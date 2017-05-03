17:44 03 мая

Объявлен первый набор курсантов по специальности «информационное обеспечение»

Минобороны сообщило о первом наборе курсантов для подготовки офицеров-информационщиков, передает РИА Новости .



Минобороны России объявляет набор курсантов для обучения по новой военной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности",
говорится в релизе военного ведомства.


Отмечается, что «программа подготовки будет включать в себя, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил».

Большое внимание будет уделяться особенностям профессиональной деятельности информационщиков «в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов».

Обучение начнется 1 сентября на базе Военного университета в Москве. «Учебная программа рассчитана на пять лет с присвоением выпускникам воинского звания "лейтенант" и распределением на соответствующие воинские должности», – говорится в сообщении.

Молодые люди, желающие освоить новую профессию, могут подать заявление в ближайший отдел военного комиссариата субъекта РФ.

Использованы фотографии: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:06
    Эх я бы туда пошел , если бы не годы.. bully
    Преподавателем...
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 17:09
      "русские хакеры" официально переходят на легальное положение
      рич
      1. hirurg Сегодня, 17:14
        Надеюсь, там не будут руководствоваться только ЕГЭ, будут добавлены какие то экзамены.
        Ну, например: Взломать сервак пентагона....))))
        hirurg
        1. Владимир 38 Сегодня, 17:20
          Считаю, что это обязательно для получение диплома)
          Цитата: hirurg
          адеюсь, там не будут руководствоваться ЕГЭ, будут добавлены какие то экзамены.
          Ну, например: Взломать сервак пентагона....))))
          Владимир 38
          1. oleg-gr Сегодня, 17:36
            ВВП - верховный хакеров РФ. Вот америкосы радостные истерики закатят. Подкинули им тему на многая лета вперед.
            oleg-gr
      2. Владимир 38 Сегодня, 17:19
        Ну чем наши хуже, у полосатых АНБ
        Владимир 38
    2. Владыка Ситх Сегодня, 17:35
      По этой специальности уже работаю с января. Я так понял провели тесты у нас, а в России решили ввести в строй.
      Владыка Ситх
  2. Ирек Сегодня, 17:10
    На параде Победы увидим... Ф
    Ирек
    1. АВП 518 Сегодня, 17:43
      И сколько человек будут набирать?30 как на факультет переводчиков?
      Сколько "заносить" будут для поступления?
      Очередная пустышка по подготовке PR менеджеров!
      АВП 518
Картина дня