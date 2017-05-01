11:53 01 мая

Коалиция признала ответственность за гибель 352 мирных граждан

Согласно информации РИА Новости , антитеррористическая коалиция в Ираке и Сирии, возглавляемая США, сообщила о гибели не менее 352 людей среди мирного населения с начала проведения операции в августе 2014 года.

Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.

— указывается в документе.

Коалиция признала ответственность за гибель 352 мирных граждан



Как отмечается, в период с ноября 2016 года по март 2017 года жертвами стали 45 мирных граждан. Дополнительно признается гибель 80 человек с августа 2014 года.

По всей видимости, приведенные сведения существенно занижены. Только 17 марта, согласно заявлению властей иракского Мосула, от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан. Независимая мониторинговая группа Airwars полагает, что только в марте число жертв составило 1782 человека, став своеобразным «рекордом» для коалиции.

При этом в западных СМИ акцент делается на потерях (порою сомнительных) среди мирного населения в ходе борьбы войск Асада с противостоящими Дамаску силами.


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Комментарии 27

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  1. МПК105 Сегодня, 07:59
    "Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения."Ну ладно,что...И на том спасибо,добрые люди... feel
    МПК105
    1. hirurg Сегодня, 08:41
      Сожалеем..Дальше что? Понять и простить?
      Везде, где нельзя скрыть, они сожалеют! Лицемеры наглые.
      hirurg
    2. сибиралт Сегодня, 08:57
      У коалиции такой же арифмометр по подсчету ими убитых мирных жителей, как и у Порошенко. Понятно дело, одна фирма!
      сибиралт
    3. Вас Влад Сегодня, 09:26
      Цитата: МПК105
      "Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения."Ну ладно,что...И на том спасибо,добрые люди...

      Вы не туда смотрите,сюда смотрите feel
      По всей видимости, приведенные сведения существенно занижены. Только 17 марта, согласно заявлению властей иракского Мосула, от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан. Независимая мониторинговая группа Airwars полагает, что только в марте число жертв составило 1782 человека, став своеобразным «рекордом» для коалиции.
      Лучше признать не большое число,чем отбрехиваться от таких чисел!Выгода на лицо hi
      Вас Влад
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 11:43
      Цитата: МПК105
      "Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения."Ну ладно,что...И на том спасибо,добрые люди... feel

      У меня такое ощущение, что это "крокодиловы слезы" ...Этакий пиар ,типо признали и что? Там уже жертвы(мирных) агрессии США в страны переплюнули вторую мировую! Мы только в Чечне(маленькой) ,сколько покрошили (и наших тоже много полегло..)..А эти "снайпера воздушные" ,признались наконец , тьфу блин ..Если они надеются так с воздуха и ракетами "дерьмократию устанавливать" ? То это бесполезная тактика..Наши заводы по производству ПВО работают уже на пределе..! Будет вам скоро "праздник в небе" там где вы не ожидаете... negative
      ОТДЕЛ
  2. volodya Сегодня, 08:04
    Умножаем на двадцать!
    volodya
    1. ALLxANDr Сегодня, 09:51
      По всей видимости они считали не население, а подпольных инструкторов и чёрных командиров. Оппозиция ведь у них тоже умеренная. Почему бы и инструкторов не приписать к мирному населению?!
      ALLxANDr
  3. svp67 Сегодня, 08:16
    Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.
    СОЖАЛЕЕМ и это ВСЁ?????? А как же ПОКАЯТЬСЯ ????? А где же ГААГСКИЙ ТРИБУНАЛ?????
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:34
      Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.

      Продолжение : "но они будут продолжаться и расти" .
      Цитата: svp67
      А как же ПОКАЯТЬСЯ ?????

      По их мнению - им не в чем каяться . Они же случайно ...
      Цитата: svp67
      А где же ГААГСКИЙ ТРИБУНАЛ?????

      Отдыхает на Мальдивах за матрасные бабки . hi
      bouncyhunter
  4. Jovanni Сегодня, 08:17
    Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.
    — указывается в документе.

    Прямо крокодиловы слезы. Плачут от сожаления, но жрут....
    Jovanni
  5. Masya Masya Сегодня, 08:18
    антитеррористическая коалиция в Ираке и Сирии, возглавляемая США, сообщила о гибели не менее 352 людей среди мирного населения с начала проведения операции в августе 2014 года.

    сколько ноликов дописать забыли? один, два, три? "сожалеют" они am
    Masya Masya
  6. san4es Сегодня, 08:19
    Взяли ответственность? - Получите приговор!
    san4es
  7. Altona Сегодня, 08:23
    Аха, орали save Aleppo, кричали о "жертвах Асада", сами ежедневно убивают больше, чем в Алеппо за месяц. А потери мирняка раз в 10 занижены.
    Altona
  8. Баракуда Сегодня, 08:34
    — указывается в документе.

