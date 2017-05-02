09:17 02 мая

Мадуро собирается частично выполнить требования оппозиции. Оппозиция против...

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что готов выполнить определённые требования оппозиции. Напомним, что более двух месяцев в крупных городах страны проходят акции протеста, в ходе которых оппозиция требует от Мадуро ухода в отставку «в связи с неспособностью эффективно управлять государством». По словам президента Венесуэлы, он намерен собрать Учредительное собрание.

Мадуро собирается частично выполнить требования оппозиции. Оппозиция против...


Николас Мадуро отмечает, что созыв Учредительного собрания проводится с целью реформирования государственных институтов, правовой системы вплоть до внесения изменений в Конституцию по ограничению президентских полномочий. По словам Мадуро, изменения позволят дать больше полномочий парламенту, увеличить в его составе процент трудового народа, а не бюрократических элит.


На инициативу президента Венесуэлы отреагировал лидер оппозиции страны Энрике Каприлес. По словам Каприлеса, Мадуро «занимается конституционным мошенничеством с целью обмануть народ». Тот же Каприлес назвал идею о созыве Учредительного собрания «сумасшествием Мадуро». При этом лидер оппозиции сам же требует от Мадуро принятия мер по реформированию государственной системы Венесуэлы, что по конституции без созыва Учредительного собрания в стране невозможно.

Каприлеса цитируют местные СМИ:
Народ, граждане, выходите на улицы. Нельзя подчиниться подобному сумасшествию.


В чём заключается это «сумасшествие», Каприлес так и не удосужился разъяснить, лишь в очередной раз подтвердив тезис о том, что соблюдение конституционного порядка не входит в планы венесуэльских «несогласных».

Использованы фотографии: @JMVivancoHRW
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Комментарии 21

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  1. rafaelich Сегодня, 06:46
    А платит кто?
    rafaelich
    1. Александр 3 Сегодня, 06:53
      Тот кто платит скоро пришлёт Каприлесу покрышки.
      Александр 3
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:54
        Тот кто платит скоро пришлёт Каприлесу покрышки.


        Да и бабушка с печенюшками из ГОСДЕПА приедет.
        Тот же ЛЕХА
    2. сибиралт Сегодня, 06:59
      Уже поздно. Боливар не выдержит двоих! laughing
      сибиралт
    3. Александр романов Сегодня, 07:21
      Цитата: rafaelich
      А платит кто?

      Никто,в Венесуэле платить уже не кому и не чем
      Александр романов
      1. Ныробский Сегодня, 08:57
        Цитата: Александр романов
        Никто,в Венесуэле платить уже не кому и не чем
        То, что там подъели нефтяные накопления - это понятно. Вопрос в том, кто платит оппозиции? Похоже, что "затейники" поставили перед оппозицией задачу - "Мадуро должен уйти"...
        Ныробский
        1. Александр романов Сегодня, 09:01
          Цитата: Ныробский
          Вопрос в том, кто платит оппозиции?

          1991 год Россия ,в Москве на улицах были сотни тысяч ,если не миллионы. Страна была доведена до той стадии.что платить ,кому то не было необходимости.
          Люди доведенные до ручки ,сами выходили на улицу.Ну а то,что этим воспользовались подлецы-это народ понял уже после.
          Тоже самое и в Венесуэле.
          Александр романов
  2. Jovanni Сегодня, 06:55
    Это просто проклятье какое-то, как ни кент нам, так гоблин какой-то...
    Jovanni
  3. МПК105 Сегодня, 06:55
    Худой мир,всяко лучше доброй войны...Договаривайтесь,дядьки...А то гегемон с довольной миной ручёнки свои загребущие потирает,глядя на ситуацию в стране вашей...
    МПК105
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    Оппозиция против...

