Коалиция признала ответственность за гибель 352 мирных граждан
Согласно информации РИА Новости , антитеррористическая коалиция в Ираке и Сирии, возглавляемая США, сообщила о гибели не менее 352 людей среди мирного населения с начала проведения операции в августе 2014 года.
— указывается в документе.
Как отмечается, в период с ноября 2016 года по март 2017 года жертвами стали 45 мирных граждан. Дополнительно признается гибель 80 человек с августа 2014 года.
По всей видимости, приведенные сведения существенно занижены. Только 17 марта, согласно заявлению властей иракского Мосула, от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан. Независимая мониторинговая группа Airwars полагает, что только в марте число жертв составило 1782 человека, став своеобразным «рекордом» для коалиции.
При этом в западных СМИ акцент делается на потерях (порою сомнительных) среди мирного населения в ходе борьбы войск Асада с противостоящими Дамаску силами.
Мы сожалеем о непреднамеренных жертвах среди гражданского населения.
— указывается в документе.
Как отмечается, в период с ноября 2016 года по март 2017 года жертвами стали 45 мирных граждан. Дополнительно признается гибель 80 человек с августа 2014 года.
По всей видимости, приведенные сведения существенно занижены. Только 17 марта, согласно заявлению властей иракского Мосула, от ошибочных авиаударов коалиции погибли более сотни мирных граждан. Независимая мониторинговая группа Airwars полагает, что только в марте число жертв составило 1782 человека, став своеобразным «рекордом» для коалиции.
При этом в западных СМИ акцент делается на потерях (порою сомнительных) среди мирного населения в ходе борьбы войск Асада с противостоящими Дамаску силами.
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