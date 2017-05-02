11:59 02 мая

Ракетно-артиллерийский корабль "Мангыстау" спущен на воду в Казахстане

На Уральском заводе «Зенит» (входит в состав АО «Национальная компания "Казахстан инжиниринг"») спущен на воду ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау» (проект 0250, шифр «Барс-МО»), построенный для ВМС Казахстана, сообщает bmpd .

Ракетно-артиллерийский корабль "Мангыстау" спущен на воду в Казахстане


До конца года корабль должен быть передан заказчику. Это четвертый корабль проекта 0250, представляющий собой увеличенный вариант сторожевых катеров проекта 0300, строящихся для Пограничной службы республики.


Ракетно-артиллерийские корабли проекта 0250 ("Барс-МО отличаются от проекта 0300 увеличенной с 40,6 до 46 метров длиной корпуса и измененной архитектурой).

«Стандартное водоизмещение ракетно-артиллерийского корабля проекта 0250 заявлено в 240 тонн (головного, следующие – 250 тонн), а наибольшая скорость хода – в 30 узлов. Энергетическая установка – два дизельных двигателя Deutz TBD620V16 мощностью по 2240 кВт. Дальность плавания со скоростью 12 узлов – 1200 миль, автономность – 10 суток. Экипаж 23 человека (возможно размещение 31)», – говорится в материале.



На кораблях установлены баковая 30-мм артиллерийская 6-ствольная установка АК-306, а также два комплекса разработки украинского предприятия КБ «Луч» – турельная пусковая установка «Арбалет-К» с четырьмя ракетами ПЗРК «Игла» и комплекс «Барьер-ВК» с четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами РК-2В с лазерным наведением.

Использованы фотографии: Министерство обороны Казахстана
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Комментарии 8

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  1. Мар.Тира Сегодня, 11:34
    Куда спущен,конечно же не знаем.В затоне будет болтаться,для Каспия?Или ищите сами?
    Мар.Тира
    1. Pirogov Сегодня, 11:36
      Цитата: Мар.Тира
      Куда спущен,конечно же не знаем.В затоне будет болтаться?Или ищите сами?

      А что есть варианты ,кроме службы на Каспии ?
      Pirogov
  2. Altona Сегодня, 11:38
    Казахам пойдет, ниче так лодочка, получше хохлятской "Гюрзы".
    P.S. Название как переводится? Мангуст?
    Altona
    1. Zymran Сегодня, 11:41
      Мангыстау полуостров такой в Каспийском море
      Zymran
    2. Pirogov Сегодня, 11:47
      Цитата: Altona
      Казахам пойдет, ниче так лодочка, получше хохлятской "Гюрзы".

      Какие такие задачи может выполнить Гюрза ,кроме заработка порошенки,не знают сами разработчики Гюрзы?! А чисто визуально ,какой то некрасивый Мангыстау .
      Pirogov
  3. Мар.Тира Сегодня, 11:42
    Цитата: Pirogov
    А что есть варианты ,кроме службы на Каспии ?

    Судя по фото,и водоизмещению есть.
    Мар.Тира
    1. Pirogov Сегодня, 11:54
      Цитата: Мар.Тира
      Судя по фото,и водоизмещению есть.

      Приведите тогда пример ! И какой смысл от их размещения в другом месте ,ведь территория Казахстана не с кем не граничит по рекам,а держать их например на озере Балхаш не вижу смысла.
      Pirogov
  4. yuriy55 Сегодня, 11:48
    Вот что "животворящий" переход на латиницу творит... belay
    Правильно...Теперь подождём вестей из Белоруссии... Там тоже косяки сёмги надо охранятьlol
    yuriy55
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