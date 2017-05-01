18:50 01 мая

Стартовали учения Турции и Азербайджана

Как сообщает РИА Новости , 1 мая начались совместные военно-тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции.

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами вооруженных сил двух стран.

— пояснили в военном ведомстве Азербайджана.




Согласно информации минобороны, учения призваны улучшить координацию через обмен опытом между ВС Азербайджана и Турции, достичь взаимодействия военных подразделений с помощью совместного планирования штабов, повышения готовности и способности подразделений проводить операции.

Предполагается задействовать бронетехнику, артиллерийские установки, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также привлечь с целью защиты группировок с воздуха подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, на вооружении которых состоят современные оборонительные комплексы.

На 4 – 14 июня запланированы совместные военные учения Грузии, Турции и Азербайджана. Как заявили в военном ведомстве Грузии, учения в формате трехстороннего сотрудничества будут проведены в третий раз. Целью учений анонсировано повышение "взаимосовместимости подразделений сил специального назначения" трех стран, взаимное углубление знаний и обмен опытом, а также развитие возможностей сил специального назначения.

Использованы фотографии: http://mod.gov.az/ru/news/nachalis-azerbajdzhano-tureckie-sovmestnye-takticheskie-ucheniya-18411.html
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. NIKNN Сегодня, 17:44
    военные учения Грузии, Турции и Азербайджана

    Да... союзнички.... request че то и добавить то нечего...
    NIKNN
    1. cniza Сегодня, 17:51
      А кто из них наш союзник ? - соседи и не более , но присмотреть за ними надо.
      cniza
      1. Лелёк Сегодня, 18:45
        Цитата: cniza
        соседи и не более , но присмотреть за ними надо.


        Интересно, на территории кого из этих "соседей" будут проводиться учения? Это много значит.
        Кстати, раз уж была упомянута Турция, то Эрдоган сделал заявление о том, что рассматривается совместное соглашение Турции и Индии о переходе в торговле на нац. валюты.
        Лелёк
    2. МПК105 Сегодня, 17:53
      good Вот и именно.Так Учитель химии моя говорила в своё время... hi
      МПК105
    3. bouncyhunter Сегодня, 17:55
      Цитата: NIKNN
      военные учения Грузии, Турции и Азербайджана

      Да... союзнички.... request че то и добавить то нечего...

      С Вашего позволения добавлю - с такими союзниками держи ухо востро и спиной не поворачивайся . soldier
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:16
        Не буду повторять , все знают кто у нас союзник , но их учения это попытка Турции показать , что она игрок.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:17
          Цитата: cniza
          учения это попытка Турции показать , что она игрок.

          Кто бы спорил , друже .
          bouncyhunter
  2. barclay Сегодня, 17:47
    Ну и конечно, без америкосовских инструкторов не обойдётся.
    barclay
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
      Цитата: barclay
      Ну и конечно, без америкосовских инструкторов не обойдётся.

      "Как же можно без кокошника-то ? Нет , без кокошника никак нельзя !" (с)
      bouncyhunter
  3. krops777 Сегодня, 17:47
    Стартовали учения Турции и Азербайджана


    Уж не в сторону ли Нагорного Карабаха и Армении ветер дует.
    krops777
    1. Черный_Ватник Сегодня, 17:52
      А смысл? Без одобрения ВВП Алиев в Карабах не сунется. Просто маленькому государству нужно с кем-то объединяться... А идея " Турция наш старший брат" в Азербайджане звучит со всех утюгов
      Черный_Ватник
      1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 17:58
        Россия и азербайджанцам и армянам продает оружие..Я б если армяне друзья не продавал бы оружие азербайджанцам ..а так непонятка..они друг друга нгенавидя и все наши друзья.
        Мальчиш Кибальчиш
        1. Терский Сегодня, 18:37
          Цитата: Мальчиш Кибальчиш
          .Я б если армяне друзья не продавал бы оружие азербайджанцам

          laughing Так не продавайте.., negative че продаете то и тем и другим request
          Терский
  4. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 17:50
    Армения друг и союзник России..Азербджан-враг России.Турция как бы почти друг России но враг Армянам...Азербаджан как бы почти друг России..если эти учения против Армении то за кого тогда Россия если все Турция Армения и Азербаджан её друзья?
    Мальчиш Кибальчиш
    1. Терский Сегодня, 18:35
      Цитата: Мальчиш Кибальчиш
      .Азербджан-враг России.

      belay
      Цитата: Мальчиш Кибальчиш
      .Азербаджан как бы почти друг России..

      Для Мальчиша-Кибальчиша явно сегодня пивом дело не закончилось.. yes .
      Терский
      1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:49
        У нас тоже первое мая..Буржуи в этот день гуляют....
        Мальчиш Кибальчиш
  5. faiver Сегодня, 18:07
    а у турции с азербайджаном граница общая появилась?
    faiver
    1. Авиатор_ Сегодня, 18:18
      Ну так у амеров с прибалтами тоже с общей границей напряг.
      Авиатор_
      1. ватник Сегодня, 18:36
        В принципе ожидать что то иного от режимов Анкары и Баку не приходится они как бы наши партнёры но скорее это временно и очень ненадёжно ведь у Азербайджана "пунктик" по поводу нашего союзника Армении а Турция вообще прославилась массовым убийством армян так что похоже нам придётся с ними ещё "столкнутся" в будущем.
        ватник
  6. APASUS Сегодня, 18:32
    Турция хочет играть все большую роль в регионе ,но выбрала именно военную составляющую главной.По моему это главная ошибка.
    Азербайджан пытается заручиться любой поддержкой против Армении.Готовность освободить свои земли конечно радует,но реально они не понимают что это означает войну?
    APASUS
    1. cniza Сегодня, 18:35
      Всё они понимают , но очень хочется вернуть Карабах , а Турция будет подстрекать.
      cniza
Картина дня