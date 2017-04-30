13:57 30 апреля

Боевики с семьями покидают пригород сирийского Хомса

В пригороде Эль-Ваер на севере сирийского города Хомс (165 км от Дамаска) начался 7-ой этап вывода боевиков и их семей, передает ТАСС сообщение агентства SANA.



По данным агентства, автобусы с несколькими сотнями человек направятся в город Джараблус (север Сирии), находящийся под контролем террористических группировок.


Напомним, на предыдущих этапах (с 18 марта по 24 апреля) из пригорода Хомса было выведено около 4-х тыс. боевиков, воевавших в составе формирований «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Все они отказались сдаваться сирийским властям, и были вывезены вместе с семьями в провинции Идлиб и Алеппо.

Как заявил агентству глава провинции Хомс Таляль аль-Баррази, «после ухода боевиков городские власти подготовят условия для возвращения в свои дома жителей Эль-Ваера, которые бежали из этого пригорода после его захвата бандформированиями».

Эль-Ваер оставался последним оплотом боевиков в Хомсе. В марте 2014 по условиям перемирия туда временно переместились около 5 тыс. экстремистов из старинных кварталов города.

Аль-Баррази также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о выводе исламистов «из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса».

Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
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Комментарии 36

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  1. Pirogov Сегодня, 10:46
    Снова болезненных онижедети пожалели............
    Pirogov
    1. svp67 Сегодня, 10:55
      Цитата: Pirogov
      Снова болезненных онижедети пожалели............

      А нет ли идей, КУДА же их в конце концов выжмут? Какая страна их будет готова принять? И примет ли?
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 11:21
        Раздербанят Сирию и определят им ПМЖ в районах.котролируемых.Турцией...
        Чёрный
        1. svp67 Сегодня, 11:39
          Цитата: Чёрный
          и определят им ПМЖ в районах.котролируемых.Турцией...

          Турции они точно не нужны, им и курдов "за гланды" хватает... Она может их только через свою территорию в закрытых вагонах и автобусах перевезти, прямиком в ЕС.
          svp67
          1. Чёрный Сегодня, 12:10
            Цитата: svp67
            Турции они точно не нужны, им и курдов "за гланды" хватает... Она может их только через свою территорию в закрытых вагонах и автобусах перевезти, прямиком в ЕС.

            Тоже неисключено...тем более там сейчас для них рай - и тебе гооячий приём, и тебе пособия, и тебе немок можно безнаказанно поиметь.. ну а потомки ариев и сами дадут wassat ..ХАЛВА!!!
            Чёрный
      2. Воронок Сегодня, 11:25
        Желательно в США, родительский дом, так-сказать
        Воронок
    2. g1v2 Сегодня, 11:00
      Пожалели не онижедетей, а сирийских солдат и жилой район третьего по величине города Сирии. Разница есть. Этот выезд больше нужен не боевикам , а сирийской армии. Если в Аль Ваере действительно сидело несколько тысяч боевиков, а вывезли уже немало, то значит блокировало их в районе - не меньше двух бригад. То есть пара бригад сирийских солдат , которые могли создать перелом на каком-то фронте , тупо сторожит боевиков , только чтобы они не вылезли с района. request
      Как только бабахов вывезут у САА освободятся несколько тысяч солдат , которые смогут усилить какой-либо фронт. А бабахи пойдут по стопам тех . кого вывозили до них . То есть сдохнут при очередном наступлении в Хаме в чистом поле под огнем наших вкс и сирийской артиллерии. request
      g1v2
      1. dorz Сегодня, 11:08
        Сбросьте им гуманитарную помощь с Ту-22.
        dorz
      2. LostCoast Сегодня, 11:11
        Цитата: g1v2
        Пожалели не онижедетей, а сирийских солдат и жилой район третьего по величине города Сирии. Разница есть. Этот выезд больше нужен не боевикам , а сирийской армии. Если в Аль Ваере действительно сидело несколько тысяч боевиков, а вывезли уже немало, то значит блокировало их в районе - не меньше двух бригад. То есть пара бригад сирийских солдат , которые могли создать перелом на каком-то фронте , тупо сторожит боевиков , только чтобы они не вылезли с района. request
        Как только бабахов вывезут у САА освободятся несколько тысяч солдат , которые смогут усилить какой-либо фронт. А бабахи пойдут по стопам тех . кого вывозили до них . То есть сдохнут при очередном наступлении в Хаме в чистом поле под огнем наших вкс и сирийской артиллерии. request

