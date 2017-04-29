09:40 29 апреля

"Коммерсантъ": Президенты России и Украины поговорили по телефону о ситуации в Донбассе

В средствах массовой информации опубликованы материалы о состоявшемся «тайном» телефонном разговоре президентов России и Украины. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в Киеве и Москве пишет о том, что беседа между Владимиром Путиным и Петром Порошенко состоялась в текущем месяце и продолжалась около 20 минут. Телефонный разговор был посвящён ситуации в Донбассе и был инициирован украинской стороной.

«Коммерсантъ», приводя заявление одного из источников, пишет, что беседа проходила в «уважительном и корректном ключе».

Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей.



"Коммерсантъ": Президенты России и Украины поговорили по телефону о ситуации в Донбассе


В материале сообщается, что президенты двух стран обсудили «некоторые гуманитарные аспекты». В частности, речь зашла об обеспечении Донбасса водой и электроэнергией. Напомним, что Киев на днях прекратил поставки электроэнергии в ЛНР, называемые официальными украинскими властями «особыми районами Луганской области».

Источник «Коммерсанта сообщает, что Порошенко «был вынужден предупредить, что, если Луганск не оплатит ранее осуществлённые поставки и не осуществит налоговых выплат в бюджет Украины, то поставки электричества будут прекращены». Нужно отметить, что в конечном итоге выплат Киев не получил, и Луганск был отключен от электроснабжения с украинской стороны.

В материале говорится и о том, почему телефонный разговор не афишировался в прессе. По заявлению источников «Коммерсанта», это было сделано с той целью, чтобы «не давать противникам Порошенко на Украине лишнего повода для его обвинений в непатриотичности».

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    Источник «Коммерсанта сообщает,

    ... и кто-то верит, в этот "источник" ? bully
    a.s.zzz888
    1. Александр романов Сегодня, 06:53
      Цитата: a.s.zzz888
      .. и кто-то верит, в этот "источник" ?

      Учитывая.что разговор был таиным wassat
      В средствах массовой информации опубликованы материалы о состоявшемся «тайном» телефонном разговоре президентов России и Украины
      Они видать трубки не успели повесить,а СМИ уже всё знали laughing
      Александр романов
      1. Vadivak Сегодня, 08:34
        Цитата: Александр романов
        Они видать трубки не успели повесить,а СМИ уже всё знал


        Саша привет Частенько этот СМИ просто высасывает.......из чьего нибудь, потом опровержения-мол не было ничего, звиняйте бес попутал
        Vadivak
    2. Mystery12345 Сегодня, 06:53
      Цитата: a.s.zzz888
      Источник «Коммерсанта сообщает,

      ... и кто-то верит, в этот "источник" ? bully
      всем троим не верю...и источнику и этим двоим...
      Mystery12345
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
        Mystery12345 Сегодня, 06:53 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        Источник «Коммерсанта сообщает,
        ... и кто-то верит, в этот "источник" ? bullyвсем троим не верю...и источнику и этим двоим...


        ... и про себя забыл добавить laughing bully laughing
        a.s.zzz888
    3. сибиралт Сегодня, 06:53
      Через неделю к Путину приедет Меркель решать судьбу Порошенко без его участия. Страшно ему. belay
      сибиралт
    4. LostCoast Сегодня, 06:59
      Источник вдохновенья...
      LostCoast
    5. Deniska999 Сегодня, 08:45
      Есть основания не доверять?
      Deniska999
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 09:03
      Если и общаются ,то Путин там над Петей изголяется явно... laughing

      bully
      ОТДЕЛ
  2. ВадимЖивов Сегодня, 06:33
    Коммерсант агент 007 сообщает..... bully hi
    ВадимЖивов
  3. Jovanni Сегодня, 06:38
    Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей.

    Ну а чего самим-то утруждаться? Поставили бы вместо себя каких-нибудь записных шутников. Ну, там Петросяна и Данилку. Пусть шутят. Пока народ на Донбассе помирает...
    Jovanni
    1. Orionvit Сегодня, 07:45
      Сто пудовый фейк. Понял, когда прочитал, что президенты шутили. Ну Путин то понятно, но Порошенко даже Петросян даст сто очков вперёд. laughing
      Orionvit
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:38
    Говорят что Парошенко откликается на свисток, радостно крутит пустой стакан по столу в ожидании когда нальют, и весело лает lol Поэтому телефон из Москвы издает вместо звонка длинный свист, а потом следует команда"петя, взять"-последнее касается телефонной трубки lol
    Изгоняющий либероидов
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:39
    Ничего себе "тайные переговоры"! wassat Очередной укропский фейк, который зачем то тиражирует "Коммерсантъ". Ну как вы думаете, СБ ВВП не заинтересуется "Источником" такой утечки? И что потом с ним будет, с "Источником"? Минимум - увольнение без выходного пособия, возможно, с "волчьим билетом". Ну не стоит это ничего не стоящей "утечки" laughing
    Горный стрелок
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:41
    Говорят что за системотические пьянки и срыв важного правительственного задания некто Парошенко был разжалован из капитанов в ефрейторы lol
    Изгоняющий либероидов
  7. loginovich Сегодня, 06:49
    В материале говорится и о том, почему телефонный разговор не афишировался в прессе. По заявлению источников «Коммерсанта», это было сделано с той целью, чтобы «не давать противникам Порошенко на Украине лишнего повода для его обвинений в непатриотичности»

    Правильно: пусть будет повод обвинить Путина в договорняке .В феврале администрация ВВП сообщила о четырех телефонных разговорах,боюсь и сейчас разговор был.

