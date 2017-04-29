21:20 29 апреля

Минобороны Украины раскритиковало продукцию "Укроборонпрома"

27 апреля 2017 года в Киеве состоялся «Украинский форум по обороне и безопасности ’17», в рамках которого представитель министерства обороны Украины обрушился с резкой критикой продукции концерна УкрОборонПром и компании АвтоКрАз, передает "Военный информатор"

Иван Волох, временно исполняющий обязанности начальника логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, во время дискуссионной панели посвященной развитию сухопутных войск Украины, заявил о многочисленных проблемах связанных с эксплуатацией и применением новейших украинских бронетранспортёров БТР-4Е, минометов “Молот” и КБА-48 от концерна УкрОборонПром, а также грузовых автомобилей производства компании АвтоКрАз.

У нас люди гибнут, потому что до конца они не доведены (речь идет о минометах)
-заявил Иван Волох.


Было также отмечено, что во время проведения военного парада в 2016 году, именно новейшие БТР-4Е стали самыми проблемными образцами новой военной техники производства концерна УкрОборонПром. Помимо этого, было сказано, что машины производства компании АвтоКрАз еще не доведены до серийного исполнения и имеют множество проблемных узлов и агрегатов.

Минобороны Украины раскритиковало продукцию "Укроборонпрома"


Согласно представителю министерства обороны Украины, машины Краз новой постройки, в количестве несколько десятков, сейчас находятся в несправном состоянии из-за многочисленных отказов.

Ранее к БТР-4Е и автомобилям Краз уже возникали вопросы по поводу качества их производства, но представители компании опровергали данные сообщения.

Как пример продуктивного сотрудничества между министерством обороны Украины и производителями вооружения было выделено предприятие КБ Луч с противотанковыми комплексами Стугна-П и ракетами Комбат, которые хорошо себя зарекомендовали во время проведения испытаний и эксплуатации в вооруженных силах.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Украинский форум по обороне и безопасности
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Комментарии 39

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  1. Pirogov Сегодня, 18:52
    Дошло ,или кому то отката не дали ?
    Pirogov
    1. рич Сегодня, 19:10
      Прикольно, у Трампа главная советница Иванка, и в министерстве обороны Украины своего Иванко завели. Мода, что-ли на них пошла, на Иванок what
      рич
      1. oleg-gr Сегодня, 19:40
        Обрушился с критикой. Как умеют, так и делают. Зато без помощи "агрессора". А то что "включаешь и не работает", так это мелочи жизни или "дела житейские" цитируя Карлсона, который живет на крыше.
        oleg-gr
        1. Владимирец Сегодня, 20:42
          Цитата: oleg-gr
          Как умеют, так и делают. Зато без помощи "агрессора". А то что "включаешь и не работает", так это мелочи жизни или "дела житейские" цитируя Карлсона, который живет на крыше.

          Это точно, в конце концов КрАЗы можно и на жёсткой таскать, а в "Молоты" вообще не фиг всякую взрывоопасную дрянь совать. yes
          Владимирец
      2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:52
        Цитата: рич
        Прикольно, у Трампа главная советница Иванка, и в министерстве обороны Украины своего Иванко завели. Мода, что-ли на них пошла, на Иванок what


        Сами не знаете, что хотите, когда у нас в МО РФ была своя "Иванка" Вам это не нравилось, а теперь жалеете, говорят ее "бедняжку" ("нашу Иванку") чуть не посадили по настоящему...., вывод: Опасно быть "Иванкой" в МО РФ....
        DOCTOR ZLO
        1. vovanpain Сегодня, 20:06
          Цитата: DOCTOR ZLO
          Опасно быть "Иванкой" в МО РФ

          А причем тут МО РФ? belay Речь не о нем милейший.
          vovanpain
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:09
            Цитата: vovanpain
            Цитата: DOCTOR ZLO
            Опасно быть "Иванкой" в МО РФ

            А причем тут МО РФ? belay Речь не о нем милейший.


            А при чем тут МО Украины?
            Цитата: рич
            Прикольно, у Трампа главная советница Иванка, и в министерстве обороны Украины своего Иванко завели.

            Или троллите опять? Так это зря, Правилами сайта ВО, запрещено....
            DOCTOR ZLO
            1. vovanpain Сегодня, 20:24
              Цитата: DOCTOR ZLO
              А при чем тут МО Украины?

              Речь разве о МО РФ? feel
              Согласно представителю министерства обороны Украины

              При том милейший,при том. yes
              Цитата: DOCTOR ZLO
              Или троллите опять? Т

              Ой е,а вам бы помолчать. yes
              Цитата: DOCTOR ZLO
              Так это зря, Правилами сайта ВО, запрещено.

              Найдите хоть одно нарушение правил сайта
              Цитата: рич
              Прикольно, у Трампа главная советница Иванка, и в министерстве обороны Украины своего Иванко завели. Мода, что-ли на них пошла, на Иванок

              Кроме ВАС,никто не нашел, request Ну жгем милейший дальше. yes
              vovanpain
              1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:57
                vovanpain

                Кроме ВАС,никто не нашел, request Ну жгем милейший дальше. yes

                Начнем с того, что я с вами диалог не вел, а общался с РИЧ....
                DOCTOR ZLO
                1. vovanpain Сегодня, 21:02
                  Цитата: DOCTOR ZLO
                  Начнем с того, что я с вами диалог не вел, а общался с РИЧ...

                  И закончим тем,что последнее слово пускай будет за вами. yes Спокойной ночи. hi
                  vovanpain
              2. рич Сегодня, 21:01
                DOCTOR ZLO: Иванко.... А при чем тут МО Украины?

