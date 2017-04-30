14:00 30 апреля

Посол РФ: северокорейскую проблему можно урегулировать лишь дипломатическим путем

Москва и Пекин не видят военного решения проблемы КНДР, этот вопрос может быть решен лишь дипломатическим путем, передает РИА Новости заявление российского посла в Китае Андрея Денисова.

Посол РФ: северокорейскую проблему можно урегулировать лишь дипломатическим путем


Мы (Россия и Китай) понимаем вместе ряд вещей, которые кажутся нам абсолютно естественными, что военного решения корейской проблемы быть не может, северокорейской. Возможна только политика дипломатическая,
сказал журналистам Денисов.


Вместе с тем он отметил, что ни Москва, ни Пекин никогда не станут поддерживать ракетную и ядерную программы Сеула.

Мы ее категорически осуждаем, не только потому, что это непосредственная угроза для нас, но и потому что это в известной мере провоцирует тех же американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые на самом деле имеют наступательный потенциал,
подчеркнул дипломат.

По его словам, «прежде всего этот момент заботит наших китайских партнеров», которые «решительно выступают против планов размещения американских противоракетных систем THAAD в Южной Корее».

Напомним, в субботу Пхеньян провел очередное ракетное испытание. По данным американских военных, оно прошло неудачно – ракета взорвалась сразу после старта.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
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Комментарии 47

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  1. Старый26 Сегодня, 08:41
    Дипломатическое решение - это самый оптимальный выход из создавшейся ситуации. Теперь только дело за Северной Кореей и США. Смогут ли они остановится у той черты не возврата, за которой только война или нет.
    Старый26
    1. МПК105 Сегодня, 08:44
      Да думаю,смогут...Ведь не совсем же безбашенные...Никто воевать не хочет,дураков нет,ни там,ни там... wink
      МПК105
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:51
        Поддерживаю Вас Алексей! Американцам нужно было поставить свои противоракеты в Ю. Корее и они сделали это(почти). А то, что у них по прежнему противостояние с Кимом, так это всё игра на публику.
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
          Привет , Саша ! hi drinks Ну что , докаркались ? wink
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:06
            Цитата: bouncyhunter
            Ну что , докаркались ?

            Привет, Паша! hi drinks Ты имеешь в виду, что мы с тобой накаркали мир на корейском полуострове? wassat
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
              Цитата: СРЦ П-15
              Ты имеешь в виду, что мы с тобой накаркали мир на корейском полуострове?

              Ага . Нострадамусы , тля ! Справедливости ради - не только мы такое развитие событий предрекали .
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:15
                Цитата: bouncyhunter
                Ага . Нострадамусы , тля ! Справедливости ради - не только мы такое развитие событий предрекали .

                Это верно, наших союзников в этом деле на сайте полно. Но наши с тобой "катрены" тоже очень убедительны! laughing
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Но наши с тобой "катрены" тоже очень убедительны!

                  Всегда приятно когда твои умозаключения верны . Значит , костяной шар (в просторечии именуемый "головой") ещё не опустел ! good drinks
                  bouncyhunter
              2. Pirogov Сегодня, 09:20
                Цитата: bouncyhunter
                Ага . Нострадамусы , тля ! Справедливости ради - не только мы такое развитие событий предрекали .

                Доброе утро ! Предрекать и предсказывать ,в данной ситуации ,когда один всем известный президент с зажатыми яйцами в тиски ,очень сложно!
                Pirogov
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
                  Доброе ! hi Будущее - не монолит , оно не предопределено . Его невозможно предсказать или спрогнозировать , как погоду . Но , анализируя факты и события , можно вывести основные векторы возможных последствий и из них субъективно выбрать наиболее вероятный .
                  bouncyhunter
                  1. Pirogov Сегодня, 09:31
                    Цитата: bouncyhunter
                    Доброе ! hi Будущее - не монолит , оно не предопределено . Его невозможно предсказать или спрогнозировать , как погоду . Но , анализируя факты и события , можно вывести основные векторы возможных последствий и из них субъективно выбрать наиболее вероятный .

