цитата: Titsen
        Это плохо, значит Россия по боку.

        Идут переговоры о которых вы услышите лет,через 50. И в Россия в них точно участвует и скорее всего ,тоже наезжает на Китаи из за пупсика солнцеликого.
        Нам головняк не нужен.
        Китаю головняк не нужен.
        Поздравляю Кима,он остался один на один с США и теперь ,может нанести свои смертоносный ядерный удар,гордыми ракетами чучхе по США.
        Вот только одна проблема,что то Ким заткнулся последнее время . Иди пасть ему заткнули?
        Александр романов
      2. Умник Сегодня, 05:39
        Ким чен ын никому не выгоден, россии темболее. Дождь собирается из тамогавков
        Умник
    2. Orionvit Сегодня, 05:37
      Читайте внимательно
      госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Китай предупредил Пхеньян
      Где заявления самого Китая? По моему все уже давно знают, что штатовские говорящие головы мастера языком трепать, и озвучивать свои пустые хотелки. Китай себе на уме, и Китайцы не будут Китайцами, если в Северо Корейско - американском конфликте, не извлекут максимальной выгоды для себя. Дождитесь официального заявления Китая, а потом будете в ладоши хлопать.
      Orionvit
      1. Mystery12345 Сегодня, 05:56
        Согласно информации новостного портала lenta.ru , госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Китай предупредил Пхеньян: в случае очередного ядерного испытания Пекин примет против Северной Кореи «санкционные действия самостоятельно».
        обещать-не значит жениться... а американца слушать-себя не уважать,часто выдаётся желаемое за действительное. пусть скажет Пекин-тогда да.
        Mystery12345
  2. Masya Masya Сегодня, 05:40
    госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Китай предупредил Пхеньян: в случае очередного ядерного испытания Пекин примет против Северной Кореи «санкционные действия самостоятельно».

    мне интересно, почему собственно это озвучивает Тиллерсон? у самого Китая проинформировать общественность не кому?
    Masya Masya
    1. ochakow703 Сегодня, 05:52
      Да китайский язык знают не многие.
      ochakow703
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 05:44
    А что скажет товарищ Си? request
    a.s.zzz888
  4. cariperpaint Сегодня, 05:50
    Я худею))) Китай свои заморочки и так решил бы но теперь весь мир будет думать что американцы Китай нагнули) класс)))
    cariperpaint
  5. ochakow703 Сегодня, 05:52
    Давай, давай - КНР! Следующие в списке ВЫ!!! Сдавать союзников и друзей - предрекать собственную судьбу. У амеров к китайцам гораздо больше "вопросов" чем к КНДР.
    ochakow703
  6. basil200 Сегодня, 05:55
    Р. Тиллерсон пояснил, что информация, полученная американской разведкой, говорит о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «не сумасшедший»
    laughing
    basil200
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