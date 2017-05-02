20:55 02 мая

В Твери задержаны пятеро уроженцев Средней Азии за финансирование ИГИЛ

Управление ФСБ по Тверской области сообщает о том, что в областном центре задержаны пятеро выходцев из Средней Азии. Все они подозреваются в организации преступной группы, которая занималась финансированием боевиков запрещённого в России «Исламского государства» (*). Отмечается, что задержание проводилось спецназом ФСБ в содействии с бойцами Росгвардии.

В домах задержанных в Твери найдены банковские карты, с которых осуществлялись перечисления на счета представителей ячеек ИГИЛ (*). В отношении лидера группировки возбуждено уголовное дело по статье о содействии терроризму.

В Твери задержаны пятеро уроженцев Средней Азии за финансирование ИГИЛ



Сообщение ЦОС ФСБ приводит информационное агентство ТАСС :
УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери задержано пятеро уроженцев Центральной Азии, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в целях финансового обеспечения террористической деятельности. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.


Ранее в СМИ появлялась информация о шести задержанных в Тверской области.

Число задержаний сторонников террористических группировок в РФ существенно выросло после трагедии в Санкт-Петербурге, когда в действие было приведено взрывное устройство в вагоне поезда метро. При этом до сих остаётся не вполне ясным, подрывал ли себя Акбаржон Джалилов самостоятельно, или бомба была приведена в действие без его ведома - дистанционно.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 23

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:28
    В Твери задержаны шестеро уроженцев Средней Азии за финансирование ИГИЛ
    Во как узбеков называть начали laughing
    уроженцев Средней Азии
    Вопрос.А нам вот позарез они в России нужны?
    Наблюдатель2014
    1. LostCoast Сегодня, 20:07
      Конечно,нужны.Кто-же будет оплату труда местным сбивать и деньги из страны выводить?Местные бы свои ЗП здесь тратили и экономику подбадривали.Плюс кто же нам лишнюю нагрузку на социалку даст,кроме гастры?Лечить и мусор за ними увозить за наш с вами счёт.Сплошная радость плюс криминогенная обстановка.Нам нужно больше чёрных,вы разве не поняли своего счастья?
      LostCoast
    2. ИванИванов Сегодня, 20:26
      Позиция рук-ва такая, нельзя без них никак нельзя, причем без фильтра и миллионов
      ИванИванов
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:39
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вопрос.А нам вот позарез они в России нужны?

      После терактов, любого дворник хватай и шей дело.. Вот для этого они и нужны! (шутка..) Но чаще всего этим и прикрывают свою некомпетентность и коррупционные схемы с паспортами и гражданством.. hi Этих просто "слили.", главные в тени залегли...Шаблон известный еще по Чечне..!.
      ОТДЕЛ
  2. bouncyhunter Сегодня, 19:29
    Ещё пятеро доскакались , уродцы . good
    З.Ы. Исправьте заголовок статьи . В заголовке - шестеро , в статье - пятеро . lol
    bouncyhunter
    1. vorobey Сегодня, 19:38
      Цитата: bouncyhunter
      Ещё пятеро доскакались , уродцы . good
      З.Ы. Исправьте заголовок статьи . В заголовке - шестеро , в статье - пятеро . lol


      усушка , утруска. бой стеклотары.. к концу отсидки 0 будет.. мне вот просто интересна статистика.. кстати надо будет позондировать по своим. сколько террорюг и пособников до конца срока доживают .
      vorobey
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:44
        Цитата: vorobey
        усушка , утруска. бой стеклотары.. к концу отсидки 0 будет..

        Очень надеюсь .
        Цитата: vorobey
        кстати надо будет позондировать по своим. сколько террорюг и пособников до конца срока доживают .

