18:47 01 мая

Донбасс подвергся массированному обстрелу

Согласно информации новостного портала ДАН , в оперативном командовании ДНР сообщили, что подконтрольные Киеву силы за прошедшие сутки 50 раз нарушили режим прекращения огня.

Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов, зенитных установок и стрелкового оружия.

— пояснил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

Донбасс подвергся массированному обстрелу



Всего обстрелам подверглись 18 населенных пунктов на прифронтовой территории ДНР, по которым было выпущено 694 боеприпаса. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент уточняется. На текущий момент известно, что в селе Октябрь Новоазовского района на юге ДНР в результате огня со стороны ВСУ было повреждено два дома.

При этом украинские силовики сконцентрировали огонь на южных селах ДНР — Саханке, Октябрю, Ленинскому, Заиченко, Куликово и Коминтерново. По этому направлению было выпущено 27 120-мм мин. На Донецком направлении, в частности по Петровскому району города, бывшему столичному аэропорту, Ясиноватой, селам Яковлевка, Спартак, Жабичево и поселку Крутая Балка, было выпущено три артиллерийских снаряда, 29 мин различного калибра, 167 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, велись обстрелы из стрелкового вооружения. Две 82-мм мины, 466 боеприпасов из различных видов гранатометов ВСУ выпустили по Горловке, поселку Зайцево, Озеряновке, Доломитному и Михайловке.

Украинская сторона сообщает о том, что силы «АТО» понесли самые тяжелые потери в районе Катериновки Марьинского района на Донецком направлении: один военнослужащий погиб, двое ранены. Двое подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского. По одному ранено вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном.

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, семь получили ранения и травмы.

- сообщил об общих потерях пресс-секретарь украинского минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.


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Комментарии 24

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  1. МПК105 Сегодня, 15:51
    Да сколько можно-то уже.........Играются судьбами людскими...Достало...Может Вы все здесь и правы-хватит их за Братьев считать,а навешать уже конкретно братанам... am
    МПК105
    1. Zibelew Сегодня, 15:58
      Эти сволочи из укрохунты не успокоятся, пока по зубам не получат. Четвертый год не меняется политика геноцида в отношении жителей ЛДНР.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
        С Первомаем , Тагирьян ! hi
        Цитата: Zibelew
        Эти сволочи из укрохунты не успокоятся, пока по зубам не получат. Четвертый год не меняется политика геноцида в отношении жителей ЛДНР.

        Так ведь получают , но им всё мало . Видимо , выпрашивают конкретных люлей с летальным исходом для всех укрофашистских хунтят . am
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 16:07
          С праздником Павел hi Пока к сожалению видно только стремление России по десятому кругу договориться с Киевом.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:12
            Пытаться договориться с Поросёнко и его властью - что бисер перед свиньями метать . Для них все договорённости - бумажка для визита в сортир . Без применения грубой физической силы толку не будет .
            bouncyhunter
            1. Zibelew Сегодня, 16:18
              Складывается ощущение что текущее положение дел это и есть наша позиция, и сейчас, и на перспективу. Последнему верить не хочется. А ситуация явно всё больше смахивает не на осознанное выжидание, а на "не знаю что делать дальше". И с этим действительно уже давно пора заканчивать. Минск-2 конечно проект неисполнимый. Да вот где ж ее взять, политическую волю....Все оглядываются на "западных партнеров".
              Zibelew
              1. рич Сегодня, 16:24
                Складывается ощущение что текущее положение дел это и есть наша позиция

                Или полное отсутствие хоть какой-то вменяемой позиции
                рич
              2. bouncyhunter Сегодня, 16:26
                Цитата: Zibelew
                Минск-2 проект неисполнимый.