    Почему-то, к сожалению на сайте РИА НОВОСТИ нет никаких ссылок - в каком таком документе, кто сказал ? sad
    Ну а в остальном "коалиция" - сборище "демократических" редкостных удодов am
    Баракуда
    1. san4es Сегодня, 08:40
      [quote=Баракуда][quote]
      Ну а в остальном "коалиция" - сборище "демократических" редкостных удодов am [/quote]
      ...центральный оффис
      san4es
    2. Лелёк Сегодня, 11:15
      Цитата: Баракуда
      "коалиция" - сборище "демократических" редкостных удодов


      Привет.
      И стая похоже пополняется. Наш "восточный друг" Абдалла тоже решил присоединиться к делёжке сирийского пирога (а ведь в Москве заверял о нейтралитете, говорил: "гадом буду!") на стороне американской коалиции. Королевское слово - пустое бла-бла.
      Лелёк
  9. К-50 Сегодня, 08:52
    Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения

    Всё по-христианским традициям: "согрешили", покаялись, получили отпущение грехов, можно снова идти "грешить".
    Только тысячи людей погибли, сотни тысяч остались без крова и средств к существованию, а миллионы стали беженцами. sad
    Где же кара на дьявольское отродье??? am
    И сказано было в Ведах:
    И пошлют к ним Боги... Великого Странника, любовь несущего, но жрецы Золотого Тура придадут его смерти мученической.
    И по смерти его, объявят БОГОМ его...
    и создадут Веру новую, построенную на лжи, крови и угнетении...
    .и жрецы Убитого Странника, захотят уничтожить их мир и покой, ибо жрецы сии, живут плодами чужого труда..
    Это было написано ещё 16 тысяч лет назад. request
    Раньше мы были "Сварожьи дети" - дети Бога Сварога.
    А теперь рабы божьи.
    Ну вообщем кто себя кем считает.
    К-50
    1. Svarog51 Сегодня, 10:05
      Где же кара на дьявольское отродье???

      Обязательно будет! angry
      Svarog51
  10. APASUS Сегодня, 08:56
    Признать гибель мирных жителей какой то там Сирии или Ирака это практически пустое место .Собаки и кошки в США больше прав имеют
    APASUS
  11. RUDY Сегодня, 09:12
    А представьте себе, сколько вони и воя было, если бы от наших ВС хотя бы 10 человек пострадало ? А им можно штабелями выкашивать мирное население, это "норма".
    RUDY
  12. KIBL Сегодня, 09:13
    Вот не понятно у них с математикой проблемы или с совестью????Склоняюсь Ко второму,ну ничего как уакнится так и откликнется.И на американской стороне будет "праздник"!
    KIBL
  13. rotmistr60 Сегодня, 09:29
    ответственность за гибель 352 мирных граждан

    Почему бы не признать, когда деваться некуда, ответственность за гибель всего 352 мирных если потери на порядок выше. Самое интересное в том, что ни кто не осудил из "цивилизованного" сообщества. А сколько было криков и обсуждений в СБ ООН по поводу Алепо. Западная наглость уже привысила все границы. Во времена "холодной войны" они себе не позволяли того, что творят сейчас в т.ч. на информационном поле.
    rotmistr60
  14. yuriy55 Сегодня, 10:49
    Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.


    Мы тоже сожалеем, что Йеллоустонский вулкан такой огромный...Был бы поменьше и работал бы почаще, чтобы мы все смогли сожалеть без последствий...
    yuriy55
  15. sabakina Сегодня, 11:04
    не менее 352 людей

    Звучит как их фантастического фильма про захват Земли инопланетянами. Мы теперь не Homo Sapiens...
    sabakina
  16. erudit 017 Сегодня, 11:06
    правда как будто от признаний и сожалений последствия исчезнут, погибшие воскреснут. лицемеры!
    erudit 017
  17. Ив762 Сегодня, 11:14
    А всё-таки сколько гражданских погибло от ударов ВКС, пусть и на вражеской территории.?.
    Где такая инфа? Почему её ва-а-аще нет в "наших" СМИ.?.
    soldier А то ведь "запад" та-а-ак всё врё-о-от..Ъ..
    Ив762
    1. sabakina Сегодня, 11:26
      Цитата: Ив762
      А всё-таки сколько гражданских погибло от ударов ВКС, пусть и на вражеской территории.?.
      Где такая инфа? Почему её ва-а-аще нет в "наших" СМИ.?.
      soldier А то ведь "запад" та-а-ак всё врё-о-от..Ъ..

      Может тебе ещё посчитать, сколько погибло Советских граждан при освобождении Советских городов?
      sabakina
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