        Гениальное объяснение.Позволять уродам отходить из разрушенного ими города и закрепляться в другом не разрушенном городе,а так-же свободно маневрировать резервами.Супер просто.Что-то не припомню,"уничтоженных в чистом поле" как вы пишите.Вот если бы их загрузив в эти автобусы сжечь авиацией,я бы понял тогда эту стратегию.Какое благородство себе в ущерб может быть с этой нежитью?
        LostCoast
        1. g1v2 Сегодня, 11:38
          Не помните. потому что за этой войной не следите. Большинство погибших ,боевиков на фронте в северной Хаме под ударами наших вкс , как раз и были вывезенными окруженцами. Аль Ваер не разрушен, а вполне себе цел. Причем на одного вывезенного боевика , как показывает предыдущие ликвидированные анклавы - два-три сдавшихся или пошедших на амнистию. То есть вывозится ладно если треть, а остальные складывают оружие или переходят на сторону армии. Ну а главное - вывозятся семьи боевиков, то есть в районе уничтожается на корню кормовая база для будущих мятежей. Сейчас весь радикальный электорат с семьями свозится в одно место. Останутся ли они там после наступления армии на Идлиб? Сомневаюсь - скорее устроят забег в Турцию. Соответственно на корню выпиливается основание для будущего"бандеровского " ренесанса. feel
          Ну а предложение уничтожать автобусы с вывезенными в пути - верх идиотизма. Даже не говоря о том, что две трети пассажиров - женщины и дети . Ладно , предположим, вы суровый мэн и детей убивать вам - раз плюнуть. Но такое вы сможете провернуть только один раз - в следующий раз никто не выедет, а будут драться как защитники Брестской крепости. Ну а главное - если вы один раз нарушите слово , то кто в будущем вам поверит? А учитывая, что наши офицеры традиционно выступают гарантами таких соглашений , то кто потом ПОВЕРИТ НАМ? request
          Ну и так по мелочи. Боевики выезжают без тяжелого вооружения - только с легкой стрелковкой. То есть танки, артиллерию, бмп и бтр , а также птрк они или уничтожают или сдают армии. Посмотрите видео из Забадани. Там боевики роту бронетехники при выезде сдали. Плюс каждый выезд сильно бьет по морали боевиков и подогревает войну уже между ними. Те кто выезжает , приезжают на занятые места. Соответственно им нужна новая кормовая база - отсюда разборки между группировками с числом жертв, сравнимым с потерями от армии. hi
          g1v2
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:43
            Пожалели не онижедетей, а сирийских солдат и жилой район третьего по величине города Сирии

            Согласен с вами. Нынешняя война в Сирии конечно со странностями, но боевиков все равно уничтожают рано или поздно.
            rotmistr60
    3. сибиралт Сегодня, 11:14
      Как только в Хомсе стихнет, они опять туда вернуться.
      сибиралт
      1. vorobey Сегодня, 11:15
        Цитата: сибиралт
        Как только в Хомсе стихнет, они опять туда вернуться.


        это не так просто... вы думаете сейчас без билетов выходят и наши ССО спят? кому надо фиксируют всех и документируют... фильтрацию никто не отменял.. и мы в этом тоже опыта поднабрались в свое время hi
        vorobey
    4. ando_bor Сегодня, 12:13
      Цитата: Pirogov
      Снова болезненных онижедети пожалели............

      И откуда вы беретесь? - хероические и беспощадные воены, не из Украины случайно?
      - Профессионалы, караулят, практически в любой новости они первые.
      ando_bor
    5. рич Сегодня, 12:33
      Боевики опять переезжают. Опять им в хозяева в аренде жилья отказали.

      Профессиональные беженцы. Им не с места на место мыкаться надо, а прямиком в Европу. Там таких любят
      рич
  2. vorobey Сегодня, 10:47
    Джентльмены а помните еще в 12 годе я писал об амнистии для сдавшихся боевиков и выдаче их семьям на поруки... так и поступал Асад амнистировал боевиков, но развил эту идею до семей непремиримых.. а ведь ВО почитывают те кому это надо laughing И ведь убивает двух зайцев.
    vorobey
    1. Pirogov Сегодня, 10:56
      Цитата: vorobey
      И ведь убивает двух зайцев.

