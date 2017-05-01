18:50 01 мая

НАТО собралось бороться с терроризмом в пограничных с Сирией и Ливией странах

Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на Франс Пресс , генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс к июню 2017 года может принять решение о расширении миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Необходимость увеличения военного присутствия он аргументировал «напряженной» ситуацией с безопасностью в Афганистане. Возможно также продление времени размещения численного состава миссии, которое на текущий момент составляет один год.

С его слов, НАТО собирается приложить бОльшие усилия в борьбе с международным терроризмом. Как он заметил, кроме миссии в Афганистане и Ираке, у организации "есть потенциал на большее". В числе перспективных направлений деятельности альянса в этой сфере выступают Иордания (граничит с Сирией) и Тунис (с Ливией).




Как можно заметить, данные государства граничат с Сирией и Ливией соответственно, то есть со странами, где Россия проявляет особый интерес к стабилизации обстановки.

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане размещена новая миссия НАТО "Решительная поддержка", заявленная как небоевая. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют примерно 12 тыс. военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.


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Комментарии 51

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  1. МПК105 Сегодня, 16:12
    Как можно заметить, данные государства граничат с Сирией и Ливией соответственно, то есть со странами, где Россия проявляет особый интерес к стабилизации обстановки.Как я понял,палки в колёса нам как втыкали,так и далее будут...Тогда,может,имеет смысл резиновые колёса БТР на железные,танковые поменять...?Всё веселее партнёрам будет...Вот написал,и поймал себя на мысли-не потянем...НИ ФИГА НЕ ПОТЯНЕМ... feel
    МПК105
    1. Тралл Сегодня, 16:16
      размещена новая миссия НАТО "Решительная поддержка"

      А не хотят ли эти т.н. партнеры с пониженной социальной ответственность поучаствовать в миссии "Стремительное недержание"? smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 17:54
        Не дадут они стабилизировать обстановку в этом регионе , им нужна вялотекущая война.
        cniza
    2. NIKNN Сегодня, 16:17
      Цитата: МПК105
      Как можно заметить, данные государства граничат с Сирией и Ливией соответственно, то есть со странами, где Россия проявляет особый интерес к стабилизации обстановки.Как я понял,палки в колёса нам как втыкали,так и далее будут...Тогда,может,имеет смысл резиновые колёса БТР на железные,танковые поменять...?Всё веселее партнёрам будет...Вот написал,и поймал себя на мысли-не потянем...НИ ФИГА НЕ ПОТЯНЕМ... feel

      Да добавьте сюда:
      Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс к июню 2017 года может принять решение о расширении миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

      Продолжают усиленно обкладывать, нас со всех сторон belay
      NIKNN
    3. рич Сегодня, 16:28
      МПК105: Как я понял,палки в колёса нам как втыкали,так и далее будут...Тогда,может,имеет смысл резиновые колёса БТР на железные,танковые поменять...? Всё веселее партнёрам будет...
      У внешней политики нашей надо резиновые колёса на железные поменять.Тогда,может смысл и будет
      рич
    4. Владимир 38 Сегодня, 16:33
      Там где НАТО ведет борьбу с террором , всегда образуются террористы. Значит весь БВ хотят поджечь.
      Владимир 38
      1. Pirogov Сегодня, 17:04
        Цитата: Владимир 38
        Там где НАТО ведет борьбу с террором , всегда образуются террористы. Значит весь БВ хотят поджечь.

        Король Иордании ,заигрывал с западом вот пусть теперь и жрёт ,я думаю ему мало не покажется ,как и другим ,восточным ценителям демократии.
        Pirogov
        1. АнпеЛ Сегодня, 17:33
          НАТО собралось бороться с терроризмом в пограничных с Сирией и Ливией странах

          неужто иСраэль бомбить начнут
          АнпеЛ
    5. сибиралт Сегодня, 16:51
      Во, во! Надо поставить войска по границам Израиля, не то он всех соседей бомбит. belay
      сибиралт
  2. bouncyhunter Сегодня, 16:15
    Вот и последствия разрешения Конгресса Пентагону не ограничивать свои контингенты по численности ... am
    bouncyhunter
    1. krops777 Сегодня, 17:42
      Вот и последствия разрешения Конгресса Пентагону не ограничивать свои контингенты по численности


      Где ж столько вояк наберут, клонировать научились что ли. laughing
      krops777
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
        Цитата: krops777
        Где ж столько вояк наберут, клонировать научились что ли.

