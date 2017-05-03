Сеул продолжает считать соседнюю страну «незаконно оккупированной» территорией

Единственное законное правительство на Корейском полуострове может быть только в Республике Корея, а территория к северу от линии прекращения огня незаконно оккупирована Северной Кореей,

Южнокорейское правительство по-прежнему считает территорию КНДР «незаконно оккупированной» зоной, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».цитирует агентство пояснение Минобороны РК.Такую позицию военное ведомство изложило в связи с дискуссиями о пересмотре 3-й статьи конституции о государственной территории.«Дело в том, что если США нанесут превентивный удар по Северной Корее, японские силы самообороны в случае войны высадятся на побережье КНДР, а войска Китая, к примеру, пересекут в южном направлении реку Амноккан (Ялуцзян), то все это будет нарушением конституции Республики Корея, по которой вся территория Корейского полуострова и близлежащие острова считаются ее территорией», – поясняет издание.После Корейской войны (1950-1953) было подписано лишь соглашение о перемирии между воевавшими под флагом ООН США и КНДР, поэтому формально конфликт еще не окончен. Сеул же вообще не участвовал в подписании документа.Напомним, Вашингтон в последнее время перебрасывает к Корейскому полуострову стратегические силы, проводит с Вооруженными силами РК беспрецедентные военные учения. При этом в США заявляют о возможности любых вариантов решения северокорейской проблемы.