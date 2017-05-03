22:27 03 мая

Директор ФБР Джеймс Коми пообещал "хватать" хакеров из РФ в третьих странах

Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми пообещал "хватать и закрывать в тюрьме" предполагаемых российских хакеров, если их удастся "достать" в третьих странах.

Мы пытаемся понять, как заставить их платить за подобное поведение разными способами… в том числе заключая людей в тюрьму, если мы сможем их достать вне России. Россия не слишком хорошо сотрудничает с нами по преступникам, которые находятся внутри страны, но те любят путешествовать, так что — хватать, закрывать, надевать им наручники, чтобы они понимали, что это (преступная деятельность) не халява
— сказал Коми на слушаниях в сенате в среду, передает РИА Новости

Директор ФБР Джеймс Коми пообещал "хватать" хакеров из РФ в третьих странах



В США выдвинуты обвинения против целого ряда предполагаемых хакеров из России. Гражданин России Роман Селезнев был осужден в США апреле на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. Дожидается решения об экстрадиции из Испании в США программист Петр Левашов. В 2016 году из Норвегии в США был экстрадирован по схожим обвинениям российский гражданин Марк Вартанян. В Таиланде по обвинениям ФБР был арестован гражданин РФ Дмитрий Украинский. В 2014 году из Испании в США был экстрадирован Вадим Поляков.

МИД России предупреждал российских граждан, чтобы те с осторожностью выезжали за рубеж, если есть основания предполагать, что к ним есть претензии американских спецслужб и правоохранительных органов. В российском МИДе также называли неприемлемой "охоту" на российских граждан в третьих странах со стороны служб США.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ФБР
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Комментарии 49

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:24
    Директор ФБР Джеймс Коми пообещал "хватать" хакеров из РФ в третьих странах
    А родственникам "русских хакеров" "мочить" американцев у нас ? Интересно кто быстрей закончится "русские хакеры " или американцы в России? feel laughing
    Наблюдатель2014
    1. BATUHAN Сегодня, 19:28
      Тут однозначно нужно зуб за зуб.
      BATUHAN
      1. Shurik70 Сегодня, 19:44
        Цитата: BATUHAN
        Тут однозначно нужно зуб за зуб.

        Когда, наконец-то, похитителей людей назовут похитителями!
        И потребуют от США выдать тех, кто занимается похищениями людей, во главе с руководителями ЦРУ и ФБР.
        США конечно откажутся. После этого подать их в международный розыск, как террористов.
        Не пройдёт это - самим заняться похищениями террористов. И впаять им максимально возможный срок на лесоповале.
        am
        Shurik70
        1. oleg-gr Сегодня, 19:59
          "Не ходите, дети, в Африку гулять". Слова Корнея Чуковского актуальны, как никогда. Хоть и написаны очень много лет назад.
          oleg-gr
          1. cniza Сегодня, 20:43
            Может и нам пора адекватный ответ и хватать американских хакеров по всему миру и судить у нас.
            cniza
            1. Монос Сегодня, 21:12
              Цитата: cniza
              Может и нам пора адекватный ответ и хватать американских хакеров по всему миру и судить у нас.

              Почему только хакеров? Почему только сажать? Слить, например, данные по американским агентам тому же Дутерте. Пущай поизгаляется. Или какого-нибудь финансового махинатора прижать. Можно мошенников из других (сотрудничающих с американцами) стран "законопатить", как игриво заявил этот перец. Пущай там задумаются над своим поведением. Можно каких-нибудь американских агентов, работающих против Израиля (наверняка такие есть), сдать евреям. Много как можно ответить.
              Монос
              1. Shurik70 Сегодня, 21:21
                Мы начнём похищать их мошенников, они продолжат наших.
                Это путь в Ад.
                Похищать надо не мошенников, а похитителей.
                А с мошенниками разбираться по закону.
                Только так можно будет что-то изменить в мире к лучшему.
                Shurik70
                1. Монос Сегодня, 21:38
                  Цитата: Shurik70
                  Мы начнём похищать их мошенников, они продолжат наших.
                  Это путь в Ад.

