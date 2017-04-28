10:03 28 апреля

СМИ: Спецназ США, Британии и Иордании готовится к вторжению в Сирию

Сирийские разведывательные структуры сообщили руководству САР о том, что силы специального назначения сразу трёх государств готовы к вторжению на территорию страны. Речь идёт о спецназе таких стран как Иордания, Британия и США. Газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в силовых структурах Сирии пишет, что переход границы силы спецназначения трёх государств готовы осуществить в провинции Дераа.

Из материала:
(...) в ближайшее время на сирийскую территорию в районе Дераа могут войти американские, британские и иорданские силы специального назначения. Ведётся подготовка к вторжению под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (* запрещено в РФ).


На данный момент большая часть территории сирийской провинции Дераа контролируется незаконными вооружёнными формированиями, которые получают моральную и материальную поддержку из соседней Иордании. На неделе «ВО» публиковало материал «Размышления над картой Сирии» , где было отмечено, что террористические группировки стараются прижиматься к территориям соседних с Сирией государств, включая Иорданию, Турцию и Израиль. При этом за близость к границе вооружённые группировки ведут активные бои, стараясь удерживать свои позиции и расширять их при иностранной поддержке.


СМИ: Спецназ США, Британии и Иордании готовится к вторжению в Сирию


Обращает внимание тот факт, что в провинции Дераа нет подразделений ИГИЛ (*), а значит, что если вторжение действительно произойдёт, то перед спецназом США, Британии и Иордании поставлена иная задача, нежели борьба с ИГИЛ (*). Основным направлением может стать Дамаск.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 23

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  1. Шукшин Сегодня, 06:17
    Необходимо активней очищать территории от американских террористов которые пока еще называются ИГИЛ.
    Шукшин
    1. bouncyhunter Сегодня, 06:22
      Сменить название и поменять флаг для бармалеев - дело привычное . Видимо , спецназ западлянщиков им новую атрибутику и везёт . Попутно и в дележе сирийского пирога поучаствовать .
      bouncyhunter
      1. Злой543 Сегодня, 07:36
        Нет просто сокращают территорию Сирии которая может быть подконтрольной Асаду
        Злой543
  2. Mystery12345 Сегодня, 06:18
    СМИ: Спецназ США, Британии и Иордании готовится к вторжению в Сирию
    ещё чехия собирается... им тоже кусок пустыни нужен... в общем "коалиция" собралась делить "берлин"...всё как всегда.
    Mystery12345
  3. сибирячок Сегодня, 06:21
    Как бы не за головой Асада пожаловали? Тут и нашему спецназу надо держать ухо востро, контролировать "партнеров" очень сложно, но необходимо.
    сибирячок
  4. Никкола Мак Сегодня, 06:22
    Копания гиен - все хотят кусок урвать.
    Надо перекрывать границу - всеми силами. Иначе это как сито - как не вычерпывай - всё равно течёт.
    Никкола Мак
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:00
      Цитата: Никкола Мак
      Надо перекрывать границу - всеми силами. Иначе это как сито - как не вычерпывай - всё равно течёт.


      какими силами?
      Маки Авелльевич
      1. Никкола Мак Сегодня, 07:05
        Частью наличных - лучше перехватить ствол на границе, чем дать ему начать стрелять!
        Никкола Мак
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:08
          Цитата: Никкола Мак
          Частью наличных - лучше перехватить ствол на границе, чем дать ему начать стрелять!


          согласен. но.
          защита границы вообще а такой легкопроходимой как Сирийская в этом регионе, крайне трудоёмка и требует такое кол-во сил которые Асад вряд ли сможет отправить туда.
          Маки Авелльевич
          1. Никкола Мак Сегодня, 08:18
            Никто не говорит о КСП и постоянных пограннарядах.
            Но есть много других способов - контроль дозоров разведки и с БПЛА, агентурная разведка, оперативные налёты на караваны авиации и десантников, засады, минирование и много ещё чего.
            Тут главное знать - где и когда.
            Никкола Мак
  5. denssss Сегодня, 06:25
    вычислить и завалить калибрами
    denssss
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 07:01
      Цитата: denssss
      вычислить и завалить калибрами

      Или предупредить, что полезут на сирийскую армию могут получить "случайно промахнувшимися" калибрами. Но это чревато, что и по нашим спецам могут зарядить. Тут 7 раз отмерь - один отрежь.

