"Коммерсантъ": Президенты России и Украины поговорили по телефону о ситуации в Донбассе

Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей.

В средствах массовой информации опубликованы материалы о состоявшемся «тайном» телефонном разговоре президентов России и Украины. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в Киеве и Москве пишет о том, что беседа между Владимиром Путиным и Петром Порошенко состоялась в текущем месяце и продолжалась около 20 минут. Телефонный разговор был посвящён ситуации в Донбассе и был инициирован украинской стороной.«Коммерсантъ», приводя заявление одного из источников, пишет, что беседа проходила в «уважительном и корректном ключе».В материале сообщается, что президенты двух стран обсудили «некоторые гуманитарные аспекты». В частности, речь зашла об обеспечении Донбасса водой и электроэнергией. Напомним, что Киев на днях прекратил поставки электроэнергии в ЛНР, называемые официальными украинскими властями «особыми районами Луганской области».Источник «Коммерсанта сообщает, что Порошенко «был вынужден предупредить, что, если Луганск не оплатит ранее осуществлённые поставки и не осуществит налоговых выплат в бюджет Украины, то поставки электричества будут прекращены». Нужно отметить, что в конечном итоге выплат Киев не получил, и Луганск был отключен от электроснабжения с украинской стороны.В материале говорится и о том, почему телефонный разговор не афишировался в прессе. По заявлению источников «Коммерсанта», это было сделано с той целью, чтобы «не давать противникам Порошенко на Украине лишнего повода для его обвинений в непатриотичности».