                  Они УЖЕ похищают наших граждан. Самое смешное, что тех, кто реально работает на структуры, им не достать. Похищают простых людей. Да не без греха, но простых. Это террор на госуровне. Без правил и принципов. Такой террор можно победить ещё большей беспринципностью.
                  Монос
          2. maxim947 Сегодня, 20:53
            Джеймс Коми пообещал "хватать и закрывать в тюрьме" предполагаемых российских хакеров[i][/i]
            Ключевое слово "предполагаемых" - т.е. сначала сажать, а потом разбираться....
            Зуб за зуб не получится, никакая страна не решится дать "добро" на принудительный вывоз гражданина сша в Россию, такова действительность, просто очень сильно забоятся, последствия для страны будут серьезные. Обидно конечно, но это так.
            maxim947
            1. Pirogov Сегодня, 22:03
              Цитата: maxim947
              Ключевое слово "предполагаемых" - т.е. сначала сажать, а потом разбираться....
              Зуб за зуб не получится, никакая страна не решится дать "добро" на принудительный вывоз гражданина сша в Россию, такова действительность, просто очень сильно забоятся, последствия для страны будут серьезные. Обидно конечно, но это так.

              Знаете люди иногда исчезают ....,но для этого не встречи сними проводить Лаврову ,жуя сопли нужно ,а крепить на всех направлениях .
              Pirogov
      2. Проксима Сегодня, 20:02
        Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми пообещал "хватать и закрывать в тюрьме" предполагаемых российских хакеров, если их удастся "достать" в третьих странах. (из текста).
        Интересно, а как это всё будет выглядеть с точки зрения юриспруденции? Прокурор, выписывающий ордер на арест "хакера", должен знать степень его вины, то есть иметь достаточно знаний про компьютерные и вообще, про коммуникационные технологии. Всё это с точки зрения законности - "бабушка надвое сказала".
        Проксима
      3. Владимир 38 Сегодня, 21:40
        Цитата: BATUHAN
        Тут однозначно нужно зуб за зуб.

        Согласен, вообще удивляет почему мы не зеркалим по этому вопросу?
        Владимир 38
    2. LostCoast Сегодня, 19:33
      Ну как вам?Самый прикол в том,что желающих отпуск провести в уютных европах не убавится,неа.А потом по ящику сюжет "Ратуйте,громодяне"...
      LostCoast
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 19:40
      Трудновато будет мистер Джеймс!

      Мы слишком много узнали, то что самое главное..А мошенников разных, да Бога ради!
      Все сюрпиризы еще впереди господа... bully
      Сноудэн то в России остался и надолго ...
      ОТДЕЛ
    4. тол100в Сегодня, 19:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Интересно кто быстрей закончится "русские хакеры " или американцы в России?

      Думается,что путешествующих американцев на порядки больше! Вот из них и делать "обменный фонд"!
      тол100в
      1. Mystery12345 Сегодня, 19:59
        приятного отдыха в "третьих странах"...только потом не нойте. рекомендую Алтай,Урал..не для неженок конечно...для МужЫков...
        Mystery12345
        1. Paranoid50 Сегодня, 20:05
          Цитата: Mystery12345
          приятного отдыха в "третьих странах"

          Как интересно совпало с предложением не выпускать "за бугор" "самозанятых". Чёрт побери,для их же блага получается. yes
          Paranoid50
  2. Чёрный Сегодня, 19:25
    .. а кто хакер? Видимо любой непонравившийся россиянин, умеющий печатать на компьютере......А вообще этот мистер прямым текстом говорит - нам пофиг международное право и законы других стран....
    Чёрный
    1. Marksman Сегодня, 19:29
      Возмущает то, что поедешь в Тайланд или на лыжах покататься, а окажешься на зоне с мексиканцами в условном Сан-Диего... и максимум, что тебе светит, поддержка в виде "твёрдых и решительных протестов"... Ну, пусть не ездят из дома.
      Marksman
      1. рич Сегодня, 19:40
        Тут выбирай одно из двух: или ты хакер, или турист feel
        А если серьезно, люди ковыряющиеся в чужих секретах и ворующие деньги со счетов -преступники. Надо и нам за подобные преступления вводить серьезные меры наказания
        рич
        1. Комментарий был удален.
    2. opus Сегодня, 19:30
      Цитата: Чёрный
      нам пофиг мкждународное право и законы других стран....

      Тут такая фигня:
      -американскому суду пофиг каким образом подозреваемого доставили на территорию США.
      Даже в каком виде.
      Их закон это позволяет.
      почему бы нам такой же не поиметь(закон)?
      Пару американцев( отдыхающих на Гаити) -доставить и судить.
      opus
      1. Uryukc Сегодня, 19:40
        Цитата: opus
        почему бы нам такой же не поиметь(закон)?
        Пару американцев( отдыхающих на Гаити) -доставить и судить.

        Давно пора, а то они уже из ума выжили, от безнаказанности.
        Uryukc
      2. Одиссей Сегодня, 20:40
        Цитата: opus
        почему бы нам такой же не поиметь(закон)?

        Правильно.Такой закон нужен.
        Цитата: opus
        Пару американцев( отдыхающих на Гаити) -доставить и судить.

