10:03 28 апреля

Госдеп: "Мы изучим заявления о сокращении военного присутствия России в Сирии"

Представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер прокомментировал публикации в СМИ о том, что Россия свернула большую часть своего военного присутствия в Сирии. По словам Тонера, Вашингтон изучит эти заявления. РИА Новости публикует заявление Тонера:

Честно, я не видел количество. Это то, на что нам ещё стоит посмотреть. Мы видели до этого, что президент Путин говорил о сокращении, но в действительности этого не произошло. Так что сейчас сложно что-либо сказать. Пока у нас нет данных о том, что произошло значительное сокращение.


Госдеп: "Мы изучим заявления о сокращении военного присутствия России в Сирии"



Напомним, что публикации в СМИ о сокращении военного присутствия в Сирии появились после выступления на Международной конференции по безопасности в Москве замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Российский генерал заявил, что сократить авиагруппу ВКС РФ позволила складывающая обстановка – когда численный состав террористических группировок в Сирии существенно уменьшился. По словам Сергея Рудского, за последнее время сирийская армия при поддержке ВКС нанесла существенный урон террористам – те понесли потери около 6,8 тысяч убитыми и ранеными.

Стоит отметить, что у сирийской разведки появилась информация о готовности к переброске в провинцию Дераа подразделений спецназа США, Британии и Иордании.

Использованы фотографии: EADaily
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Комментарии 16

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Ответ уже заранее известен -Русские обманули, ничего не сократили, а даже наоборот -увеличено число танков до ста тысяч, тайно введен боевой контенгент в три миллиона человек, и вообще Сирию Россия включила в состав Российской Федерации как новое Федеральное оброзование. ...-и вообще мне пора на уколы lol а вы тут меня вопросами завопрасываете lol щас я на вас усех Иванку то напущу!!! crying
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 07:35
      Пусть лучше изучат закон Архимеда про штаны smile
      Тралл
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:40
        Тралл hi -они и против Архимеда санкции введут, ибо его закон не был согласован с госдепом lol
        Изгоняющий либероидов
      2. hirurg Сегодня, 07:45
        ---Пусть лучше изучат закон Архимеда про штаны
        Пифагора????
        hirurg
  2. Altona Сегодня, 07:31
    А то они не знали? Снимки со спутника каждый день на стол кладут, а уж посчитать там летательные аппараты нетрудно.
    Altona
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:42
      Пролетая над Сирией американские спутники из принципа отворачивают от нее свою оптику, чтобы не видеть правды о том как сами же сша и помогают боевикам what
      Изгоняющий либероидов
  3. Masya Masya Сегодня, 07:57
    Честно, я не видел количество. Это то, на что нам ещё стоит посмотреть.

    Подсчитать, показать, разжевать и дать попроповать? Так что ли?
    Masya Masya
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:26
    Изучать по привычке будут через Интернет. Поэтому не трудно предсказать последующую реакцию.
    rotmistr60
  5. yuriy55 Сегодня, 08:28
    Российский генерал заявил, что сократить авиагруппу ВКС РФ позволила складывающая обстановка – когда численный состав террористических группировок в Сирии существенно уменьшился. По словам Сергея Рудского, за последнее время сирийская армия при поддержке ВКС нанесла существенный урон террористам – те понесли потери около 6,8 тысяч убитыми и ранеными.

    Конечно, там со стороны окопов виднее. Только одно мне непонятно. Это количество потерь террористов - 6800, да ещё и с ранеными, какое составляет количество в процентном отношении к общему числу? Я понимаю, что там осталось десятка два террористов, которые не успели уйти и с ними справится сирийская полиция. Так ? Или эта настоятельная просьба о сокращении присутствующих ВКС вызвана другими причинами и другими директивами? belay
    А ведь, свято место пусто не бывает...Поэтому и:
    Стоит отметить, что у сирийской разведки появилась информация о готовности к переброске в провинцию Дераа подразделений спецназа США, Британии и Иордании.


    И последнее, всё верно всё правильно. Надо помогать, надо уничтожать:
    Российские самолеты за время проведения в САР антитеррористической операции (с сентября 2015 г) совершили более 30-ти тыс боевых вылетов, сообщил заместитель главкома ВКС РФ Павел Кураченко.

    и по потерям террористов:
    С начала антитеррористической операции в сентябре 2015 года российская авиация в Сирии нанесла по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) 17 тысяч ударов, уничтожила 35 тысяч боевиков, передает РИА Новости сообщение замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрия Феоктистова.

    Наши безвозвратные потери:
    Всего, по данным официальных публикаций Минобороны и представителей региональных властей, безвозвратные боевые потери личного состава ВС РФ в ходе военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 г., составили 26 человек...


    Моё мнение таково, что именно эти результаты не дают спокойно спать ни чиновникам из Госдепа США, ни разным чинам из "несокрушимого", я бы сказал "неуловимого" (по аналогии с неуловимым Джо) блочища НАТО...
    soldier
    yuriy55
  6. ibu355yandex.ru Сегодня, 08:28
    Ждут не дождутся, когда же можно будет наше занять место в Сирии! Пока наше присутствие является сдерживающим фактором. Да и, чем меньше русских в Сирии, тем ниже вероятность совершить ошибку, ударив во нашим, и получить ответку... Соответственно, ниже вероятность разрастания мирового конфликта.
    ibu355yandex.ru
  7. Толстоевский Сегодня, 08:52
    ему бы усики-мерзавчики, и вылитый бесноватый ади
    Толстоевский
  8. Платов Сегодня, 09:20
    Может включить Сирию в состав России?) И война сразу закончится... Как Вам такая мысль???)
    Платов
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
      Платов Сегодня, 09:20 Новый
      Может включить Сирию в состав России?) И война сразу закончится... Как Вам такая мысль???)


      ... надо бы депутатов поднапрячь, может и претворят в жизнь какой документ...
      a.s.zzz888
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:29
    Мы видели до этого, что президент Путин говорил о сокращении, но в действительности этого не произошло.

    ...да кучу на вас, большую и маленькую... angry
    a.s.zzz888
  10. друг зверей Сегодня, 09:31
    Давно уже выводим. "14 марта 2016 года Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин распорядился начать вывод «основной части» российской военной группировки с территории Сирии с 15 марта 2016 года, поскольку «задача, поставленная перед Министерством обороны и Вооружёнными Силами, в целом выполнена»"
    друг зверей
  11. Вальцманюга Сегодня, 09:41
    У Тонера , вид двоечника , изучать не его стихия .
    Вальцманюга
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