17:43 03 мая

Японский премьер намерен изменить конституцию, чтобы легализовать Силы самообороны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен в 2020 году добиться пересмотра конституции страны, в которую планирует внести положение, легализующее существование Сил самообороны, передает ТАСС .

Японский премьер намерен изменить конституцию, чтобы легализовать Силы самообороны


В 2020 году обновившаяся Япония встречает важнейшее событие: проведение Олимпиады и Паралимпиады. Мне очень хочется сделать это годом начала действия новой конституции,
сказал Абэ по случаю отмечаемого сегодня 70-летия Основного закона Японии.


Говоря о целях пересмотра конституции, он отметил, что стремится «четко записать положение о существовании Сил самообороны, чтобы устранить разговоры об их неконституционности». При этом премьер подчеркнул, что намерен «полностью сохранить нынешние мирные положения знаменитой 9-й статьи Основного закона страны».

Наши Силы самообороны всеми силами выполняют поставленные перед ними задачи, это вызывает доверие у 90% населения. В то же время само существование Сил самообороны многие юристы называют антиконституционным,
заявил он.

Нынешняя 9-я статья конституции Японии декларирует, что страна «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров». Также в ней говорится что Япония «впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

Агентство напоминает, что правящая Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, последовательно выступает за пересмотр конституции, в которую с момента принятия в 1947 году не было внесено ни одной поправки. Премьер утверждает, что она устарела и «не во всем соответствует нынешним реалиям». Пересмотр конституции возможен только после общенационального референдума.

Использованы фотографии: http://operline.ru
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Комментарии 21

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:44
    Заодно и узаконить харакири...
    НЕКСУС
    1. hirurg Сегодня, 16:58
      Сам факт этого говорит о том, что Япония пытается окончательно отделаться от ограничений после поражения во Второй Мировой Войне. Пытается обладать полноценными Вооруженными Силами.
      К чему это приведет? ХЗ.
      hirurg
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:59
        Цитата: hirurg
        К чему это приведет? ХЗ.

