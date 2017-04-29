14:09 29 апреля

Резкое обострение ситуации близ сирийско-иорданской границы

Командование сирийской армии сообщает о резком обострении ситуации в провинции Сувейда, граничащей с Иорданией. На западе и востоке этой провинции сосредоточены достаточно крупные силы так называемой вооружённой оппозиции. И эти самые силы предприняли попытку наступления на позиции армии САР в районе населённых пунктов Ишейб и Аль-Каср. Боевики попытались разрезать надвое силы сирийской правительственной армии в провинции Сувейда.

Резкое обострение ситуации близ сирийско-иорданской границы


Завязались упорные бои, которые длились более суток. Командование армии Сирии было вынуждено отдать приказ о срочном задействовании военной авиации. Дополнительные силы сирийских войск пришлось перебросить на те участки фронта, на которых предприняли наступление боевики. Это существенным образом ослабило контроль на участком границы с Иорданией в провинции Сувейда. Бои в итоге не принесли ощутимого успеха ни одной из сторон. Об этом сообщает информационная служба AMN .




Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее разведка САР сообщала командованию о готовности сил американского, британского и иорданского спецназа войти на сирийскую территорию именно со стороны Иордании. В таком случае активизация боевиков в Сувейде вполне могла стать операцией по прикрытию пересечения иорданско-сирийской границы представителями сил спецопераций упомянутых государств,поддерживающих так называемую вооружённую оппозицию не только словом, но и делом.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 54

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  1. himRa Сегодня, 10:59
    Как не цинично звучит но это было ожидаемо!
    Военные прогнозировали такие события,это наверно самая болевая точка Сирии если принять во внимании что бармалеев там нет а есть скопление в том числе и американского спецназа...
    himRa
    1. ВадимЖивов Сегодня, 11:06
      А где ВКС или эта зона не нашего контроля ? Последнее время действия нашей авиации вообще не освещается .. hi
      ВадимЖивов
      1. himRa Сегодня, 11:10
        Цитата: ВадимЖивов
        А где ВКС или эта зона не нашего контроля ? Последнее время действия нашей авиации вообще не освещается .. hi

        Сокращение объявленное ВВП наших ВКС в действии ....ОЧЕНЬ печально и тревожно за наши планы в Сирии ...и близко к Дамаску..
        himRa
        1. ВадимЖивов Сегодня, 11:18
          Жаль и ТУ -22М3 давно не светятся.. hi
          ВадимЖивов
          1. elmi Сегодня, 14:00
            Бедная Сирия. Раздирают ее на куски и надежды к окончанию войны уже практически нет. И сдается мне что полумерами там не обойтись. Нужны более решительные действия.
            elmi
        2. Александр романов Сегодня, 11:29
          Цитата: himRa
          ОЧЕНЬ печально и тревожно за наши планы в Сирии .

          Вы на карту посмотрите что и кто контролирует-это маразм ,какои то. Ассад контролирует процентов 15% территории.Вечная воина и кончиться она ,только тогда,когда им самим это надоест.
          Александр романов
          1. g1v2 Сегодня, 11:52
            Ну для начала 26 процентов территории , а не 15. Ну а главное - на них живет около70 процентов населения. Это так называемая -"полезная Сирия". Остальная часть - пустыни и малонаселенные районы. Главные населенные районы занятые боевиками - часть Алеппо и Идлиб. Как раз где сейчас главные бои проходят. А пустыни на карте перекраситься могут легко и быстро . Вон еще пару недель назад все территории южнее Пальмиры были черные. А потом игилоиды отозвали свои местные части к Ракке и пустыни за пару-тройку дней стали зеленые. Только число проиорданских боевиков не увеличилось - силы те же , просто размазаны теперь на большое расстояние. soldier
            g1v2
            1. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:32
              Это так называемая -"полезная Сирия". Остальная часть - пустыни и малонаселенные районы.

              Как тогда прикажете называть нефтеносные малонаселенные районы к востоку от Пальмиры, которые под бабахами? "бесполезная Сирия"?
              Молодой_Коммунист
              1. Roma-1977 Сегодня, 13:30
                Полезная Сирия - это побережье и цепь городов на юг до Иордании. Всё остальное - вторично, либо имеет исключительно политическое значение.
                Roma-1977
          2. himRa Сегодня, 11:55
            Цитата: Александр романов
            Цитата: himRa
            ОЧЕНЬ печально и тревожно за наши планы в Сирии .

            Вы на карту посмотрите что и кто контролирует-это маразм ,какои то. Ассад контролирует процентов 15% территории.Вечная воина и кончиться она ,только тогда,когда им самим это надоест.

            Вот я про тоже НО чем мне русские по душе это готовностью рисковать и выигрывать в самых безнадежных ситуациях,не забывайте там наши базы! поэтому и тревожно...
            himRa
            1. Jovanni Сегодня, 12:14
              Вот я про тоже НО чем мне русские по душе это готовностью рисковать и выигрывать в самых безнадежных ситуациях,не забывайте там наши базы! поэтому и тревожно...

              Да ёлы палы! Выигрываем - выигрываем, а потом друган этот, Асад как ляпнет чего-нибудь, так врагов нам прибавляется. И ситуация становится ещё более безнадежная.
              Jovanni
    2. МПК105 Сегодня, 11:06
      Цинично,но что поделать...В Иордании самые большие лагеря беженцев,там-то завсегда недовольные найдутся...Есть из кого "пихоту" набирать,НА ВСЁ ГОТОВУЮ... wink
      МПК105
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:13
      Опять Израиль нанесет удар по сирийским войскам ...Этот конфликт, их работа явно! Пытаются отвлечь силы ..От главных чертей ,которые понесли огромные потери и требуют передышки ! Ну дела ...
      ОТДЕЛ
    4. рич Сегодня, 11:20
      Американцы ввели свои войска на территорию Иордании. Естественно, что в этом районе бармалеи активировались. Переброску своих десантников в Иорданию Трамп обосновал защитой национальной безопасности США. Какая к чёрту национальная безопасность, сколько тысяч км до Сирии? США по факту стала фашистским государством к сожалению.
      рич
    5. сибиралт Сегодня, 12:10
      Для чего к статье апрельская карта Сирии на "мусульманском языке", на которой ничего не обозначено о чем говорит автор? feel Дайте заработать оппозиции, и она будет за Асада. Кто деньги платит, тот и музыку заказывает. hi БВ - это один большой базар, где главное - выгодно продать то, что имеешь.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:01
        Цитата: сибиралт
        Дайте заработать оппозиции, и она будет за Асада. Кто деньги платит, тот и музыку заказывает.

        Денег нет ! Будем мочить... soldier
        ОТДЕЛ
        1. сибиралт Сегодня, 14:02
          Согласен. Деньги - вода. А вода - деньги! laughing
          сибиралт
  2. Вальцманюга Сегодня, 11:00
    Рвут Сирию со всех сторон как шакалы , и вообще какая это оппозиция , если прут с территории соседних стран .
    Вальцманюга
    1. Pirogov Сегодня, 11:05
      Цитата: Вальцманюга
      Рвут Сирию со всех сторон как шакалы , и вообще какая это оппозиция , если прут с территории соседних стран .

      Такая как и везде америка дала денег помогла советниками ,обучили мясо на территории Иордании и вперёд. Не чего не меняется ,меняются только страны.
      Pirogov
      1. Лелёк Сегодня, 11:34
        Цитата: Pirogov
        обучили мясо на территории Иордании и вперёд. Не чего не меняется ,меняются только страны.


