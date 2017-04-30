13:55 30 апреля

В Донецке проходит репетиция парада к 9 мая

Военное ведомство ДНР проводит в центре Донецка первую репетицию парада к Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости с места события.



Ранее командование ДНР заявляло, что 9 мая в параде примут участие около 70-ти единиц военной техники.


По словам корреспондента, «в шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД ДНР, на репетиции присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов».

В репетиции задействовано более тысячи человек, всего 14 расчетных коробок, в каждой из которых 72 человека,
рассказал журналистам представитель оперативного командования республики.

Первая тренировка проходит без участия боевой техники. Следующая репетиция назначена на 3 мая.

Всего с 30 апреля по 7 мая запланировано четыре репетиции.

На параде 9 мая будет представлена как современная военная техника, так и машины времен Великой отечественной войны.

Первый Парад Победы состоялся в Донецке в 2015 году. В нем было задействовано несколько десятков танков, бронемашин и артиллерийских орудий.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 10

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  1. Александр War Сегодня, 13:37
    Видео не по теме но интересное !
    Александр War
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:54
      В прошлой сводке показывал видео тренировки в ДНР и ЛНР.

      Владыка Ситх
  2. МПК105 Сегодня, 13:40
    Вот МОЛОДЦЫ ЛЮДИ-НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО ЖИВУТ СЕБЕ ТАМ!!!!!!!!!!!!!!!Низкий Поклон,Братья и Сестры... hi
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
      Парад Победы в Донбассе имеет огромное психологическое значение не только для его жителей и защитников , но и для страны "У" . Гадость со стороны "цивилизованной Гейропы" уже сделана - ОБСЕ заявила что участие техники в параде будет расценено как "нарушение минских соглашений" . Каковы отродья , а ? am
      Источник : http://warfiles.ru/show-151002-pobeda-pod-zapreto
      m-v-dnr-nachalis-repeticii-parada-9-maya.html
      bouncyhunter
  3. iliitchitch Сегодня, 13:44
    Нормально , правильно . Все признаки государственности есть , признание потом придёт . Сколько там Болгарию не признавали , лет 70 ? Так никто и не торопится .
    Но то , что Донбасс с этим "обитаемым островом" в одной коммуналке жить не будет - факт . И СВОЁ надо отжать у этих упырей . Вот плюнуть на всё , и отжать . Дядя Вова , дай команду , геморрой не надо консервировать . Лечить надо .
    iliitchitch
  4. Александр романов Сегодня, 13:47
    ОБСЕ уже выразило свое возмущение?
    Александр романов
    1. МПК105 Сегодня, 13:49
      Скоро выразит,протрезвеют когда,с ночи буйной... wink
      МПК105
    2. Офицер запаса Сегодня, 13:50
      Цитата: Александр романов
      ОБСЕ уже выразило свое возмущение?


      Команды хозяина еще не было. А сами по себе, как обычно - ничего не вижу, ничего не слышу.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
        Уже ! Читайте мой комент выше . hi
        bouncyhunter
  5. Чёрный Сегодня, 13:51
    Цитата: Александр романов
    ОБСЕ уже выразило свое возмущение?

    А это как начальство скажет.... laughing ..им от американского посла никаких указаний пока не поступало.
    Чёрный
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