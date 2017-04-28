СМИ: Спецназ США, Британии и Иордании готовится к вторжению в Сирию

(...) в ближайшее время на сирийскую территорию в районе Дераа могут войти американские, британские и иорданские силы специального назначения. Ведётся подготовка к вторжению под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (* запрещено в РФ).

Сирийские разведывательные структуры сообщили руководству САР о том, что силы специального назначения сразу трёх государств готовы к вторжению на территорию страны. Речь идёт о спецназе таких стран как Иордания, Британия и США. Газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в силовых структурах Сирии пишет, что переход границы силы спецназначения трёх государств готовы осуществить в провинции Дераа.Из материала:На данный момент большая часть территории сирийской провинции Дераа контролируется незаконными вооружёнными формированиями, которые получают моральную и материальную поддержку из соседней Иордании. На неделе «ВО» публиковало материал «Размышления над картой Сирии» , где было отмечено, что террористические группировки стараются прижиматься к территориям соседних с Сирией государств, включая Иорданию, Турцию и Израиль. При этом за близость к границе вооружённые группировки ведут активные бои, стараясь удерживать свои позиции и расширять их при иностранной поддержке.Обращает внимание тот факт, что в провинции Дераа нет подразделений ИГИЛ (*), а значит, что если вторжение действительно произойдёт, то перед спецназом США, Британии и Иордании поставлена иная задача, нежели борьба с ИГИЛ (*). Основным направлением может стать Дамаск.