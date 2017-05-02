Ракетно-артиллерийский корабль "Мангыстау" спущен на воду в Казахстане
На Уральском заводе «Зенит» (входит в состав АО «Национальная компания "Казахстан инжиниринг"») спущен на воду ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау» (проект 0250, шифр «Барс-МО»), построенный для ВМС Казахстана, сообщает bmpd .
До конца года корабль должен быть передан заказчику. Это четвертый корабль проекта 0250, представляющий собой увеличенный вариант сторожевых катеров проекта 0300, строящихся для Пограничной службы республики.
Ракетно-артиллерийские корабли проекта 0250 ("Барс-МО отличаются от проекта 0300 увеличенной с 40,6 до 46 метров длиной корпуса и измененной архитектурой).
«Стандартное водоизмещение ракетно-артиллерийского корабля проекта 0250 заявлено в 240 тонн (головного, следующие – 250 тонн), а наибольшая скорость хода – в 30 узлов. Энергетическая установка – два дизельных двигателя Deutz TBD620V16 мощностью по 2240 кВт. Дальность плавания со скоростью 12 узлов – 1200 миль, автономность – 10 суток. Экипаж 23 человека (возможно размещение 31)», – говорится в материале.
На кораблях установлены баковая 30-мм артиллерийская 6-ствольная установка АК-306, а также два комплекса разработки украинского предприятия КБ «Луч» – турельная пусковая установка «Арбалет-К» с четырьмя ракетами ПЗРК «Игла» и комплекс «Барьер-ВК» с четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами РК-2В с лазерным наведением.
До конца года корабль должен быть передан заказчику. Это четвертый корабль проекта 0250, представляющий собой увеличенный вариант сторожевых катеров проекта 0300, строящихся для Пограничной службы республики.
Ракетно-артиллерийские корабли проекта 0250 ("Барс-МО отличаются от проекта 0300 увеличенной с 40,6 до 46 метров длиной корпуса и измененной архитектурой).
«Стандартное водоизмещение ракетно-артиллерийского корабля проекта 0250 заявлено в 240 тонн (головного, следующие – 250 тонн), а наибольшая скорость хода – в 30 узлов. Энергетическая установка – два дизельных двигателя Deutz TBD620V16 мощностью по 2240 кВт. Дальность плавания со скоростью 12 узлов – 1200 миль, автономность – 10 суток. Экипаж 23 человека (возможно размещение 31)», – говорится в материале.
На кораблях установлены баковая 30-мм артиллерийская 6-ствольная установка АК-306, а также два комплекса разработки украинского предприятия КБ «Луч» – турельная пусковая установка «Арбалет-К» с четырьмя ракетами ПЗРК «Игла» и комплекс «Барьер-ВК» с четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами РК-2В с лазерным наведением.
Использованы фотографии: Министерство обороны Казахстана
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