        А вот здесь проблемы.Гаити как Испания,Япония,и.т.д. это территории зависимые от США.Их власти не будут сотрудничать с нашими в этом вопросе,то есть придется похищать граждан США,а это уже другой расклад.
        Для того,чтобы действовать как США нужно иметь зону влияния как у США.
        Одиссей
        1. Бармал Сегодня, 21:06
          Цитата: Одиссей
          Для того,чтобы действовать как США нужно иметь зону влияния как у США.

          нужно грохнуть нефтедоллар, превратив его в чисто американскую валюту. Пусть дефолтятся. И тогда все эти бананасы-ананы,типа Таити-Гаити, будут крепко чесаться прежде чем что-то сделать в ту или другую сторону с российскими туристами. Но что-то не спешит Темнейший с превращением нефтедоллара во внутреннюю валюту США. А пора бы.
          Бармал
  3. pjastolov Сегодня, 19:28
    Значит надо брать матрасов и менять - как разведчиков am
    pjastolov
    1. Vita VKO Сегодня, 19:59
      [quote=pjastolov]МИД России предупреждал российских граждан, чтобы те с осторожностью выезжали за рубеж,[/quote]
      Зачем, тогда люди содержат целое российское государство, которое обязано обеспечить соблюдение их прав и свобод, в том числе и за рубежом.
      Конституция РФ ст.19
      [quote]Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо .../quote]
      и там нет ни слова о том, что эти права ограниченны территорией РФ.
      Vita VKO
      1. opus Сегодня, 20:23
        Цитата: Vita VKO
        Конституция РФ ст.19

        Конституция РФ действует на всей территории РФ. Поэтому под ее действия попадают все те, кто находится на территории РФ вне зависимости от гражданства
        К Рф не действует на территории Мали
        opus
        1. Оператор Сегодня, 20:42
          Цитата: opus
          К Рф не действует на территории Мали

          Конституция РФ действует и на территории других государств - в той части, в которой не противоречит местному законодательству.

          Согласно Конституции РФ правительство России обязано защищать жизнь и свободу граждан РФ, например, путем объявления войны иностранному государству с фактической отменой местного законодательства (чтобы не противоречило российскому) или путем блокады территории государства или путем экономических санкций или путем разрыва дипотношений или путем запрета на туристические поездки и т.д.

          Например, при похищении Романа Селезнева на Мальдивах России ничего не стоило организовать морскую и воздушную блокаду Мальдив, после которой вся экономика островов вылетела бы в трубу, и/или высадить десант спецназа и арестовать президента Мальдив как уголовного преступника, организовавшего похищение гражданина РФ.
          Оператор
  4. словак Сегодня, 19:32
    Не пора ли собирать американских граждан отовсюду в тюрьмы Колымы? Аналогично, по подозрению, без существенных доказательств и на сроки от 25 лет?
    словак
  5. ser-pov Сегодня, 19:33
    А за такой базар можно и ответить..
    ser-pov
  6. samarin1969 Сегодня, 19:49
    "В российском МИДе также называли неприемлемой "охоту" на российских граждан в третьих странах со стороны служб США"...Российских граждан воруют по всему свету, частенько убивают, выгоняют, не допускают и пр...
    Реакция мидов, вс, фсб - "плюшевая", боятся мести "инвесторов"....Пора уже в Конституции записать в Главе 1: "Главное чтобы бизнес не пострадал. Бизнес - это наше всё"
    samarin1969
  7. Баракуда Сегодня, 19:53
    Путину, Как бывшему главе ФСБ ( или все забыли ? ) , не мешало бы для начала ответку дать - выслать нахрен-запретить ВСЕ организации , у кого штаб-квартира и счета в США-Лондоне, это же гуманно. И никого хватать не стоит... в третьих странах. И либерасты сами сбегут без финансирования, или вымрут как вид. Хотя кто его знает, способов много есть.. recourse
    Крик Души, простите..
    Баракуда
  8. НЕКСУС Сегодня, 19:53
    Наши тюрьмы куда веселее и комфортнее нежели матрассовские...где-нибудь на Колыме...поймать вот тех архаровцев матрассовских,кто попытался бы наших граждан отловить и принародно :СУД,ЭТАП,КОЛЫМА РОДНАЯ лет на 15...ляпота ,тишь да гладь на тысячу километров во все стороны и снега по шею.Там и медведи и балалайки и рашен водка...
    НЕКСУС
    1. san4es Сегодня, 20:08
      Цитата: НЕКСУС
      Наши тюрьмы куда веселее и комфортнее нежели матрассовские...

