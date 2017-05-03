Японский премьер намерен изменить конституцию, чтобы легализовать Силы самообороны
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в 2020 году добиться пересмотра конституции страны, в которую планирует внести положение, легализующее существование Сил самообороны, передает ТАСС .
Говоря о целях пересмотра конституции, он отметил, что стремится «четко записать положение о существовании Сил самообороны, чтобы устранить разговоры об их неконституционности». При этом премьер подчеркнул, что намерен «полностью сохранить нынешние мирные положения знаменитой 9-й статьи Основного закона страны».
Нынешняя 9-я статья конституции Японии декларирует, что страна «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров». Также в ней говорится что Япония «впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».
Агентство напоминает, что правящая Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, последовательно выступает за пересмотр конституции, в которую с момента принятия в 1947 году не было внесено ни одной поправки. Премьер утверждает, что она устарела и «не во всем соответствует нынешним реалиям». Пересмотр конституции возможен только после общенационального референдума.
В 2020 году обновившаяся Япония встречает важнейшее событие: проведение Олимпиады и Паралимпиады. Мне очень хочется сделать это годом начала действия новой конституции,сказал Абэ по случаю отмечаемого сегодня 70-летия Основного закона Японии.
Говоря о целях пересмотра конституции, он отметил, что стремится «четко записать положение о существовании Сил самообороны, чтобы устранить разговоры об их неконституционности». При этом премьер подчеркнул, что намерен «полностью сохранить нынешние мирные положения знаменитой 9-й статьи Основного закона страны».
Наши Силы самообороны всеми силами выполняют поставленные перед ними задачи, это вызывает доверие у 90% населения. В то же время само существование Сил самообороны многие юристы называют антиконституционным,заявил он.
Нынешняя 9-я статья конституции Японии декларирует, что страна «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров». Также в ней говорится что Япония «впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».
Агентство напоминает, что правящая Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, последовательно выступает за пересмотр конституции, в которую с момента принятия в 1947 году не было внесено ни одной поправки. Премьер утверждает, что она устарела и «не во всем соответствует нынешним реалиям». Пересмотр конституции возможен только после общенационального референдума.
Использованы фотографии: http://operline.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти