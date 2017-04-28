10:04 28 апреля

Трамп требует от Сеула 1 млрд. долл. за размещенную систему ПРО

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Как сообщает РИА Новости , президент США Дональд Трамп заявил, что желает оплаты со стороны Южной Кореи одного миллиарда долларов за систему противоракетной обороны THAAD, размещенную в данной стране.



Кроме того, он намерен пересмотреть или избавиться от "ужасного" торгового соглашения с Сеулом.


Как ранее сообщил командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис, планируется в ближайшие дни ввести в строй американскую систему противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Необходимое для её функционирования оборудование было доставлено 26 апреля. Предполагается, что в мае система начнет выполнять возложенные на неё задачи в полном объеме.
Согласно неофициальным сведениям, батарея THAAD в Южной Корее будет оснащена 4 – 9 подвижными гусеничными установками, каждая из которых вооружена 8 противоракетами с дальностью действия до 200 км. К батарее прилагается противоракетный радар TPY-2 TM.

Получается, что эксплуатация темы "северокорейской угрозы" позволила Д. Трампу разместить систему ПРО у границ Китая и РФ, потребовать денежные средства от Южной Кореи и инициировать отмену невыгодных (в условиях нового экономического курса) для США соглашений с ней. Возможно, что в скором времени будут предъявлены определенные претензии Японии.

Использованы фотографии: http://friend.livejournal.com/2263519.html
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. vladimirvn Сегодня, 08:05 Новый
    Правильно, правильно. Гни свою линию. Ничего личного. Только бизнес.
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    vladimirvn
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:12 Новый
      Это называется принуждение к бизнесу! laughing
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      СРЦ П-15
      1. Балу Сегодня, 09:14 Новый
        Цитата: СРЦ П-15
        Это называется принуждение к бизнесу!

        Сеулу остается только одно-улыбнуться и получить удовольствие. Есть правда вариант: дать хорошего пинка ФША и вышвырнуть вон со своей территории всех американских и прочих некорейских вояк. После этого можно последовательно и терпеливо выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, а там и до объединения недалеко. Когда нибудь это произойдет, нравится это или нет соседям и этим наглым гангстерам за атлантической лужей.
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        Балу
    2. maxim947 Сегодня, 08:19 Новый
      Когда уже кто нибудь из "друзей" сша осмелеет и их зачем пошлет? Неужели такое сильное влияние, что и рот боятся открыть
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      maxim947
      1. mishaia_23 Сегодня, 08:49 Новый
        Зачем Республики Корее такой дорогой ЗРК в принудительную аренду, не проще купить?
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        mishaia_23
      2. Uryukc Сегодня, 08:49 Новый
        Цитата: maxim947
        Неужели такое сильное влияние, что и рот боятся открыть

        Просто если кто то из них "откроет рот", то придется еще и арально удовлетворить "союзников". А так попытаются сохранить лицо, типа это не политическое изнасилование, а добровольный акт любви.
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        Uryukc
    3. Лопатов Сегодня, 08:36 Новый
      Дело не в "бизнесе". Формально он прав, расходы обычно несёт принимающая сторона.

      Помню, "небратья" возмущались по поводу слишком по их мнению малой арендной платы за базу флота в Крыму. Приводили данные по стоимости аренды американских баз флота, в том числе и в Японии с Южной Кореей. Но при этом "забывали", что эти счета оплачивают не американцы, а принимающая сторона. В рамках "солидарности"
      Ответить
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      Лопатов
    4. Владимир 38 Сегодня, 08:42 Новый
      Южная Корея уже отказалась платить.. -))
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      Владимир 38
  2. Dionis2019 Сегодня, 08:05 Новый
    Бизнес, только бизнес и ничего личного! good
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    Dionis2019
    1. Azim77 Сегодня, 09:12 Новый
      Напоминает рекламу: "Вы еще стираете старым порошком? Тогда мы идем к Вам!" smile

