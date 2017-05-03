12:27 03 мая

Сеул продолжает считать соседнюю страну «незаконно оккупированной» территорией

Южнокорейское правительство по-прежнему считает территорию КНДР «незаконно оккупированной» зоной, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



Единственное законное правительство на Корейском полуострове может быть только в Республике Корея, а территория к северу от линии прекращения огня незаконно оккупирована Северной Кореей,
цитирует агентство пояснение Минобороны РК.


Такую позицию военное ведомство изложило в связи с дискуссиями о пересмотре 3-й статьи конституции о государственной территории.

«Дело в том, что если США нанесут превентивный удар по Северной Корее, японские силы самообороны в случае войны высадятся на побережье КНДР, а войска Китая, к примеру, пересекут в южном направлении реку Амноккан (Ялуцзян), то все это будет нарушением конституции Республики Корея, по которой вся территория Корейского полуострова и близлежащие острова считаются ее территорией», – поясняет издание.

После Корейской войны (1950-1953) было подписано лишь соглашение о перемирии между воевавшими под флагом ООН США и КНДР, поэтому формально конфликт еще не окончен. Сеул же вообще не участвовал в подписании документа.

Напомним, Вашингтон в последнее время перебрасывает к Корейскому полуострову стратегические силы, проводит с Вооруженными силами РК беспрецедентные военные учения. При этом в США заявляют о возможности любых вариантов решения северокорейской проблемы.

Использованы фотографии: http://puerrtto.livejournal.com
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Комментарии 47

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  1. новичок Сегодня, 11:09
    сеул считает всю территорию севера “оккупированнрй кндр“. а может наоборот?! но это в качестве хохмы. я вообще не понимаю, как может местное население/народ оккупировать родную землю.
    новичок
    1. Александр романов Сегодня, 11:14
      Цитата: новичок
      сеул считает всю территорию севера “оккупированнрй кндр“. а может наоборот?!

      Кто первый признал,того и право.Ким долго спал
      Цитата: новичок
      но это в качестве хохмы. я вообще не понимаю, как может местное население/народ оккупировать родную землю.

      Местное население не может,а режим может,на Украину посмотрите.
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 11:20
        Страна не первой свежести и страна победившего маразма спорят о том, кто окупант, а кто оккупированный. wassat
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 11:37
          Не правы обе стороны..Север "оккупировали" КНР и СССР...Одни ввели "добровольцев" миллион,а вторые летчиков и спецов кои клевали заштатников и войска ООН в хвост и в гриву..В итоге они спасли Кима от разгрома.А слабо южанам ИХ назвать ОККУПАНТАМИ?
          Цитата: Чёрный
          Страна не первой свежести и страна победившего маразма спорят о том, кто окупант, а кто оккупированный. wassat
          210окв
      2. новичок Сегодня, 11:21
        но это с какой стороны посмотреть. считаю ошибочным сравнивать коммунистичестий строй с фашистким режимом. вопро: а режим состоит из кого, из марсиан? ну то, кто первый сказал, много ли чего может сказать отдельно взятый псих.
        новичок
        1. Александр романов Сегодня, 11:29
          Цитата: новичок
          считаю ошибочным сравнивать коммунистичестий строй с фашистким режимом

          А фашисткий режим в Южной Кореи или в Северной?
          Александр романов
          1. новичок Сегодня, 11:36
            вам хочется поиграть в словесные аркады? по моему из моего коммента, который в ответ вашему, придельно ясно: фашизм в упомянутой вами украине.
            новичок
            1. Александр романов Сегодня, 11:44
              Цитата: новичок
              по моему из моего коммента, который в ответ вашему, придельно ясно:

              Вот из моего комента понятно,что отвечаю вам,а из вашего ни фига не понятно. Цитировать нужно
              Цитата: новичок
              фашизм в упомянутой вами украине.

