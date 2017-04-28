19:55 28 апреля

Одесский суд отменил возвращение проспекту имени маршала Г.К.Жукова

Двое суток оставалось в силе решение депутатов Одесского городского совета о возвращении названий некоторым улицам города. В частности, одесские депутаты постановили вернуть Одессе проспект маршала Жукова, который (проспект) при Саакашвили был получил название в честь Небесной сотни. Также депутаты Одесского горсовета на неделе приняли решение о возврате таких названий как улица Терешковой и улица Гайдара.

Сегодня портал «Думская» пишет о том, что Приморским районным судом Одессы было принято решение о признании незаконным постановления городского совета. Решение принято судьёй Андреем Бойчуком, который в итоге удовлетворил иск радикалов от так называемой «Самообороны Одессы». Представители этой организации ранее входили в структуры, причастные к преступлению, совершённому в Доме профсоюзов. Это к слову о «независимости» судебной власти Украины от давления радикальных элементов.

Одесский суд отменил возвращение проспекту имени маршала Г.К.Жукова



На этом фоне обращает на себя внимание заявление главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Этот яркий представитель майданных приспособленцев назвал освобождение Одессы от немецко-фашистских захватчиков «так называемым».

Его цитирует украинский портал «Вести» :
События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему «рекоммунизации» и готовиться ко 2 мая и 9 мая.




Так на заявлениt Вятровича отреагировал глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский:

У Вятровича истерика - в Одессе отменили решение о переименовании, в результате которого в городе появилась улица имени Шухевича. Вятрович назвал это "пропагандой коммунистического тоталитарного режима" и требует привлечь мэра к уголовной ответственности. Интересно, а улица в честь офицера нацистской армии Романа Шухевича - это пропаганда коммунистического или нацистского режима?


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Комментарии 51

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  1. Pirogov Сегодня, 17:34
    Вот такая она демократия ,с односторонним движением..............
    Pirogov
    1. cniza Сегодня, 17:37
      Цитата: Pirogov
      Вот такая она демократия ,с односторонним движением..............


      Нет в природе демократии , а на Украине - фашизм.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 17:40
        Цитата: cniza
        Нет в природе демократии , а на Украине - фашизм.

        Согласен,но кто это признаёт ,кроме России?
        Pirogov
        1. cniza Сегодня, 17:44
          Все Запад понимает и видит , только думают , что это их не коснется , очень сильно ошибаются.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:48
            Похоже , на Украине наступает полный стабилизец ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 17:52
              Паша , похоже кое кто доигрался и скоро будет разбор полетов по полной.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
                Цитата: cniza
                скоро будет разбор полетов по полной.

                Очень надеюсь что после таких разборов кое-кто утратит способность летать , а взамен обретёт способность нырять . На два метра под землю , где им самое место .
                bouncyhunter
              2. Лелёк Сегодня, 18:16
                Цитата: cniza
                Паша , похоже кое кто доигрался и скоро будет разбор полетов по полной.


                Миль пардон, что встреваю.
                Порошенко (кликуха "порох") подписал указ "о введении военного положения" в\на Украине. Похоже часики тикают к "началу".
                Лелёк
                1. cniza Сегодня, 18:21
                  Ну значит и развязка уже не далека.
                  cniza
            2. vovanpain Сегодня, 18:01
              Цитата: bouncyhunter
              Похоже , на Украине наступает полный стабилизец ...

              Там он уже давно наступил,причем с школьного возраста.
              vovanpain
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:04
                Цитата: vovanpain

                Украина , ты сдурела ...
                bouncyhunter
              2. МПК105 Сегодня, 18:16
                Простите,vovanpain,что к Вам обращаюсь я...Сам я не местный-документы украли...Может,подобрее картинку-а то мы под дулом нагана,в лоб направленного твёрдой рукой Вашей,общаться боимся с Вами... wink
                МПК105
                1. vovanpain Сегодня, 18:30
                  Цитата: МПК105
                  а то мы под дулом нагана,в лоб направленного твёрдой рукой Вашей,общаться боимся с Вами...

                  Алексей Батькович,вы предлагаете сменить аву на рогаточника? belay Свят,свят,свят.Да блин врачи запретили мне тяжелей рюмки поднимать,а тут наган what
                  vovanpain
          2. рич Сегодня, 17:49
            Им сменить название как переобуться. Сегодня в этих ботинках, завтра в других, а послезавтра вообще можно босиком (присвоить улицам номера вместо названий)
            рич
          3. Pirogov Сегодня, 18:13
            Цитата: cniza
            Все Запад понимает и видит , только думают , что это их не коснется , очень сильно ошибаются.