                    Согласен ,но всё же все прогнозы ,касающиеся американских военных операций в данное время ,прогнозировать сложно . Америке нужно как то показать миру ,что они решают всё и эта маниакальность лично меня настораживает.
                    Pirogov
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
                      Цитата: Pirogov
                      Америке нужно как то показать миру ,что они решают всё и эта маниакальность лично меня настораживает.

                      Вы не одиноки . soldier
                      bouncyhunter
        2. МПК105 Сегодня, 09:05
          good Nothing personal - just business.И все довольны,Александр,и все горды собой до ужаса...ВСЁ ХАРАШО!!!... wink
          МПК105
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:11
            Цитата: МПК105
            good Nothing personal - just business.И все довольны,Александр,и все горды собой до ужаса...ВСЁ ХАРАШО!!!... wink

            Да Алексей, ставя бизнес на первое место, США полностью теряют голову. yes
            СРЦ П-15
      2. Александр романов Сегодня, 09:15
        Цитата: МПК105
        Никто воевать не хочет,

        США не хочет воевать. Это новый анекдот
        Александр романов
        1. vorobey Сегодня, 09:25
          Цитата: Александр романов
          Цитата: МПК105
          Никто воевать не хочет,

          США не хочет воевать. Это новый анекдот


          своими руками Саня, читай за кадровый перевод.. laughing Привет..
          vorobey
          1. Александр романов Сегодня, 09:43
            Цитата: vorobey
            читай за кадровый перевод..

            Птица, у меня стоикое ощущение ,что в этот раз ты перезимовал в Израиле. Топоры ни фига не с Французских кораблеи летят
            Шалом hi
            Александр романов
            1. vorobey Сегодня, 09:59
              Цитата: Александр романов
              Цитата: vorobey
              читай за кадровый перевод..

              Птица, у меня стоикое ощущение ,что в этот раз ты перезимовал в Израиле. Топоры ни фига не с Французских кораблеи летят
              Шалом hi


              не.. я не такой.. хотя Светка приглашала.. и с топорами я не виноват.. и вообще я маленький серенький и невзрачненький.. это Путин все.. laughing
              vorobey
              1. Александр романов Сегодня, 12:31
                Цитата: vorobey
                хотя Светка приглашала.

                Эстер?
                Александр романов
                1. vorobey Сегодня, 12:33
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: vorobey
                  хотя Светка приглашала.

                  Эстер?


                  зачем ЦРУ если сами всю контору палим? имена явки позывные... laughing
                  vorobey
                  1. Александр романов Сегодня, 12:43
                    Цитата: vorobey
                    имена явки позывные.

                    Меняем имена,ники,явки и позывные laughing
                    Называи меня теперь Василий laughing
                    Александр романов
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:16
      Цитата: Старый26
      Смогут ли они остановится у той черты не возврата, за которой только война или нет.

      У США кишка тонка ,КНДР это им не Ирак ,Ливия и т.д.КНДР можно победить ,только если их полностью уничтожить! Как и Россию в том числе..
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 10:49
      Те же американцы не единожды давали Сеулу бабки, чтобы была приостановлена разработка ЯО. Но как только деньги заканчивались, Кимы опять принимались за своё, а по сути, шантажом. Не существует доказательств, что в КНДР дошли до создания ядерной боеголовки, хотя и проводились подземные испытания аналогичного устройства, якобы подтвержденные специфической сейсмической активностью. Все дипломатические потуги сведутся к одному, к требованию убрать американские базы с Корейского полуострова. В этом же кровно заинтересованы Китай и Россия. Но, при любом раскладе, дипломатия лучше войны.
      сибиралт
      1. 34 регион Сегодня, 11:53
        10.49. Сибиралт! Дипломатические потуги? А они были? Что предлагали КНДР Россия и Китай? Ты знаешь? Я нет. Россия и Китай предлагали КНДР размещение своих ПВО и баз на территории КНДР? По моему такого не было. И где дипломатические пути? А предложить Ыну размещение наших ПВО, плюс ещё плюшки? Слабо России? Странное дело. Россию окружили базами НАТО, а Россия сопли жуёт. И Китай тоже. США имеют свои базы в ЮК и Японии. А мы? А мы выражаем глубокую озабоченность! Почему мы не наносим удары по США? Боимся их? Или мы работаем на них? А размещение наших баз и систем ПВО в КНДР нанесло бы хороший удар по США. Чем бы они крыли? Взамен испытаний ядерного оружия КНДР разместила у себя военный контингент России и системы ПВО! И кто кому тогда бы угрожал? Такие мысли в голову не приходили?
        34 регион
  2. svp67 Сегодня, 08:42
    Посол РФ: северокорейскую проблему можно урегулировать лишь дипломатическим путем
    Правильно, но вот беда, что мировая Империя пока одна и её хозяин еще сам не знает, что он решит через полчаса. Кто в нем победит политический торгаш или торговый политик покажет время.
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 09:15
      Цитата: svp67
      Правильно, но вот беда, что мировая Империя пока одна и её хозяин еще сам не знает, что он решит через полчаса. Кто в нем победит политический торгаш или торговый политик покажет время.

