16:46 30 апреля

Украина построила капитальную дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

В Херсонской области введена в эксплуатацию новая капитальная дамба, полностью перекрывающая ток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, ведущему в Крым, передает РИА Новости сообщение канала ТСН.



Бетонную плотину на границе с полуостровом возвели за год, на сооружение объекта потрачено 35 млн. грн., говорится в сообщении.


Местное руководство объяснило строительство сооружения необходимостью восстановить водоснабжение сельскохозяйственных угодий юга Херсонской области, которые ранее оказались отрезанными от воды из-за закрытия шлюзов плотины, размещенной за несколько десятков километров до границы.

По данным телеканала, новая дамба позволит выращивать на юге Херсонщины рис и пшеницу. «Теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне», – сказал корреспонденту местный фермер.

«Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. Специалисты говорят, что работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться», – говорится в репортаже.

Отмечается, что новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. «Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала», – заключает ТСН.

Украина построила капитальную дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым


Напомним, водоснабжение Крыма было перекрыто Киевом в 2014 году, после того как полуостров вошел в состав Российской Федерации.

В настоящее время в Крыму при поддержке Минприроды построено три водозабора, которые обеспечивают регион питьевой и бытовой водой. До 2020 года планируется проложить магистральный водовод до Керчи, который снимет проблему водоснабжения восточной части региона.

Использованы фотографии: tsn.ua
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Комментарии 82

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  1. Околоточный Сегодня, 14:28
    Ну хоть что то построили, уже прогресс.
    Околоточный
    1. NIKNN Сегодня, 14:34
      Не не устоит...чует мое сердце...
      NIKNN
      1. Чёрный Сегодня, 14:53
        Интересно, долго простоит или кондёр взорвётся....кондёр было бы неплохо feel
        Чёрный
        1. Верба Сегодня, 16:21
          Цитата: Чёрный
          Интересно, долго простоит или кондёр взорвётся....кондёр было бы неплохо

          Построили ждут предложения ,будут воду по литрам продавать.
          Верба
          1. cniza Сегодня, 16:32
            Нет , они определенно больные на всю голову , зарабатывали деньги , теперь не будут , нарушили весь водный баланс к которому привыкла природа , где то заболоченность , где то высохло и т. д..
            cniza
          2. vovanpain Сегодня, 16:34
            Цитата: Верба
            Построили ждут предложения ,будут воду по литрам продавать

            Странная "любовь" к Крыму однако. fellow Продовольственные и энергетические блокады,теперь перекрытие пресной воды. yes Молодцы good продолжайте "любить" в том же духе yes Зато как Украину "любят" в Крыму wink Нахрен Крымчанам такая мачеха нужна,когда у нее есть мать-Россия. yes
            vovanpain
    2. Alex_Rarog Сегодня, 14:56
      Насколько я помню прекращение подачи пресной воды считается преступлением по уставу оон.
      Странно что все молчат...
      Alex_Rarog
      1. Vita VKO Сегодня, 15:02
        Цитата: Alex_Rarog
        Интересно, долго простоит или кондёр взорвётся....кондёр было бы неплохо

        Там "кондёр" типа Запорожской АЭС уже на грани. С российской стороны Крыма тоже нужно перекрывать, причем капитально. Иначе будет заражение всего полуострова.
        Vita VKO
      2. pvv113 Сегодня, 15:29
        Если бы дамба была российская, то тогда считалось бы преступлением. Все бы шакалы взвыли в один голос. А так все демократично, без проблем hi
        pvv113
      3. Pete Mitchell Сегодня, 15:31
        Я бы сказал странно что молчат официальные представители РФ и российские сми ориентированные на международное поле: так простенько подтолкнуть "цивилизованный мир" к пониманию ситуации. Там глядишь и еще будут какие факты. Задорнов прав, буржуев надо готовить к восприятию информации, работы поле непаханное
        Pete Mitchell
        1. Pirogov Сегодня, 16:12
          Цитата: Pete Mitchell
          Я бы сказал странно что молчат официальные представители РФ и российские сми ориентированные на международное поле: так простенько подтолкнуть "цивилизованный мир" к пониманию ситуации. Там глядишь и еще будут какие факты. Задорнов прав, буржуев надо готовить к восприятию информации, работы поле непаханное

          Им не говорить нужно ,а отбомбить всю ЕС может тогда глаза откроют .
          Pirogov
      4. Ююка Сегодня, 15:58
        Цитата: Alex_Rarog
        Насколько я помню прекращение подачи пресной воды считается преступлением по уставу оон.
        Странно что все молчат...