            Вашингтон не велит видеть и понимать и пока матрасы рулят ,не кто не чего не увидит и не поймёт............
            Pirogov
            1. cniza Сегодня, 18:23
              Это их проблема и выбор , как говориться " кто не спрятался я не виноват".
              cniza
        2. Wiskar Сегодня, 17:45
          А Россия на каком уровне признаёт?
          Разве кто-то из высшего руководства России заявлял ,что Украина фашистское государство?
          Wiskar
          1. Pirogov Сегодня, 18:17
            Цитата: Wiskar
            А Россия на каком уровне признаёт?
            Разве кто-то из высшего руководства России заявлял ,что Украина фашистское государство?

            Не придирайтесь к словам ,официальный кремль не признаёт ,но многие депутаты Думы не раз высказывались об этом.
            Pirogov
            1. Wiskar Сегодня, 18:29
              Цитата: Pirogov
              Не придирайтесь к словам ,официальный кремль не признаёт ,но многие депутаты Думы не раз высказывались об этом.


              Высказываться то можно, а толку без реальных действий recourse
              Wiskar
        3. Сибирячка Сегодня, 17:45
          А вот Украина уверяет,что у них там всенародно и демократично избранный президент, следовательно, он отражаяет чаяния народа (всего),в результате чего получается 150% демократия. Все пучком!
          Сибирячка
        4. друг зверей Сегодня, 17:48
          Очнись. Россия признала демократически избранного президента Порошенко, Лавров поддержал территориальную целостность Украины в рамках минских соглашений. Торговля с "фашистами" тоже не прекращалась.
          друг зверей
          1. Верба Сегодня, 18:22
            Цитата: друг зверей
            Очнись. Россия признала демократически избранного президента Порошенко, Лавров поддержал территориальную целостность Украины в рамках минских соглашений. Торговля с "фашистами" тоже не прекращалась.

            Мы вчера с вами выпивали ?
            Верба
    2. МПК105 Сегодня, 17:38
      Блин...Недавно только удивлялись тут-да ладно,мол...Ан нет-всё нормально,идём прежним курсом...
      МПК105
      1. Терский Сегодня, 17:44
        Цитата: МПК105
        .Ан нет-всё нормально,идём прежним курсом...

        Ну так под ветер, учитывая хатоскрайний менталитет народа соседней национальности, оно сподручней, а ветер не меняется, no как дул так и дует - западный... negative
        Терский
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:51
          Цитата: Терский
          как дул так и дует - западный..

          ... и жутко смердючий .
          bouncyhunter
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:31
              Приплыли и "Нафтогаз" , и 404-я ... Доскакалися ...
              bouncyhunter
    3. Терский Сегодня, 17:42
      Цитата: Pirogov
      Вот такая она демократия ,с односторонним движением..............

      Какая там демократия, обыкновенный фашизм.... Кстати, ПАСЕ принял резолюцию по Украине в которой обязала правительство Украины в незамедлительном порядке пересмотреть пресловутый закон о люстрации, либо совсем его отменить. Также Порошенко должен соблюдать права оппозиции и прекратить репрессии политических оппонентов. Киев обязан в кратчайший срок предоставить Совету Европы вразумительные результаты расследования массового убийства в Одессе и на Майдане. Этой резолюцией ПАСЕ по сути поставила дебилоидов от правительства страны на место , осталось посадить на цепь.
      Терский
      1. cniza Сегодня, 17:46
        осталось посадить на цепь.


        Нет , в тюрьму и на кол.
        cniza
        1. Терский Сегодня, 18:23
          Цитата: cniza
          Нет , в тюрьму и на кол.

          Причем сначала на кол , а потом в тюрьму.. yes
          Терский
          1. cniza Сегодня, 18:36
            Ну да , с цепью на шее.
            cniza
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:48
        Терский fool -Виктор hi Европа пока еще не в курсе что укроина никому и ничего не должна lol а вот укроине все человечество должно за последние пять миллиардов лет belay и то без процентов lol
        Изгоняющий либероидов
        1. cniza Сегодня, 18:25
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Терский fool -Виктор hi Европа пока еще не в курсе что укроина никому и ничего не должна lol а вот укроине все человечество должно за последние пять миллиардов лет belay и то без процентов lol


          Зря они так думают , все записано и за все надо будет платить.
          cniza
      3. avg-mgn Сегодня, 18:39
        так и реакция на резолюцию моментальная - пожарные всему виной.
        avg-mgn
    4. demo Сегодня, 17:44
      Но проформа соблюдена?
      Горсовет принял, а суд отменил.
      Все по правилам.
      Ни кто, ни кого, ни чем по макушке не стучал.
      Одни добровольно проголосовали. Другие добровольно отменили.