              Понятно,а значит комунизм в КНДР. Спаси Господи от такого комунизма.
              Позавчера меня один местный комунист убеждал,что в КНДР не комунизм.
              Вы комунисты ,хоть между собои договоритесь.что за хрень в КНДР рулит
              Александр романов
              1. новичок Сегодня, 11:54
                ну если до вас не доходит то что я излагаю, то не понимаю к чему вся эта говорильня. не знаю, кто и что вам там говорил “коммунист“, но боже пусть упасёт вас от этого режима, будь по вашему. только не понятно, коим боком это к теие? вот ю. корея официально оккупирована с японией в придачу. вы хотите сказать там демократия? упаси боже нас от такого. вообще, спрашиваю вас, причём тут разновидности режимов?!
                новичок
                1. Александр романов Сегодня, 11:57
                  Цитата: новичок
                  ну если до вас не доходит то что я излагаю, то не понимаю к чему вся эта говорильня. не знаю, кто и что вам там говорил “коммунист“, но боже пусть упасёт вас от этого режима, будь по вашему. только не понятно, коим боком это к теие? вот ю. корея официально оккупирована с японией в придачу. вы хотите сказать там демократия? упаси боже нас от такого. вообще, спрашиваю вас, причём тут разновидности режимов?!

                  Я не понял,я сеичас с Зюгановым разговариваю или с человеком.Какую то мазню развели,я ни че не понял.Ответить на вопрос прямо совсем не можете.
                  Александр романов
                  1. новичок Сегодня, 12:02
                    слушайте, я ответил на все ваши вопросы. мозьня у вас в голове. вы для начала определитесь, вообще, что вас интересует? неприятно мне общаться с вами. с вашего позволения, закончим.
                    новичок
                    1. Александр романов Сегодня, 12:05
                      Цитата: новичок
                      слушайте, я ответил на все ваши вопросы.

                      А где можно ответ прочитать?
                      Цитата: новичок
                      неприятно мне общаться с вами. с вашего позволения, закончим.

                      Слава КНДР,прощаите laughing
                      Александр романов
              2. osoboye_mneniye Сегодня, 12:00
                Открываем словарь и читаем: Коммунизм это бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производственные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям».
                Что мы и наблюдаем в Северной Корее в много более высокой степени, чем в других странах.
                У вас есть на примете страна с более качественным коммунизмом? Если да, то прошу пояснить, какая именно страна, и чем коммунизм этой страны качественнее по сравнению с КНДР в свете приведённого выше определения.
                osoboye_mneniye
                1. Александр романов Сегодня, 12:03
                  Цитата: osoboye_mneniye
                  полным социальным равенством всех членов общества,

                  Ну глядя на это фото я понимаю.что в КНДР это так wassat
                  Цитата: osoboye_mneniye
                  Что мы и наблюдаем в Северной Корее в много более высокой степени, чем в других странах.

                  Бугаггаа wassat
                  Цитата: osoboye_mneniye
                  У вас есть на примете страна с более качественным коммунизмом?

                  Упаси,увидеть еще качественнее laughing

                  Больше мне не пишите,я вам отвечать не стану lol lol lol
                  Александр романов
              3. Макаров Сегодня, 12:00
                там национал-коммунизм...как-то так...но вообще заслуживает уважения страна, которая находится под тотальным прессингом, никем не признана, в полной блокаде умудряется иметь и космическую программу и яо.

                Если бы американцы их не обманули с топливом, южане были бы в опе...
                Макаров
    2. LostCoast Сегодня, 11:20
      Цитата: новичок
      сеул считает всю территорию севера “оккупированнрй кндр“.
      ---Я могу считать,что у меня задница из мороженного,но это не делает меня сладостью.
      LostCoast
      1. новичок Сегодня, 11:22
        вы меня правильно поняли.
        новичок
      2. Александр романов Сегодня, 11:30
        Цитата: LostCoast
        ---Я могу считать,что у меня задница из мороженного,но это не делает меня сладостью.

        Вам в американскую армию и СРОЧНО!!!
        Александр романов
      3. tiredwithall Сегодня, 11:30
        Цитата: LostCoast
        Я могу считать,что у меня задница из мороженного,но это не делает меня сладостью.

