МИД КНР: Изоляция России в ООН - это лишь мнение США

Тот факт, что Китай воздержался, — существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно,

Это мнение американской стороны,

У России и Китая отношения двустороннего партнерства и взаимодействия, у наших отношений очень серьезный потенциал сотрудничества

Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится