13:42 28 апреля

МИД Азербайджана: урегулирование в Карабахе зависит от политической воли Еревана

Баку ожидает положительных результатов от трехсторонних переговоров по Карабаху, которые начались в Москве с участием российских представителей, передает Интерфакс заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

МИД Азербайджана: урегулирование в Карабахе зависит от политической воли Еревана
Архивное фото

На этой встрече все будет зависеть от политической воли руководства Армении. Подразумевается, конечно, не министр иностранных дел, а верховный главнокомандующий страны, которую он представляет. Речь идет о готовности вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха,
сказал накануне переговоров Мамедъяров азербайджанскому агентству «Репорт».


По словам министра, он ожидает от переговоров прогресса и достижения определенных договоренностей.

Позиция Азербайджана по Карабаху остается неизменной,
подчеркнул он.

Инициатива проведения встречи принадлежит российской стороне.

Мамедъяров заметил также, что закрытость встречи для прессы является требованием протокольной службы МИД РФ. «То, что встреча пройдет за закрытыми дверями, само по себе говорит о том, что ожидается что-то интересное», добавил он.

Использованы фотографии: http://новости-армении.ru-an.info
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Dionis2019 Сегодня, 13:04
    Пусть входят в состав и споров не будет...
    Dionis2019
    1. апро Сегодня, 13:10
      В состав чего?не дай бог России,а на стороне пусть творят что хотят.
      апро
  2. МВГ Сегодня, 13:05
    "На этой встрече все будет зависеть от политической воли руководства Армении." - на фоне антироссийской и антипутинской истерии в мире, прочесть, что еще что то зависит не от воли Москвы прямо удивительно
    МВГ
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:06
    Пока будут вот такие экивоки между Азербайджаном и Арменией - о мире в НКАО и речи быть не может .
    bouncyhunter
    1. Dionis2019 Сегодня, 13:08
      Мутят воду те, у кого есть интерес
      Dionis2019
    2. роман66 Сегодня, 13:31
      я уже даже запутался : а кто там агрессор? Путин?
      роман66
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
        Цитата: роман66
        я уже даже запутался : а кто там агрессор? Путин?

        Роман , Вы меня удивляете . А есть другие кандидатуры ?
        bouncyhunter
        1. роман66 Сегодня, 13:34
          нуууу ...Эрдоган??
          роман66
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:36
            Не катит - Турция член НАТО . Ещё кто-нибудь ?
            bouncyhunter
            1. роман66 Сегодня, 13:38
              Лукашенко, Ын, ....теряюсь request
              роман66
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:41
                Пингвины антарктические - вот причина и ахрессор !
                bouncyhunter
  4. armenk Сегодня, 13:08
    Очередная новость не о чем. Фантазии, мечтания и пожелания бонз азеррейха..
    armenk
Картина дня