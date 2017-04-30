В Донецке проходит репетиция парада к 9 мая

В репетиции задействовано более тысячи человек, всего 14 расчетных коробок, в каждой из которых 72 человека,

Военное ведомство ДНР проводит в центре Донецка первую репетицию парада к Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости с места события.Ранее командование ДНР заявляло, что 9 мая в параде примут участие около 70-ти единиц военной техники.По словам корреспондента, «в шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД ДНР, на репетиции присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов».рассказал журналистам представитель оперативного командования республики.Первая тренировка проходит без участия боевой техники. Следующая репетиция назначена на 3 мая.Всего с 30 апреля по 7 мая запланировано четыре репетиции.На параде 9 мая будет представлена как современная военная техника, так и машины времен Великой отечественной войны.Первый Парад Победы состоялся в Донецке в 2015 году. В нем было задействовано несколько десятков танков, бронемашин и артиллерийских орудий.