        Считаю, что вам холодно и неудобно в летнее время.
        tiredwithall
        1. novobranets Сегодня, 12:01
          В коридоре больницы сидит женщина с ребёнком, который лопает мороженное.
          Доктор, проходящий мимо, не остаётся равнодушным:
          - Мальчик, не ешь так много холодного мороженного. Пукнешь - ноги отморозишь!
          laughing
          novobranets
  2. Александр романов Сегодня, 11:11
    Сегодня эпидемия тормозов.Я думал Эстонцы тормознутые,а нет.
    Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией
    http://www.ostro.org/general/world/news/524204/
    И Корея туда же
    Александр романов
    1. dik-nsk Сегодня, 11:16
      как и украина - кукловоды то одни, и методички с инструкциями
      dik-nsk
    2. ватник Сегодня, 11:34
      Цитата: Александр романов
      Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией
      http://www.ostro.org/general/world/news/524204/
      И Корея туда же

      Ну ладно в Приднестровье есть части нашей армии и хоть как то её можно назвать оккупированной но в КНДР то от куда войска другой страны?
      Или это северокорейцы оккупировали сами себя? belay
      ватник
      1. Александр романов Сегодня, 11:46
        Цитата: ватник
        Ну ладно в Приднестровье есть части нашей армии и хоть как то её можно назвать оккупированной

        Они там по мандату ООН. Ты ватник считаешь,что ООН оккупировала Молдавию wassat
        Александр романов
        1. ватник Сегодня, 11:54
          Цитата: Александр романов
          Они там по мандату ООН. Ты ватник считаешь,что ООН оккупировала Молдавию

          С пониманием прочитанного не всё в порядке? lol
          ватник
          1. Александр романов Сегодня, 11:56
            Цитата: ватник
            С пониманием прочитанного не всё в порядке?

            Ты для начала научись писать по русски ,что бы тебя понимали .
            И второе,как еще твою писанину можно понять
            Цитата: ватник
            Ну ладно в Приднестровье есть части нашей армии и хоть как то её можно назвать оккупированной

            Ну как переведи на нанаиский
            Александр романов
            1. ватник Сегодня, 12:09
              Цитата: Александр романов
              Ты для начала научись писать по русски ,что бы тебя понимали .

              Да у тебе не проблемам прочитать у тебя проблема понять прочитанное lol
              Цитата: Александр романов
              Ну как переведи на нанаиский

              Ну да тебе обязательно надо всё "перевести" понять сам ты явно не в состоянии laughing
              Объясняю - Приднестровье ещё можно как то с натяжкой назвать оккупированной территорией так как там есть войска ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА в КНДР же никаких других войск кроме войск самой КНДР нет и назвать её кем то оккупированной нельзя.
              ватник
              1. Александр романов Сегодня, 12:12
                Цитата: ватник
                Объясняю - Приднестровье ещё можно как то с натяжкой назвать оккупированной территорией так как там есть войска ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА

                Ватник ,тебе надо реально отдохнуть. Просто посидеть и отдохнуть,иначе всё-хана
                Александр романов
                1. ватник Сегодня, 12:17
                  Цитата: Александр романов
                  Ватник ,тебе надо реально отдохнуть. Просто посидеть и отдохнуть,иначе всё-хана

                  То есть сказать тебе нечего и ты в очередной раз успешно "сел в лужу" smile А это от того Александр романов что ты на слово веришь раввинам и израильским евреям lol
                  ватник
                  1. Александр романов Сегодня, 12:19
                    Цитата: ватник
                    То есть сказать тебе нечего и ты в очередной раз успешно "сел в лужу"

                    Всё,увидел меня,мимо пробегаешь молча.Не проходишь,а пробегаешь.
                    P.S Надеюсь тебя не смущаю запятые
                    Александр романов
  3. hirurg Сегодня, 11:12
    Еще одни любители поиграть словом "оккупированная".
    Вы там все штатами оккупированные.
    hirurg
  4. Alexey RA Сегодня, 11:19
    Шикарно: исконно проживающие на территории севернее 38 параллели северные корейцы незаконно оккупировали Северную Корею. laughing
    Кстати странно: раз вся территория Корейского полуострова и близлежащие острова считаются территорией Кореи, то почему никто в ЮК не поднял вопрос о незаконной оккупации Японией близлежащих Японских островов?
    Alexey RA
  5. Berkut24 Сегодня, 11:19
    На территории КНДР нет никаких войск иностранных государств. Только корейцы. которые там жили испокон веков. На территории Южной Кореи находятся войска США, которые не подчиняются законам страны пребывания и, кроме того, в случае конфликта с соседями все ведомства Южной Кореи автоматически переходят в подчинение американской администрации.
    И кто тут оккупирован? Хотя чего тут удивляться, успешный опыт дибелизации населения на Украине будет распространяться на все "демократические страны" мира. Дегенератами управлять легко и комфортно.
    Berkut24
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Пока Сеул так считает ни о каком мирном урегулировании не может быть и речи. Почти 70 лет живут в противостоянии и будут жить дальше.
    rotmistr60
    1. Александр романов Сегодня, 11:30
      Цитата: rotmistr60
      Пока Сеул так считает

