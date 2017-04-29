Минобороны Украины раскритиковало продукцию "Укроборонпрома"

У нас люди гибнут, потому что до конца они не доведены (речь идет о минометах)

27 апреля 2017 года в Киеве состоялся «Украинский форум по обороне и безопасности ’17», в рамках которого представитель министерства обороны Украины обрушился с резкой критикой продукции концерна УкрОборонПром и компании АвтоКрАз, передает "Военный информатор" Иван Волох, временно исполняющий обязанности начальника логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, во время дискуссионной панели посвященной развитию сухопутных войск Украины, заявил о многочисленных проблемах связанных с эксплуатацией и применением новейших украинских бронетранспортёров БТР-4Е, минометов “Молот” и КБА-48 от концерна УкрОборонПром, а также грузовых автомобилей производства компании АвтоКрАз.-заявил Иван Волох.Было также отмечено, что во время проведения военного парада в 2016 году, именно новейшие БТР-4Е стали самыми проблемными образцами новой военной техники производства концерна УкрОборонПром. Помимо этого, было сказано, что машины производства компании АвтоКрАз еще не доведены до серийного исполнения и имеют множество проблемных узлов и агрегатов.Согласно представителю министерства обороны Украины, машины Краз новой постройки, в количестве несколько десятков, сейчас находятся в несправном состоянии из-за многочисленных отказов.Ранее к БТР-4Е и автомобилям Краз уже возникали вопросы по поводу качества их производства, но представители компании опровергали данные сообщения.Как пример продуктивного сотрудничества между министерством обороны Украины и производителями вооружения было выделено предприятие КБ Луч с противотанковыми комплексами Стугна-П и ракетами Комбат, которые хорошо себя зарекомендовали во время проведения испытаний и эксплуатации в вооруженных силах.