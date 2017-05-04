08:27 04 мая

Розыгрыш призов от «Военного обозрения»



5 мая, в пятницу, с 18 до 19 часов по Москве на канале «Youtube» «Военное обозрение» в прямом эфире проведет два розыгрыша сувениров со своей символикой.

Первый розыгрыш будет проведен среди подписчиков сайта, второй, как обещано, среди ветеранов, зарегистрировавшихся в 2010-2011 годах и до сих пор являющихся активными посетителями.


Результаты розыгрыша будут опубликованы на канале. Список ветеранов, среди которых будет проводиться розыгрыш, будет опубликован там же.

Заранее просим всех победителей после окончания розыгрыша сообщить свои почтовые координаты и размеры (касается футболок) администрации для отправки призов.

Также сообщаем, что 25 апреля были отправлены владельцам призы из первой серии.


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Комментарии 9

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  1. Юрий из Волгограда Сегодня, 07:28
    ВО любит разыгрывать.
    То бан влепит по субъективным меркам, то ветку коментов не удобную сотрет.
    Хороший сайт, но часто предвзятый и не всегда объективный.
    Юрий из Волгограда
    1. Marksman Сегодня, 08:10
      Цитата: Юрий из Волгограда
      ВО любит разыгрывать.
      То бан влепит по субъективным меркам, то ветку коментов не удобную сотрет.
      Хороший сайт, но часто предвзятый и не всегда объективный.


      Ты не поспоришь.
      Когда без единого бранного слова в очередной раз выразил сожаление об отсутствии минусов и нежелании учитывать мнение пользователей, некай Одмин "сорвал маршальские погоны" с плечей моих пожизненно, при этом видимо получив непередаваемое удовольствие)))
      Marksman
      1. Баракуда Сегодня, 08:22
        У админа имя есть реальное, или суперпогоняло на сайте. Меня к примеру 2-ва раза банил Роман Скоморохов - Баньши. Вполне нормальный мужик.
        Ну а какая разница кто ты есть в виртуальных погонах ? Ну и я был маршалом, мне лично пофиг.
        Но на сайте есть ПРАВИЛА, но как и госдеп-нато , ими крутят как хотят.
        Баракуда
  2. Evgenijus Сегодня, 07:32
    Красивая кепочка ...
    Жаль, что я не ветеран, но кто знает, войны были всегда, есть и будут. Шанс есть ... wink
    Evgenijus
    1. Marksman Сегодня, 08:06
      Цитата: Evgenijus
      Красивая кепочка ...
      Жаль, что я не ветеран, но кто знает, войны были всегда, есть и будут. Шанс есть ... wink


      Так заплати и будешь как ветеран. ВО все дальше и дальше от истоков...
      Marksman
  3. APASUS Сегодня, 07:42
    Ящик Hennessy среди призов будет?
    APASUS
    1. colonel Сегодня, 08:01
      Ага, стакан будет. Граненый, но пустой.
      colonel
    2. Чарик Сегодня, 08:21
      ага шапочку -футболочку нет бы модельку самолета на радиоуправе хотяб за пятак
      Чарик
  4. Баракуда Сегодня, 08:07
    Ну, на шару и уксус.. А если приспичит, я сам себе пивную кружку, футболку,кепку организую с любой символикой. Могу даже в метале на ЧПУ захерячить.
    Молодцы впрочем, несмотря на не совсем объективные баны.
    Баракуда
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