        Привет.
        Выражение: "Карты правду говорят". Так вот, по приведённой карте чётко видно с каких территорий на землю Сирии лезут ДАИШ и "оппозиционеры" (я бы свёл их всех в одно название - ИГИЛ), это Иордания и Ирак. Оба эти направления контролируются коалицией под командованием США. Никогда не поверю, что ансамбль из более чем 60-ти армий не может справиться с бармалеями в пустынной местности. Следовательно нет такой задачи, а далее напрашивается вывод, что вся эта проамериканская борьба с ИГИЛ - профанация, а главная задача - поддержание хаоса и свержение существующего правительства Сирии, взятие под контроль в бессрочное и безвозмездное пользование нефтеносных и газоносных районов. Как всегда шкурные интересы американской финансово-промышленной "элиты". Накатанная схема.
        Лелёк
        1. Pirogov Сегодня, 11:54
          Цитата: Лелёк
          Никогда не поверю, что ансамбль из более чем 60-ти армий не может справиться с бармалеями в пустынной местности. Следовательно нет такой задачи, а далее напрашивается вывод, что вся эта проамериканская борьба с ИГИЛ - профанация, а главная задача - поддержание хаоса и свержение существующего правительства Сирии, взятие под контроль в бессрочное и безвозмездное пользование нефтеносных и газоносных районов. Как всегда шкурные интересы американской финансово-промышленной "элиты". Накатанная схема.

          Добрый день . Полностью согласен с вашим выводом. При всём выше перечисленном ,очень трудно будет сохранить всю Сирию ,поэтому моё мнение нужно укреплять побережье ,выбивать от туда всех ,,умеренных,, ит.д. ,и создавать государство алавитов и христиан с курдской автономией ,а юг просто выжечь не смотря на вопли западных ,,,партнёров,, иначе этому конца не будет и делать там буферную зону без населения ,все должны понимать ,зашли туда будут уничтожены ,вот пусть тогда америка ,почешется . Пора заканчивать быть добрыми ,это не кто не ценит.
          Pirogov
          1. Лелёк Сегодня, 12:18
            Цитата: Pirogov
            Pirogov


            Я не стратег - инженер по профессии, по этому не считаю возможным строить планы и диспозиции. Но с одним согласен на 100% - пора кончать отвешивать реверансы американской коалиции, максимально помочь Асаду разбить "бородатых" под каким бы названием они не прятались. Междуусобные войны и перестрелки там не прекратятся никогда - это такой змеиный клубок с сотворения мира, где все кусают всех.
            Лелёк
            1. Pirogov Сегодня, 12:37
              Цитата: Лелёк
              Я не стратег - инженер по профессии, по этому не считаю возможным строить планы и диспозиции. Но с одним согласен на 100% - пора кончать отвешивать реверансы американской коалиции, максимально помочь Асаду разбить "бородатых" под каким бы названием они не прятались. Междуусобные войны и перестрелки там не прекратятся никогда - это такой змеиный клубок с сотворения мира, где все кусают всех.

              Да и я не стратег, ,но когда смотришь на карту Сирии и её соседей только такой у меня вывод напрашивается . Иначе это будет длится ,десятки лет ,а это выгодно только америке и результат будет не в нашу пользу. Опять же ,это моё мнение.
              Pirogov
              1. Лелёк Сегодня, 12:53
                Цитата: Pirogov
                Иначе это будет длится ,десятки лет ,а это выгодно только америке и результат будет не в нашу пользу.


                И я об этом.
                Лелёк
          2. garnik Сегодня, 12:45
            При всём выше перечисленном ,очень трудно будет сохранить всю Сирию ,поэтому моё мнение нужно укреплять побережье ,выбивать от туда всех ,,умеренных,, ит.д. ,и создавать государство алавитов и христиан с курдской автономией .
            ----------------------
            Верный вывод.Я не раз писал,то же самое.Прибрежная зона и желательно общую границу с Ираком. Армяне считают Алавитов исламизированным автохтонным ( до нашествмя арабов )христианским народом.Они наряду с исламскими праздниками отмечают и христианские.
            garnik
        2. pjastolov Сегодня, 12:19
          Но пока не прокатило, как в Ливии, поэтому Трампу пришлось подписать бумагу разрешающую матрасным кампаниям разрабатывать свои шельфы negative
          pjastolov
  3. Котище Сегодня, 11:00
    И что им не имется!
    Котище
  4. тлауикол Сегодня, 11:04
    на юге сирии котел нехороший вырисовывается. А потом Дамаск
    тлауикол
  5. bouncyhunter Сегодня, 11:05
    Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее разведка САР сообщала командованию о готовности сил американского, британского и иорданского спецназа войти на сирийскую территорию именно со стороны Иордании. В таком случае активизация боевиков в Сувейде вполне могла стать операцией по прикрытию пересечения иорданско-сирийской границы представителями сил спецопераций упомянутых государств,поддерживающих так называемую вооружённую оппозицию не только словом, но и делом.

