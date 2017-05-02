ВС РФ получат в 2017 году новые саперные средства, испытанные в Сирии

Мы в ходе выполнения задач (по гуманитарному разминированию в Сирии) впервые применили совершенно новые средства поиска, которые сегодня принимаются на вооружение.

Также мы апробировали новые средства защиты сапера, которые тоже уже в этом году поступят на снабжение ВС РФ, в частности, инженерные войска.

Все это безусловно дало возможность в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи, при этом не понести потерь.