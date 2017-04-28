16:54 28 апреля

Российские десантники к 2020 году получат более 300 новых бронемашин

ВДВ России до 2020 года получат более 300 единиц БМД-4М и бронетранспортеров «Ракушка», передает РИА Новости сообщение командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Российские десантники к 2020 году получат более 300 новых бронемашин


В пятницу в Ульяновске состоялась торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Всего десантникам было передано около 50 единиц техники.


С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", до 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники,
сказал на церемонии Сердюков.

Он добавил, что «артиллерийские подразделения получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны – почти 200 единиц техники и вооружения».

В части авиационных средств обеспечения спланирована закупка более 25 тысяч современных парашютов и комплектов средств десантирования ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники) и грузов,
сказал командующий.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Пятаков
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Комментарии 8

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  1. рич Сегодня, 15:59
    поживем посмотрим, не перенесут ли в очередной раз сроки
    рич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:19
      Цитата: рич
      поживем посмотрим, не перенесут ли в очередной раз сроки

      Тоже не люблю такие статьи-прогнозы..Тут не знаешь ,что завтра будет, а они статистику тут разводят.. negative
      До 2020г еще дожить нужно и пишите сколько на текущий момент поставлено боевой техники!
      Тут даже Ура крикнуть ,как то язык не поворачивается .. laughing
      ОТДЕЛ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:03
    Опять за рыбу деньги!!! fool Завтра же как всегда "сроки перенесут ", и какими байками будут потчевать? СПЕРВА ПОСТРОЙТЕ а потом уже и рапортуйте! crying
    Изгоняющий либероидов
    1. МПК105 Сегодня, 16:08
      Утром стулья,вечером деньги...
      МПК105
      1. рич Сегодня, 16:30
        Неудачную, Леша, ты картинку выложил
        Чебурашка в строительном бизнесе был успешным менеджером. Вон какой дом для Друзей отгрохал, покруче Ельцин-центра, и без всяких там откатов. yes Если бы ему поручили выпуск БМД-4М и бронетранспортеров «Ракушка» он бы не подвел yes
        рич
  3. НЕКСУС Сегодня, 16:03
    А почему не 3000? Закупают так,будто коту по частям хвост рубят...
    НЕКСУС
    1. ватник Сегодня, 16:21
      Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов на «Титан-Баррикады» и «Волгоградском тракторном заводе» с 2:25 где делают БМД-4М и "Спрут".

      ватник
    2. Pirogov Сегодня, 16:41
      Цитата: НЕКСУС
      А почему не 3000? Закупают так,будто коту по частям хвост рубят..

      Ну так в России не только войска ВДВ ,если одним 3000 машин ,а другим тогда ,что баранки от бублика?
      Pirogov
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