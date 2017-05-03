Директор ФБР Джеймс Коми пообещал "хватать" хакеров из РФ в третьих странах

Мы пытаемся понять, как заставить их платить за подобное поведение разными способами… в том числе заключая людей в тюрьму, если мы сможем их достать вне России. Россия не слишком хорошо сотрудничает с нами по преступникам, которые находятся внутри страны, но те любят путешествовать, так что — хватать, закрывать, надевать им наручники, чтобы они понимали, что это (преступная деятельность) не халява

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми пообещал "хватать и закрывать в тюрьме" предполагаемых российских хакеров, если их удастся "достать" в третьих странах.— сказал Коми на слушаниях в сенате в среду, передает РИА Новости В США выдвинуты обвинения против целого ряда предполагаемых хакеров из России. Гражданин России Роман Селезнев был осужден в США апреле на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Дожидается решения об экстрадиции из Испании в США программист Петр Левашов. В 2016 году из Норвегии в США был экстрадирован по схожим обвинениям российский гражданин Марк Вартанян. В Таиланде по обвинениям ФБР был арестован гражданин РФ Дмитрий Украинский. В 2014 году из Испании в США был экстрадирован Вадим Поляков.МИД России предупреждал российских граждан, чтобы те с осторожностью выезжали за рубеж, если есть основания предполагать, что к ним есть претензии американских спецслужб и правоохранительных органов. В российском МИДе также называли неприемлемой "охоту" на российских граждан в третьих странах со стороны служб США.Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.