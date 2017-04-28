Одесский суд отменил возвращение проспекту имени маршала Г.К.Жукова
Двое суток оставалось в силе решение депутатов Одесского городского совета о возвращении названий некоторым улицам города. В частности, одесские депутаты постановили вернуть Одессе проспект маршала Жукова, который (проспект) при Саакашвили был получил название в честь Небесной сотни. Также депутаты Одесского горсовета на неделе приняли решение о возврате таких названий как улица Терешковой и улица Гайдара.
Сегодня портал «Думская» пишет о том, что Приморским районным судом Одессы было принято решение о признании незаконным постановления городского совета. Решение принято судьёй Андреем Бойчуком, который в итоге удовлетворил иск радикалов от так называемой «Самообороны Одессы». Представители этой организации ранее входили в структуры, причастные к преступлению, совершённому в Доме профсоюзов. Это к слову о «независимости» судебной власти Украины от давления радикальных элементов.
На этом фоне обращает на себя внимание заявление главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Этот яркий представитель майданных приспособленцев назвал освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков «так называемым».
Его цитирует украинский портал «Вести» :
Так на заявлениt Вятровича отреагировал глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:
Сегодня портал «Думская» пишет о том, что Приморским районным судом Одессы было принято решение о признании незаконным постановления городского совета. Решение принято судьёй Андреем Бойчуком, который в итоге удовлетворил иск радикалов от так называемой «Самообороны Одессы». Представители этой организации ранее входили в структуры, причастные к преступлению, совершённому в Доме профсоюзов. Это к слову о «независимости» судебной власти Украины от давления радикальных элементов.
На этом фоне обращает на себя внимание заявление главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Этот яркий представитель майданных приспособленцев назвал освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков «так называемым».
Его цитирует украинский портал «Вести» :
События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему «рекоммунизации» и готовиться ко 2 мая и 9 мая.
Так на заявлениt Вятровича отреагировал глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:
У Вятровича истерика - в Одессе отменили решение о переименовании, в результате которого в городе появилась улица имени Шухевича. Вятрович назвал это "пропагандой коммунистического тоталитарного режима" и требует привлечь мэра к уголовной ответственности. Интересно, а улица в честь офицера нацистской армии Романа Шухевича - это пропаганда коммунистического или нацистского режима?
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