      – А ты это видела? – Буратино разжал кулак и показал пять золотых.
      Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зелёных фонаря...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Azim77
  3. aleksfill Сегодня, 08:05 Новый
    Отожмёт рыжий Додик лярд, у союзничка, или спишет на американцев , стоящих в очереди за бесплатной
    похлёбкой у себя в стране?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    aleksfill
    1. Чёрный Сегодня, 08:07 Новый
      Молодец. А чего ещё ждали они от барыги laughing может он на пару с Ыном лохов рсзводит? wassat
      Ответить
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      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:13 Новый
        Ай да Трамп - и THAAD поставил , как и хотел , и лярд зелени срубить за это хочет ! Кросавчег и барыга . good Задумайтесь , союзники и партнёры , он вас всех продаст , купит и ещё раз продаст , но уже дороже ! А вы и дальше радостно стелитесь , Д.Б. fool
        Ответить
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        bouncyhunter
        1. Mestny Сегодня, 08:58 Новый
          А ну как Корея не заплатит?
          Что будет делать?
          Всё это начинает напоминать дешёвый популизм Жириновский-style.
          Ответить
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          Mestny
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:02 Новый
            Цитата: Mestny
            А ну как Корея не заплатит?

            Заплатит , да ещё и "спасибо" скажет . И все , кому матрасы скажут - заплатят . Слово хозяина - закон .
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            Цитировать Жалоба
            bouncyhunter
          2. роман66 Сегодня, 09:37 Новый

            отключим свет и газ
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            роман66
      2. Никкола Мак Сегодня, 08:21 Новый
        Типа - и толстому что-то засылает recourse ?
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Никкола Мак
    2. Lancer Сегодня, 08:17 Новый
      Может стоило бы гумпомощь организовать этим миллионам несчастных? )))
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Lancer
      1. Лопатов Сегодня, 08:38 Новый
        Стоило бы. Но это вызовет такую истерику... Зачем нам лишние проблемы.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Лопатов
  4. Mystery12345 Сегодня, 08:06 Новый
    Трамп требует от Сеула 1 млрд. долл. за размещенную систему ПРО
    ага...номер карты диктуй...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Mystery12345
    1. роман66 Сегодня, 09:43 Новый
      а сбербанковская у него есть?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      роман66
  5. garx Сегодня, 08:06 Новый
    Требует "плату"... это хорошо!!
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    garx
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:08 Новый
    Сейчас все шавки сша подожмут хвосты когда их Трамп поставит на бабки lol Трепещет Польша и Румыния, вибрирует от страха Норвегия -у вас там тоже есть элементы про, за них нужно отдать бабло, или вы будете иметь дело с Иванкой Томогавковной Трамповой fool
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Изгоняющий либероидов
    1. Sasha_Sar Сегодня, 08:54 Новый
      С прибалтов тоже по лярду надо отжать. Хитро..ппая Даля решила поправить свою экономику за счет антироссийской риторики, рабочие места для обслуживающего персонала, а тут такая засада. Это вам не демократ Абамка.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Sasha_Sar
  7. Баракуда Сегодня, 08:08 Новый
    Я уж подумал, что 1-е апреля на дворе. Во Трампушка отжигает laughing
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Баракуда
  8. Masya Masya Сегодня, 08:09 Новый
    Ну, вот и на этих дань наложил.... wink кто там, следующий на очереди? lol
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 09:45 Новый
      это не дань, это красивый развод на мизинцах : рассердить северокорейцев, и на фоне их возмущения втюхать систему, ну а чего - сами просили, никто ж не говорил, что бесплатно
      Ответить
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      роман66
  9. Jovanni Сегодня, 08:12 Новый
    Ловко! Но как по-американски... Самим устроить кипеж, а под видом защиты рубить капусту! Лохотрон...
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    Цитировать Жалоба
    Jovanni
    1. Masya Masya Сегодня, 08:22 Новый
      под видом защиты рубить капусту!