                Даже прямо стесняюсь у Вас спросить: - А кто советник МО Украины? yes
                рич
    2. сибиралт Сегодня, 19:35
      Похоже, они иногда на "ВО" заходят.
      сибиралт
    3. maxim947 Сегодня, 21:04
      Учитывая очевидный факт, что они не способны признавать свои ошибки и недостатки, следовательно речь идет о продвижении западного вооружения, только уже за деньги или за другие выгоды
      maxim947
  2. bouncyhunter Сегодня, 18:55
    Минобороны Украины раскритиковало продукцию "Укроборонпрома"

    Лучшей "рекламы" для продукции укропооборонки не придумаешь ... good
    У нас это называется "выносить сор из избы" . А у кастрюлеголовых как ?
    bouncyhunter
    1. Pirogov Сегодня, 18:58
      Цитата: bouncyhunter
      Лучшей "рекламы" для продукции укропооборонки не придумаешь

      Это говорит ,только об одном : корыто делят.
      Pirogov
      1. cniza Сегодня, 20:57
        Все таки впечатление , что они пытаются поиграть в само критиков и себя немножко поднять в собственных глазах и не более.
        cniza
    2. Svarog51 Сегодня, 19:21
      После очистки отхожего места - продать добытое... добытую продукцию. lol drinks
      Svarog51
      1. prostotak Сегодня, 20:06
        эй, сварог, закусываешь что ли? приятного аппетита! angry
        prostotak
        1. Svarog51 Сегодня, 20:13
          Присоединиться желаешь? Я не против, суббота! laughing drinks
          Svarog51
        2. vovanpain Сегодня, 20:45
          Цитата: prostotak
          эй, сварог, закусываешь что ли? приятного аппетита! angry

          Ой е коллега,тише,тише,вы чего так раскричались то stop
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:50
            Злобный он какой-то , ему вот такая аватарка подошла бы :
            bouncyhunter
            1. vovanpain Сегодня, 20:55
              Цитата: bouncyhunter
              ему вот такая аватарка подошла :

              Блин прикольный котяшка yes Лучший ответ
              Цитата: Svarog51
              Присоединиться желаешь? Я не против, суббота!

              Не убавить,не прибавить. yes
              vovanpain
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:59
                Надеюсь , prostotak не обидится на нас , мы же шутим . laughing Видимо , ему кто-то настроение испортил . request
                bouncyhunter
  3. Верба Сегодня, 18:55
    миномет “Молот” может закупить партию и ИГИЛ послать ,лучшей диверсии ,придумать сложно.
    Верба
    1. рич Сегодня, 19:19
      Если не дорого, то закупите и пошлите
      рич
      1. Верба Сегодня, 20:49
        Цитата: рич
        Если не дорого, то закупите и пошлите

        Куда вас послать ?............
        Верба
  4. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:56
    Минобороны Украины раскритиковало продукцию "Укроборонпрома"
    Есть же неблагодарные люди, ни ценят труд инженеров и сварщиков...ВПК Украины...
    DOCTOR ZLO
  5. erudit 017 Сегодня, 18:58
    Как в стране в целом, так и в оборонке...опять полная зрада.
    erudit 017
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:04
    Какая экономика, такая и техника для армии lol Вы еще на поток не поставили бронемусоровоз "Навоз "! lol
    Изгоняющий либероидов
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:05
    К миноплюю "молот "срочно нужна мина "наковальня " lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Svarog51 Сегодня, 19:26
      Туда и так постоянно попадают Фаберже ВСУшников, мина "наковальня" иногда падает, а души ВСУшников... даже не знаю, куда уходят. request
      Svarog51
  8. KIBL Сегодня, 19:15
    Ручонки заточены только для рукоблудства.В черепной коробке одни шкварки.
    KIBL
  9. Сергей Ф Сегодня, 19:17
    Вау!
    Украина типа критикует саму себя!
    Потрясающе! А как же на это посмотрит СБУ?
    Сергей Ф
    1. Svarog51 Сегодня, 19:44
      В зеркало. wink Там всё увидят. lol
      Svarog51
  10. Толстоевский Сегодня, 19:18
    в хазарии напряг с вундервафлями. это радует
    Толстоевский
  11. Altona Сегодня, 20:13
    Взять советскую разработку, причем из интернета и переделать, пардон, модернизировать, в ремонтном цехе с помощью 3D-картинок студента Мыколы Малюванного и дюже опытного слесаря Петро Криворучко. request
    Altona
  12. erudit 017 Сегодня, 20:17
    вот может пригодиться для оборонки страны 404[thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2017-%2
    0%2004/1493486297_i_062.jpg[/thumb]

    erudit 017
  13. iliitchitch Сегодня, 20:22
    Удручает то , что эти долбоящеры маскируются . Типа , "советское" , "но лучше" . Картонками трясут . Кто вам такое право-то дал ? байден с нуландшей ? И где эта протоплазма полосатая ? А эти ходят в тельняшках и голубых беретах , провоцируют на набитие морды , лица-то нема уже . Эти укролюди на четырёх точках приползут , и ведь придёться НАМ их кормить , массаракш . Ничего хорошего уж не жду . За пивком , что ль , сходить , пока лабаз не закрылся ? Во братьёв боги послали . Так и хочется богам сей подарочек вернуть . Взад .
    iliitchitch
  14. Васян1971 Сегодня, 20:37
    Одно из двух: либо агент Кремля, либо агент Путина.
    Васян1971
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