        это как раз ожидаемо feel я думаю все бы очень удивились, если б было наоборот!
        Ююка
      5. Чёрный Сегодня, 16:17
        Цитата: Alex_Rarog
        Странно что все молчат...

        Вот это то как раз, к сожалению, уже не странно.
        Чёрный
    3. рич Сегодня, 15:19
      Предлагаю перекрыть Северский Донец в р-оне Новой Таволжанки "для орошения местных сельхозугодий". Посмотрим как тогда запищат наши украинские "братья"! И открыть ТОЛЬКО на взаимное открытие Крыму днепровской воды. Обнаглели! К сожалению, Днепр, как предлагают, перекрыть не получится, он втекает на Украину из Белоруссии.
      рич
    4. ВадимЖивов Сегодня, 15:25
      Для Вас это может и прогресс , а для Крыма регресс . Я так думаю am
      ВадимЖивов
      1. Околоточный Сегодня, 15:32
        Прогресс не для меня. Прогресс для украинцев, что хоть что то построили. Сарказм не улавливаете? Раз такой беспокойный - встаньте с дивана и взорвите дамбу к едреней фене. Не можете? Тогда нечего мне претензии писать.
        Околоточный
        1. рич Сегодня, 15:45
          Приветствую Коллега. К сожалению не все на ВО сарказм понимают. Вон на МПК105 какой "поросячий гон" устроили. В чем только не обвинили. Вместо того, чтобы понять суть комментария действуют по принципу: - " Бей своих, чтобы чужие боялись". Так видимо намного патриотичней.
          С уважением
          рич
    5. сибиралт Сегодня, 16:36
      Может и нам сделать дамбу в верховьях Днепра, да продавать воду Украине? laughing
      сибиралт
  2. Farid05 Сегодня, 14:29
    одно непонятно - чего хотят, перекрывая свет и воду?
    Farid05
    1. Red_Hamer Сегодня, 14:37
      одно непонятно - чего хотят, перекрывая свет и воду?
      Из патологической, врожденной fool ! Якщо не з'їм, так понадкусюю!
      Red_Hamer
    2. Быков. Сегодня, 14:56
      Цитата: Farid05
      одно непонятно - чего хотят, перекрывая свет и воду?

      хотют с хэронщины болото сробить.
      не рис, а лягушек они там разводить будут.
      Быков.
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:31
    Задвижку предусмотрительно оставили? Молодцы wassat Остатки разума сохранились. Стало быть, повешение будет заменено расстрелом. Гуманнее как то wassat
    Горный стрелок
    1. Комментарий был удален.
      1. Горный стрелок Сегодня, 14:45
        И как ты это задвижкой управлять будешь? Типа "дразнить"? Балаклея ничему не научила?
        Горный стрелок
    2. Владимирец Сегодня, 14:54
      Цитата: Горный стрелок
      Задвижку предусмотрительно оставили? Молодцы Остатки разума сохранились.

      А то мало ли чего. smile
      Владимирец
  4. Чёрный Сегодня, 14:32
    Цитата: Farid05
    одно непонятно - чего хотят, перекрывая свет и воду?

    Нагадить соседу....
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:35
      Гадить под двери соседу небезопасно - сосед может поймать и люлей ввалить ! angry
      bouncyhunter
  5. sabakina Сегодня, 14:33
    Днепр берёт начало в небольшом болоте Мшара[8] на окраине болотистой местности (урочища) Аксенинский мох[9] в лесном массиве Оковский лес[10] на южном склоне Валдайской возвышенности[11], у села Бочарово Сычёвского района Смоленской области России[К. 1].

