Боевики с семьями покидают пригород сирийского Хомса
В пригороде Эль-Ваер на севере сирийского города Хомс (165 км от Дамаска) начался 7-ой этап вывода боевиков и их семей, передает ТАСС сообщение агентства SANA.
По данным агентства, автобусы с несколькими сотнями человек направятся в город Джараблус (север Сирии), находящийся под контролем террористических группировок.
Напомним, на предыдущих этапах (с 18 марта по 24 апреля) из пригорода Хомса было выведено около 4-х тыс. боевиков, воевавших в составе формирований «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Все они отказались сдаваться сирийским властям, и были вывезены вместе с семьями в провинции Идлиб и Алеппо.
Как заявил агентству глава провинции Хомс Таляль аль-Баррази, «после ухода боевиков городские власти подготовят условия для возвращения в свои дома жителей Эль-Ваера, которые бежали из этого пригорода после его захвата бандформированиями».
Эль-Ваер оставался последним оплотом боевиков в Хомсе. В марте 2014 по условиям перемирия туда временно переместились около 5 тыс. экстремистов из старинных кварталов города.
Аль-Баррази также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о выводе исламистов «из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса».
По данным агентства, автобусы с несколькими сотнями человек направятся в город Джараблус (север Сирии), находящийся под контролем террористических группировок.
Напомним, на предыдущих этапах (с 18 марта по 24 апреля) из пригорода Хомса было выведено около 4-х тыс. боевиков, воевавших в составе формирований «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Все они отказались сдаваться сирийским властям, и были вывезены вместе с семьями в провинции Идлиб и Алеппо.
Как заявил агентству глава провинции Хомс Таляль аль-Баррази, «после ухода боевиков городские власти подготовят условия для возвращения в свои дома жителей Эль-Ваера, которые бежали из этого пригорода после его захвата бандформированиями».
Эль-Ваер оставался последним оплотом боевиков в Хомсе. В марте 2014 по условиям перемирия туда временно переместились около 5 тыс. экстремистов из старинных кварталов города.
Аль-Баррази также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о выводе исламистов «из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса».
Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
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