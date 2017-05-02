09:07 02 мая

Русские на Балканах: от «подрывной деятельности» до «сеяния хаоса»

Бывший эксперт АНБ США Джон Шиндлер предполагает, что русские, рассердившиеся стремлением Черногории присоединиться к НАТО, могут дать какой-либо ответ. Посредством «подрывной деятельности» в других местных государствах они могут даже «посеять хаос» на Балканах.



Джон Р. Шиндлер (John R. Schindler) в статье для «The New York Observer» напоминает, что на минувшей неделе парламент Черногории официально одобрил приглашение о присоединении этого государства к Организации Североатлантического договора. Ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО автор считает «хорошей новостью» для всех, кто «заботится о безопасности» юго-востока Европы.


Присоединение к НАТО указанной страны представляет собой политическую неудачу для России, указывает эксперт. Владимир Путин «упорно пытался» оттолкнуть Черногорию от Североатлантического альянса, использовав «целый спектр грязных трюков». Среди последних Шиндлер выделил «шпионаж, пропаганду, подрывную деятельность и даже планирование убийств и терроризма». Однако «это не сработало», схемы действий «русских шпионов», направленные «на насильственное свержение правительства Черногории», оказались «неумелыми».

Русские этот раунд «проиграли», и Черногория скоро станет 29-м членом НАТО. Возможно, это произойдёт уже на саммите альянса в Брюсселе (в конце мая).

Конечно, Черногория мало что даст НАТО: её военные силы «меньше, чем полицейский отдел Балтимора». Зато важно её геостратегическое положение. Отныне НАТО будет контролировать всю береговую линию Адриатического моря, что повлияет на безопасность в Средиземноморье и Южной Европе.

В конечном итоге и Сербии предстоит решить, вступать ей в НАТО и Европейский союз или «видеть главным своим партнёром Путина».

У Кремля случилась «предсказуемая истерика» в связи с пятничным голосованием в Черногории, считает автор. Официальные СМИ бросились критиковать «злодеяние Запада в маленькой стране», обрисовав парламентское решение как своего рода «недемократический переворот».

Джон Р. Шиндлер также допускает, что русские будут «продолжать» свои тайные действия — Путин «по любой внешнеполитической проблеме» предпочитает именно такого рода политику. Однако, считает автор, Москва мало что может сделать: ей не по зубам «заблокировать» решение Черногории по официальному вступлению в НАТО.

Более серьёзным, однако, кажется аналитику «тот факт», что «поддерживаемые Россией агитаторы и провокаторы» могут «сеять хаос» далеко за пределами Черногории.