      Всегда когда хозяин ду.рак ,а ещё и маниакально жадный ,присутствует неопределенность.............
      Pirogov
      1. рич Сегодня, 13:37
        svp67 : Кто в нем победит политический торгаш или торговый политик покажет время.
        Краткость - сестра таланта. Стесняюсь спросить: - Вы случайно не древний грек? good
        А теперь серьезно. На редкость кратко и емко Вы изложили всю сущность Трампа-президента, в отличие от "всезнающих" телевизионных политпредсказателей и политэкспертов. В точку. Жаль, что только один плюс можно поставить
        рич
  3. APASUS Сегодня, 08:49
    Ракетная программа Пхеньяна конечно плохо и нарушает ряд мировых устоев,но скорее это проблема именно по тому что Пхеньян не соратник американцев.Мир давно поделился на своих и изгоев,так вот свои вполне МОЖНО,четко видно по примеру Израиля.Да и не только ,была инфа что и Япония втихую пытаются разрабатывать в этом то ключе и стала проблема скрытия испытаний и уничтожение Фукусимы .
    APASUS
    1. 31rus4 Сегодня, 09:04
      Уважаемый ,Япония может произвести ЯО ,но как сами японцы утверждают,не хотим
      31rus4
      1. 34 регион Сегодня, 12:01
        09.04. 31 рус4! Ну так японцы и свою армию вроде не хотели. Хотели импортную. Тут им вроде разрешили иметь свою. Может хотелки японцев не зависят от самих японцев? Ведь есть побеждённая страна и страна победитель. Что победитель скажет, то и будет. А мы с Японией кажется ещё воюем, хотя разбили их, но мирный договор подписали амерцы. Или всё совсем не так?
        34 регион
  4. kervin78 Сегодня, 08:51
    лошары попятные давайте войну уже что бы живые позавидовали мертвым
    kervin78
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:05
      Вы в своём уме ? Не наигрались в войнушку на компе ? Если будет война - она коснётся не только США и КНДР . Это будет глобальный ядерный апокалипсис .
      bouncyhunter
    2. vorobey Сегодня, 09:06
      Цитата: kervin78
      лошары попятные давайте войну уже что бы живые позавидовали мертвым


      о.. милостивый государь.. да Вы всадник апокалипсиса.. laughing
      vorobey
      1. МПК105 Сегодня, 09:28
        Да ладно Вам,дядьки...Ну пошутил человек...Или вы правда думаете,что это на голубом глазу сказано было... wink Шутка юмора такая была сейчас,дабы разрядить градус дискуссии... hi drinks
        МПК105
        1. vorobey Сегодня, 09:39
          Цитата: МПК105
          Да ладно Вам,дядьки...Ну пошутил человек...Или вы правда думаете,что это на голубом глазу сказано было... wink Шутка юмора такая была сейчас,дабы разрядить градус дискуссии... hi drinks


          да у нас с юмором вроде нормально.. понимаемс.. laughing
          vorobey
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:53
    Москва и Пекин не видят военного решения проблемы КНДР

