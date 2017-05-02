ВС РФ получат в 2017 году новые саперные средства, испытанные в Сирии
Согласно информации РИА Новости , начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил о том, что новые средства защиты саперов по результатам проведенных в Сирии испытаний начнут поступать в российские войска в текущем году.
С его слов, все средства продемонстрировали хорошие характеристики.
Как пояснил Ю. Ставицкий, при проведении в Сирии работ по разминированию широко использовались роботизированная техника и минно-розыскные собаки.
Как сообщает военное ведомство РФ, в период с 8 марта по 20 апреля в ходе разминирования в архитектурно-исторической части Пальмиры очищено 1 514 гектаров территории, 140 км дорог, примерно 2 тыс. зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6 609 взрывоопасных предметов, в частности 630 самодельных взрывных устройств. Участие в работах приняли более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ и 17 единиц специальной техники.
Мы в ходе выполнения задач (по гуманитарному разминированию в Сирии) впервые применили совершенно новые средства поиска, которые сегодня принимаются на вооружение.
С его слов, все средства продемонстрировали хорошие характеристики.
Также мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже уже в этом году поступят на снабжение ВС РФ, в частности, инженерные войска.
Как пояснил Ю. Ставицкий, при проведении в Сирии работ по разминированию широко использовались роботизированная техника и минно-розыскные собаки.
Все это безусловно дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, при этом не понести потерь.
Как сообщает военное ведомство РФ, в период с 8 марта по 20 апреля в ходе разминирования в архитектурно-исторической части Пальмиры очищено 1 514 гектаров территории, 140 км дорог, примерно 2 тыс. зданий и сооружений. Обнаружено и уничтожено 6 609 взрывоопасных предметов, в частности 630 самодельных взрывных устройств. Участие в работах приняли более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ и 17 единиц специальной техники.
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