        Зачем ? Они как все простейшие размножаются - делением пополам . wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:55
          Наберут из млодоевропейцев пушечного мяса и погонят ...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:57
            Цитата: cniza
            Наберут из млодоевропейцев пушечного мяса и погонят ...

            Причём - в добровольно-принудительном порядке . yes
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:18
              США могут нагнать и ЧВК , желающих более чем.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:21
                Цитата: cniza
                США могут нагнать и ЧВК , желающих более чем.

                Эти за длинным долларом не то что на БВ - на Марс полетят ! lol
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:27
                  Причем заплатить заставят , своих ближневосточных "партнеров".
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:28
                    Цитата: cniza
                    Причем заплатить заставят , своих ближневосточных "партнеров".

                    А что - есть другие варианты ? lol
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:37
                      Вариантов много , но платить будет кто угодно только не США , причем как в прямом так и в переносном смысле.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:41
                        Всё время отсиживаться за лужей не выйдет .
                        bouncyhunter
  3. Satum Сегодня, 16:16
    Ну, появится новый очаг напряжённости . Во общем, что ни делается, все к худшему , что бы наградить РФ
    Satum
  4. Гаврила Сегодня, 16:16
    если начнут с Израиля... то я За!
    Гаврила
    1. Wiskar Сегодня, 16:23
      Расслабьтесь lol
      Wiskar
      1. рич Сегодня, 16:33
        Неподсудные вы наши. Вы чего всерьез думайте, что в этой заварухе в стороне отсидитесь?
        рич
        1. Wiskar Сегодня, 16:42
          Цитата: рич
          Неподсудные вы наши. Вы чего всерьез думайте, что в этой заварухе в стороне отсидитесь?


          Израиль и так не в стороне- то Игил из Сектора Газы стрельнет по Израилю, то с Синайского полуострова , то из Сирии , то в Израиле раскроют террористическую ячейку ИГИЛ.

          И с другой стороны шиитский террор под руководством Ирана, когда Иран поставляет террористам Хизбаллы оружие,а Россия на это глаза закрывает. Точнее с одной стороны Россия закрывает, так как террористы Хизбалла поддерживают Асада, но с другой стороны хотя бы не мешают Израилю действовать против них.
          Wiskar
          1. рич Сегодня, 16:50
            Да как-то не очень правдоподобно смотрятся ваши ответы исключительно про "шиитский террор", когда у вас под боком игиловские бармалеи. По мне так, намного честнее Рабинович написал: - "выгода для Израиля в том, чтобы эти террористы друг-друга перестреляли".
            Везде и вовсем выгоду искал парень. Ему бы за хорошие деньги предложили зубы крокодилам зубным порошком чистить, он бы согласился.
            рич
            1. Wiskar Сегодня, 16:58
              Цитата: рич
              Да как-то не очень правдоподобно смотрятся ваши ответы исключительно про "шиитский террор", когда у вас под боком игиловские бармалеи.


              Вполне правдоподобно, так как они не исключительно,как вы пишите, про "шиитский террор" так как если ИГИЛ стреляет по Израилю- получает ответку.
              А так Израиль в войну не лезет и поэтому отвечает и наносит удар лишь тогда, когда это угрожает безопасности Израиля- и не важно от кого угроза- от Хизбаллы, ИГИЛ, Асада итд- получит каждый то,что заслуживает.

              Цитата: рич
              По мне так, намного честнее Рабинович написал: - "выгода Израиля в том, чтобы эти террористы друг-друга перестреляли"


              Так я тут тоже согласен- чем больше умрёт суннитских и шиитских и прочих террористов тем лучше и Израилю и вообще всем. По моему очевидно, что чем меньше террористов останется, тем лучше .


              Везде и вовсем выгоду искал парень. Ему бы за хорошие деньги предложили зубы крокодилам зубным порошком чистить, он бы согласился.


              Это вы про коррупцию в России?
              Wiskar
              1. рич Сегодня, 17:17
                Коррупция это когда тебя заставляют делиться, а не предлагают выгодную работу.
                Кстати пословицу про сыр в мышеловке не помните?
                рич
                1. Wiskar Сегодня, 17:23
                  Цитата: рич
                  Коррупция это когда тебя заставляют делиться, а не предлагают выгодную работу.