    Советский проект "Поворот рек вспять". Может всё-таки попробуем?
    sabakina
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:41
      Цитата: sabakina
      Днепр берёт начало в небольшом болоте Мшара[8] на окраине болотистой местности (урочища) Аксенинский мох[9] в лесном массиве Оковский лес[10] на южном склоне Валдайской возвышенности[11], у села Бочарово Сычёвского района Смоленской области России[К. 1].

      Советский проект "Поворот рек вспять". Может всё-таки попробуем?


      И я про тоже.
      Своё начало могучий поток берёт на высоте 220 метров над уровнем моря на Валдайской возвышенности.

      http://www.factruz.ru/world_ocean/dnieper-river.h
      tm
      Исток Днепра в РФ находится, а "Великие украинцы " не зная географии хотят перекрыть воду РФ....
      DOCTOR ZLO
      1. sabakina Сегодня, 14:45
        Исток Днепра в РФ находится, а "Великие украинцы " не зная географии хотят перекрыть воду РФ....

        Очевидно, на границе в русле Днепра вкопан освященный демоном трезубец, и вода становится украинской. Правда говорят, у воды есть память. Генетическая.
        sabakina
    2. Red_Hamer Сегодня, 14:50
      Советский проект "Поворот рек вспять". Может всё-таки попробуем?
      Есть нюанс, на территорию Украины река несет свои воды, через братскую Белоруссию!
      Red_Hamer
      1. Alex_Rarog Сегодня, 14:59
        Ну вот с батькай и договоримся) прям перед хохляндией канал прокапать)
        Alex_Rarog
        1. Red_Hamer Сегодня, 15:20
          На то есть бобры! Сдается мне, что на Северском Донце, да и на Десне, бобры должны водиться! laughing А ну как размножаться начнут, и дома свои строить?
          Red_Hamer
          1. sabakina Сегодня, 16:15
            Предлагаете создать бобровую дивизию? А что, интересно...1 Бобровая зуботочильная дивизия! Звучит?
            sabakina
      2. sabakina Сегодня, 15:07
        А кто предлагает заткнуть Днепр в Смоленской области? Так что, белорусские бобры могут не беспокоиться и заниматься далее построением плотин.
        sabakina
      3. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:19
        Цитата: Red_Hamer
        Советский проект "Поворот рек вспять". Может всё-таки попробуем?
        Есть нюанс, на территорию Украины река несет свои воды, через братскую Белоруссию!

        Ну так что мешает, Днепр повернуть из братской РБ в Смоленскую область, у РБ т.с. будет "колено" Днепра поворачивающее обратно в РФ?
        DOCTOR ZLO
        1. Red_Hamer Сегодня, 15:29
          Бобры, все сделают бобры, и не на Днепре, а на Северском Донце и Десне, ибо протекают те , через самые "плодородные" для "бобров" места!!!
          Red_Hamer
          1. Lancer Сегодня, 15:38
            А Северский Донец тут причём?К Днепру он отношения не имеет.
            Lancer
    3. Lancer Сегодня, 14:53
      Основной бассейн водосбора Днепра находится на территории Украины,частично Белорусси.России - очень мало.Так что такой "поворот" мало что изменил бы.
      Lancer
      1. sabakina Сегодня, 15:10
        Бывает, река течёт течёт, потом бац, уходит в землю. И никто не знает, почему, а главное, каким макаром...
        sabakina
        1. Lancer Сегодня, 15:36
          Если на территории России она каким-то загадочным образом и уйдет,это не особо повлияет на общий водосбор.
          Lancer
          1. sabakina Сегодня, 16:24
            Тогда это будет не Днепр, а....Днипришко.
            sabakina
      2. Xocelolprox Сегодня, 16:17
        Ну вот и посмотрели бы на какие рисовые угодья они "насобирали бы" воды.
        Xocelolprox
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:34
    Украина построила капитальную дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым

    Почему ее еще не разбомбили?
    Молодой_Коммунист
    1. sabakina Сегодня, 14:36
      Бомбардиры ещё не дошли. Взрывчатка тяжелая.
      sabakina
    2. Бензорез Сегодня, 14:47
      Зачем же бомбить-то её? Люди строили, старались. Всё в хозяйстве пригодится.
      Бензорез
    3. Горный стрелок Сегодня, 14:53
      Бомбить надо было три года назад. А сейчас то что? В руках невменяемых из племени хохлуту НЕЛЬЗЯ оставлять никаких инструментов для шантажа. Особенно меня беспокоят укропские АЭС и Днепрогэс. Сами себя угробят и всех вокруг заразят или утопят. Спички детям - не игрушки. А дебильным детям?
      Горный стрелок
  7. iZVerG Сегодня, 14:34
    Если в кране нет воды - воду выпили евреи ! Перемога, однако...
    iZVerG
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:37
    Хохлоту оказались лишены зачатков разума и не поддаются увещеваниям. Способом возврата потерянных областей полагают их изоляцию.
    Горный стрелок
  9. Злой 55 Сегодня, 14:38
    Может, России и Белоруссии тоже стоит подумать, куда пустить притоки Днепра от его истоков, кроме УКРАЛины..
    Злой 55
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:25
      Цитата: Злой 55
      Может, России и Белоруссии тоже стоит подумать, куда пустить притоки Днепра от его истоков, кроме УКРАЛины..

      Да уже подумали куда в - Волгу.
      Как стало известно, Министерства регионального развития РФ дейсвительно в будущем планируется перенаправить исток реки Днепр , но не в Дон, а в притоки Волги, для чего и создаст компенсационное водохранилище и плотину с затоплением нескольких сел, по словам Жириновского соответствующий проект уже разрабатывают ученые в Москве.

      Правда с Крымом это никак не связано...http://chash24.blogspot.ru/2015/03/blog
      -post_30.html
      DOCTOR ZLO
  10. KIBL Сегодня, 14:40
    Вот маньяки,блин!!!ф!Лишь что нибудь закрыть-перекрыть!!!!В голове одни тухлые шкварки вместо извилин,бараны тупоголовые!!!
    KIBL
  11. МорякЧФ Сегодня, 14:44
    Ну что сказать.... контроцептивы одним словом,там на"верху" дядька всё видит и своё воздаст каждому.
    МорякЧФ
  12. Бензорез Сегодня, 14:44
    Ну вот. Могут когда захотят. Ато когда б ещё соорудили.
    "До 2020 года планируется проложить магистральный водовод до Керчи, который снимет проблему водоснабжения восточной части региона." А тут не ясно- откуда водовод пойдет-то?
    Бензорез
    1. Lancer Сегодня, 16:03
      Возможно имеется в виду - с Кубани через пролив.Но это сомнительно - там тоже с водой не так чтоб очень
      Lancer
  13. кедр Сегодня, 14:45
    "Украина построила капитальную дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым"