    Ясен пень - прикрывают хозяев , чтобы ни один волос с головы не упал и расчищают путь . Хозяева же привыкли к комфорту . am
    bouncyhunter
    1. ВадимЖивов Сегодня, 11:14
      В гробу для них комфорт.. И все в мире вздохнут полной грудью свежего воздуха. am
      ВадимЖивов
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
        Цитата: ВадимЖивов
        В гробу для них комфорт.. И все в мире вздохнут полной грудью свежего воздуха. am

        Согласен на 200 % ! drinks
        bouncyhunter
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    поддерживающих так называемую вооружённую оппозицию не только словом, но и делом.

    Иногда думаешь - да когда же их всех (англосаксов) в клочья разорвет. До того они перенасыщены ненавистью к России и тем кого мы поддерживаем, что уже "раздулись" до критических пределов.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
      Матрасам свойственно ненавидеть всех , кто не согласен с их мнением . И если более мелких несогласных они привыкли при любой возможности затаптывать , то в случае с Россией их бесит ещё и то , что русские не дают этого делать . Им нужен однополярный мир и роль мирового жандарма . Россия в эту картину никоим боком не вписывается и всячески этому противостоит . Ненавидят и демонизируют Россию - значит , всё делаем правильно .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:38
        значит , всё делаем правильно .

        То, что делаем все правильно сомнений не вызывает. Обидно, что нападки со стороны запада только усиливаются и возникает вопрос - а, что еще есть у нас в резервах для ответа? Хочется надеяться, что есть.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
          Цитата: rotmistr60
          Хочется надеяться, что есть.

          Если бы не было - мы бы сейчас общались не на ВО , а в окопе . soldier drinks
          bouncyhunter
  7. Оператор Сегодня, 11:14
    Вот где надо применить наши объемно-детонирующие бомбы мощностью 44 тонны в тротиловом эквиваленте и радиусом поражения 500 метров - пустыня, населенных пунктов нет, лепота.
    Оператор
  8. viktor. Сегодня, 11:14
    Это прямое вторжение Иордании! какая оппозиция?! Асаду нужно закрыть глаза и уши и жечь,травить и крошить всех заехавших с оружием в руках в Сирию!!! иначе эти СТЕРВЯТНИКИ заклюют до смерти! их с каждым днём вокруг Сирии всё больше и больше.
    viktor.
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 11:18
    Скоро думаю свидомые атакуют Новороссию, они уже давно тактику согласовали..Вот так Владимир Владимирович ,промедление смерти подобно! soldier
    ОТДЕЛ
    1. 31rus4 Сегодня, 11:32
      Уважаемые,Трамп расставил все и всех по своим местам .Нас ударом по базе в Сирии,правда было "пацанское предложение",или вы Россия с нами или мы США сами ,а вы не лезте,то же самое с Китаем,по вопросу КНДР,бомба в Афганистане,тоже знак ,что и там все под контролем.Вот честно не пойму я наших аналитиков,тут же все читается и видно,Трамп действует вполне логично и предсказуемо и шоу с Иванкой,это для внутреннего потребления и Европа ,все вписывается в новую схему,а она проста делается предложение,затем идут действия,вплоть до военных,а зачем путаться с союзами ,ООН,Гаагами и т.д
      31rus4
  10. серафимамурский Сегодня, 11:23
    Ну что же, с начало томагавки потом евреи отбомбились: проверили на вшивость Россию. Ответа не было. Теперь можно и интервенцию с соседнего государства - логично.
    серафимамурский
  11. профессор Сегодня, 11:30
    На сколько я понимаю речь идет о районе компактного проживания друзов не принимавших до сих пор участия ни на одной из сторон конфликта. Друзов там сотни тысяч и они являются грозной силой.
    профессор
    1. Александр романов Сегодня, 11:39
      Цитата: профессор
      Друзов там сотни тысяч

