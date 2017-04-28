13:49 28 апреля

МИД КНР: Изоляция России в ООН - это лишь мнение США

Заявления Белого дома по итогам 100 дней президентства Дональда Трампа — это мнение американской стороны, оно не повлияет на отношения между Россией и Китаем, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь, передает РИА Новости .

МИД КНР: Изоляция России в ООН - это лишь мнение США


Ранее в Белом доме одной из заслуг Трампа назвали "изоляцию России в ООН". Что под этим имеется в виду, Вашингтон не уточнил. По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта. Проект документа внесли Великобритания, Франция и США. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции, назвав ее "антисирийской". Китай воздержался от голосования.


Тот факт, что Китай воздержался, — существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно,
— сказал позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Это мнение американской стороны,
— прокомментировал заявление Белого дома Гуй Цунюнь -
У России и Китая отношения двустороннего партнерства и взаимодействия, у наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества


Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится
— заявил дипломат.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Китай ответил на заявления США
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 13:41
    Наконец то мы услышали внятные слова от представителя Китая.
    Чёрный
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:41
      слова не действия.

      Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится


      а эта информация для детей видимо. несмышленых
      с-т Petrov
      1. Монос Сегодня, 13:46
        Цитата: с-т Petrov
        слова не действия.

        Это же дипломаты! Для них сказать слово, значит совершить действие.
        Монос
        1. МПК105 Сегодня, 13:46
          Те ещё союзнички... wink
          МПК105
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:48
            Цитата: МПК105
            Те ещё союзнички..

            А у нас есть из кого выбирать?
            СРЦ П-15
        2. с-т Petrov Сегодня, 13:47
          в ООН в таком случае будем смотреть на действия. все больше - воздержания там, а не действий
          с-т Petrov
  2. Spartanez300 Сегодня, 13:42
    Если серьезный потенциал сотрудничества то что же не поддерживают .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
      Цитата: Spartanez300
      Если серьезный потенциал сотрудничества то что же не поддерживают .

      Потому как - и нашим , и вашим . И мордве , и чувашам . Виляют кормой как маркитантская лодка .
      bouncyhunter
  3. Шептун Сегодня, 13:42
    Китай как обычно, что-то сказал и ничего не сказал: "Это мнение американской стороны" - с этим не поспоришь!
    Шептун
  4. СтАрАеМсЯ Сегодня, 13:43
    Еще бы... Это после поставки наших су35 в "такой же как и для ВКС РФ комплектации"...
    СтАрАеМсЯ
  5. Seidel45 Сегодня, 13:47
    ..в Белом доме одной из заслуг Трампа назвали "изоляцию России в ООН

    Вот чёрт, электрики Боговы. Изолируют и изолируют Россию, а ей всё до лампочки. Может у них омметры не той системы?
    Seidel45
Картина дня