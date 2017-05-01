21:35 01 мая

Германия обучит «борцов с терроризмом» – саудовских военных на своей территории

Согласно информации новостного портала lenta.ru , канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ФРГ готова оказать содействие Саудовской Аравии в борьбе, направленной против исламского терроризма, в виде обучения военнослужащих королевства на своей территории:

Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против "Исламского государства" [террористическая организация, запрещенная в России]. Мы заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены, и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ.


Германия обучит «борцов с терроризмом» – саудовских военных на своей территории



Саудовская Аравия входит в состав коалиции во главе с США, которая при её формировании была призвана противостоять силам ИГИЛ (запрещено в РФ) на территории Сирии и Ирака.

При этом широко распространено мнение, в том числе среди экспертов, что королевство само способствует деятельности джихадистов. Порою появляются материалы, указывающие на возможное участие страны в материальном снабжении террористов. ВО недавно рассказывало о расследовании , проведенном болгарскими журналистами по этому поводу.


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Комментарии 44

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  1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 19:01
    Саудовские бойцы-борцы с терроризмом,это какой то новый анегдот
    Мальчиш Кибальчиш
    1. Zibelew Сегодня, 19:06
      Саудиты спонсоры мирового терроризма. От них идеи салафизма и ваххабизма и взяли свое начало. Как саудиты могут бороться с самими собой? Под терроризмом у саудитов подразумевает Иран, Йемен который они каждый день долбят, то есть шиитов.
      Zibelew
      1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 19:13
        Одного саудита обучили в школе ЦРУ-Бэн Ладона..ждем новеньких вождей Ислама
        Мальчиш Кибальчиш
        1. рич Сегодня, 20:27
          Германия обучит «борцов с терроризмом» – саудовских военных на своей территории
          Буйных стало маловато, вот и нету вожаков....
          рич
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:28
        Цитата: Zibelew
        Под терроризмом у саудитов подразумевает Иран, Йемен который они каждый день долбят, то есть шиитов.

        Вот именно . Поэтому заголовок новости должен звучать так :
        Германия обучит террористов – саудовских военных на своей территории
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 19:39
          Посмотрите на глазки Меркиль , они все показывают... кто кого и чему научит , фото респект.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:44
            Вить , ты имеешь ввиду то же , о чём я подумал в меру своей распущенности ? Или , пардон , я ошибся ? feel
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 19:46
              Паша , мы одинаково смотрим на этот мир , ты не ошибся , у них намечается "практика".
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
                Если кто-то ухитрится заснять эту "практику" на видео - мировой рынок "клубнички" пополнится шедевром из области садо-мазо . wassat
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 19:55
                  Это будет очень специфическое видео , для очень специфических "гурманов" , но террористов оно победит точно. wassat
                  cniza
          2. Pirogov Сегодня, 19:55
            Цитата: cniza
            Посмотрите на глазки Меркиль , они все показывают... кто кого и чему научит , фото респект.

            Это в смысле укуренная Меркуль? Нашли так сказать подход к бабушке!
            Pirogov
            1. cniza Сегодня, 20:40
              Ублаженная точно и хочет продолжения банкета.
              cniza
          3. vovanpain Сегодня, 20:01
            Цитата: cniza
            кто кого и чему научит , фото респект

            Так не убавить,не прибавить. yes
            vovanpain
            1. cniza Сегодня, 20:39
              Я не провидец , а просто своё мнение - та Европа которую мы знали канула в лета , пошел процесс полной деградации , а пришедший туда ислам добьет её окончательно.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
                Не хотел бы с тобой согласиться , Витя . Да не могу , ибо сам думаю о том же ...
                bouncyhunter
          4. Толстоевский Сегодня, 20:04
            блудливые глазки этих двух индивидуев как бы говорят: "Здорово мы всех нае... наегорили!"
            Толстоевский
    2. Vita VKO Сегодня, 19:12
      Цитата: Мальчиш Кибальчиш
      Саудовские бойцы-борцы

      Террористам тоже где то нужно учится, слишком часто их стали ловить в Европе.
      Vita VKO
      1. Mystery12345 Сегодня, 19:26
        Отто не хватает...он бы обучил...хотя...
        не особо он к "неарицам"
        относился...
        Mystery12345
        1. Талгат Сегодня, 20:15
          Вы уважаемый попали в точку! Потомки нацистов будут учить мракобесов саудитов

          Реально я симпатизирую Ирану не только потому что они в одиночку не побоялись выступить против США и Израиля - не только потому что они воюют за Сирию и Асада

          Иран главный геополитический противник и противовес Саудам - и это многого стоит

          И когда нибудь Иран с ними разделается - как только пошатнется господство США

          Вспомните что сделали Сауды для развала нашей общей родины СССР - и что они сделали потом на Кавказе и в Чечне и в Средней Азии - этого словами не опишешь
          Талгат
      2. Ныробский Сегодня, 19:33
        Цитата: Vita VKO
        Террористам тоже где то нужно учится, слишком часто их стали ловить в Европе.

