Посол РФ: северокорейскую проблему можно урегулировать лишь дипломатическим путем
Москва и Пекин не видят военного решения проблемы КНДР, этот вопрос может быть решен лишь дипломатическим путем, передает РИА Новости заявление российского посла в Китае Андрея Денисова.
Вместе с тем он отметил, что ни Москва, ни Пекин никогда не станут поддерживать ракетную и ядерную программы Сеула.
По его словам, «прежде всего этот момент заботит наших китайских партнеров», которые «решительно выступают против планов размещения американских противоракетных систем THAAD в Южной Корее».
Напомним, в субботу Пхеньян провел очередное ракетное испытание. По данным американских военных, оно прошло неудачно – ракета взорвалась сразу после старта.
Мы (Россия и Китай) понимаем вместе ряд вещей, которые кажутся нам абсолютно естественными, что военного решения корейской проблемы быть не может, северокорейской. Возможна только политика дипломатическая,сказал журналистам Денисов.
Вместе с тем он отметил, что ни Москва, ни Пекин никогда не станут поддерживать ракетную и ядерную программы Сеула.
Мы ее категорически осуждаем, не только потому, что это непосредственная угроза для нас, но и потому что это в известной мере провоцирует тех же американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые на самом деле имеют наступательный потенциал,подчеркнул дипломат.
По его словам, «прежде всего этот момент заботит наших китайских партнеров», которые «решительно выступают против планов размещения американских противоракетных систем THAAD в Южной Корее».
Напомним, в субботу Пхеньян провел очередное ракетное испытание. По данным американских военных, оно прошло неудачно – ракета взорвалась сразу после старта.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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