                  Нет, коррупция это использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Соответствующий термин в европейских языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного латинского слова.


                  Цитата: рич
                  Кстати пословицу про сыр в мышеловке не помните?


                  Это вы тоже намекаете на коррупцию в России? fellow
                  Wiskar
                  1. рич Сегодня, 17:30
                    Нет, это я намекаю на географическое положение Израиля. Что уж вам там наобещали американцы не знаю, но чувство самоохранения должно присутствовать. Не во всем должна преобладать сиюминутная выгода
                    рич
                    1. Wiskar Сегодня, 17:35
                      Цитата: рич
                      Нет, это я намекаю на географическое положение Израиля. Что уж вам там наобещали американцы не знаю, но чувство самоохранения должно присутствовать. Не во всем должна преобладать сиюминутная выгода



                      В том то и дело, что ,когда дело касается безопасности страны или чего-то очень важного для страны- Израиль обдумывает это очень хорошо и не ведётся ни на сиюминутную выгоду ни на пустые обещания США - ,например, не спрашивали США,когда уничтожали ядерный реактор в Ираке или Израиль не шёл на уступки,которые требовал Обама итд.
                      Тут далеко не всё так просто как вам кажется.
                      Wiskar
          2. Pivot Сегодня, 16:55
            Да не надо этих показушный разоблачений, вы бородачей с рук кормите, главная ваша цель отжать территорию Сирии, и нагадить Ирану, ведь эта страна с промышленностью, т.е. конкурент на БВ, если вы такие борцы с терроризмом бомбите Саудов, но вам сразу объяснят где ваше место.
            Pivot
            1. Wiskar Сегодня, 17:06
              Цитата: Pivot
              Да не надо этих показушный разоблачений, вы бородачей с рук кормите, главная ваша цель отжать территорию Сирии


              В ваших фантазиях оно наверное и так.
              В реальности- всё иначе. И территория дополнительная Израилю не нужна и бородачи ,которые стреляют по Израилю ракетами и пытаются устраивать террор внутри Израиля тоже.

              Это вам удобно так про Израиль писать из за вашей предвзятости.



              Цитата: Pivot
              нагадить Ирану, ведь эта страна с промышленностью, т.е. конкурент на БВ


              Ну вот ещё одно грубое заблуждение. Израиль говоря вашими словами "гадит" Ирану не за его промышленность и прочие ваши фантазийные мысли, а по простой причине - Иран оплачивает террор и поставляет оружие террористам - Хизбалла и тем, кто в Секторе Газа для борьбы с Израилем.
              Если бы Иран перестал платить террористам и поставлять им оружие- к Ирану и претензий бы не было. Вы как-то забыли, что до исламской революции в Иране, у Израиля и Ирана были хорошие отношения.

              Иран скорее конкурент с исламскими странами из за религии и в борьбе за главенство в мусульманском мире



              Цитата: Pivot
              если вы такие борцы с терроризмом бомбите Саудов, но вам сразу объяснят где ваше место.


              Интересное замечание, которое вызвало у меня ответный вопрос а вы почему не бомбите Саудов? Или Россия уже не борется с терроризмом? Или боитесь ,что России объяснят ,где её место? lol Или вы забыли недавнюю новость на этом сайте о том, что Россия и Саудовская Аравия укрепят военно-техническое сотрудничество?
              Wiskar
        2. Lancer Сегодня, 16:45
          Уже столько заварух было.Непосредственно против нас.Причем 5-6 объединённых арабских регулярных армий.Причем с всемерной помощью СССР.Итог знаетее или напомнить?При этом американцы за нас не воевали, ы в войне 1967 года и оружием помогали чуть больше чем никак.Так что именно расслабиться тут нужно некоторым,у которых одно упоминание Израиля недержание вызывает.
          Lancer
          1. Pivot Сегодня, 17:00
            Вы же союзник США, те наш геополитический недруг. Так что не обессудьте уважаемый оппонент.
            Pivot
    2. Аспид 57 Сегодня, 17:53
      Интересно кто осмелится на конфликт с Израилем?
      Аспид 57
  5. Лёня Пантелеев Сегодня, 16:18
    Теперь и очередь НАТО подошла в Афгане отгрести.
    Лёня Пантелеев
    1. рич Сегодня, 16:36
      Вряд-ли, Коллега. Ведь НАТО туда только для охраны США стремится. А охранников бармалеи не трогают. По крайней мере так в НАТО думают.
      рич
      1. Лёня Пантелеев Сегодня, 16:38
        Пусть думают!
        Лёня Пантелеев
      2. HAM Сегодня, 16:49
        Уважаемый,ну какие в Афгане "бармалеи"?Не надо стесняться-только "борцы за свободу".Бармалеи в Сирии,Ираке...США,Англии..
        HAM
        1. Лёня Пантелеев Сегодня, 17:00
          Преимущеннно в США
          Лёня Пантелеев
        2. рич Сегодня, 17:07
          Не волнуйтесь, Коллега. Как только в Афгане появятся борцы с терроризмом из НАТО, следом обязательно нарисуются и бармалеи. Они всегда друг за другом появляются. Вспомните современную историю Ближнего Востока.
          рич
  6. Altona Сегодня, 16:32
    В общем, всё ясно, НАТО взяло курс на расширение бардака на Ближнем Востоке, потому что их "борьба с терроризмом" этот терроризм только усилила многократно по всем направлениям.
    Altona
  7. Толстоевский Сегодня, 16:54
    а ведь Израиль и есть приграничная с Сирией страна
    Толстоевский
    1. Wiskar Сегодня, 17:14
      Цитата: Толстоевский
      а ведь Израиль и есть приграничная с Сирией страна


