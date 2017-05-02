Русские на Балканах: от «подрывной деятельности» до «сеяния хаоса»
Бывший эксперт АНБ США Джон Шиндлер предполагает, что русские, рассердившиеся стремлением Черногории присоединиться к НАТО, могут дать какой-либо ответ. Посредством «подрывной деятельности» в других местных государствах они могут даже «посеять хаос» на Балканах.
Джон Р. Шиндлер (John R. Schindler) в статье для «The New York Observer» напоминает, что на минувшей неделе парламент Черногории официально одобрил приглашение о присоединении этого государства к Организации Североатлантического договора. Ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО автор считает «хорошей новостью» для всех, кто «заботится о безопасности» юго-востока Европы.
Присоединение к НАТО указанной страны представляет собой политическую неудачу для России, указывает эксперт. Владимир Путин «упорно пытался» оттолкнуть Черногорию от Североатлантического альянса, использовав «целый спектр грязных трюков». Среди последних Шиндлер выделил «шпионаж, пропаганду, подрывную деятельность и даже планирование убийств и терроризма». Однако «это не сработало», схемы действий «русских шпионов», направленные «на насильственное свержение правительства Черногории», оказались «неумелыми».
Русские этот раунд «проиграли», и Черногория скоро станет 29-м членом НАТО. Возможно, это произойдёт уже на саммите альянса в Брюсселе (в конце мая).
Конечно, Черногория мало что даст НАТО: её военные силы «меньше, чем полицейский отдел Балтимора». Зато важно её геостратегическое положение. Отныне НАТО будет контролировать всю береговую линию Адриатического моря, что повлияет на безопасность в Средиземноморье и Южной Европе.
В конечном итоге и Сербии предстоит решить, вступать ей в НАТО и Европейский союз или «видеть главным своим партнёром Путина».
У Кремля случилась «предсказуемая истерика» в связи с пятничным голосованием в Черногории, считает автор. Официальные СМИ бросились критиковать «злодеяние Запада в маленькой стране», обрисовав парламентское решение как своего рода «недемократический переворот».
Джон Р. Шиндлер также допускает, что русские будут «продолжать» свои тайные действия — Путин «по любой внешнеполитической проблеме» предпочитает именно такого рода политику. Однако, считает автор, Москва мало что может сделать: ей не по зубам «заблокировать» решение Черногории по официальному вступлению в НАТО.
Более серьёзным, однако, кажется аналитику «тот факт», что «поддерживаемые Россией агитаторы и провокаторы» могут «сеять хаос» далеко за пределами Черногории.
Таким образом, добавим, бывший эксперт АНБ сумел изобразить Россию как зачинательницу хаоса на Балканах и подстрекательницу народов к мятежам. В качестве методов Кремля обозначены «грязные трюки» вроде «шпионажа, пропаганды, подрывной деятельности» и тому подобного. На фоне выписанных чёрными красками кремлёвских деятелей Североатлантический альянс кажется западному читателю образцом гуманизма и миротворчества.
Джон Р. Шиндлер (John R. Schindler) в статье для «The New York Observer» напоминает, что на минувшей неделе парламент Черногории официально одобрил приглашение о присоединении этого государства к Организации Североатлантического договора. Ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО автор считает «хорошей новостью» для всех, кто «заботится о безопасности» юго-востока Европы.
Присоединение к НАТО указанной страны представляет собой политическую неудачу для России, указывает эксперт. Владимир Путин «упорно пытался» оттолкнуть Черногорию от Североатлантического альянса, использовав «целый спектр грязных трюков». Среди последних Шиндлер выделил «шпионаж, пропаганду, подрывную деятельность и даже планирование убийств и терроризма». Однако «это не сработало», схемы действий «русских шпионов», направленные «на насильственное свержение правительства Черногории», оказались «неумелыми».
Русские этот раунд «проиграли», и Черногория скоро станет 29-м членом НАТО. Возможно, это произойдёт уже на саммите альянса в Брюсселе (в конце мая).
Конечно, Черногория мало что даст НАТО: её военные силы «меньше, чем полицейский отдел Балтимора». Зато важно её геостратегическое положение. Отныне НАТО будет контролировать всю береговую линию Адриатического моря, что повлияет на безопасность в Средиземноморье и Южной Европе.
В конечном итоге и Сербии предстоит решить, вступать ей в НАТО и Европейский союз или «видеть главным своим партнёром Путина».
У Кремля случилась «предсказуемая истерика» в связи с пятничным голосованием в Черногории, считает автор. Официальные СМИ бросились критиковать «злодеяние Запада в маленькой стране», обрисовав парламентское решение как своего рода «недемократический переворот».
Джон Р. Шиндлер также допускает, что русские будут «продолжать» свои тайные действия — Путин «по любой внешнеполитической проблеме» предпочитает именно такого рода политику. Однако, считает автор, Москва мало что может сделать: ей не по зубам «заблокировать» решение Черногории по официальному вступлению в НАТО.
Более серьёзным, однако, кажется аналитику «тот факт», что «поддерживаемые Россией агитаторы и провокаторы» могут «сеять хаос» далеко за пределами Черногории.
Таким образом, добавим, бывший эксперт АНБ сумел изобразить Россию как зачинательницу хаоса на Балканах и подстрекательницу народов к мятежам. В качестве методов Кремля обозначены «грязные трюки» вроде «шпионажа, пропаганды, подрывной деятельности» и тому подобного. На фоне выписанных чёрными красками кремлёвских деятелей Североатлантический альянс кажется западному читателю образцом гуманизма и миротворчества.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Peter Muhly, WPA Pool / Getty Images
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