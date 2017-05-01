Стартовали учения Турции и Азербайджана

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами вооруженных сил двух стран.

Как сообщает РИА Новости , 1 мая начались совместные военно-тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции.— пояснили в военном ведомстве Азербайджана.Согласно информации минобороны, учения призваны улучшить координацию через обмен опытом между ВС Азербайджана и Турции, достичь взаимодействия военных подразделений с помощью совместного планирования штабов, повышения готовности и способности подразделений проводить операции.Предполагается задействовать бронетехнику, артиллерийские установки, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также привлечь с целью защиты группировок с воздуха подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, на вооружении которых состоят современные оборонительные комплексы.На 4 – 14 июня запланированы совместные военные учения Грузии, Турции и Азербайджана. Как заявили в военном ведомстве Грузии, учения в формате трехстороннего сотрудничества будут проведены в третий раз. Целью учений анонсировано повышение "взаимосовместимости подразделений сил специального назначения" трех стран, взаимное углубление знаний и обмен опытом, а также развитие возможностей сил специального назначения.