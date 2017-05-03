17:48 03 мая

Позиции американской ПРО в южнокорейской провинции Кенсан-Намдо

Во вторник представители Вооруженных сил США и Республики Корея сообщили о постановке на боевое дежурство первой батареи американской системы противоракетной обороны THAAD, сообщает bmpd .

Позиции американской ПРО в южнокорейской провинции Кенсан-Намдо


Батарея развернута в Сонджу в центральной части Южной Кореи (провинция Кенсан-Намдо). В ее состав входит РЛС AN/TPY-2. Техника прибыла на полуостров в марте текущего года.




Всего на территории республики будут развернуты две батареи. По официальной версии, система THAAD устанавливается для борьбы с северокорейскими баллистическим ракетами.



«По некоторым сообщениям, развернутая батарея является одной из "элитных" и старейших артиллерийских частей армии США – батареей "А" 2-го полка зенитной артиллерии, входящей в состав 11-й бригады ПВО (управление в Форт-Блисс)», – говорится в публикации.






Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 10

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  1. den3080 Сегодня, 14:53
    что-то они как на пикнике
    den3080
    1. 210окв Сегодня, 14:59
      Там и топливозаправщик с "Кокой"...
      Цитата: den3080
      что-то они как на пикнике
      210окв
  2. 210окв Сегодня, 14:54
    И что?А как насчет перехвата артиллерийских снарядов?
    210окв
  3. НЕКСУС Сегодня, 14:56
    Воронка на месте этого "праздника жизни" смотрелась бы куда органичнее.
    НЕКСУС
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:06
      Цитата: НЕКСУС
      Воронка на месте этого "праздника жизни" смотрелась бы куда органичнее.

      Ын (доброй души человек) видимо терпеливо ждет, чтоб их стало больше, чтоб не тратиться за зря....
      DOCTOR ZLO
  4. рич Сегодня, 14:57
    Ну что, видимо установка этого ПРО и являлось основной задачей американцев, а "говнотерки" с КНДР, так сказать обоснование необходимости. Бенофициантами были Ын и Трамп. Спектакль окончен, зрители разошлись, пора и актерам по домам. А ПРО...оно и как предполагалось заранее - против Китая и России
    рич
  5. sabakina Сегодня, 15:23
    Интересно,зачем им два "передвижных кондиционера"? Они чё, не в курсе, что кондёры имеют свойство взрываться?
    sabakina
    1. Dionis2019 Сегодня, 15:40
      Жарко тут скоро будет...
      Dionis2019
  6. erudit 017 Сегодня, 15:37
    я смотрю это фотки еще до удара?
    erudit 017
  7. Lommax379 Сегодня, 15:58
    Может конечно они и элитные... но у нас за такое расположение машин пиздюлей получили бы бойцы .. хотя может у них со связью проблемы и они через рупор общаются..
    Lommax379
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