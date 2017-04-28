МИД Азербайджана: урегулирование в Карабахе зависит от политической воли Еревана

На этой встрече все будет зависеть от политической воли руководства Армении. Подразумевается, конечно, не министр иностранных дел, а верховный главнокомандующий страны, которую он представляет. Речь идет о готовности вывести войска с оккупированных территорий вокруг Карабаха,

Позиция Азербайджана по Карабаху остается неизменной,