Таким образом, добавим, бывший эксперт АНБ сумел изобразить Россию как зачинательницу хаоса на Балканах и подстрекательницу народов к мятежам. В качестве методов Кремля обозначены «грязные трюки» вроде «шпионажа, пропаганды, подрывной деятельности» и тому подобного. На фоне выписанных чёрными красками кремлёвских деятелей Североатлантический альянс кажется западному читателю образцом гуманизма и миротворчества.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Peter Muhly, WPA Pool / Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 08:30
    Как я понимаю, "иксперд" просто перечислил методы матрасов и приписал их России. smile
    Стройбат запаса
    1. Зяблицев Сегодня, 08:38
      Русские всегда были на Балканах - там славянские народы...,а вот что там делают англосаксы?Вот какой вопрос возникает..., но в тупу...в надменную голову англосаксов, такие вопросы не приходят!
      Зяблицев
      1. dik-nsk Сегодня, 08:43
        схемы действий «русских шпионов», направленные «на насильственное свержение правительства Черногории», оказались «неумелыми»
        а русские вообще в курсе своих действий? laughing маразм крепчал..
        dik-nsk
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:30
    Опять матрасы всё выворачивают наизнанку и чёрное называют белым ... Не ново ...
    bouncyhunter
    1. Orionvit Сегодня, 08:45
      Опять матрасы всё выворачивают наизнанку и чёрное называют белым ... Не ново ....
      Словами Путина: "Скучно, девочки".
      Orionvit
  3. Spartanez300 Сегодня, 08:31
    Если Черногории хочется ярмо на шею то пусть его носит на здоровье .
    Spartanez300
  4. Копчёный Сегодня, 08:32
    """Владимир Путин «упорно пытался» оттолкнуть Черногорию от Североатлантического альянса, использовав «целый спектр грязных трюков». Среди последних Шиндлер выделил «шпионаж, пропаганду, подрывную деятельность и даже планирование убийств и терроризма»."""
    Этот американский хрен точно нашу разведку описывает или всё таки свою?
    Копчёный
    1. Orionvit Сегодня, 08:48
      У всех разведок методы одинаковые. А этот американский хрен, объясняет обычную политику запада, только как всегда, приписывает это всё России.
      Orionvit
  5. МПК105 Сегодня, 08:37
    Вот не ожидал от Черногории...Думал,они там,как Сербы-генетически НАТО не переваривают...
    МПК105
    1. Orionvit Сегодня, 08:58
      Большая часть на украине (по крайней мере восточной), то же много чего не переваривает, и что? Кто то их спросил, когда майдан устраивали? Хорошо, что хоть на Донбассе лидеры нашлись. То же самое в Черногории, продажное правительство решило, и на мнение народа всем наплевать. Кстати, подобная практика во всём мире. Покупаешь правительство и СМИ, и страна у тебя в кармане. Зачем воевать.
      Orionvit
    2. Тень тьмы Сегодня, 09:03
      Да сербы, вроде тоже, не по результатам чуть погодя присоедениться. Ненадолго слишком доверяться серенада о дружбе. Нас предали все кто когда либо был нами освобождён.
      Тень тьмы
  6. KIBL Сегодня, 08:38
    Очередной ушлепок пустил углекислый газ в лужу!По ходу в Матрасне работает целый инкубатор по выращиванию таких Козлов!
    KIBL
    1. Orionvit Сегодня, 08:50
      Почему ушлёпок? Просто враг. Он по своему честно выполняет свою "работу", и этого не скрывает.
      Orionvit
  7. Михаил Крапивин Сегодня, 08:39
    Печаль в том, что бОльшая часть мира слушает и слышит только американскую версию происходящего и верит ей безоговорочно. Уже тут, на ВО попадаются кадры, которые убеждают форумчан в доброте, человеколюбии, бескорыстии и справедливости матрасников. Если эта убежденность оплачена американскими долларами, это одно дело, но есть ведь и идеалисты от американских ценностей, на постсоветском пространстве их полно, целые страны, люди искали замену советской идеалогии и пали жертвой американской пропаганды. Так что нашим RT и Спутнику работать и работать.
    Михаил Крапивин
  8. seregatara1969 Сегодня, 08:41
    как показывает практика - ни одно государство не вынесло "мира и спокойствия" от наты и сша
    seregatara1969
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:45
    «шпионаж, пропаганду, подрывную деятельность и даже планирование убийств и терроризма»

    Вот это завернул. Даже во времена СССР американцы не позволяли себе такие высказывания. Хотя бывший АНБшник хорошо знает какие методы используют Сша, так почему бы не отнести это к России.
    rotmistr60
    1. ava09 Сегодня, 08:51
      Цитата: rotmistr60
      Вот это завернул. Даже во времена СССР американцы не позволяли себе такие высказывания.

      В том-то и дело, что СССР был Великой и к тому же Державой...
      ava09
  10. НесНосНый Сегодня, 08:46
    Главное, чтобы албанские националисты юго-восток у Черногории не отобрали. Хотя США этим "отморозкам" хорошую поддержку оказывают.
    НесНосНый
  11. ava09 Сегодня, 08:50
    (с)Отныне НАТО будет контролировать всю береговую линию Адриатического моря, что повлияет на безопасность в Средиземноморье и Южной Европе.(с)
    "Безопасность" для НАТО означает угрозу как для тех, чьи страны этот блок оккупирует, так для всех остальных.
    ava09
  12. Тень тьмы Сегодня, 08:56
    Самый "грязный" трюк России после вхождения Черногории в НАТО - это нерекомендация посещения этой страны. Даже не запрет, там слишком много дач наших нуворишей что бы позволить запрет.
    Тень тьмы
  13. Masya Masya Сегодня, 08:58
    Интересно, сербы долго продержатся, выдюжат? или так же бесславно падут под штатовской пятой?
    Masya Masya
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