      Как бы Асаду самому зайцем не стать !Доброту на востоке не кто не ценит и мы все скоро в этом убедимся.
      Pirogov
      1. vorobey Сегодня, 11:03
        Цитата: Pirogov
        Цитата: vorobey
        И ведь убивает двух зайцев.

        Как бы Асаду самому зайцем не стать !Доброту на востоке не кто не ценит и мы все скоро в этом убедимся.


        Асад и так заяц.. причем уже давно... рассказываю.. концентрация боевиков происходит там где этого хотим мы а не так как это делают перешуганные тараканы (Сравните с Мосулом).

        во вторых с семьями. а здесь уже человеческий фактор играет.. боевик с обозом уже связан.. это не полноценная единица.. если уходит с семьей значит что то человеческое в нем есть еще.. и на этом играют..

        добро увы не только на востоке не помнят и мы в этом убеждаемся каждый день..

        Асаду главное расчистить территорию и подготовить плацдарм для дальнейшего демократического переизбрания. а анклавы боевиков и дальше будут либо выиесняться в пустыню.. либо мировозрение будет меняться..
        vorobey
        1. МПК105 Сегодня, 11:09
          Блин,мужики...Такая неоднозначная тема для восприятия...Сразу стакан вспоминается-пуст он,или полон-..р поймёшь,с дивана глядючи мягкого и уютного,.ля...
          МПК105
          1. vorobey Сегодня, 11:13
            Цитата: МПК105
            Блин,мужики...Такая неоднозначная тема для восприятия...Сразу стакан вспоминается-пуст он,или полон-..р поймёшь,с дивана глядючи мягкого и уютного,.ля...


            все нормально... устали от войны все.. но уж лучше пусть непримиримые кочуют по пустыне (арабский Моисей им в помощь) чем мирняки .. Жители пусть вон восстанавливают и живут славя Асада и ВКС laughing
            vorobey
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:12
      Цитата: vorobey
      Джентльмены а помните еще в 12 годе я писал об амнистии для сдавшихся боевиков и выдаче их семьям на поруки... так и поступал Асад амнистировал боевиков, но развил эту идею до семей непремиримых.. а ведь ВО почитывают те кому это надо laughing И ведь убивает двух зайцев.

      Верная тактика все же...Вы правы воробей! Мочить всех это ,плодить новых непримиримых..часть все же оружие сложит и многие на сторону Ассада переходят ! Эта тактика все же дает свои плоды САР успешно воюет на многих направлениях уже самостоятельно , без поддержки ВКС России! Вот только Израилю это все очень не нравится увы..Их можно тоже понять! Мира им не нужно ,как и США в этом регионе...
      ОТДЕЛ
  3. Молодой_Коммунист Сегодня, 10:47
    В пригороде Эль-Ваер на севере сирийского города Хомс (165 км от Дамаска) начался 7-ой этап вывода боевиков и их семей


    Потом только нечего вопить "Ах, боевики нанесли удар со стороны Йордании!"
    Молодой_Коммунист
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:54
      Вы не понимаете смысл этого действия? Фронт очень сильно растянут. У правительственных сил тупо не хватает людей чтобы эффективно вести боевые действия. Стягивают силы в одно место, ослабляют другое, потому что людей не хватает. Боевики этим пользуются (пример с Пальмирой), так эти качели можно бесконечно гонять туда-сюда. Давая боевикам беспрепятственно покинуть определенные места их сгоняют в одну кучу, чтобы уменьшить протяженность фронта и иметь возможность стянуть силы в одно место. Идея такая, реализация не всегда идет гладко, но это лучше чем постоянные качели.
      _Ugene_
      1. vorobey Сегодня, 11:06
        Цитата: _Ugene_
        Вы не понимаете смысл этого действия? Фронт очень сильно растянут. У правительственных сил тупо не хватает людей чтобы эффективно вести боевые действия. Стягивают силы в одно место, ослабляют другое, потому что людей не хватает. Боевики этим пользуются (пример с Пальмирой), так эти качели можно бесконечно гонять туда-сюда. Давая боевикам беспрепятственно покинуть определенные места их сгоняют в одну кучу, чтобы уменьшить протяженность фронта и иметь возможность стянуть силы в одно место. Идея такая, реализация не всегда идет гладко, но это лучше чем постоянные качели.