      Так, за "крышу" платить надобно! wink штаты никогда благотворительностью не отличались...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Masya Masya
      1. роман66 Сегодня, 09:46 Новый
        совестью они никогда не отличались : протестантская этика, ..... слов нет , уже 4 предупреждения
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        роман66
        1. Masya Masya Сегодня, 09:50 Новый
          слов нет , уже 4 предупреждения

          держитесь! мы ,Вас, и без слов поняли.... wink love
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Masya Masya
  10. Olegater Сегодня, 08:14 Новый
    Самое прикольное, что сеул заплатит за размещения так называемого щита на своей территории. А так прослеживается нехорошая тенденция. Если смотреть на данном примере, то вся европа оказывается в орбите шантажа Трампа. То есть если не заплатил, то размещается дополнительные войска сша или ставятся жесткие условия в чувствительных сферах жизни страны и руководство соглашается и делается все что нужно. А такой шантаж пригоден в двух случаях - экономическом и военном. В военном это диктовка из-за лужи воли хозяев для европы и им ничего не остается как покорно выполнять условия.
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    Olegater
    1. avg-mgn Сегодня, 08:36 Новый
      Ничего прикольного не вижу. Суть политики Трампа в оккупации стран-союзников путем втягивания, под любым предлогом, в противостояние с неугодным США миром и в первую очередь Россией. Для повышения благосостояния США относительно остального мира достаточно этот самый мир просто ослабить, что США с успехом и делают. И им плевать - потенциальный противник перед ними, или союзник.
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      avg-mgn
  11. Altona Сегодня, 08:16 Новый
    Итого подсчитаем, Германия-370млрд, Корея-1млрд. Кстати, почему с прибалтов до сих пор денег не требуют? Там какая то невообразимая куча американской бронетехники стоит, а скоро и новенькие Ф-35 прилетят. Тоже так млрд на 5 потянет. Польша кстати с Румынией за дверь пытаются спрятаться, а там системы ПРО стоят, тоже млрд на 10-15. Японцы в тенях сакуры тоже пытаются не отсвечивать, а там за одну Окинаву они должны не меньше 30. Я кстати, грешным делом думал, что старый мультик про Скруджа Мак-Дака это сказка. Оказывается нет, это как Чипполино и Лимпопо с Айболитом вовсе не сказки. В общем "США все должны за оборону", и Трамп обещает прийти за своими денежками. bully
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    Altona
    1. Olegater Сегодня, 08:21 Новый
      Уважаемый Altona вот именно: как говорится с миру по "нитке", а с германии и несколько "канатов", получается, что возвратив так называемые долги, то списывается и гос.долг с сша, который они развели в последнее время - или я не прав? Только сколько времени пройдет по "возврату" такого долга и не наделают ли они новых?
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      Olegater
    2. alexmach Сегодня, 08:30 Новый
      Не знаю помсотрим.
      Возможно с миллиардом платы - это он пытается отыграть назад, созданную военную напряженность. Попросит миллиард, союзники откажутся, ракеты уедут. Может таки о чем-то с Китайцами договорился. Он же хоть и бизнесмен но врятли совсем . Он нормальный рациональный человек, конечно со своим стилем и методами.

      А вот насчет торгового соглашения - не понятно, посути он хоронит то, чего Обама добился на этом поприще. Обама работал как черт что бы подмять под себя азиатско-тихоокеанский регион, а этот простым росчерком пера хочет это отменить. Тут его действия совсем мне не понятны.

      ЗЫ: что за картинка к статье?
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      alexmach
      1. avg-mgn Сегодня, 08:52 Новый
        Попросит миллиард, союзники откажутся, ракеты уедут.
        Не обманывайте сами себя, оккупант еще ни когда добровольно не уходил - затащили ракеты (яко бы для безопасности страны, а пепел на чью голову посыпется?) и уже не выведут, а не будут платить, так найдут, как взыскать - договора перед подписанием читать надо внимательно, особенно подвалы мелким шрифтом. Халявщики.
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        avg-mgn
        1. Sten Сегодня, 09:34 Новый
          Просто Трамп нашел способ списания огромного гос.долга США.
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          Sten
    3. Orionvit Сегодня, 08:31 Новый
      Кстати, почему с прибалтов до сих пор денег не требуют? Там какая то невообразимая куча американской бронетехники стои
      Разместить в другой стране свои войска, со своей техникой и продать своё вооружение другой стране, это по моему несколько разные вещи.
      Ответить
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      Orionvit
      1. avg-mgn Сегодня, 08:58 Новый
        А Трамп, как бизнесмен, считает иначе - ибо сильный прав до тех пор, пока ему не разобьют лицо.
        Ответить
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        avg-mgn
  12. silberwolf88 Сегодня, 08:18 Новый
    Баста карапузики ... за крышевание нужно башлять ... регулярно и много ... капитализм однако во всей своей красе ...
    А всяким Южным Кореям надо помнить ... что Северный брат может и не так богат НО в открытой драке один на один уделает по полной ...
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    silberwolf88
    1. Александр романов Сегодня, 09:12 Новый
      Цитата: silberwolf88
      что Северный брат может и не так богат НО в открытой драке один на один уделает по полной ..