    http://izvestia.ru/news/668393
    loginovich
  8. gabonskijfront Сегодня, 06:53
    Как бы сказал товарищ Сталин про Петю Вальцмана "Какой красивый молдаванин".Так вот я за эту фигуру на посту незалежной обеими руками,исхожу из того, что побеждать военным путём нельзя категорически,а для естественной деградации украинства на данном этапе красивее чем этот молдаванин не придумать.
    gabonskijfront
  9. avg-mgn Сегодня, 06:53
    Можно конечно сколько угодно тролить по этому вопросу, но кто то же должен пытаться разрубить этот узел, а поскольку нам с Вами вопрос не решить (ни при каком раскладе), пусть два главы ищут точки соприкосновения и слабые места в аргументации сопредельной стороны. Попытки вставать в позу (в вопросах оплаты за ресурсы) не принесут положительных результатов ни одной стороне.
    avg-mgn
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    был инициирован украинской стороной

    То, что телефонные переговоры периодически ведутся сообщали уже ни один раз. Поэтому это не новость.
    «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в Киеве и Москве

    То. что у "Ъ" есть источники в Киеве об этом заявляли представители самой газеты. А источник в Кремле может быть только из членов либерального правительства и то под вопросом.
    Периодически обсуждают по телефону обстановку в Донбассе, а она только ухудшается. Тогда зачем тратить время в пустую?
    rotmistr60
  11. samarin1969 Сегодня, 07:44
    Настоящие партнёры: цель у них одна - вернуть Донбасс Украине. Осталось "отредактировать" свои "электораты" и ополченцев.
    samarin1969
    1. tanit Сегодня, 08:33
      Ага, каждый год,с 2014-го начиная, по вашим "постам" все возвращают и сливают... Цель у вас одна - фекалии на вентилятор?
      tanit
      1. avg-mgn Сегодня, 09:01
        Опа, а у Вас, что вентилятор в другую сторону крутится??? Тогда я Вам не завидую.
        avg-mgn
        1. tanit Сегодня, 09:09
          И правильно -не надо. Какой год на дворе и за окном? Подсказать? Или у вас в палате календарей нет и окна замурованы? В 2014-м уже и Крым отдали и Донбасс, все отдали. Прочитайте архив, что ли. И убедитесь, что такие персонажи(как Вы) тогда писали.
          tanit
  12. Altona Сегодня, 08:26
    Телефонный разговор был посвящён ситуации в Донбассе и был инициирован украинской стороной.
    --------------------------
    Набухался и поговорить захотелось? Отношения повыяснять?
    Altona
  13. Altona Сегодня, 08:45
    Цитата: rotmistr60
    Периодически обсуждают по телефону обстановку в Донбассе, а она только ухудшается. Тогда зачем тратить время в пустую?
    rotmistr60
    1
    samarin1969 Сегодня, 07:44 Новый
    Настоящие партнёры: цель у них одна - вернуть Донбасс Украине. Осталось "отредактировать" свои "электораты" и ополченцев.

    --------------------------------------
    Вот тут кстати вы задали правильные вопросы и выдали правильные предположения, которые напрашиваются после пьяных пируэтов Белочкина и "политического айкидо" Стабилогаранта.
    Как это ни странно прозвучит, но война сейчас выгодна обеим сторонам-и Украине и России(имеются в виду сионистко-либеральные правительства):
    1) В/на Украине с целью сплочения населения, потому что других таких стимулов нет, кроме внешнего врага;
    2) Для России эта война выгодна либеральному клану в Правительстве также для запугивания населения, мол, что будет, если скинете нашу буржуазную власть, поэтому нефиг лодку качать, терпите, лохи.
    3)В этой войне гибнет русское население с обеих сторон. В широком смысле русское, по менталитету,а не этнически.
    Поэтому война имела и имеет ряд сценариев:
    1) Решительное освобождение Донбасса здоровыми силами Донбасса, России и Украины. Рассматривалось нашими сионюгами как козырь в диалоге с Западом. Не прокатило, Запад пресёк это после легкого шока. Это сопровождалось бурлениями насчет прямого командования войсками Президентом, что стабилогарант в итоге отверг, после "патриотической" риторики.
    2)Сейчас война решает какие то бизнес-интересы, порожденные буферной зоной военных действий, где нет никаких законов.
    Какой будет война в Донбассе, мы можем только предполагать.Но пока она средней и малой интенсивности с обилием провокаций.
    Altona
    1. tanit Сегодня, 09:14
      Гениальная мыслишка...Странно, а раньше я Вас уважал. Возраст, видимо, сказывается. hi
      tanit
  14. Монархист Сегодня, 08:48
    Цитата: Mystery12345
    Цитата: a.s.zzz888
    Источник «Коммерсанта сообщает,

    ... и кто-то верит, в этот "источник" ? bully
    всем троим не верю...и источнику и этим двоим...

    Почтенный,а кому Вы верите: всевышнему или только самому себе? Без веры тяжко.
    Монархист
    1. tanit Сегодня, 09:16
      Верят голосу, который нашептывает...
      tanit
  15. Монархист Сегодня, 09:05
    "беседа проходила в "увжительном и корректность ключе"в это поверить можно: во -первых главам государств этикет не позволяет рабираться как базарным торговкам,а во-вторых пан Педро побоится"Хавалку" открывать
    Монархист
  16. Const Сегодня, 09:20
    Это из списка: "Британские учёные доказали, ..." Сильным и уверенным в себе шумиха не нужна.
    Const
  17. AwaZ Сегодня, 09:25
    ну Коммерсантъ давно уже скурвился до желтизны в теме политики , поэтому веры нет никакой . А если серьезно, то не должен бы Путин вести переговоры с Порошенко, это работа Грызлова , не более.
    AwaZ
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