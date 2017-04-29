Резкое обострение ситуации близ сирийско-иорданской границы
Командование сирийской армии сообщает о резком обострении ситуации в провинции Сувейда, граничащей с Иорданией. На западе и востоке этой провинции сосредоточены достаточно крупные силы так называемой вооружённой оппозиции. И эти самые силы предприняли попытку наступления на позиции армии САР в районе населённых пунктов Ишейб и Аль-Каср. Боевики попытались разрезать надвое силы сирийской правительственной армии в провинции Сувейда.
Завязались упорные бои, которые длились более суток. Командование армии Сирии было вынуждено отдать приказ о срочном задействовании военной авиации. Дополнительные силы сирийских войск пришлось перебросить на те участки фронта, на которых предприняли наступление боевики. Это существенным образом ослабило контроль на участком границы с Иорданией в провинции Сувейда. Бои в итоге не принесли ощутимого успеха ни одной из сторон. Об этом сообщает информационная служба AMN .
Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее разведка САР сообщала командованию о готовности сил американского, британского и иорданского спецназа войти на сирийскую территорию именно со стороны Иордании. В таком случае активизация боевиков в Сувейде вполне могла стать операцией по прикрытию пересечения иорданско-сирийской границы представителями сил спецопераций упомянутых государств,поддерживающих так называемую вооружённую оппозицию не только словом, но и делом.
Завязались упорные бои, которые длились более суток. Командование армии Сирии было вынуждено отдать приказ о срочном задействовании военной авиации. Дополнительные силы сирийских войск пришлось перебросить на те участки фронта, на которых предприняли наступление боевики. Это существенным образом ослабило контроль на участком границы с Иорданией в провинции Сувейда. Бои в итоге не принесли ощутимого успеха ни одной из сторон. Об этом сообщает информационная служба AMN .
Эта информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее разведка САР сообщала командованию о готовности сил американского, британского и иорданского спецназа войти на сирийскую территорию именно со стороны Иордании. В таком случае активизация боевиков в Сувейде вполне могла стать операцией по прикрытию пересечения иорданско-сирийской границы представителями сил спецопераций упомянутых государств,поддерживающих так называемую вооружённую оппозицию не только словом, но и делом.
Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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