      Ага уделает laughing
      Мне трудно представить,что бы армия с вооружением первои мировои воины,уделала противника с вооружением второй мировои.
      Ответить
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      Александр романов
  13. soroKING Сегодня, 08:22 Новый
    Цитата: Lancer
    Может стоило бы гумпомощь организовать этим миллионам несчастных? )))

    замольчи свой рот angry
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    soroKING
    1. Александр романов Сегодня, 09:13 Новый
      Цитата: soroKING
      замольчи свой рот

      Переводчик гугл иногда тупит wassat
      Ответить
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      Александр романов
  14. vladimirvn Сегодня, 08:22 Новый
    Наши лихие 90-е, на международной арене. За "крышу" надо платить. lol
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    vladimirvn
  15. rotmistr60 Сегодня, 08:23 Новый
    Бесплатный сыр только в мышеловке. Чувствую как напряглась Восточная Европа - это не на халяву за счет ЕС существовать.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    rotmistr60
  16. Никкола Мак Сегодня, 08:24 Новый
    Частная военная компания "Трамп, Пентагон энд компани" начала выставлять счета за услуги.
    Налоги то заплатят или как laughing ?
    Ответить
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    Никкола Мак
  17. Altona Сегодня, 08:24 Новый
    Цитата: Olegater
    как говорится с миру по "нитке", а с германии и несколько "канатов", получается, что возвратив так называемые долги, то списывается и гос.долг с сша, который они развели в последнее время - или я не прав?

    ---------------------------
    Я собственно к этой мысли и подводил. Оказывается, что госдолг США и не госдолг вовсе, а "вложения в оборону", которые несли в основном США. Поэтому, деньги на бочку. laughing
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Altona
  18. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:25 Новый
    Кто в курсе, кого и когда дональд душил на фото?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Лёня Пантелеев
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:37 Новый
      вот, пожалуйста:
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Юджин-Евгений
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:58 Новый
        Спасибо за видео
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Лёня Пантелеев
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:56 Новый
      Леня Пантелеев -это Трамп от жабы отбивается lol
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Изгоняющий либероидов
  19. Fedorpolunin333 Сегодня, 08:30 Новый
    Вот это настоящий политик! Никакой благотворительности, и рыбку съесть и ** *** сесть! Учите матчасть, лопухи кремлевские!:)
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Fedorpolunin333
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 08:31 Новый
      Лопухи в раде заседают.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Лёня Пантелеев
    2. Стабилиози Сегодня, 08:39 Новый
      для лохлов будем самый цимес, когда им трампушка счёт выкатит)...
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Стабилиози
      1. avg-mgn Сегодня, 08:55 Новый
        Специально для Fedorpolunin333
        Украина на очереди. Халявного сала больше нет!
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        avg-mgn
    3. Mestny Сегодня, 09:04 Новый
      О, свежий хохлик прискакал.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Mestny
    4. Александр романов Сегодня, 09:16 Новый
      Цитата: Fedorpolunin333
      Учите матчасть, лопухи кремлевские!:)

      Лопух,ты в каком котле служил?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Александр романов
  20. Стабилиози Сегодня, 08:35 Новый
    Нести расходы по эксплуатации американской системы ПРО THAAD в Южной Корее должны США, говорится в заявлении южнокорейского Минобороны.

    Военное ведомство Южной Кореи отметило, что в позиции Сеула по размещению THAAD нет изменений – расходы на развертывание комплексов и их эксплуатацию на южнокорейской территории должны нести США, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить США 1 млрд долларов за размещение у себя американской системы ПРО THAAD. Перед этим сообщалось, что развертывание в Южной Корее комплексов THAAD будет завершено уже в ближайшие дни.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Стабилиози
  21. soroKING Сегодня, 08:35 Новый
    Цитата: Fedorpolunin333
    Вот это настоящий политик! Никакой благотворительности, и рыбку съесть и ** *** сесть! Учите матчасть, лопухи кремлевские!:)

    рыбку-то ён есть... вот только на... сидиде вЫ bully
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    soroKING
  22. 3vs Сегодня, 08:36 Новый
    А Соросишко, тем временем, скупает по дешёвке акции Самсунга...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    3vs
  23. Sly Сегодня, 08:40 Новый
    Цитата: alexmach
    ЗЫ: что за картинка к статье?

