Позиции американской ПРО в южнокорейской провинции Кенсан-Намдо
Во вторник представители Вооруженных сил США и Республики Корея сообщили о постановке на боевое дежурство первой батареи американской системы противоракетной обороны THAAD, сообщает bmpd .
Батарея развернута в Сонджу в центральной части Южной Кореи (провинция Кенсан-Намдо). В ее состав входит РЛС AN/TPY-2. Техника прибыла на полуостров в марте текущего года.
Всего на территории республики будут развернуты две батареи. По официальной версии, система THAAD устанавливается для борьбы с северокорейскими баллистическим ракетами.
«По некоторым сообщениям, развернутая батарея является одной из "элитных" и старейших артиллерийских частей армии США – батареей "А" 2-го полка зенитной артиллерии, входящей в состав 11-й бригады ПВО (управление в Форт-Блисс)», – говорится в публикации.
Батарея развернута в Сонджу в центральной части Южной Кореи (провинция Кенсан-Намдо). В ее состав входит РЛС AN/TPY-2. Техника прибыла на полуостров в марте текущего года.
Всего на территории республики будут развернуты две батареи. По официальной версии, система THAAD устанавливается для борьбы с северокорейскими баллистическим ракетами.
«По некоторым сообщениям, развернутая батарея является одной из "элитных" и старейших артиллерийских частей армии США – батареей "А" 2-го полка зенитной артиллерии, входящей в состав 11-й бригады ПВО (управление в Форт-Блисс)», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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