                Причём именно Украинской стороной . Минские договорённости не выполняются ни по одному пункту Киевом , зато Гейропа на основании этих договорённостей продлевает санкции в отношении России , тем самым нанося ущерб собственной экономике . Глядя на этот дурдом невольно утверждаешься в мысли что Гейропе вкупе с 404-й и Прибалтикой пора в психушку или на эшафот . Нужное подчеркнуть .
                bouncyhunter
                1. рич Сегодня, 16:41
                  Извини, Паша, не удержался сразу два плюса тебе поставил. Сам виноват, всегда короткие коменты даешь, а тут вон как тебя на пять строчек развернуло. Ничего личного good
                  рич
                  1. Zibelew Сегодня, 16:52
                    Если США считают себя в праве прикрывать с воздуха сирийскую "оппозицию", то что нас, должно останавливать в подобных действиях по отношению к русским, попавшему в тяжелейшую ситуацию, ставшими заложниками и мишенью?
                    Zibelew
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:45
                      Вопрос очень хороший , Тагирьян . Вот только его стоило бы задать тому , кто в курсе всех хитросплетений грязных игр , именуемых "политика" .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:59
                        Похоже уже пришло время не вопросы задавать , а решать эту проблему под названием Украина , сколько ещё людей должно погибнуть?
                        cniza
              3. g1v2 Сегодня, 17:32
                Может хватит уже про "западных партнеров " то постоянно вставлять всюду ? Никто на их указки уже давно не реагирует. Просто есть шаги выгодные стране. а есть невыгодные. Отсюда руководство и отталкивается. Если посчитает нужным , то и крики Ковтуна на нашем тв пойдут в кач-ве причины для ввода войск. Если нет - спустят и прямой обстрел нашей территории.
                А насчет обстрелов, то украинские ресурсы забиты фотографиями убитых и раненых всушников. Это насчет того, что якобы им не отвечают. Отвечают и еще как , просто открыто признавать нельзя - вот и несет Басурин официальную линию партии про то что мы белые и пушистые и выполняем Минск, а всу - озверевшие злодеи, которые его не выполняют. На их ресурсах - то же самое , но с обратным знаком. Про то что злые ДНР и ЛНР их обстреливают нещадно, а они типа блюдут Минск и не отвечают.
                Обычная, нормальная , военная пропаганда. А по факту идут обычные вялотякущие и скучные боевые действия. request
                g1v2
    2. сибиралт Сегодня, 16:56
      Страны-гаранты "миньских угод" положили с прибором на жителей ЛДНР.
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 17:12
        Здесь главное, что сами жители ЛДНР на себя с прибором не положили, в отличии от жителей остальной Украины
        рич
    3. tun5t Сегодня, 17:12
      Все 100% за!
      tun5t
    4. krops777 Сегодня, 17:38
      Да сколько можно-то уже.........Играются судьбами людскими...Достало...Может Вы все здесь и правы-хватит их за Братьев считать,а навешать уже конкретно братанам...


      Люлей надо было отвешивать, когда это все начиналось, когда Крым вошел в состав РФ, но вместо этого наша власть чего то невнятное по ЛДНР решила, а сейчас это гораздо сложнее сделать.
      krops777
  2. erudit 017 Сегодня, 15:52
    Ну вот и начинается в Республиках и сейчас синхронно начнется в Сирии опять все таже режисерская рука.
    erudit 017
    1. GRF Сегодня, 18:27
      Бить надо очень больно.
      Иногда, возможно, говоря ой.
      GRF
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:01
    Мало укропа косим, мало. Хотя и интенсивность обстрелов со стороны ВСУ существенно снизилась, в пересчете на калибр боеприпасов. Большая часть - стрелковка и гранатометы. Далее - мины, и уже можно с уверенностью говорить - снарядный голод наблюдается. В основном, как мне кажется - пристрелочные выстрелы, с целью введения метеопоправок в таблицы стрельбы. Плохо у них там с подготовкой данных.
    Горный стрелок
    1. AwaZ Сегодня, 16:49
      глупости вы говорите . Низкая интенсивность обстрелов только от того что за хунтятами тоже наблюдают и им приходится сильно напрягаться для провокаций . У них проблемы есть с боеприпасами только в узком секторе , который особо никак на ситуацию не повлияет. Для дальнобойной арты и для минометов а так же для танков , боеприпасов на десятки лет обстрелов ...
      AwaZ
  4. samarin1969 Сегодня, 16:14
    Вот товарищам, которые с упоением пишут про "цугцванг Киеву", полезно почитать отчеты ДАН. ...Радио России тоже отметилось опусами, что достаточно перекрыть поставки "солярки" и ВСУ рассыпятся сами как мусор....А обстрелы превращаются в "массированные", к потерям Украина тоже психологически приспособилась...Если кому и есть цугцванг так это полумифическим "кураторам" и "башням" по другую сторону границы. .... Уже четвёртый год "шотландские дворяне" первопрестольной раскладывают пасьянсы "договорняков" и только ухудшают ситуацию.
    samarin1969
  5. prostotak Сегодня, 16:44
    вот твари! тем хуже им самим!
    prostotak
    1. GRF Сегодня, 18:36
      Эт про Донбасс?

      Ведь главари хунты живы и здоровы, и никакая мстя судя по всему им не грозит...
      Чем больше разрушат, тем солидней план Маршалла будет...

      Если да, то да, пора начинать вскипать...
      Но сможет ли Донбасс наказать своего вредителя - сга?
      GRF
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