    Сценка на тему :Американский президент душит И.О. президента южной Кореи laughing
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Sly
  24. yuriy55 Сегодня, 08:48 Новый
    Понятно, что глупо резать курицу, несущую золотые яйца, но, ещё глупее кормить мышь, которая эти яйца бьёт...И трижды глупо "вестить на поводу" у этой мыши...Такой впечатление, что США вознамерилось объявить войну всему миру и победить?
    Надо возродить отечественный военные базы на Кубе, во Вьетнаме...НАДО!!! soldier
    Ответить
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    yuriy55
  25. erudit 017 Сегодня, 09:00 Новый
    кстати друзья, а Сеул по моему закупал наши С-300, а потом и производил по лицензии у них они называютс Cheolmae-2 , чем не устроило? политика ...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    erudit 017
    1. Александр романов Сегодня, 09:18 Новый
      Цитата: erudit 017
      а Сеул по моему закупал наши С-300, а потом и производил по лицензии у них они называютс Cheolmae-

      Это лицензионный С 300 ? wassat wassat wassat
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Александр романов
  26. soroKING Сегодня, 09:01 Новый
    Цитата: yuriy55
    Понятно, что глупо резать курицу, несущую золотые яйца, но, ещё глупее кормить мышь, которая эти яйца бьёт...И трижды глупо "вестить на поводу" у этой мыши...Такой впечатление, что США вознамерилось объявить войну всему миру и победить?
    Надо возродить отечественный военные базы на Кубе, во Вьетнаме...НАДО!!! soldier

    а куды им деваться request
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    soroKING
  27. капрал Сегодня, 09:03 Новый
    Наверняка на пару с толстомордым барыжат. Ну не бывает чтоб все так в струю, как по заказу
    Ответить
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    капрал
  28. Farid05 Сегодня, 09:08 Новый
    уважаю, тот кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую)) хотя юг вроде кормит, да еще и как, но все же Трамп ведет себя как настоящий бизнесмен) и правильно делает, нам тоже этому надо учится.
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    Farid05
  29. loginovich Сегодня, 09:09 Новый
    Цитата: maxim947
    Когда уже кто нибудь из "друзей" сша осмелеет и их зачем пошлет? Неужели такое сильное влияние, что и рот боятся открыть


    Не все сразу .Пошлют и еще как пошлют. Матрасники утратили свою гегемонию и корейцам придется договариваться с только с ша.
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    loginovich
  30. Altona Сегодня, 09:11 Новый
    Цитата: Fedorpolunin333
    Вот это настоящий политик! Никакой благотворительности, и рыбку съесть и ** *** сесть! Учите матчасть, лопухи кремлевские!:)

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    Когда с Куева потребуют взад всю вложенную в Украину "благотворительность" вместе посмеемся.
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    Altona
  31. a.s.zzz888 Сегодня, 09:15 Новый
    ... капиталист они есть капиталист - бабло превыше всего bully
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    a.s.zzz888
  32. Coronel76 Сегодня, 09:17 Новый
    А Корейцы думали ПАРАЗИТЫ им безвозмездную помощь оказывают, ХА-ХА-ХА!!!!!!
    Примерно как у нас большинство народа было уверенно что по Ленглизу в Великую Отечественную бесплатная помощь шла.
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    Coronel76
  33. Altona Сегодня, 09:58 Новый
    Цитата: Orionvit
    Разместить в другой стране свои войска, со своей техникой и продать своё вооружение другой стране, это по моему несколько разные вещи.

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    При чём тут "разместить" и "продать"? Речь вообще не об этом. Трамп требует деньги за то, что американская армия в данный момент занимается охраной данной государства взамен армии национальной, за "крышевание" от несуществующей российской, китайской, кндр-овской угрозы.
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    Altona
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