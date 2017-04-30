В Польше задержан австриец, обвиняющийся в убийствах жителей Донбасса

Он воевал не на стороне пророссийских сепаратистов, а на украинской стороне,

Польские правоохранители по запросу Вены задержали 25-летнего гражданина Австрии, обвиняемого в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне киевских силовиков и убийствах безоружных лиц, передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД Австрии.В сообщении отмечается, что прокуратура австрийского города Винер Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) ведет в отношении задержанного австрийца «расследование по делу о военном преступлении против нескольких лиц» в ходе конфликта на востоке Украины. Ему заочно «предъявлено обвинение в убийстве сдавшихся солдат противника и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка».сказал «австрийскому агентству печати» представитель прокуратуры.Ранее Минюст Австрии выписала европейский ордер на арест обвиняемого.Сообщается, что мужчина был «задержан в польском приграничном поселке Дорогуск при попытке в очередной раз отправиться на Украину».