        К более настойчивым требованиям вернуть Курилы и более громкому лаянию в сторону Китая.
        НЕКСУС
        1. albert Сегодня, 17:11
          Хорошо, если все ограничится только требованиями...
          albert
        2. lapsha Сегодня, 17:40
          Курилы должны вернуться на родину. laughing
          lapsha
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:23
        Скорее всего ,после встречи с Путиным о чем то договорились ..Основная цель ,этого изменения думаю в постепенном выдавливании военных баз США! Япония богатейшая страна мира и все на поводке у англосаксов сидит..
        ОТДЕЛ
    2. tiredwithall Сегодня, 17:01
      не узаконить, а сделать обязательным элементом боевой подготовки.
      tiredwithall
  2. tiredwithall Сегодня, 16:45
    Хорошо бы еще в их новую конституцию внести статью о независимости от США.
    tiredwithall
    1. Чёрный Сегодня, 16:52
      Всё это политическй трёп. Армия и так де-факто у них есть. Так что нам от этого ни холодно , ни жарко. smile
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 16:59
        Армия фиг с ней(простите,армейцы)-ФЛОТ у них есть,не знаю,сдюжит ли наш КТОФ,случись там чего...Хотелось бы думать,что справится.
        МПК105
        1. рич Сегодня, 17:07
          Тихоокеанский флот РФ на фоне этого выглядит несколько блекло.
          1 крейсер проекта 11641
          3 эсминца 956 проекта (2 из них не боеспособны).
          3 больших десантных кораблей проекта 775М и 1 большой десантный корабль проекта 1171
          4 БПК проекта 1155
          3 АПЛ 971 проекта (боеспособные)
          4 АПЛ 949А проекта (боеспособные)
          4 дизельных пл проекта 877
          Это весь флот не считая МПК и МРК.
          А проблему никто не снимал.
          http://www.rian.ru/world/20091228/201966688.html
          Хотя я думаю, что 7 атомных и 4 дизельных лодки там шуму наведут.
          рич
          1. МПК105 Сегодня, 17:18
            Количественный состав флота Японии:
            Эскортные корабли-вертолётоносцы (5 кораблей):
            2 эсминца-вертолётоносца типа «Харуна»
            [​IMG]
            2 эсминца-вертолётоносца типа «Сиранэ»
            [​IMG]
            1 Вертолётоносец-док типа «Хюга»
            [​IMG]
            Эскадренные миноносцы УРО (9 кораблей):
            2 эсминца УРО типа «Атаго»
            [​IMG]
            4 эсминца УРО типа «Конго»
            [​IMG]
            2 эсминца УРО типа «Хатакадзе»
            [​IMG]
            1 эсминец УРО типа «Татикадзе»
            Фото не нашёл.
            "Эскортные корабли" (20 кораблей):
            5 эсминцев типа «Таканами»
            Фото не нашёл.
            9 эсминцев типа «Мурасамэ»
            [​IMG]
            6 эсминцев типа «Асагири»
            Фото не нашёл
            11 эсминцев типа «Хацуюки»
            Фото не нашёл.
            фрегаты (эскортные эсминцы) (8 кораблей):
            6 фрегатов типа «Абукума»
            [​IMG]
            2 фрегата типа «Юбари»
            Фото не нашел
            Десантные корабли (5 кораблей):
            3 десантного вертолётного корабля-дока типа «Осуми»
            [​IMG]
            2 малого десантного корабля типа «Юра»
            Фото не нашёл.
            ПЛ:
            11 дизельных ПЛ типа «Оясио»
            4 дизельных ПЛ типа «Харусио»
            1 дизельная ПЛ типа «Сорю» (еще 1 спущена на воду в октябре 2008)
            Боевые катера:
            6 ракетных катеров типа «Хаябуса»
            1 ракетный катер проекта 1
            Десантные катера:
            2 десантных катера проекта 1
            6 десантных катера на воздушной подушке проекта 1
            Минно-тральные катера:(яп.
            2 базового тральщика типа «Хирасима»
            12 базовых тральщиков типа «Сугасима»
            9 базовых тральщиков типа «Увасима»
            2 базового тральщика типа «Хацусима»
            Тоже не хило,согласись... hi
            МПК105
      2. tiredwithall Сегодня, 16:59
        Да армия у них есть, но вопрос стоит о ее количестве и наступательных возможностях. Юридическая легализация нужна для нормального расширения и довооружения. И вот этого в большей степени остерегаются американцы.
        tiredwithall
      3. faridg7 Сегодня, 17:06
        Нет, ну по конституции у них силы самообороны. Как то будет странно звучать "Силы самообороны Японии захватывают плацдарм на Корейском полуострове". Конечно надо конституцию менять.
        faridg7
  3. soroKING Сегодня, 16:51
    очухались самураи...после 70 ти лет am
    soroKING
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:54
    Сыны Ямато рвутся в бой? wassat Им снова хочется положить цвет нации в сражениях за господство на Тихом Океане. Ну так пусть начнут с бомбардировки Перл-Харбора.
    Горный стрелок
  5. yehat Сегодня, 16:56
    при Абэ курс на легализацию армии принял откровенно прямой характер
    резко усилилась пропаганда армии
    yehat
  6. Холуай Сегодня, 17:00
    Уже сейчас армия Японии №2 в мире.
    Холуай
    1. АВП 518 Сегодня, 17:12
      Цитата: Холуай
      Уже сейчас армия Японии №2 в мире.

      В какой префектуре?
      АВП 518
  7. KIBL Сегодня, 17:03
    Озера Хасан и Халхин-Гол,Мидуэй,Иводзима с Окинавой,ну и наконец Хиросима с Нагасаки.Что не умерили пыл самураев?Сидели к себя на островах,да клепали хорошие машины,бытовую технику,корабли да всякие роботы!Чего лезть,в войнушку не наигрались?!
    KIBL
  8. Банный Сегодня, 17:19
    А шо у них войска до сих пор нелегальные)))) дык нашлите на них ФМС wassat
    Банный
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