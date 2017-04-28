МИД КНР: Изоляция России в ООН - это лишь мнение США
Заявления Белого дома по итогам 100 дней президентства Дональда Трампа — это мнение американской стороны, оно не повлияет на отношения между Россией и Китаем, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь, передает РИА Новости .
Ранее в Белом доме одной из заслуг Трампа назвали "изоляцию России в ООН". Что под этим имеется в виду, Вашингтон не уточнил. По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта. Проект документа внесли Великобритания, Франция и США. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции, назвав ее "антисирийской". Китай воздержался от голосования.
Ранее в Белом доме одной из заслуг Трампа назвали "изоляцию России в ООН". Что под этим имеется в виду, Вашингтон не уточнил. По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта. Проект документа внесли Великобритания, Франция и США. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции, назвав ее "антисирийской". Китай воздержался от голосования.
Тот факт, что Китай воздержался, — существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно,— сказал позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Это мнение американской стороны,— прокомментировал заявление Белого дома Гуй Цунюнь -
У России и Китая отношения двустороннего партнерства и взаимодействия, у наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества
Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится— заявил дипломат.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Китай ответил на заявления США
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