Российские десантники к 2020 году получат более 300 новых бронемашин
ВДВ России до 2020 года получат более 300 единиц БМД-4М и бронетранспортеров «Ракушка», передает РИА Новости сообщение командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.
В пятницу в Ульяновске состоялась торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Всего десантникам было передано около 50 единиц техники.
Он добавил, что «артиллерийские подразделения получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны – почти 200 единиц техники и вооружения».
В пятницу в Ульяновске состоялась торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Всего десантникам было передано около 50 единиц техники.
С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", до 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники,сказал на церемонии Сердюков.
Он добавил, что «артиллерийские подразделения получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны – почти 200 единиц техники и вооружения».
В части авиационных средств обеспечения спланирована закупка более 25 тысяч современных парашютов и комплектов средств десантирования ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) и грузов,сказал командующий.
Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Пятаков
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти