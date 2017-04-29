17:54 29 апреля

Порошенко заявил об успешном испытании украинского ракетного комплекса "Ольха"

Киевское конструкторское бюро "Луч" провело удачное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха", сообщил в субботу президент Украины Петр Порошенко, передает РИА Новости



Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с удачным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" — украинские. Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности,
— написал Порошенко на своей странице в Facebook.


Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина должна восстановить свой ракетный щит. По его словам, вооруженные силы страны уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинского производства, налажен полный цикл производства ракет и есть возможность делать любые типы и модификации.


Использованы фотографии: yandex.ru/images› Испытания "Ольхи"
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Комментарии 27

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  1. cniza Сегодня, 16:33
    Все щеки надувает , как бы не лопнул "испытатель" .
    cniza
    1. рич Сегодня, 16:44
      Порошенко заявил об успешном испытании украинского ракетного комплекса "Ольха"

      Непонятно, это Порошенко тупит повторяя эту "новость" по третьему кругу? Или ВО?
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:47
        Цитата: рич
        Порошенко заявил об успешном испытании украинского ракетного комплекса "Ольха"

        Непонятно, это Порошенко тупит повторяя эту "новость" по третьему кругу? Или ВО?

        Дим , он об этом может трубить каждый день - с вечера упивается в сопли , а поутряни нифига не помнит . И пошло - "эта песня хороша , начинай сначала" . wassat
        bouncyhunter
      2. Екатерина II Сегодня, 17:14
        Цитата: рич
        Порошенко заявил об успешном испытании украинского ракетного комплекса "Ольха"

        Непонятно, это Порошенко тупит повторяя эту "новость" по третьему кругу? Или ВО?

        ВОобще то вначале было сообщение из Фейсбука, потом Луча, ну и сейчас президента. Дубляж события в медийном мире.
        Екатерина II
      3. сибиралт Сегодня, 17:30
        Да лох это, а не ольха! laughing И чего украинских вояк в кусты потянуло?
        сибиралт
        1. Cat Man Null Сегодня, 17:43
          Цитата: сибиралт
          Да лох это, а не ольха!

          - эу, ваеннай... откуда слово, что вы употребили, взялось?
          - инет к вашим услугам, Олежа laughing
          Cat Man Null
    2. avg-mgn Сегодня, 16:48
      Продолжая мысль cniza
      Пора сдуваться, тов. КАЦ (тьфу, ПОРОШЕНКО - я нечаянно наверное изгадил фамилию другого хорошего еврея, извините).
      avg-mgn
  2. МПК105 Сегодня, 16:33
    Пётр-иди к кузнецу,кодируйся...Добрый совет от меня,здесь дядьки злые,хорошего не присоветуют тебе... wink
    МПК105
    1. рич Сегодня, 17:20
      Не слушай его, Петр, не ходи.... Глупости. этот Леша говорит. Продолжай дальше ежиков пугать
      рич
      1. Masya Masya Сегодня, 17:48
        Продолжай дальше ежиков пугать

        И народ смешить... wink
        Masya Masya
  3. soroKING Сегодня, 16:40
    очередная вундервафля? drinks
    soroKING
    1. Masya Masya Сегодня, 17:03
      очередная вундервафля?

      Masya Masya
  4. g1v2 Сегодня, 16:42
    Звучит громко, а реальность прозаичнее. Просто у украины кончаются ракеты для Смерчей. А купить их негде , тк в товарных кол-вах в восточную Европу их не поставляли. Поэтому Смерчи и Ураганы крайне редко работают на Донбассе - просто стрелять нечем. Поэтому используют нещадно Грады к которым бк еще есть, плюс у болгар купить можно. Ольха - это тупо попытка импортозаместить бп для Смерчей , пу для которых у украины еще несколько десятков. Причем Ольха явно уступает штатным боеприпасам для Смерчей . но деваться некуда.
    Но есть еще проблема- на организацию пр-ва даже такого эрзаца нет денег , оборудования и персонала. belay
    g1v2
    1. vorobey Сегодня, 16:51
      Цитата: g1v2
      о есть еще проблема- на организацию пр-ва даже такого эрзаца нет денег , оборудования и персонала


      а че .. в лесах прикарпатья всю Ольху вырубили?.. если нет то ВСУ есть таки чем еще пополнить.
      vorobey
    2. MMX Сегодня, 16:52
      Цитата: g1v2
      Звучит громко, а реальность прозаичнее. Просто у украины кончаются ракеты для Смерчей. А купить их негде , тк в товарных кол-вах в восточную Европу их не поставляли. Поэтому Смерчи и Ураганы крайне редко работают на Донбассе - просто стрелять нечем. Поэтому используют нещадно Грады к которым бк еще есть, плюс у болгар купить можно. Ольха - это тупо попытка импортозаместить бп для Смерчей , пу для которых у украины еще несколько десятков. Причем Ольха явно уступает штатным боеприпасам для Смерчей . но деваться некуда.
      Но есть еще проблема- на организацию пр-ва даже такого эрзаца нет денег , оборудования и персонала. belay


      Не совсем понятно на чем основанно Ваше утверждение?
      MMX
    3. cniza Сегодня, 16:55
      Цитата: g1v2

      Но есть еще проблема- на организацию пр-ва даже такого эрзаца нет денег , оборудования и персонала. belay


      Кадры все потеряны , а селюки могут только "перекрашивать" и выдавать за новое.
      cniza
  5. Topotun Сегодня, 16:45
    С учетом того потенциала, что остался от СССР - Украина могла бы и космические корабли строить. Если бы так в ЕС не стремилась... А теперь - поезд ушел.
    Topotun
  6. Горный стрелок Сегодня, 16:49
    Ай да переможники. БК для "Смерчей" у них кончается, вот и "импортозамещают"! Выдавая тяжелейшее положение с боеприпасами за очередную "перемогу". Да только массовое производство боеприпасов - это не на базаре семечками торговать wassat Селюкам это не по зубам.
    Горный стрелок
    1. Pirogov Сегодня, 17:08
      Цитата: Горный стрелок
      Ай да переможники. БК для "Смерчей" у них кончается, вот и "импортозамещают"! Выдавая тяжелейшее положение с боеприпасами за очередную "перемогу". Да только массовое производство боеприпасов - это не на базаре семечками торговать wassat Селюкам это не по зубам.

      Дорогое удовольствие ,но если матрасы помогут ,а для таких целей они жалеть денег не будут,то вполне возможно и наладят выпуск . Увеличение дальности это точно лож ,а вот производство советских образцов с их характеристиками ,вполне решаемо.
      Pirogov
    2. Тралл Сегодня, 17:43
      Цитата: Горный стрелок
      Да только массовое производство боеприпасов - это не на базаре семечками торговать wassat Селюкам это не по зубам.

      Свидомые только хорошо освоили кустарное производство "коктейлей Молотова"
      Тралл
      1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 17:47
        Четверо из этих пацанок уже сбросились с многоэтажки..или им помогли
        Мальчиш Кибальчиш
  7. erudit 017 Сегодня, 16:51
    Цитата: soroKING
    очередная вундервафля? drinks

    скоро будут, палками и камнями воевать!
    erudit 017
  8. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 16:54
    Катюши это востановленный ракетный щит украины?
    Мальчиш Кибальчиш
  9. HAM Сегодня, 17:04
    Как вдарят "Молотом" да по "Ольхе",только щепки полетят от"Оплота".
    HAM
  10. Aandrewsir Сегодня, 17:22
    В отснятом сюжете реактивный снаряд куда-то улетел. А попал-то он куда?
    Aandrewsir
  11. Ирек Сегодня, 17:27
    От Педруши Вальцмана даже она устала... Ф
    Ирек
  12. sabakina Сегодня, 17:40
    Скажите, на кой хрен на второй секунде работают доп. двигатели корректировки (ну или хрен его знает как это называется) ???
    sabakina
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