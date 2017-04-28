13:41 28 апреля

Пентагон проведет в Афганистане плановую ротацию сил

Минобороны США проведет ротацию части своих войск, дислоцированных в Афганистане, увеличения численности контингента не запланировано, передает РИА Новости сообщение Пентагона.



Ранее ресурс Daily Beast сообщил, что в Афганистан дополнительно направят «1,5 тысячи военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии», которых неофициально называют «Всеамериканской дивизией» или «дьяволами в мешковатых штанах».


Это не дополнительно, это плановая ротация. Увеличения численности контингента не будет,
сказал представитель Пентагона.

Военнослужащие будут размещены на девять месяцев. Это запланированная операция, и она никак не связана с какими-либо атаками боевиков,
сказал в свою очередь представитель 82-й дивизии Джо Буччино.

Между тем агентство «Франс Пресс» сообщило о начале «весеннего наступления» боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

«Основной целью… станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники», – говорится в заявлении движения.

Напомним, в настоящее время в Афганистане находятся около 8,4 тыс. американских военнослужащих.

Использованы фотографии: AP Photo / Eugene Hoshiko
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 10:44
    Гуманно....прежних солдат видимо отправят на лечение в наркологические клиники? wassat
    Чёрный
    1. vkl.47 Сегодня, 10:58
      Что за название такое дибильное дьяволы в мешковатых штанах.пусть меняют на гомики в кожаных труселях
      vkl.47
      1. К0щей Сегодня, 11:08
        Цитата: vkl.47
        Что за название такое дибильное дьяволы в мешковатых штанах

        что вас удивляет? это типичный стиль названия для америкосов, тут даже более менее
        К0щей
        1. рич Сегодня, 12:23
          военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии», неофициально называют «дьяволами в мешковатых штанах».

          Конечно в мешковатых штанах. Ведь ротация раз в 9 месяцев - а героин куда несунам прятать, не в лосины же
          рич
  2. sir_obs Сегодня, 10:45
    А я думал плановую бомбардировку. Они же степень демократии в килотоннах измеряют. Чем больше скинут, тем демократичнее страна становится.
    sir_obs
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Ротация, так ротация. Нам по большому счету от этого ни холодно, ни жарко. Американцы там практически охраняют сами себя и контролируют наркотический трафик.
    rotmistr60
    1. ватник Сегодня, 11:14
      США просто создали на границах России очередной анклав террористов и это была их основная цель и когда они уйдут от туда (а они обязательно уйдут) вполне вероятно что нам придётся вводить туда свои войска и "давить" там ИГИЛ чтобы он через государства Средней Азии не пошёл на нас..
      Чем обернулось для Афганистана вторжение американских войск
      ватник
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:24
      То, что вы пишите верно. Я не стал затрагивать эту тему, так как статья о ротации.
      rotmistr60
Картина дня