Пентагон проведет в Афганистане плановую ротацию сил
Минобороны США проведет ротацию части своих войск, дислоцированных в Афганистане, увеличения численности контингента не запланировано, передает РИА Новости сообщение Пентагона.
Ранее ресурс Daily Beast сообщил, что в Афганистан дополнительно направят «1,5 тысячи военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии», которых неофициально называют «Всеамериканской дивизией» или «дьяволами в мешковатых штанах».
Между тем агентство «Франс Пресс» сообщило о начале «весеннего наступления» боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).
«Основной целью… станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники», – говорится в заявлении движения.
Напомним, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.
Ранее ресурс Daily Beast сообщил, что в Афганистан дополнительно направят «1,5 тысячи военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии», которых неофициально называют «Всеамериканской дивизией» или «дьяволами в мешковатых штанах».
Это не дополнительно, это плановая ротация. Увеличения численности контингента не будет,сказал представитель Пентагона.
Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков,сказал в свою очередь представитель 82-й дивизии Джо Буччино.
Между тем агентство «Франс Пресс» сообщило о начале «весеннего наступления» боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).
«Основной целью… станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники», – говорится в заявлении движения.
Напомним, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.
Использованы фотографии: AP Photo / Eugene Hoshiko
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