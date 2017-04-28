Трамп требует от Сеула 1 млрд. долл. за размещенную систему ПРО
Как сообщает РИА Новости , президент США Дональд Трамп заявил, что желает оплаты со стороны Южной Кореи одного миллиарда долларов за систему противоракетной обороны THAAD, размещенную в данной стране.
Кроме того, он намерен пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.
Как ранее сообщил командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис, планируется в ближайшие дни ввести в строй американскую систему противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Необходимое для её функционирования оборудование было доставлено 26 апреля. Предполагается, что в мае система начнет выполнять возложенные на неё задачи в полном объеме.
Согласно неофициальным сведениям, батарея THAAD в Южной Корее будет оснащена 4 – 9 подвижными гусеничными установками, каждая из которых вооружена 8 противоракетами с дальностью действия до 200 км. К батарее прилагается противоракетный радар TPY-2 TM.
Получается, что эксплуатация темы "северокорейской угрозы" позволила Д. Трампу разместить систему ПРО у границ Китая и РФ, потребовать денежные средства от Южной Кореи и инициировать отмену невыгодных (в условиях нового экономического курса) для США соглашений с ней. Возможно, что в скором времени будут предъявлены определенные претензии Японии.
Кроме того, он намерен пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.
Как ранее сообщил командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис, планируется в ближайшие дни ввести в строй американскую систему противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Необходимое для её функционирования оборудование было доставлено 26 апреля. Предполагается, что в мае система начнет выполнять возложенные на неё задачи в полном объеме.
Согласно неофициальным сведениям, батарея THAAD в Южной Корее будет оснащена 4 – 9 подвижными гусеничными установками, каждая из которых вооружена 8 противоракетами с дальностью действия до 200 км. К батарее прилагается противоракетный радар TPY-2 TM.
Получается, что эксплуатация темы "северокорейской угрозы" позволила Д. Трампу разместить систему ПРО у границ Китая и РФ, потребовать денежные средства от Южной Кореи и инициировать отмену невыгодных (в условиях нового экономического курса) для США соглашений с ней. Возможно, что в скором времени будут предъявлены определенные претензии Японии.
Использованы фотографии: http://friend.livejournal.com/2263519.html