        Если удастся узнать - поделитесь , пожалуйста . hi
        bouncyhunter
        1. фигвам Сегодня, 20:20
          Почему снег на улице?
          фигвам
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:24
            фигвам
            Почему снег на улице?
            Ага.И сухо.Морозец по ходу.А у нас сегодня плюс 25. feel
            Наблюдатель2014
        2. vorobey Сегодня, 20:52
          Цитата: bouncyhunter
          Если удастся узнать - поделитесь , пожалуйста


          обязательно... но не обещаю что получится.. надо еще и поискать информацию.. ученики уже сами на пенсию выходят laughing
          vorobey
      2. pvv113 Сегодня, 19:54
        Заодно поинтересуйтесь, а какая часть этих ушлепков вообще добирается к месту отбывания наказания? hi Мало ли - с поезда выпал
        pvv113
    2. Pirogov Сегодня, 19:38
      Цитата: bouncyhunter
      Ещё пятеро доскакались , уродцы . good
      З.Ы. Исправьте заголовок статьи . В заголовке - шестеро , в статье - пятеро .

      Неплохие в Твери заработки ,что и на ИГИЛ хватает .А если серьёзно пора этих с бывших крепить ,по полной.
      Pirogov
    3. Смог Сегодня, 19:44
      Цитата: bouncyhunter
      Ещё пятеро доскакались , уродцы

      Паша, по 205 ч 1 Ук РФ от пятерика до червонца всего. И штраф до 500 тыров. Маловато, блин!!!!!
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:46
        Цитата: Смог
        по 205 ч 1 Ук РФ от пятерика до червонца всего. И штраф до 500 тыров. Маловато, блин!

        Кость , я очень надеюсь что эти ушлёпки до конца отсидки не доживут ! am
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 19:56
          Цитата: bouncyhunter
          я очень надеюсь что эти ушлёпки до конца отсидки не доживут !

          Ой, не знаю Паш. У нас сейчас кругом одни гуманисты везде.
          Если бы в 80-х, 90-х(первой половине) тогда да. Бошки бы открутили на раз-два. В прямом смысле этого слова. А сейчас..............
          Смог
          1. Svarog51 Сегодня, 20:53
            Костя. soldier
            Бошки бы открутили на раз-два

            Лучше и не скажешь. good
            Svarog51
        2. рич Сегодня, 19:58
          а я надеюсь, что они до конца ИГ досидят
          рич
    4. Комментарий был удален.
  3. Искандер Ш Сегодня, 19:30
    осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации


    Не сколько дятлов, собирали деньги у таких же идиотов из рядов сочувствующих. А заголовок то заголовок, как будто финансовых воротил ИГ поймали.
    Искандер Ш
  4. Смог Сегодня, 19:33
    до сих остаётся не вполне ясным, подрывал ли себя Акбаржон Джалилов самостоятельно, или бомба была приведена в действие без его ведома - дистанционно.
    Да вот глубоко по барабану, сам он самоубился или помогли.Собаке -собачья смерть. Люди из за щенка погибли!Ни в чем не повинные.
    А то что "финансистов" накрыли это хорошо.Без финансирования гораздо труднее искать исполнителей. Значит клубок постепенно разматывается.
    Да, и еще за Росгвардию пару слов. Ну про ту самою, которая по словам некоторых с простым народом "воюет"
    задержание проводилось спецназом ФСБ в содействии с бойцами Росгвардии.
    Смог
  5. словак Сегодня, 20:18
    Пора вводить визовый режим
    словак
    1. ИванИванов Сегодня, 20:30
      С ответственностью работодателя.. прибыл поработал убыл
      ИванИванов
  6. Kontur Сегодня, 20:41
    [quote=bouncyhunter][quote=Смог]..очень надеюсь что эти ушлёпки до конца отсидки не доживут ! am [/quote]
    Помница Радуев по приезду в Белый Лебедь в Соликамске дерзить вздумал. Генералом Ичкерии величал себя перед конвойными. Простудился и помер не долго думая. У нас там климат такой особенный, отрезвляющий
    Kontur
    1. Смог Сегодня, 20:55
      Цитата: Kontur
      Белый Лебедь в Соликамске

      Это особенно-полосатый режим. Для пожизненного. Увы, для этих не катит.
      Смог
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