    Какакая Украина? Какое там построила...
    Кто построил Вукрайну, тот и построил.. и ещё настроит...
    Против России уже настроил.
    Зрим в корень, точнее.., в прицел.
    Нам постоянно подсовывают ложные цели...
    Не ведитесь, уважаемые.
    кедр
  14. Зеленая Чукотка Сегодня, 14:45
    кто оплатил сей проект?
    Зеленая Чукотка
  15. Atlant-1164 Сегодня, 14:48
    это они от обиды. некий Джошуа побил брата мэра Киева. знатных люлей навесил.
    Atlant-1164
  16. Тринадцатый Сегодня, 14:53
    Укродебилы дебильные!
    Тринадцатый
  17. volodya Сегодня, 14:54
    Совсем охренели,а мы с ними возимся,разговоры разговариваем!
    volodya
  18. iliitchitch Сегодня, 14:57
    Собрать нафиг всех хохлов , кот. тебе в лицо улыбаются с каменюкой за пазухой - и заставить построить Великий Укрзабор , метров этак 7 , и туда тех типа строителей , туда , в задницу . Аналогично с таджиками и прочими ацтеками . И тогда власть призадумается : "А где же россияне?" . Мы ж , строители , в Москве по 300тыс. зарабатываем , как думает некий министр труда . И того министра туда же , за забор .
    iliitchitch
  19. uporov65 Сегодня, 14:58
    Нужно ещё движение воздуха из Украины в Крым перекрыть. Плохо когда своего ума нема, и у соседа не займёшь, дамба стоит laughing
    uporov65
  20. Pilat2009 Сегодня, 15:00
    Когда Египет строил дамбу дабы лишить Израиль воды,то вопрос решался радикально.Ну слишком наше правительство доброе.Было бы оно к своему населению так добро...
    Pilat2009
  21. Lancer Сегодня, 15:01
    Для того чтобы решить проблему с водой,нужно быстро строить опреснительные заводы и генерирующие мощности,поскольку такие заводы потребляют много энергии.Усиленно качать артезианскую воду очень чревато - в течение пары лет произойдёт её засоление,вот тогда совсем беда будет.Стоило бы наладить связи с Израилем в этом вопросе - здесь этот вопрос давно решён,хотя положение с водой было ещё намного хуже.Сейчас же дефицита воды нет вообще.Мало того - вода поставляется в Иорданию и автономию - в Газу и на Западный берег.При этом мощности используются не на полную,всегда есть резерв.
    Lancer
    1. Berkut24 Сегодня, 15:22
      Ну уже решили вопрос, так что Израиль может не беспокоиться. В России технологии есть. В Крыму проблема воды была завязана на большой расход для сельского хозяйства. Еще при Хрущеве кому-то особо талантливому пришло в голову выращивать в крымских степях рис. Отсюда и огромный расход влаги. Сейчас с рисом завязали и перешли на другие культуры.
      Berkut24
      1. Lancer Сегодня, 15:32
        В Крыму всегда была проблема с водой,даже и независимо от риса.Насколько мне известно,вопрос ещё совсем не решён,пока что проблема решается усиленной откачкой артезианской воды и переброской некоторых речек в канал.Но это совсем не решает вопрос,поскольку как сказано выше,при таких темпах засоление произойдёт очень быстро.Технологии постройки опреснительных заводов в России на сегодняшний день не развиты.Поскольку особо не было нужды.Магистральный водовод с Кубани тоже не выход,поскольку там её не особо.Впрочем нам-то чего беспокоиться - мы-то этот вопрос решили.Хозяин-барин.
        Lancer
        1. sabakina Сегодня, 16:34
          В Крыму всегда была проблема с водой,даже и независимо от риса.
          Вы про питьевую? Турки жили-не жаловались, татары жили- не жаловались, а у украинцев сразу появились проблемы с водой? laughing
          sabakina
    2. Игорь В Сегодня, 15:51
      Так вот куда вода делась из водопровода! (если в кране...) fellow А мы айсберги начнём поставлять по Беломору и Волго-Дону. sad
      Игорь В
  22. Птичка Сегодня, 15:02
    Болтовня болтовнёй, а на деле Украина еще дальше отдаляет от себя Крым, еще больше пропасть между РФ и Украиной, между украинцами и крымчанами. fool
    Птичка
  23. san4es Сегодня, 15:03
    ...А если сами её подорвут, то можно ляпнуть, что диверсанты подсуетились
    san4es
  24. СКАД Сегодня, 15:09
    Мне приходилось участвовать в строительстве магистрального канала. Огромнейшие были капиталовложения в Северо-Крымский канал.Казалось-бы ничего украинец .рейху вкладывать не нужно, продавай водичку и пополняй свой бюджет,ан нет-и сам не гам и другому не дам.
    Шиза кроет
    бошки мглою.
    СКАД
  25. Berkut24 Сегодня, 15:18
    Теперь главное, чтобы не вздумали открыть. Полуостров только-только начал получать чистую воду. Днепр сегодня - обмельчавший поток помоев. На сайте русфишинга киевляне осторожно спрашивали куда в России можно на рыбалку съездить и можно ли нашу рыбу есть.
    Berkut24
  26. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:30
    Умницы , так и надо.
    Надо бы ещё , для возвращения крымчан , ещё бы канал прорыть по Перекопу , да пошире , и конечно Крым , покоренный любвеобилием Киева , сразу же выкинет злобных москальских оккупантов и вернётся наконец в любящее лоно Украины( некоторые , правда клевещут , что если дурости хватит вернуться , то то не в лоно , а только в украинскую п..пу , но это же поклёп , клевета;))).
    За Родину , мать вашу ))
  27. Игорь В Сегодня, 15:43
    Освоили 35 миллионов на самое необходимое. Мо-лод-цы.
    Игорь В
  28. mamont5 Сегодня, 15:49
    «Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо-Крымского канала»

