21:43 30 апреля

В Польше задержан австриец, обвиняющийся в убийствах жителей Донбасса

Польские правоохранители по запросу Вены задержали 25-летнего гражданина Австрии, обвиняемого в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне киевских силовиков и убийствах безоружных лиц, передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД Австрии.



В сообщении отмечается, что прокуратура австрийского города Винер Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) ведет в отношении задержанного австрийца «расследование по делу о военном преступлении против нескольких лиц» в ходе конфликта на востоке Украины. Ему заочно «предъявлено обвинение в убийстве сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка».


Он воевал не на стороне пророссийских сепаратистов, а на украинской стороне,
сказал «австрийскому агентству печати» представитель прокуратуры.

Ранее Минюст Австрии выписала европейский ордер на арест обвиняемого.

Сообщается, что мужчина был «задержан в польском приграничном поселке Дорогуск при попытке в очередной раз отправиться на Украину».

Использованы фотографии: 365info.kz
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Комментарии 28

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  1. svp67 Сегодня, 21:04
    Ему заочно «предъявлено обвинение в убийстве сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка».
    Обвинения более чем серьезные, но осудят ли его? Посмотрим.
    svp67
    1. МПК105 Сегодня, 21:07
      Так работает Европейский Суд,однако... wink
      МПК105
      1. рич Сегодня, 21:19
        Леша, я специально для тебя в "мнения " - "Хабаровский расстрел – тревожный симптом для российского общества" тексты молитв перед боем выложил. Знаю тебе такие вещи интересны
        рич
      2. midivan Сегодня, 21:37
        Австрийский wink ,и не думаю что их совесть заела, зачастили они к нам значит есть нужда в чем то, так сказать баш на баш вы нам газ(как вариант), а мы вам нашего убл.юдка(посадим) которого и сами боимся(опасаемся), на кой им нужны там головорезы в тихой и сытой гавани.
        midivan
    2. Владимирец Сегодня, 21:08
      Цитата: svp67
      но осудят ли его? Посмотрим.

      Если осудят, с меня коньяк, любому желающему. yes
      Владимирец
      1. LostCoast Сегодня, 21:19
        Цитата: Владимирец
        Цитата: svp67
        но осудят ли его? Посмотрим.

        Если осудят, с меня коньяк, любому желающему. yes

        Пишут,что в польсом Дорохуске задержали этого "сафариста",а так-же что он страсть как хочет в австрию и вообще,что австрийский суд-самый гуманный суд в мире.Но коньяку то охота....
        LostCoast
        1. Владимирец Сегодня, 21:23
          Цитата: LostCoast
          а так-же что он страсть как хочет в австрию и вообще,что австрийский суд-самый гуманный суд в мире.

          И передадут, и пожурят, а потом подведут украинский закон, позволяющий иностранцам проходить службу в ВС Украины. Ну а свидетелей зверств, само собой, не найдётся. yes
          Владимирец
      2. midivan Сегодня, 21:24
        Цитата: Владимирец
        Если осудят, с меня коньяк, любому желающему.

        О какой марке идет речь??? Если звание выше моего то я не против bully
        midivan
        1. Владимирец Сегодня, 21:39
          Цитата: midivan
          О какой марке идет речь???

          Естественно, займёмся импортозамещением.
          Владимирец
    3. Владыка Ситх Сегодня, 21:11
      Сам факт задержания уже знаковый.
      Владыка Ситх
      1. ВадимЖивов Сегодня, 21:26
        Факт знаковый согласен. Но в Одессе тоже улицам названия возвращали и что из этого вышло ? По этому и нет веры а новость хорошая и нужная.. hi
        ВадимЖивов
      2. bouncyhunter Сегодня, 21:28
        Приветствую , Сергей ! hi
        Цитата: Владыка Ситх
        Сам факт задержания уже знаковый.

        А если ещё и реальный срок впаяют - создадут прецедент . yes
        bouncyhunter
        1. Владыка Ситх Сегодня, 21:30
          Приветствую, думаю это продолжение истории со сносом памятника УПА.
          Владыка Ситх
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:32
            Интересная мысль ... Если ты прав - то , как сказал кто-то из форумчан , становится всё чудесатее и чудесатее ...
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 21:42
              А у меня при упоминании Австрии возникла ассоциация с главным злодеем ХХ века. Уж не оставил ли потомство?
              Svarog51
  2. рич Сегодня, 21:07
    Молодцы поляки. Может этому австрийскому подонку и удастся избежать наказания, но на весь мир его ославят это точно.
    рич
    1. midivan Сегодня, 21:31
      Цитата: рич
      Молодцы поляки

      С чего они молодцы то? Если бы поступил запрос с Донбасса они бы и палец о палец не ударили.
      midivan
  3. Горный стрелок Сегодня, 21:08
    Неожиданно! Что то Крупное в польском лесу подохло? Или в австрийском?
    Горный стрелок
    1. рич Сегодня, 21:12
      Приветствую Коллега. обратите внимание на фабулу обвинения
      Ему заочно «предъявлено обвинение в убийстве сдавшихся солдат противника и гражданских лиц
      Солдат!, а не боевиков, сепаратистов или ополченцев. А это уже говорит о статусе Донбасса
      рич
      1. Doliva63 Сегодня, 21:17
        Опечатка, не имеющая юридического значения.
        Doliva63
    2. ВадимЖивов Сегодня, 21:15
      Вроде потолок сверху пол снизу а такое ощущение после этой новости что мир перевернулся hi
      ВадимЖивов
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:21
        Цитата: ВадимЖивов
        Вроде потолок сверху пол снизу а такое ощущение после этой новости что мир перевернулся hi

        Если задержанного осудят на реальный срок - подпишусь под каждым Вашим словом . hi
        bouncyhunter
    3. midivan Сегодня, 21:29
      Цитата: Горный стрелок
      Неожиданно! Что то Крупное в польском лесу подохло? Или в австрийском?

      А чего такого то? Прочитав заголовок я и сам в шок выпал, уж подумал, что "братья" Славяне в миг очеловечились ан нет против природы не попрешь yes
      midivan
  4. Siegen Сегодня, 21:17
    По данным немецких СМИ, на стороне ополчения воюют более ста граждан Федеративной Республики Германии.
    Согласно расследованию издания Welt am Sonntag, в основном, за Новороссию добровольно сражаются переселенцы из бывшего Советского Союза, но встречаются и отслужившие солдаты бундесвера.
    В настоящее время германское законодательство не предусматривает уголовного преследования своих граждан за участие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины.

    А вот воюющих в Донбассе граждан Латвии ждет уголовное преследование.
    Siegen
  5. ВанВаныч Сегодня, 21:25
    Не а , не осудят - он на " правильной " стороне воевал.
    ВанВаныч
  6. faterdom Сегодня, 21:25
    Поляки, вообще-то, должны на генном уровне ненавидеть немецких фашистов вкупе с украинскими националистами. Это те, кто вместе их убивал в массовых количествах. Но вот польская элита усиленно давит в себе эти чувства. Так что, может тут эксцесс исполнителя: на каком-нибудь низовом уровне полицейские просто выполнили свою работу, забыть спросить какую-нибуть там Дуду, или не севшего в нужный самолет брата Качиньского...
    faterdom
  7. Siegen Сегодня, 21:26
    Американский спутник нашел на Марсе разбившийся марсоход. На Марсе!
    А российскую армию на Донбассе до сих пор найти не могут!
    Siegen
  8. Подрезчик Сегодня, 21:33
    Сам факт задержания уже большое дело! А если еще и осудят... Может в Европах глаза начали открываться?
    Подрезчик
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