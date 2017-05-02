Минобороны: модернизация мощностей «Красмаша» продолжается
Работы по обновлению технологических линий практически завершены на 4-х объектах Красноярского машиностроительного завода, модернизация производства продолжается, передает Интерфакс сообщение министра обороны Сергей Шойгу.
По его словам, «налажено тесное взаимодействие Красноярского машиностроительного завода с Национальным центром управления обороной и госкорпорацией "Роскосмос"».
На совещании также обсуждался вопрос разработки космических аппаратов.
Сегодня «Красмаш» является основным производителем МБР морского базирования («Синева», «Лайнер»), а также разгонных блоков для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Планируется, что после реконструкции на заводе будет развернуто производство перспективных тяжелых жидкостных МБР «Сармат».
Ещё один проект, который находится на постоянном контроле министерства обороны, связан с модернизацией технологических линий акционерного общества "Красмаш". Фактически в круглосуточном режиме осуществляется контроль за качеством и своевременностью проведения работ. На сегодняшний день они выполнены на четырёх объектах "Красмаша",сказал Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания.
По его словам, «налажено тесное взаимодействие Красноярского машиностроительного завода с Национальным центром управления обороной и госкорпорацией "Роскосмос"».
Надеюсь, что набранный темп позволит успешно завершить создание и модернизацию оставшихся объектов в установленные сроки,отметил министр.
На совещании также обсуждался вопрос разработки космических аппаратов.
На селекторном совещании 10 января мы обсудили сроки создания и запуска аппарата, а также определили меры по решению ряда проблемных вопросов. Сегодня заслушаем, как изменилась ситуация на предприятии за прошедшие четыре месяца,сказал Сергей Шойгу.
Сегодня «Красмаш» является основным производителем МБР морского базирования («Синева», «Лайнер»), а также разгонных блоков для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Планируется, что после реконструкции на заводе будет развернуто производство перспективных тяжелых жидкостных МБР «Сармат».
Использованы фотографии: inoforum.ru
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