    Точнее, когда Украина вернется в состав России.
    mamont5
  29. yuriy55 Сегодня, 15:57
    В свете этих событий вероятно необходимо поставить в ООН вопрос, о правомочности таких действий...Ну и, в конце концов определиться подачей электроэнергии, газа и прочего в районы, которые входят в состав страны, власть которой - нацисты...
    yuriy55
  30. максим1987 Сегодня, 16:05
    это ответ на Херсонский Гениченск этой зимой. Ну да мы же братья ...тля..!!
    максим1987
    1. behemot Сегодня, 16:24
      ну онижебрятьязамерзают. Хохлы, они и в Африке хохлы.
      behemot
  31. behemot Сегодня, 16:22
    воооооо, ща чубатые будут биться в экстазе! Опять наши в ООН промолчат? Надо сделать резолюцию по Украинии. Этот Еврогабон должен ответить за свои преступления )))))))))
    behemot
  32. iliitchitch Сегодня, 16:25
    Темна украинская ночь . Но сало надо перепрятать . Какие же у этих фашистов отвратительные рожи . Прыгают-прыгают , и чего ? Слив пошёл от госдепа , карта в поносе . Образно - приду к ним на свалку Истории , да плюну на гадюшник , случится это . Есть у русских личное кладбище , там негодяев поболе , чем блох на всей популяции мамонтов . Нервирует молчание украинцев там и их вопли здесь , у нас . Типа , а чего Россия нас не защищает ? С пенька слезть не судьба , пеньки ?
    Да что такое-то ? Уже у к р нельзя написать . Это что , оскорбление какое-то ? Ватник - пожалуйста , а у к р -нельзя . Может , хорош дурковать ? Логично уже негра запретить , а также чукчу , карела и , само собой , русского . Кахлов называют так , как они того заслуживают . hi
    iliitchitch
  33. Катерник Сегодня, 16:26
    Цитата: рич
    Предлагаю перекрыть Северский Донец в р-оне Новой Таволжанки "для орошения местных сельхозугодий". Посмотрим как тогда запищат наши украинские "братья"! И открыть ТОЛЬКО на взаимное открытие Крыму днепровской воды. Обнаглели! К сожалению, Днепр, как предлагают, перекрыть не получится, он втекает на Украину из Белоруссии.

    - А вы перекройте на территории России. Уровень упадет. И до Украины вода еле-еле будет доходить. А там куча городов. Все завоют. Пора шантажировать регион .... .
    Катерник
  34. parusnik Сегодня, 16:34
    Вот пожалуйста, Вкраина развивается, строится.Теперь есть уверенность в завтрашнем дне.Вкраинцы смотрят в светлое будущее, которое нечаянно нагрянет.Станут мировым импортером риса и пшеницы. laughing
    parusnik
  35. Evgeniy Elatov Сегодня, 16:36
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    Гады и сволочи поросята. Вот было бы здорово после разгона и поимки нами хунтят и прочих правосеков, собрать к кучу-пороха, трупчина и прочих ляшек с ветеранами АТО ( специально с маленькой буквы-с заглавной нужно уважение к объекту) и загнать их лично разбирать эту дамбу.И не на раз перед камерой засветить для галочки а на постояную работу с показом раз в месяц сюжета по новостям об их реальных рабочих буднях- ущерб кайлом восполнять и по полной программе махать перфоратором и ломиком (под охраной-чтоб не филонили) и пока не снесут. А следом на Донбасс больницы и жилье восстанавливать.
    Вот это был бы прекрасный пиар для власти-сработало бы как Путинское Мочить в сортире, и очень бы подняло дух населения Донбасса и РФ да и власти жирный плюс каждый бы в сознании поставил бы и простил все потери и снижение уровня жизни изза 404.
    Жалко только что это всё мечты мечты-беззубая власть не пойдет на такой шаг походу. Сделают атата пальчиком и с УДО отправят восвояси, даже если и поймают, если ещё поймают-на действия Израиля и США в таких случаях наши наверняка не решатся( выкрасть из-за бугра нужных нам персон и судить в РФ)
    Evgeniy Elatov
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