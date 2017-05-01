Донбасс подвергся массированному обстрелу
Согласно информации новостного портала ДАН , в оперативном командовании ДНР сообщили, что подконтрольные Киеву силы за прошедшие сутки 50 раз нарушили режим прекращения огня.
— пояснил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.
Всего обстрелам подверглись 18 населенных пунктов на прифронтовой территории ДНР, по которым было выпущено 694 боеприпаса. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. На текущий момент известно, что в селе Октябрь Новоазовского района на юге ДНР в результате огня со стороны ВСУ было повреждено два дома.
При этом украинские силовики сконцентрировали огонь на южных селах ДНР — Саханке, Октябрю, Ленинскому, Заиченко, Куликово и Коминтерново. По этому направлению было выпущено 27 120-мм мин. На Донецком направлении, в частности по Петровскому району города, бывшему столичному аэропорту, Ясиноватой, селам Яковлевка, Спартак, Жабичево и поселку Крутая Балка, было выпущено три артиллерийских снаряда, 29 мин различного калибра, 167 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, велись обстрелы из стрелкового вооружения. Две 82-мм мины, 466 боеприпасов из различных видов гранатометов ВСУ выпустили по Горловке, поселку Зайцево, Озеряновке, Доломитному и Михайловке.
Украинская сторона сообщает о том, что силы «АТО» понесли самые тяжелые потери в районе Катериновки Марьинского района на Донецком направлении: один военнослужащий погиб, двое ранены. Двое подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского. По одному ранено вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном.
- сообщил об общих потерях пресс-секретарь украинского минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.
— пояснил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.
Всего обстрелам подверглись 18 населенных пунктов на прифронтовой территории ДНР, по которым было выпущено 694 боеприпаса. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. На текущий момент известно, что в селе Октябрь Новоазовского района на юге ДНР в результате огня со стороны ВСУ было повреждено два дома.
При этом украинские силовики сконцентрировали огонь на южных селах ДНР — Саханке, Октябрю, Ленинскому, Заиченко, Куликово и Коминтерново. По этому направлению было выпущено 27 120-мм мин. На Донецком направлении, в частности по Петровскому району города, бывшему столичному аэропорту, Ясиноватой, селам Яковлевка, Спартак, Жабичево и поселку Крутая Балка, было выпущено три артиллерийских снаряда, 29 мин различного калибра, 167 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, велись обстрелы из стрелкового вооружения. Две 82-мм мины, 466 боеприпасов из различных видов гранатометов ВСУ выпустили по Горловке, поселку Зайцево, Озеряновке, Доломитному и Михайловке.
Украинская сторона сообщает о том, что силы «АТО» понесли самые тяжелые потери в районе Катериновки Марьинского района на Донецком направлении: один военнослужащий погиб, двое ранены. Двое подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского. По одному ранено вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном.
За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, семь получили ранения и травмы.
- сообщил об общих потерях пресс-секретарь украинского минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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