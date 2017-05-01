НАТО собралось бороться с терроризмом в пограничных с Сирией и Ливией странах
Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на Франс Пресс , генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс к июню 2017 года может принять решение о расширении миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Необходимость увеличения военного присутствия он аргументировал «напряженной» ситуацией с безопасностью в Афганистане. Возможно также продление времени размещения численного состава миссии, которое на текущий момент составляет один год.
С его слов, НАТО собирается приложить бОльшие усилия в борьбе с международным терроризмом. Как он заметил, кроме миссии в Афганистане и Ираке, у организации "есть потенциал на большее". В числе перспективных направлений деятельности альянса в этой сфере выступают Иордания (граничит с Сирией) и Тунис (с Ливией).
Как можно заметить, данные государства граничат с Сирией и Ливией соответственно, то есть со странами, где Россия проявляет особый интерес к стабилизации обстановки.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане размещена новая миссия НАТО "Решительная поддержка", заявленная как небоевая. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют примерно 12 тыс. военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.
Необходимость увеличения военного присутствия он аргументировал «напряженной» ситуацией с безопасностью в Афганистане. Возможно также продление времени размещения численного состава миссии, которое на текущий момент составляет один год.
С его слов, НАТО собирается приложить бОльшие усилия в борьбе с международным терроризмом. Как он заметил, кроме миссии в Афганистане и Ираке, у организации "есть потенциал на большее". В числе перспективных направлений деятельности альянса в этой сфере выступают Иордания (граничит с Сирией) и Тунис (с Ливией).
Как можно заметить, данные государства граничат с Сирией и Ливией соответственно, то есть со странами, где Россия проявляет особый интерес к стабилизации обстановки.
Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане размещена новая миссия НАТО "Решительная поддержка", заявленная как небоевая. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют примерно 12 тыс. военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.
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