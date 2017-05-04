Розыгрыш призов от «Военного обозрения»

5 мая, в пятницу, с 18 до 19 часов по Москве на канале «Youtube» «Военное обозрение» в прямом эфире проведет два розыгрыша сувениров со своей символикой.Первый розыгрыш будет проведен среди подписчиков сайта, второй, как обещано, среди ветеранов, зарегистрировавшихся в 2010-2011 годах и до сих пор являющихся активными посетителями.Результаты розыгрыша будут опубликованы на канале. Список ветеранов, среди которых будет проводиться розыгрыш, будет опубликован там же.Заранее просим всех победителей после окончания розыгрыша сообщить свои почтовые координаты и размеры (касается футболок) администрации для отправки призов.Также сообщаем, что 25 апреля были отправлены владельцам призы из первой серии.