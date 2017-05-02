Мадуро собирается частично выполнить требования оппозиции. Оппозиция против...

Народ, граждане, выходите на улицы. Нельзя подчиниться подобному сумасшествию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что готов выполнить определённые требования оппозиции. Напомним, что более двух месяцев в крупных городах страны проходят акции протеста, в ходе которых оппозиция требует от Мадуро ухода в отставку «в связи с неспособностью эффективно управлять государством». По словам президента Венесуэлы, он намерен собрать Учредительное собрание.Николас Мадуро отмечает, что созыв Учредительного собрания проводится с целью реформирования государственных институтов, правовой системы вплоть до внесения изменений в Конституцию по ограничению президентских полномочий. По словам Мадуро, изменения позволят дать больше полномочий парламенту, увеличить в его составе процент трудового народа, а не бюрократических элит.На инициативу президента Венесуэлы отреагировал лидер оппозиции страны Энрике Каприлес. По словам Каприлеса, Мадуро «занимается конституционным мошенничеством с целью обмануть народ». Тот же Каприлес назвал идею о созыве Учредительного собрания «сумасшествием Мадуро». При этом лидер оппозиции сам же требует от Мадуро принятия мер по реформированию государственной системы Венесуэлы, что по конституции без созыва Учредительного собрания в стране невозможно.Каприлеса цитируют местные СМИ:В чём заключается это «сумасшествие», Каприлес так и не удосужился разъяснить, лишь в очередной раз подтвердив тезис о том, что соблюдение конституционного порядка не входит в планы венесуэльских «несогласных».