    А вот, что думает по этому поводу Трамп? Как бы не получилось, как всегда - Россия с Китаем договорятся с КНДР, а Сша продолжат наращивать военный потенциал в этом регионе. За ними не заржавеет.
    rotmistr60
    1. 31rus4 Сегодня, 09:02
      Уважаемый,Трамп то же не отказывался от мирного урегулирования и это он заявлял.США в выгоде ,в любом случае,потому как именно Трамп инициировал всю эту возню вокруг КНДР,но обольщаться не стоит из истории,если США назначили врага рано или поздно война будет,это касается не только КНДР
      31rus4
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:05
        Уважаемый, Трамп много чего заявлял, но делает наоборот.
        обольщаться не стоит

        Странно, а кто обольщается. Вы комментарий прочитали?
        rotmistr60
      2. 34 регион Сегодня, 12:05
        09.02. 31рус4! Какое мирное урегулирование? По типу как в Ливии и Сирии? Или как на Донбассе? там тоже идёт мирное минорегулирование.
        34 регион
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:02
      В зарабатывании очков популярности у американского народа Трамп может перегнуть палку . Но , думаю , его одёрнут . Открытое противостояние чревато плачевными последствиями мирового масштаба .
      bouncyhunter
      1. volodya Сегодня, 09:13
        Цитата: bouncyhunter
        В зарабатывании очков популярности у американского народа Трамп может перегнуть палку . Но , думаю , его одёрнут . Открытое противостояние чревато плачевными последствиями мирового масштаба .

        Для политиков это всего лишь игра ,даром что люди гибнут по-настоящему!
        volodya
  6. Старый26 Сегодня, 09:02
    Цитата: svp67
    Правильно, но вот беда, что мировая Империя пока одна и её хозяин еще сам не знает, что он решит через полчаса. Кто в нем победит политический торгаш или торговый политик покажет время.

    Думаю, что чаще всего это внешние признаки. Вспомните, как Трамп стал победителем. Ему сейчас позарез нужно, чтобы его считали Президентом с большой буквы, готовый готов защищать "американские ценности" по всему миру. Вспомните ту же ракетную атаку на сирийскую авиабазу. Расход нескольких десятков миллионов долларов (цена ракет) и почти нулевой результат (уничтожение 2-3 старых самолетов). Более того, предварительное уведомление России. Получается исключительно работа на свой имидж "крутого парня"
    КНДР все же не Сирия. В любом случае война для США не будет легкой прогулкой. А для соседей КНДР - так вообще катастрофой (особенно для ЮК). Поэтому все же надежда, что у американского президента победит здравомыслие. Это для него будет как минимум политической победой в этой ситуации

    Цитата: APASUS
    Ракетная программа Пхеньяна конечно плохо и нарушает ряд мировых устоев,но скорее это проблема именно по тому что Пхеньян не соратник американцев.Мир давно поделился на своих и изгоев,так вот свои вполне МОЖНО,четко видно по примеру Израиля.Да и не только ,была инфа что и Япония втихую пытаются разрабатывать в этом то ключе и стала проблема скрытия испытаний и уничтожение Фукусимы .

    Здесь ИМХО прагматизм чистой воды. Иметь как можно меньше стран, имеющих ракетное оружие дальнего действия. Что касается отдельных стран, то та же Южная Корея являясь союзником США с трудом разрабатывает свою ракетную программу. Американцы поставили им очень жесткие ограничения по ракетам (по ТТХ), понимая, что гонка с Северной будет проходить бесконечно. Ракетный программы Японии - в принципе у них настолько мощные космические носители, что при необходимости сделать и боевые ракеты дальнего действия проблем не будет. Преградой пока является конституция Японии и то, что американцы вероятнее всего не дают "добро".
    Остальные страны - по разному. Тот же Пакистан, хотя и не является союзником США имеет ракетное оружие, как и их сосед Индия. Иран и ранее Ирак - они всегда были "изгоями". Причина - ИМХО то, что эти страны всегда угрожали союзникам США, а значит и порой присутствию США в тех или иных регионах...
    Старый26
  7. volodya Сегодня, 09:07
    Американцы конечно хотели бы стереть с лица земли ещё одну страну,но страшно!Привыкли с индейцами воевать.
    volodya
    1. МПК105 Сегодня, 09:23
      Ну да-а тут может обратка не детская в лоб прилететь,так что подумают дядьки за лужей сто раз,прежде чем шашку из ножен доставать-то... hi
      МПК105
  8. Старый26 Сегодня, 10:42
    Цитата: volodya
    Американцы конечно хотели бы стереть с лица земли ещё одну страну,но страшно!Привыкли с индейцами воевать.

