МИД Азербайджана: урегулирование в Карабахе зависит от политической воли Еревана
Баку ожидает положительных результатов от трехсторонних переговоров по Карабаху, которые начались в Москве с участием российских представителей, передает Интерфакс заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.
Архивное фото
По словам министра, он ожидает от переговоров прогресса и достижения определенных договоренностей.
Инициатива проведения встречи принадлежит российской стороне.
Мамедъяров заметил также, что закрытость встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД РФ. «То, что встреча пройдет за закрытыми дверями, само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное», добавил он.
На этой встрече все будет зависеть от политической воли руководства Армении. Подразумевается, конечно, не министр иностранных дел, а верховный главнокомандующий страны, которую он представляет. Речь идет о готовности вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха,сказал накануне переговоров Мамедъяров азербайджанскому агентству «Репорт».
По словам министра, он ожидает от переговоров прогресса и достижения определенных договоренностей.
Позиция Азербайджана по Карабаху остается неизменной,подчеркнул он.
Инициатива проведения встречи принадлежит российской стороне.
Мамедъяров заметил также, что закрытость встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД РФ. «То, что встреча пройдет за закрытыми дверями, само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное», добавил он.
Использованы фотографии: http://новости-армении.ru-an.info
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти