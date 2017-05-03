Объявлен первый набор курсантов по специальности «информационное обеспечение»
Минобороны сообщило о первом наборе курсантов для подготовки офицеров-информационщиков, передает РИА Новости .
Отмечается, что «программа подготовки будет включать в себя, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил».
Большое внимание будет уделяться особенностям профессиональной деятельности информационщиков «в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов».
Обучение начнется 1 сентября на базе Военного университета в Москве. «Учебная программа рассчитана на пять лет с присвоением выпускникам воинского звания "лейтенант" и распределением на соответствующие воинские должности», – говорится в сообщении.
Молодые люди, желающие освоить новую профессию, могут подать заявление в ближайший отдел военного комиссариата субъекта РФ.
Минобороны России объявляет набор курсантов для обучения по новой военной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности",говорится в релизе военного ведомства.
Отмечается, что «программа подготовки будет включать в себя, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил».
Большое внимание будет уделяться особенностям профессиональной деятельности информационщиков «в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов».
Обучение начнется 1 сентября на базе Военного университета в Москве. «Учебная программа рассчитана на пять лет с присвоением выпускникам воинского звания "лейтенант" и распределением на соответствующие воинские должности», – говорится в сообщении.
Молодые люди, желающие освоить новую профессию, могут подать заявление в ближайший отдел военного комиссариата субъекта РФ.
Использованы фотографии: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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