      Пхеньян официально называет южан марионетками и предателями.
      Александр романов
      1. Andy Сегодня, 11:58
        ну так оно и есть. допи...болтают что и впрямь врежут по ним. не скажу что радует,но по крайней мере кима можно будет понять
        Andy
  7. Чёрный Сегодня, 11:29
    Аляска оккупированная территория. laughing
    Чёрный
    1. Александр романов Сегодня, 11:47
      Цитата: Чёрный
      Аляска оккупированная территория

      Вся Северная америка тоже
      Александр романов
  8. Masya Masya Сегодня, 11:30
    Дело в том, что если США нанесут превентивный удар по Северной Корее, японские силы самообороны в случае войны высадятся на побережье КНДР, а войска Китая, к примеру, пересекут в южном направлении реку Амноккан (Ялуцзян), то все это будет нарушением конституции Республики Корея,

    Я, наверное дура... Если война, то какое к черту -"нарушение конституции Республики Корея"?
    Masya Masya
  9. Azim77 Сегодня, 11:42
    японские силы самообороны в случае войны высадятся на побережье КНДР, а войска Китая, к примеру, пересекут в южном направлении реку Амноккан (Ялуцзян), то все это будет нарушением конституции Республики Корея, по которой вся территория Корейского полуострова и близлежащие острова считаются ее территорией


    Ну это и понятно, Южной Корее ведь есть что терять, в случае серьезного военного конфликта с КНДР. Сложившийся паритет вполне их устраивал. Но разве этого понять США во главе с импульсивным мачоменом, который решил найти на планете место, где он может показать мощь США и вернуть "величие". КНДР хорошая презентационная мишень, но ежик-то с иглами, может и уколоть. Южную Корею точно. Вот и пытаются корейцы найти отмазки, типа конституция не позволяет и этим уговорить мачомена довольствоваться только реслингом. что в принципе для мачомена тоже вариант.

    Ре́слинг (также ре́стлинг, англ. Professional wrestling) — театрализованное спортивное выступление, которое изображает боевой спорт, сочетающее атлетические навыки, боевые искусства и театральное мастерство.
    Azim77
  10. Altona Сегодня, 11:52
    Цитата: Александр романов
    Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией

    -----------------------------
    Молдавия, Казахстан, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия временно оккупированные либо отторгнутые от России в лице СССР территории.
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 12:00
      Цитата: Altona
      Молдавия, Казахстан, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия временно оккупированные либо отторгнутые от России в лице СССР территории.

      Я не суд,но признаю
      Александр романов
  11. Макаров Сегодня, 11:55
    ну так ничего не поменялось они так и продолжают их не признавать....че за бредовые статьи?
    Макаров
  12. Василенко Владимир Сегодня, 11:55
    смешно, иностранные военные базы на юге, а оккупированным считают север
    Василенко Владимир
  13. Flinky Сегодня, 11:57
    Дали задний ход, однако. Поняли, что Матрасня далеко, а КНДР - вот она!
    Flinky
  14. Оператор Сегодня, 11:58
    "После Корейской войны (1950-1953) было подписано лишь соглашение о перемирии между воевавшими под флагом ООН США и КНДР. Сеул же вообще не участвовал в подписании документа."

    Т.е. юридически не существует именно Республики Корея, а КНДР имеет признанный США суверенитет laughing
    Оператор
  15. Горный стрелок Сегодня, 12:21
    Вот это грабли! Это там, значит, такая бочка с динамитом. А ведь там 75 млн. населения на двоих.
    Да еще Китай может вмешаться. Корейская война, где были пролиты реки крови (и не только корейской!) может вернуться. Понятно тогда, к чему все это время, поколение за поколением, готовится КНДР.
    Горный стрелок
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