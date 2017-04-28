Госдеп: "Мы изучим заявления о сокращении военного присутствия России в Сирии"

Честно, я не видел количество. Это то, на что нам ещё стоит посмотреть. Мы видели до этого, что президент Путин говорил о сокращении, но в действительности этого не произошло. Так что сейчас сложно что-либо сказать. Пока у нас нет данных о том, что произошло значительное сокращение.

Представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер прокомментировал публикации в СМИ о том, что Россия свернула большую часть своего военного присутствия в Сирии. По словам Тонера, Вашингтон изучит эти заявления. РИА Новости публикует заявление Тонера:Напомним, что публикации в СМИ о сокращении военного присутствия в Сирии появились после выступления на Международной конференции по безопасности в Москве замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского. Российский генерал заявил, что сократить авиагруппу ВКС РФ позволила складывающая обстановка – когда численный состав террористических группировок в Сирии существенно уменьшился. По словам Сергея Рудского, за последнее время сирийская армия при поддержке ВКС нанесла существенный урон террористам – те понесли потери около 6,8 тысяч убитыми и ранеными.Стоит отметить, что у сирийской разведки появилась информация о готовности к переброске в провинцию Дераа подразделений спецназа США, Британии и Иордании.