    Ну не стоит думать, что только с индейцами. недооценивать врага (США) все же не стоит. Это мощная страна с достаточно мощной экономикой. А что воевала и воюет с "индейцами" - так так делают почти все. Редко кто "пырхался" на страны, равные или близкие по потенциалу. Всегда, за редким исключением, сражались чаще всего с менее сильными в военном отношении странами. Нет, исключения всегда бывают, но это только подтверждение правил. Или вы считаете, что "афганцы" и "грузины" для СССР были не "индейцы"?

    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Старый26
    Смогут ли они остановится у той черты не возврата, за которой только война или нет.

    У США кишка тонка ,КНДР это им не Ирак ,Ливия и т.д.КНДР можно победить ,только если их полностью уничтожить! Как и Россию в том числе..

    Повторюсь еще раз. Не стоит недооценивать США и переоценивать КНДР. Да, у КНДР достаточно большая армия (примерно 1,5 млн.) и втрое больший резерв (4,5 млн.) Вопрос в том, что сможет сделать КНДР?
    Армия в основном оснащена пусть не старым но устаревшим оружием. Но дело даже не только в этом. ВПК КНДР способен оснастить весь этот 4,5 миллионный резерв чем либо кроме автоматов? Или как в первую войну "людским морем" на пулеметы? Вопрос не столько и не столько в самой армии, а в экономики. Способна ли экономика КНДР сделать в случае начала такой войны. А она будет высокотехнологичной и долговременной. Американцам нет необходимости направлять своих парней в пекло. На полуострове есть кому друг-друга резать и без них. А вот методично вдалбливать КНДР в каменный век - это запросто. День за днем, методично

    Теперь что касается людей. Сейчас все говорят о "единстве партии и народа" в КНДР, о готовности защищать "социалистическое отечество" (КНДР). Будет ли это или нет?
    Несколько примеров из истории нашего государства. До Великой Отечественной все говорили о том, что советский народ, как один поднимется на защиту социалистического отечества. И поднялся. Вот только выяснилось, что эти слова о монолитности были скорее всего пожеланиями, мечтой. В реалии - увы, но мы не были таким уж сплоченным монолитом. Были и армия Власова, и все эти национальные легионы, и дивизии СС, с полицаи (отнюдь не в количестве 1000 человек), были и те, кто добровольно шел в услужение врагу.

    Второй исторический экскурс. Демонстрации в СССР в 70-80 годы. Кто не ходил на них - тот не знает. Внешне, особенно на Красной площади - проявление всенародной любви и поддержки вождям, стоявшим на трибуне Мавзолея. Всенародная радость от одного вида вождей. Вот правда радость эта была порой наигранная (в других городах тоже, но масштабы поменьше). Тоже такие же лозунги "народ и партия едины".
    К чему это я? А к тому, что настал переломный год и 16,5 миллионов коммунистов и миллионы граждан ни пальцем не пошевелили, чтобы предотвратить развал страны.
    Так и в КНДР. То, что есть внешние проявления фанатизма - совсем ничего не значит. Общество в КНДР неоднородно. Раскол по линии народ-номенклатура. Вторые живут, пользуясь всеми благами, в т.ч. и сытно питаются, первые - увы. Вот и получается, что бегут и в Китай, и в Южную Корею. И порой люди, занимающие в КНДР отнюдь не последнее место, ученые. Вопрос, а будет ли то, что сейчас говорят - фанатичная преданность Киму или КНДР окажется тем самым "колоссом на глиняных ногах"??? Вот вопрос. А вы сразу, кишака тонка у США

    Цитата: МПК105
    Ну да-а тут может обратка не детская в лоб прилететь,так что подумают дядьки за лужей сто раз,прежде чем шашку из ножен доставать-то... hi