      Друз этот тот,который даст в морду,если его назовешь арабом?
      Александр романов
      1. kpotr Сегодня, 12:26
        У тех, что если флаг перепутаешь в морду дадут
        kpotr
      2. профессор Сегодня, 12:45
        Цитата: Александр романов
        Цитата: профессор
        Друзов там сотни тысяч

        Друз этот тот,который даст в морду,если его назовешь арабом?

        Именно так. Друз это комбриг Голани к примеру. Кстати у друзов нынче праздник был национальный.
        профессор
      3. Roma-1977 Сегодня, 13:33
        Друз - это который даст в морду, если без оружия будешь, а он - с оружием.
        Roma-1977
        1. рич Сегодня, 13:48
          Друзы — арабы, исповедающие друзизм, религию, которая ранее являлась одним из ответвлений шиитской секты исмаилитов, однако в XI веке откололась от неё и прекратила конфессиональные контакты с исмаилитами ещё в Средние века, претерпев в последующем значительные изменения. Друзское вероучение возникло среди исмаилитов Египта и Южного Ливана в начале XI века под влиянием проповеди миссионера Мухаммеда бен Исмаила Наштакина ад-Дарази и названо по его имени.
          Наиболее крупная их община проживает в Сирии (район Джебель-Друз (Джебель-Альараб), административный центр — город Эс-Сувейда) — более 800 тысяч человек. Более полумиллиона друзов проживает в Ливане, главным образом в горных районах южной части страны. Около 120 тысяч друзов живёт в Израиле.
          Друзское население Израиля включено в активную общественную жизнь страны. В числе депутатов кнессета есть представители общины, друзы служат в Армии обороны Израиля (АОИ) на общих основаниях, несмотря на то, что, как и арабы, друзы могли быть освобождены от службы в армии (друзские старейшины в своё время добровольно приняли воинскую обязанность для своих общин). В отличие от еврейского населения Израиля, на службу в АОИ из друзской общины призываются только юноши. Подавляющее большинство из них проходит службу в боевых частях (мотопехота, различные части специального назначения, в 299-м батальоне (Херев), подразделения следопытов). Друзы участвовали во всех войнах Израиля, наряду с еврейским населением.
          рич
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:32
    Душат сирийскую армию , не дают им разбить боевиков хотя бы в одном месте -все тут начинается в другом. Рано, ох рано вывели авиацию нашу из Сирии. ....
    Изгоняющий либероидов
    1. Михаил Матюгин Сегодня, 11:45
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Душат сирийскую армию , не дают им разбить боевиков хотя бы в одном месте -все тут начинается в другом. Рано, ох рано вывели авиацию нашу из Сирии. ....
      Ну во первых не вывели, а сократили. В очередной раз понадеявшись на Асада и сирийских и не только шиитов. Как обычно - те подвели....

      А во вторых - сирийской армии как таковой уже нет пару лет, остались по сути полки сирийских шиитов и войска союзников из Ирана и Ливана...

      Цитата: Александр романов
      Вы на карту посмотрите что и кто контролирует-это маразм ,какои то. Ассад контролирует процентов 15% территории.Вечная воина и кончиться она ,только тогда,когда им самим это надоест.

      Надо признать - Сирия развалилась уже несколько лет назад по племенному признаку - и поскольку шиитов там процентов 20 населения, так и выходит, что Асад может контролировать твёрдо именно столько сирийской территории (как видим даже с крупными городами у него не особо получается, а уж в полупустынях и пустынях влавстуют разнообразные бородачи-исламисты).
      Михаил Матюгин
    2. zivXP Сегодня, 11:57
      Командировки у одних частей закончилась. Теперь другие части будут оттачивать мастерство бомбометания. Всем нужно поддерживать мастерство.
      zivXP
  13. donavi49 Сегодня, 12:11
    Зато в восточной Гуте веселье!