        Так там учёба то должна быть по сокращённому плану - выдали верёвку с мылом и всё.......только табуретку выбить остаётся. Как по другому то бороться с саудовским терроризмом?
        Ныробский
    3. Зяблицев Сегодня, 19:32
      В очередной раз, от несистемных выходок своих потомков, один малоизвестный австрийский художник, снова себя откопал, выпил йяду и еще раз самоубился путем сожжения, с бесперспективной надеждой подобное не лицезреть в будущем... laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:38
        Женя , категорически приветствую ! hi drinks С Первомаем !
        Цитата: Зяблицев
        выпил йяду и еще раз самоубился, с бесперспективной надеждой подобное не лицезреть в будущем...

        Дабы не лицезреть подобное в будущем , Алоизычу надо было убитьсибяапстену , вымазанную йадом ! laughing Ну или хотя бы глотнуть напильник и запить его йадом . laughing
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 19:41
          Паша! hi И тебя с Первомаем!! drinks
          Зяблицев
        2. cniza Сегодня, 19:49
          История конечно имеет способность повторяться , но данных персонажах она отдыхает - мелковаты.
          cniza
    4. To be or not to be Сегодня, 20:18
      Саудовские -хрен с ними . а Фрау же собралась на рандеву к В В Путину . Очки набирать перед выборами в Германии
      Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин встретятся в Сочи во вторник, 2 мая.
      To be or not to be
    5. Incvizitor Сегодня, 21:12
      Ну так они с терроризмом против мира и воюют.
      Incvizitor
  2. ВадимЖивов Сегодня, 19:04
    Ну вот и Германия начала в открытую поддерживать террористов. У Меркель крыша поехала от слова совсем am
    ВадимЖивов
    1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 19:09
      Саудиты и есть главные спонсоры международного терроризма..Исламисты будут теперь мочить европейцев за их же бабло и обученные их евроинструкторами.
      Мальчиш Кибальчиш
      1. рич Сегодня, 20:33
        Германия обучит «борцов с терроризмом» – саудовских военных

        Это уже чистой воды мазохизм. Какая-то "немецкая рулетка". Сколько из этих «борцов с терроризмом» в будующем нагонят жути на немецкие города можно только предположить
        рич
  3. erudit 017 Сегодня, 19:07
    а они(саудовцы) потом пришлют в Германию своих учеников «неумеренных» и запрещенных , вот и обменяются опытом и соревнование устроят чьи спецслужбы лучше!
    erudit 017
    1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 19:11
      Соревнование кто кому больше голов отрежит
      Мальчиш Кибальчиш
      1. erudit 017 Сегодня, 19:31
        разумеется, что Саудитам расходного материала не жалко, а немцы наверное как всегда верят во всякую чепуху то чудооружие и гений ФУ-рера, то в евроценности и толерантность.
        erudit 017
      2. рич Сегодня, 20:29
        Мальчиш Кибальчиш: Соревнование кто кому больше голов отрежет

        Кто кому быстрее
        рич
  4. masiya Сегодня, 19:23
    Странно , но ведь у саудитов САМЫЙ КРУТОЙ СПЕЦНАЗ, как писали сми, а тут какое - то обучение... непонятно , чему и кого..???
    masiya
    1. Простой Сегодня, 20:28
      Перефразируя Виталия Кличко:

      А сегодня в завтрашний день не все пользователи немецкой военной техники могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
      Простой
  5. Trouble Сегодня, 19:25
    laughing Бундесвер не Вермахт - их самих учить надо.
    Trouble
  6. Подрезчик Сегодня, 19:27
    Кто готовит? Кого готовят? Один участник коалиции (страдающий), готовит другого участника коалиции (поддерживающего террористов одной рукой) -это нормально? Такое ощущение, что создается союз против того союза, который был за эту коалицию, против тех террористов? Они сами интересно в этом разобраться могут? Воистину, не ведают, что творят!
    Подрезчик
  7. romandostalo Сегодня, 19:40
    Похоже у бабушки совсем крыша съехала!
    romandostalo
  8. Толстоевский Сегодня, 20:01
    из саудовских военных такие же страстные и неудержимые борцы с терроризмом, как из пчёл борцы с мёдом
    Толстоевский
  9. рус-5819 Сегодня, 20:06
    ФРГ готова оказать содействие Саудовской Аравии в борьбе, направленной против исламского терроризма, в виде обучения военнослужащих королевства на своей территории:

    А чего там скромничать, пригласите саудитов на свою территорию ( тем более, что этих там уже больше, чем немцев) laughing
    Это же анекдот какой-то: " Пригласили террористов, поучится бороться против террористов, методом террора"
    рус-5819
  10. Простой Сегодня, 20:21
    Цитата: из статьи
    Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе ...:



    Должно звучать так:
    Саудовская Аравия является важной страной-импортёром высокотехнологичной германской продукции, является звеном в борьбе ...:


    всё встанет на свои места.
    Простой
  11. tank64rus Сегодня, 21:02
    Пускай учат, те потом будут подрывать своих учителей.
    tank64rus
  12. Холуай Сегодня, 21:09
    У немцев есть неплохая группа Анти террора ГСГ-9. В своё время была одна из лучших в мире.
    Холуай
  13. Incvizitor Сегодня, 21:14
    Решила бабулька себе на пенсию заработать напоследок.
    Incvizitor
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