      Да,но в статье как-бы намекают о каких странах речь -

      Генсек также подчеркнул, что организация намерена расширить свои усилия по борьбе с международным терроризмом. По его словам, помимо миссии в Афганистане и Ираке, у альянса "есть потенциал на большее". В частности, НАТО может увеличить свое сотрудничество в этой сфере с Иорданией и Тунисом, отметил Столтенберг.
      Wiskar
  8. iliitchitch Сегодня, 17:02
    В 40(!)раз наркотраффик вырос в Россию из афгана . В натуре , решительно поддержали . Суют жало своё поганое , а мы как ваньки бестолковые , озабоченность высказываем . Хорош , может ? Каждой евромыши по венику пора выписать , благо , МО в теме . иенс какой-то чего-то говорит , да кто тебя спрашивает-то , иенс ?
    iliitchitch
    1. Wiskar Сегодня, 17:19
      Цитата: iliitchitch
      В 40(!)раз наркотраффик вырос в Россию из афгана .


      А может дело не только в Афганистане? Может на границе проблемы и в союзных России странах?


      http://www.iarex.ru/articles/53096.html
      28 сентября 2016
      Основная масса афганского героина поступает в Россию через Казахстан, сообщил журналистам во вторник начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

      «Если брать наркотики опиумной группы, то наибольшую опасность представляют наркотики, идущие из Афганистана. Из Афганистана наркотики напрямую в Россию не идут, они поставляются из Афганистана в Таджикистан, оттуда в Россию через Киргизию и Казахстан. Напрямую через Казахстан. Основная масса афганского героина идет через Казахстан», - отметил Храпов.

      При этом почти все синтетические наркотики, поступающие на территорию России, ввозятся из Китая.
      Wiskar
  9. Черный_Ватник Сегодня, 17:29
    Ну очень северо-атлантическая организация... Северо-атлантика со всех дырок так и прёт.
    Черный_Ватник
  10. yuriy55 Сегодня, 18:09
    С его слов, НАТО собирается приложить бОльшие усилия в борьбе с международным терроризмом. Как он заметил, кроме миссии в Афганистане и Ираке, у организации "есть потенциал на большее"

    Да, чего там "на бОльшее"? Больше разрушенных госпиталей больших и малых, больше убитого населения взрослого и детей? Вы, уж коли евро и долларов девать некуда, организовали бы гуманитарную помощь жителям освобождённых от террористов районов...
    yuriy55
  11. APASUS Сегодня, 18:39
    Выглядит достаточно здорово если подумать.А выглядит как бороться с клопами находясь в соседней комнате ,а вот если еще выйти из подъезда то победить модно еще тараканов в соседнем доме!!!
    APASUS
  12. Romanoff Сегодня, 18:44
    Серьзно к таким заявлениям относитсья не можно т.к . до сих пор НАТО не была вовлечена ни в каких военных конфликтах -бюжет не позволяет .
    Закрепить превосходство и неоставить крайне важный стратегический регион задача номер 1
    для коалиции ,чтобы посеянный урожай не собирали матрасо СМИ.
    Romanoff
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