    Алушевские и Тахрирки рубятся с ХТШ = да с такой результативностью, какая САА и не снилась (2 амира и более 90 трупаков за полтора дня). Алушевским уже поддержку Ахрар выразил.

    Держим кулачки, чтобы ХТШ вс Jaish al Islam, Тахрир и Ахрар не только в Гуте утилизировались, но и в Идлибе. Тем более вчера неизвестные вальнули большую шишку - Imam al-Bukhari Jamaat, Sheikh Salahaddin. Сегодня уже бурлят - на тему, ответят за это.


    Если завертится замес ХТШ вс остальные - то это будет почище чем когда Джуд валили. Ибо у Джуд было около 300 опытных бабахов и еще до 1000 разных ополченцев и примкнувших. А у ХТШ сейчас штыков и танков примерно столько, сколько у Ахрара.
    donavi49
  14. erudit 017 Сегодня, 12:52
    похоже будет вторжение в Сирию и это вопрос времени.Если западная орда пойдет из Иордании и еще Израиль поддержит «огнем и маневром» Сирийцы не удержатся , у них итак силы истощены.Надо срочно минировать опасные направления и готовить оборонительные сооружения.
    erudit 017
  15. Мар.Тира Сегодня, 13:08
    Цитата: Jovanni
    Вот я про тоже НО чем мне русские по душе это готовностью рисковать и выигрывать в самых безнадежных ситуациях,не забывайте там наши базы! поэтому и тревожно...

    Да ёлы палы! Выигрываем - выигрываем, а потом друган этот, Асад как ляпнет чего-нибудь, так врагов нам прибавляется. И ситуация становится ещё более безнадежная.

    Вы такой наивный?Да не надо ни чего говорить Асаду,он и так в рот нашему командованию смотрит,и каждое слово говорит только после консультаций..Надо знать американцев,и проамериканские режимы вокруг Сирии.Они никогда не оставят в покое про российские силы в Сирии.Кем бы они не были.Я не знаю,что будет делать наш генералитет,и аналитики Генштаба,но похоже в этой войне начинается новая фаза.Нам надо себя вести так же как и вели.Помогать законному правительству Сирии.И без разницы против кого стоять,если они угрожают целостности государства.Вдавливать в песок пустыни бомбовыми ударами любого,евреев,саудитов,турок,американцев,Иначе все наши смерти,все усилия окажутся напрасными.Боевики восстановят свои силы,но уже под другими флагами.
    Мар.Тира
    1. 31rus4 Сегодня, 13:39
      Уважаемый,Мар.Тира ,вот именно как вы пишите и будет провал,потому как ,если коалиция войдет в Сирию,то все отребье погонят впереди себя и будут поставлять новых сужая фронт для САА,пока не раздавят ,либо будут вести с оккупированных территорий партизанскую войну на истощение,что опять же означает конец Асаду
      31rus4
  16. Мар.Тира Сегодня, 14:02
    Цитата: 31rus4
    Уважаемый,Мар.Тира ,вот именно как вы пишите и будет провал,потому как ,если коалиция войдет в Сирию,то все отребье погонят впереди себя и будут поставлять новых сужая фронт для САА,пока не раздавят ,либо будут вести с оккупированных территорий партизанскую войну на истощение,что опять же означает конец Асаду

    Молодец.Это именно то,что и хотят сделать Соединённые Штаты с самого начала компании.Смести неугодное им правительство в Сирии,и поставить своё.Правда они ещё не придумали,какое это будет,но для них это не важно.Главное Россию выдавить.Думаю у нас не мальчики в Военном совете сидят?Знают чем чревата сдача,и уступки?Югославия,Украина свежий пример.Контрмеры вырабатывать надо.
    Мар.Тира
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