Иран направит в Сирию новую группу советников
Командующий сухопутными силами КСИР генерал Мохаммад Пакпур сообщил, что Иран направит в Сирии дополнительное количество военных советников для поддержки сирийской армии в борьбе с террористами, передает РИА Новости .
По словам генерала, контингент военных советников уже находится в Сирии, но Иран будет направлять еще больше советников «до тех пор, пока существует необходимость в консультативной поддержке».
Он также отметил, что «консультативная помощь Ирана является технической и тактической».
Мы направим советников (в Сирию) по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и мы предложим любую возможную помощь,сказал Пакпур в интервью агентству Fars.
По словам генерала, контингент военных советников уже находится в Сирии, но Иран будет направлять еще больше советников «до тех пор, пока существует необходимость в консультативной поддержке».
Существует тесное сотрудничество между сирийской армией и советниками КСИР,добавил Пакпур.
Он также отметил, что «консультативная помощь Ирана является технической и тактической».
Использованы фотографии: HispanTV
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