Германия обучит «борцов с терроризмом» – саудовских военных на своей территории

Саудовская Аравия является важной страной в регионе, является звеном в борьбе против исламского терроризма, против "Исламского государства" [террористическая организация, запрещенная в России]. Мы заинтересованы в том, чтобы границы этой страны были хорошо защищены, и чтобы саудовская армия была хорошо обучена для борьбы с ИГ.

Согласно информации новостного портала lenta.ru , канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ФРГ готова оказать содействие Саудовской Аравии в борьбе, направленной против исламского терроризма, в виде обучения военнослужащих королевства на своей территории:Саудовская Аравия входит в состав коалиции во главе с США, которая при её формировании была призвана противостоять силам ИГИЛ (запрещено в РФ) на территории Сирии и Ирака.При этом широко распространено мнение, в том числе среди экспертов, что королевство само способствует деятельности джихадистов. Порою появляются материалы, указывающие на возможное участие страны в материальном снабжении террористов. ВО недавно рассказывало о расследовании , проведенном болгарскими журналистами по этому поводу.