    Если прилетит. Количество еще не переходит в качество. Да и характерной особенностю северокорейских войск является большое количество ракет при достаточно малом количестве пусковых.
    Даже если предположить, что те самые МБР на параде (похожие на наш "тополь" существуют, испытаны и доведены (чего еще не было от слова совсем), а количество их будет создано, к примеру 20, то это ничего не даст. Китай продал Северной Корее только 8 машин, которые они переделали в "ракетовозы". И что, что у них будет 20 ракет, когда запустить одновременно смогут 8. Да и нет пока у них ракет, способных достигнуть континентальной Америки
    Старый26
    1. 34 регион Сегодня, 12:24
      10.42. Старый! У тебя комментарий на целую статью! Считали ли мы афганцев индейцами? Может и считали. Но трупами этих индейцев собак не кормили, скальпы не снимали и не платили за уши. И даже запустили их индейца в космос. Чем наши партнёры-демократизаторы похвастать не могут. А чем плохи автоматы, пулемёты? Все цветные революции проходят с их участием. Насчёт единства, печаль. Мы уже видели и одобрение Хуссейну, и Каддафи, и, знаем чем кончилось это одобрение. И явление Иуды-Горбачёва с лицом КНДР тоже может быть. Самый смертоносный вид оружия США это ишак гружёный золотом. Вот это действительно, альфа и омега всех бомб! Есть ли защита от неё? hi
      34 регион
  9. Старый26 Сегодня, 13:09
    Цитата: 34 регион
    0.42. Старый! У тебя комментарий на целую статью! Считали ли мы афганцев индейцами? Может и считали. Но трупами этих индейцев собак не кормили, скальпы не снимали и не платили за уши. И даже запустили их индейца в космос. Чем наши партнёры-демократизаторы похвастать не могут. А чем плохи автоматы, пулемёты? Все цветные революции проходят с их участием. Насчёт единства, печаль. Мы уже видели и одобрение Хуссейну, и Каддафи, и, знаем чем кончилось это одобрение. И явление Иуды-Горбачёва с лицом КНДР тоже может быть. Самый смертоносный вид оружия США это ишак гружёный золотом. Вот это действительно, альфа и омега всех бомб! Есть ли защита от неё?

    Камрад. Все прекрасно понимают, что высказывание "индейцы" относится не только к именно индейцам, ако всем странам, которые значительно слабее в военно-техническом плане. Не нравится слово индейцы - назовите папуасами.
    Что же касается кормления собак. Ну было такое. Что было в эти годы на окраинах нашей империи - тоже не столь наверно все благолепно, хотя вряд ли опускались до этого. И все же ставить знак равенства между отношениями к индейцам в Хз каком веке и событиями 80-х годов не совсем правильно. Речь идет все же, как я сказал не оботношении к коренному населению Америки, а иносказательно к слабому противнику.

    Цитата: 34 регион
    И даже запустили их индейца в космос. Чем наши партнёры-демократизаторы похвастать не могут.

    Да кого только не запускали, что мы, что они. Если мы индейца запустили уже после полетов шаттлов - то все это фикция, что мы запустили, а они нет. У них уже не было пилотируемых полетов.

    Цитата: 34 регион
    А чем плохи автоматы, пулемёты? Все цветные революции проходят с их участием.

    неплохи. Когда у противника тоже автоматы и пулеметы. А когда у них ракеты и танки, то резерву нужно что-то посерьезнее пулеметов. ВПК КНДР по открытым данным может в год давать до 200 тысяч автоматов, до 3000 орудий (утвеждается, что тяжелых, хотя непонятно, что считать тяжелыми), порядка 200 танков. Даже если есть энное количество танков на хранении, все равно, чтобы вооружить эквивалентное количество танковых частей (по отношению к существующим) тех машин будет явно недостаточно. А 200 танков в год - увы, но это слезы

    Цитата: 34 регион
    Насчёт единства, печаль. Мы уже видели и одобрение Хуссейну, и Каддафи, и, знаем чем кончилось это одобрение. И явление Иуды-Горбачёва с лицом КНДР тоже может быть. Самый смертоносный вид оружия США это ишак гружёный золотом. Вот это действительно, альфа и омега всех бомб! Есть ли защита от неё?

    Ишак груженный золотом - это самый смертоносный вид оружия не только США. Легче купить (особенно если есть чем), чем воевать
    Старый26
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