        хоть кто то еще мыслит также... good
        vorobey
      2. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:15
        А теперь представьте себе лет 70 назад в Правде статью:

        В пригороде Краснознаменный на севере советского города Сталинград начался 7-ой этап вывода фашистких войск и их командиров, передает ТАСС.
        По данным агентства, грузовики с несколькими сотнями человек направятся в город Харьков (восток УССР), находящийся под контролем гитлеровцев группировок.
        Напомним, на предыдущих этапах (с 18 марта по 24 апреля) из пригорода Сталинграда было выведено около 4-х тыс. гитлеровцев, воевавших в составе армии Паульса (запрещена в СССР) и других нацистких группировок. Все они отказались сдаваться советским властям, и были вывезены вместе с командирами в провинции Рейскомиссариат Украина.


        А потом коммент к нему:

        Давая фашискам беспрепятственно покинуть определенные места их сгоняют в одну кучу, чтобы уменьшить протяженность фронта и иметь возможность стянуть силы в одно место. Идея такая, реализация не всегда идет гладко, но это лучше чем постоянные качели.
        Молодой_Коммунист
        1. _Ugene_ Сегодня, 11:17
          Во первых это не наша война а сирийская, мы тут только помогаем, причем на чужой территории. А во вторых ситуация другая, не сравнивайте. Мера эта вынужденная, деваться особо некуда. Тут, как говориться, из двух зол выбирают меньшее.
          _Ugene_
        2. vorobey Сегодня, 11:18
          Вы утрируете... Тогда не было воплей о том что Гитлеровцы онижидети и Кровавый сталин детишек сталинграда травит химией и поэтому его надо мочить всей толпой... стратегия войны изменилась
          vorobey
        3. protoss Сегодня, 11:58
          какие могут быть аналогии с вов? в сирии гражданская война.
          protoss
          1. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:12
            в сирии гражданская война

            хватит транслировать либеральные мифы не задумавшись

            Молодой_Коммунист
  4. 31rus4 Сегодня, 10:50
    Уважаемые,это сколько боевиков "накопилось"?А тут заявляют для ВКС нет целей
    31rus4
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:15
      Цитата: 31rus4
      Уважаемые,это сколько боевиков "накопилось"?А тут заявляют для ВКС нет целей

      Мы не убийцы..! Мочим ,когда уже наглеть начинают.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Speedwing Сегодня, 11:23
        Справедливо. Мы ж не американцы - и так возимся полтора года, чтобы гражданских не цеплять. А мочи мы янки-стайл, так через месяц уж никого б не осталось angry smile
        Speedwing
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:07
          Цитата: Speedwing
          Справедливо. Мы ж не американцы - и так возимся полтора года, чтобы гражданских не цеплять. А мочи мы янки-стайл, так через месяц уж никого б не осталось angry smile

          Мочить мы умеем и это уже не раз миру доказали..! Сейчас нас опять задирают, а что то не хочется мужики..Но видать придется soldier ! Готовимся...как всегда...
          ОТДЕЛ
  5. Мар.Тира Сегодня, 10:53
    Цитата: Молодой_Коммунист
    В пригороде Эль-Ваер на севере сирийского города Хомс (165 км от Дамаска) начался 7-ой этап вывода боевиков и их семей

    Потом только нечего вопить "Ах, боевики нанесли удар со стороны Йордании!"

    Так и будет!!!!!!!!!!!!!!!!И так же как полгода назад у Пальмиры будут говорить на камеру:С"пасибо Асад,мы осознали,что не туда попали,больше так не будем!!!!!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  6. друг зверей Сегодня, 11:23
    Это похоже на окончательный раздел Сирии, когда фактически окруженным и осажденным боевикам дают выехать в Идлиб. Который. видимо, уже и не планируется освобождать.

    А Турки явно планируют соединить северные территории с Идлибом, потеснив курдов.
    друг зверей
    1. ando_bor Сегодня, 12:28
      Цитата: друг зверей
      фактически окруженным и осажденным боевикам дают выехать в Идлиб

      Выезжает всегда мизерная часть, большинство просто переходят к мирной жизни, а некоторые и к Асаду на службу идут, просто зачастую в том бардаке нужно по любому какую то сторону принимать, и когда ситуация меняется ее без проблем меняют.
      ando_bor
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