      Иногда думаю что такие как Вятрович и "Суддя Бойчук А.Ю." свято верят в то, что отвечать за весь этот кровавый кавардак им никогда не придется.
      А зря.
      demo
    5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:50
      Пирогов -да вы батенька Андерсон lol -демократия на в укроине! lol Сказка в одной фразе belay
      Изгоняющий либероидов
  2. AlexeyAlexey Сегодня, 17:36
    Теперь ещё надо всей толпой в Одессе выйти и поотменять местных свидомых всеми средствами.
    AlexeyAlexey
  3. LostCoast Сегодня, 17:37
    Чудна и дивна украинская мова. Я даже стал понимать коров и свиней в хлеву. Как будто говорим на одном языке. Вате не понять. Слава Украине!
    LostCoast
    1. МПК105 Сегодня, 17:39
      good Героям слава!!! laughing hi drinks
      МПК105
    2. demo Сегодня, 17:46
      Ну вы и приложились!
      Хероям слава!
      demo
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:45
    Даже сутки при нынешней клике, уже большой промежуток времени! hi
    Изгоняющий либероидов
  5. Farid05 Сегодня, 17:47
    а почему нас должно волновать какие названия даются улицам города соседней страны? в нашей стране закончились проблемы?
    Farid05
  6. Siegen Сегодня, 18:05
    "Игры" с переименованием улиц - борьба с "пропагандой коммунистического тоталитарного режима" - не только на Украине.
    В Татарстане, в г.Набережные Челны давно уже (при Ельцине) проспект Ленина переименовали в проспект Сююмбике (последняя царица Казанского ханства, которая оказала сопротивление войскам Ивана Грозного - вот как её чтут).
    Улицу Гагарина переименовали в улицу Беляева Раиса, первого секретаря горкома КПСС во времена строительства КамАЗа.
    Хотя какая здесь борьба с коммунистическим режимом.., но свой национальный местный вождь.
    Siegen
    1. himRa Сегодня, 18:41
      Такие "метания"с стороны в сторону в Одессе и не только, говорит о напряжении в обществе...это ведь очевидно!переименоаания это попытка сброса этого напряжения мирным способом,ПМСМ
      himRa
    2. avg-mgn Сегодня, 18:47
      Вопрос не в переименование в принципе, а в лицах именами которых называют улицы, предприятия и горда. Пошло это, не по людски, за то по украински.
      avg-mgn
  7. 4ekist Сегодня, 18:12
    Цитата: cniza
    Цитата: Pirogov
    Вот такая она демократия ,с односторонним движением..............

    Нет в природе демократии , а на Украине - фашизм.

    Ничего удивительного: преступная , законодательная и исполнительная власть под одной крышей-кормушкой. Название этой крыши все знают. Посмотрим как долго они будут дальше скакать.
    4ekist
  8. 3vs Сегодня, 18:25
    Пора уже одесситам посылать на ... эту плесень бандеровскую!
    Надеюсь, на 2-е, 9-е мая этой шпане будет дан адекватный ответ!
    Пора уже людям брать власть в свои руки!
    3vs
  9. Fedorpolunin333 Сегодня, 18:33
    На Украине сегодня праздник. Жизнь удалась! Показали кто в ПАСЕ хозяин- куда Россия просится обивая пороги и унижаясь без статуса как наблюдатели беспредела. А вот и главное счастье: "Конфискованные судом в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, которые были арестованы на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения, перечислены на счета Государственной казначейской службы. "Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 млрд долларов завершено!"- Хорошо что никому ничего не должны а потому - гуляем!!! Не хотели "вылечить" Украину в 2014-м почти даром- получите гнойник под боком на долгие годы в стиле "В нашем доме поселился замечательный сосед..." Жлобство фраера сгубило...
    Fedorpolunin333
  10. Jovanni Сегодня, 18:47
    Не эти ли судьи людей в Одессе сжигали?
    Jovanni
  11. pvv113 Сегодня, 19:35
    Похоже, метод "десаакашвилирования" в лечении слабоумия свидомого населения показал свою неэффективность. Тут нужно хирургическое вмешательство и лоботомия
    pvv113
  12. loginovich Сегодня, 19:42
    На редкость быстро суд состоялся.
    loginovich
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