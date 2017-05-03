12:27 03 мая

Иран направит в Сирию новую группу советников

Командующий сухопутными силами КСИР генерал Мохаммад Пакпур сообщил, что Иран направит в Сирии дополнительное количество военных советников для поддержки сирийской армии в борьбе с террористами, передает РИА Новости .

Иран направит в Сирию новую группу советников


Мы направим советников (в Сирию) по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и мы предложим любую возможную помощь,
сказал Пакпур в интервью агентству Fars.


По словам генерала, контингент военных советников уже находится в Сирии, но Иран будет направлять еще больше советников «до тех пор, пока существует необходимость в консультативной поддержке».

Существует тесное сотрудничество между сирийской армией и советниками КСИР,
добавил Пакпур.

Он также отметил, что «консультативная помощь Ирана является технической и тактической».

Использованы фотографии: HispanTV
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Комментарии 4

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  1. cniza Сегодня, 12:03
    По словам генерала, контингент военных советников уже находится в Сирии, но Иран будет направлять еще больше советников «до тех пор, пока существует необходимость в консультативной поддержке».


    Но необходимость должны определять местные власти.
    cniza
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:04
      Но необходимость должны определять местные власти.


      они уже наопределяли, половина страны выехала, другая разделилась на стороны и мочит друг друга.

      пора в стране вводить военное положение, объявлять мобилизацию и процессом должны рулить военные, а не всякие гражданские институты.

      Разводят б*дство уже 5-ый год.

      Мой диван главкомандующего сейчас прямо возвысился над ГШ
      с-т Petrov
      1. cniza Сегодня, 12:10
        Если бы туда не лезли США через своих ближневосточных партнеров , уже был бы там порядок.
        cniza
  2. Владимир 38 Сегодня, 12:19
    Иран - следующий после Сирии и они это понимают, от того будут биться до последнего. Впрочем и у нас ситуация такая же, потеряем БВ, вся орда бармалеев ринется к нам. Это все понятно и очевидно. Но как то война затянулась.Хотелось бы видеть быстрое решение проблемы. А то у нас кругом замороженные конфликты или медленно тлеющие, а что если их одновременно разморозят?
    Владимир 38
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