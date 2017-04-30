Украина построила капитальную дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым
В Херсонской области введена в эксплуатацию новая капитальная дамба, полностью перекрывающая ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, ведущему в Крым, передает РИА Новости сообщение канала ТСН.
Бетонную плотину на границе с полуостровом возвели за год, на сооружение объекта потрачено 35 млн. грн., говорится в сообщении.
Местное руководство объяснило строительство сооружения необходимостью восстановить водоснабжение сельскохозяйственных угодий юга Херсонской области, которые ранее оказались отрезанными от воды из-за закрытия шлюзов плотины, размещенной за несколько десятков километров до границы.
По данным телеканала, новая дамба позволит выращивать на юге Херсонщины рис и пшеницу. «Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне», – сказал корреспонденту местный фермер.
«Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться», – говорится в репортаже.
Отмечается, что новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. «Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала», – заключает ТСН.
Напомним, водоснабжение Крыма было перекрыто Киевом в 2014 году, после того как полуостров вошел в состав Российской Федерации.
В настоящее время в Крыму при поддержке Минприроды построено три водозабора, которые обеспечивают регион питьевой и бытовой водой. До 2020 года планируется проложить магистральный водовод до Керчи, который снимет проблему водоснабжения восточной части региона.
Бетонную плотину на границе с полуостровом возвели за год, на сооружение объекта потрачено 35 млн. грн., говорится в сообщении.
Местное руководство объяснило строительство сооружения необходимостью восстановить водоснабжение сельскохозяйственных угодий юга Херсонской области, которые ранее оказались отрезанными от воды из-за закрытия шлюзов плотины, размещенной за несколько десятков километров до границы.
По данным телеканала, новая дамба позволит выращивать на юге Херсонщины рис и пшеницу. «Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне», – сказал корреспонденту местный фермер.
«Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться», – говорится в репортаже.
Отмечается, что новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. «Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала», – заключает ТСН.
Напомним, водоснабжение Крыма было перекрыто Киевом в 2014 году, после того как полуостров вошел в состав Российской Федерации.
В настоящее время в Крыму при поддержке Минприроды построено три водозабора, которые обеспечивают регион питьевой и бытовой водой. До 2020 года планируется проложить магистральный водовод до Керчи, который снимет проблему водоснабжения восточной части региона.
Использованы фотографии: tsn.ua
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