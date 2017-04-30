Посол РФ: северокорейскую проблему можно урегулировать лишь дипломатическим путем

Мы (Россия и Китай) понимаем вместе ряд вещей, которые кажутся нам абсолютно естественными, что военного решения корейской проблемы быть не может, северокорейской. Возможна только политика дипломатическая,

Мы ее категорически осуждаем, не только потому, что это непосредственная угроза для нас, но и потому что это в известной мере провоцирует тех же американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые на самом деле имеют наступательный потенциал,