    Оппозиция при активной поддержки Сша почувствовала свою "силу" и теперь будет качать права. Цель одна - свержение президента и приход к власти проамериканских сил.
    rotmistr60
    1. krass Сегодня, 07:19
      Цитата: rotmistr60
      Оппозиция при активной поддержки Сша

      Я бы сказал - при полной тупости Мадуро и его правительства

      Цитата: rotmistr60
      Цель одна - свержение президента

      У любой оппозиции - задача смена власти. Это нормально , иначе нахрена вообще нужна оппозиция.
      Затем , Мадуро созывает собрание с одной целью - изменить конституцию и оставить себя у власти .
      тк при любых демократических выборах ему не светит ничего.
      krass
      1. Александр романов Сегодня, 07:22
        Цитата: krass
        , Мадуро созывает собрание с одной целью - изменить конституцию и оставить себя у власти .

        Автобус ему подарить,вот пусть и рулит им,а не страной.
        Александр романов
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:24
        Мне интересно, а чем Мадуро не угодил Израилю? Или Венесуэла входит в сферу израильских национальных интересов. Если кто-то не хочет, чтобы Сша диктовали свои условия, тот автоматически становится врагом Израиля?
        rotmistr60
      3. AID.S Сегодня, 08:20
        Цитата: krass
        любых демократических выборах

        А они есть?
        AID.S
    2. ВадимЖивов Сегодня, 07:21
      Вукрина 2 ..
      Продолжение следует... am
      ВадимЖивов
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:22
    Ну вот янки уже у себя под боком начали братоубийственную войну Мало им Сирии,и других пылающих после их вмешательства стран?Когда же сами США запылают?Что для этого надо,что бы укоротить им руки?
    Мар.Тира
    1. krass Сегодня, 07:26
      Цитата: Мар.Тира
      Ну вот янки уже у себя под боком начали братоубийственную войну

      Это гибридная война , первая атака была на магазины - под покровом ночи Морские котики спёрли и вывезли за пределы страны всю туалетную бумагу. wassat
      Цитата: Мар.Тира
      Что для этого надо,что бы укоротить им руки?

      Вы бы больше заморачивались по проблеме Мадуро , тк скоро он протянет ноги и похоже вместе со всеми кредитами взятыми у России
      krass
  6. dojjdik Сегодня, 07:36
    все эти "собрания" такая же туфта как и "резолюции" оон-лучший вариант резиновая пуля или гусеница танка только не затягивать с этим
    dojjdik
  7. Мар.Тира Сегодня, 07:58
    Цитата: krass
    Цитата: Мар.Тира
    Ну вот янки уже у себя под боком начали братоубийственную войну

    Это гибридная война , первая атака была на магазины - под покровом ночи Морские котики спёрли и вывезли за пределы страны всю туалетную бумагу. wassat
    Цитата: Мар.Тира
    Что для этого надо,что бы укоротить им руки?

    Вы бы больше заморачивались по проблеме Мадуро , тк скоро он протянет ноги и похоже вместе со всеми кредитами взятыми у России

    Да вы не иронизируйте голубчик.Как американцы устраивают революции используя трудности в экономике,которые они создают искусственно,в том числе и с помощью дезинформации в СМИ,и подстрекательстве к бунтам мы прекрасно знаем.Так что пускайте пузыри в воду в другом месте.Вы только это и можете на русских сайтах.Потому что на Израильских вас вообще не поймут.
    Мар.Тира
  8. Orionvit Сегодня, 09:11
    Цитата: Александр романов
    Никто,в Венесуэле платить уже не кому и не чем

    У госдепа что ли деньги закончились, Когда такое было, что бы гос. переворот страна оплачивала из своего кармана.
    Orionvit
  9. Orionvit Сегодня, 09:14
    Цитата: krass
    У любой оппозиции - задача смена власти. Это нормально , иначе нахрена вообще нужна оппозиция

    Если оппозиция на прямую финансируется и консультируется из за рубежа (сами знаете откуда), тогда действительно нахрена она нужна. Это уже не оппозиция, это изменники.
    Orionvit
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