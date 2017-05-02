В Твери задержаны пятеро уроженцев Средней Азии за финансирование ИГИЛ

УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери задержано пятеро уроженцев Центральной Азии, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в целях финансового обеспечения террористической деятельности. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Управление ФСБ по Тверской области сообщает о том, что в областном центре задержаны пятеро выходцев из Средней Азии. Все они подозреваются в организации преступной группы, которая занималась финансированием боевиков запрещённого в России «Исламского государства» (*). Отмечается, что задержание проводилось спецназом ФСБ в содействии с бойцами Росгвардии.В домах задержанных в Твери найдены банковские карты, с которых осуществлялись перечисления на счета представителей ячеек ИГИЛ (*). В отношении лидера группировки возбуждено уголовное дело по статье о содействии терроризму.Сообщение ЦОС ФСБ приводит информационное агентство ТАСС Ранее в СМИ появлялась информация о шести задержанных в Тверской области.Число задержаний сторонников террористических группировок в РФ существенно выросло после трагедии в Санкт-Петербурге, когда в действие было приведено взрывное устройство в вагоне поезда метро. При этом до сих остаётся не вполне ясным, подрывал ли себя Акбаржон Джалилов самостоятельно, или бомба была приведена в действие без его ведома - дистанционно.