      Короче не завидую нашему ген. штабу - обложили со всех сторон недруги...
      IGOR GORDEEV
  6. samarin1969 Сегодня, 06:44
    Асад ещё несколько лет назад справедливо говорил, что война против Сирии - это война против дружественного России государства. Сирия платит горькую цену за попытку сохранить давнюю дружбу с Россией. После такой показательной "порки" вряд ли у кого возникнет желание быть союзником США. Тем более, что действия России в Сирии непоследовательны: то воюем - то выводим, то Асад союзник - то мы "за него не держимся". Видя такие "шатания", у "партнёров" всегда есть желание поднажать на ВВП: устроить "шайрат", накрыть авиацией военные объекты. ...Теперь ждём уже неряженых "повстанцев", "освобождающих" нефтяные поля. Вообще, новости уже больше месяца.
    samarin1969
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 07:04
      Цитата: samarin1969
      Асад ещё несколько лет назад справедливо говорил, что война против Сирии - это война против дружественного России государства. Сирия платит горькую цену за попытку сохранить давнюю дружбу с Россией.


      извините за прямоту но считать что Сирия или любая другая страна заплатит "горькую цену" за "дружбу" немного наивно. есть союзы взаимно выгодные и есть противостояниямежду народами/государствами.
      дружба есть между людми, и то если копнуть...
      Маки Авелльевич
      1. samarin1969 Сегодня, 07:13
        Спасибо за прямоту....История полна верных союзов государств (от Афин и Платеи до Второй мировой войны) и поддержки дружественных народов (от тех же эллинов до Эрдогана его туркамонов)...Взгляды Асада кажутся вам наивными?...С точки зрения беспринципной политики - да. Асад мого бросить свой народ "повстанцам" и спокойно с женой эмигрировать. Но он порядочный лидер государства.
        samarin1969
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:13
          Цитата: samarin1969
          Взгляды Асада кажутся вам наивными?...С точки зрения беспринципной политики - да. Асад мого бросить свой народ "повстанцам" и спокойно с женой эмигрировать. Но он порядочный лидер государства.


          я считал Ваши а не взгляды Асада на тему дружбы немного наивными.
          насчёт Асада, я лично был удивлён его стойкостью и выдержкой.
          его борьба за выживание Алавитов достойна похвалы. в папашу пошёл наверное.
          Маки Авелльевич
    2. igor67 Сегодня, 09:11
      Цитата: samarin1969
      Асад ещё несколько лет назад справедливо говорил, что война против Сирии - это война против дружественного России государства. Сирия платит горькую цену за попытку сохранить давнюю дружбу с Россией. После такой показательной "порки" вряд ли у кого возникнет желание быть союзником США. Тем более, что действия России в Сирии непоследовательны: то воюем - то выводим, то Асад союзник - то мы "за него не держимся". Видя такие "шатания", у "партнёров" всегда есть желание поднажать на ВВП: устроить "шайрат", накрыть авиацией военные объекты. ...Теперь ждём уже неряженых "повстанцев", "освобождающих" нефтяные поля. Вообще, новости уже больше месяца.

      Что ж тогда Асад такой союзник России, помог США , уничтожить еще одного союзника Саддама Хусейна? Послав войска в Ирак. Что то он о дружбе не вспоминал аж до не давнего времени, пока совсем худо стало
      igor67
  7. Толстоевский Сегодня, 06:58
    решили подохнуть по-быстренькому
    Толстоевский
  8. Kot3713 Сегодня, 07:02
    Удачи вам ребята
    Kot3713
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    Что тут можно сказать? Только одно - неймется и зудит у англосаксов с их шестерками. Шестой год свергают Асада ежедневно трубя об этом во всех СМИ, а он на месте и армия продолжает воевать с международным сбродом, который организован в отряды и поддерживается западом.
    rotmistr60
  10. капрал Сегодня, 07:25
    А зачем им вторгаться, если они и так там спокойно работают?
    Получается ломиться в открытую дверь.
    Статья - УГ.
    капрал
  11. KIBL Сегодня, 08:16
    Раскатать всю эту западную шваль в блин!Кто их звал в Сирию,какое они имеют право вести боевые действия на территории независимого государства.Поэтому надо их как бы случайно мочконуть,под предлогом "мол мало ли кто шляется по пустыне с оружием".Нечего с ними цацкаться!
    KIBL
  12. ibu355yandex.ru Сегодня, 08:38
    Долбить их вместе с ИГИЛ... Ведь они там будут на "птичьих" правах.
    ibu355yandex.ru
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