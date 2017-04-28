Одесский суд отменил возвращение проспекту имени маршала Г.К.Жукова

События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему «рекоммунизации» и готовиться ко 2 мая и 9 мая.

У Вятровича истерика - в Одессе отменили решение о переименовании, в результате которого в городе появилась улица имени Шухевича. Вятрович назвал это "пропагандой коммунистического тоталитарного режима" и требует привлечь мэра к уголовной ответственности. Интересно, а улица в честь офицера нацистской армии Романа Шухевича - это пропаганда коммунистического или нацистского режима?