      ...гостям из штатов всегда рады fellow !
      san4es
  9. мармеладный Сегодня, 19:57
    вот что делает "беззубая" политика кремля
    мармеладный
  10. Бывший комбат Сегодня, 20:19
    Пора этого "директора" самого за задницу хватать! Эдак они ЛЮБОГО человека из России, который бывал в интернете назовут хакером и посадят лет на писят ... Но это показатель "работы" российских спецслужб, МИДа и президента ... Если сопли жевать и НЕ ОТВЕЧАТЬ как обычно они и делают, то и не того дождешься ...
    Бывший комбат
  11. erudit 017 Сегодня, 20:22
    как то не прилично писать, но отважусь, неуважаемый КОМИ (коммунист по ходу) схватить можно вшей, трипе.... (венер. заболевание) и пи...лей (по лицу или морде, не знаю что у вас) , а похищение человека является преступлением!
    erudit 017
  12. Нормаль ок Сегодня, 20:33
    Статья напомнила выражение: "мочить в сортирах"
    Нормаль ок
  13. Одиссей Сегодня, 20:35
    Подобные действия де-факто распространяют американскую юрисдикцию на весь мир,являясь одним из зримых воплощений стремления США к мировому господству.
    Правильным отсветом на такие действия был бы арест американских граждан по всему миру в случае претензий к ним со стороны Российского правосудия,но сейчас сделать это затруднительно,как по причине страха наших властей перед столь решительными действиями так и ,прежде всего,по причине малого числа зависимых от нас стран.
    Но в любом случае нужно заставлять американцев платить за такие действия.
    Хотите сотрудничество по Афганистану или по любой другой проблеме ? Выпускайте всех наших граждан.Не выпускаете ? Ну тогда до свидания...
    В противном случае они будут преследовать наших граждан до бесконечности.
    Одиссей
  14. Aandrewsir Сегодня, 20:49
    А не хочет ли этот комик хватать себя за "предполагаемое причинное место"? На это он имеет полное "международное право". А вот "хватать и закрывать" без доказательств преступлений граждан других стран... Это же бандитизм какой-то!
    Aandrewsir
  15. pafegosoff Сегодня, 20:55
    А какого чёрта мы никого не хватаем даже в России?
    Или, как говорил генерал Штирлицу: "Значит мы хлебаем из одной тарелки".
    Руководство - общее? ФРС?
    pafegosoff
  16. Холуай Сегодня, 20:56
    Правильно! А то распоясались...
    Холуай
  17. pafegosoff Сегодня, 20:57
    Цитата: Одиссей
    они будут преследовать наших граждан до бесконечности.

    И нечего добавить: Россия для США и Китая - очень некрасивое название, но часто произносится полуофициально...
    pafegosoff
  18. PValery53 Сегодня, 21:15
    В отношении американских хакеров и маклеров надо официально пообещать добычу их шкурок на стороне и доставку их в Россию на судилище. "Любезный" ответ Америке.
    PValery53
  19. Баракуда Сегодня, 21:20
    Вот тут много ответов на многие вопросы wink
    Баракуда
  20. Вальцманюга Сегодня, 21:46
    Если таких , как абажур Селезнёв , то флаг им в руки .
    Вальцманюга
  21. Горный стрелок Сегодня, 21:52
    А отстреливать агентов спецслужб в третьих странах можно? wassat и прекратить экстрадицию наших граждан по подобным обвинениям. Ну а реальным "хакерам" не подставляться . Если не охота просидеть в Американской тюрьме остаток жизни.
    Горный стрелок
  22. Altona Сегодня, 22:15
    Цитата: Проксима
    Интересно, а как это всё будет выглядеть с точки зрения юриспруденции?

    ------------------------------------------
    Да очень просто, выписывается ордер на основании "угрозы национальной безопасности США", причем обезличенный. В аэропорту третьей страны хватается "неуловимый русский хакер". После беседы с пристрастием и отъема документов, его имя вписывается в ордер. Далее, составляются документы, где перечисляются его неисчислимые грехи перед США, подкрепляются свидетельствами "очевидцев" и передаются в федеральный суд США. В суде США судья, обнаружив ключевое слово "русский", дает меру пресечения-заключение под стражей в тюоьме такой то. Прокурор требует закрытого суда. Ну далее по схеме басни Крылова о волке и ягненке.
    Altona
  23. osoboye_mneniye Сегодня, 22:25
    обижать программистов строго не рекомендуется. Самый детский пример, когда заказчик не платит разработчику за сайт. Каких только историй не наслушался об этом. Если же обида будет посерьёзнее, как то отрывать от тёплой сиськи на бали и закрывать в тюрьму, то проблемы могут иметь место посерьёзнее. Ибо программисты народ легко ранимый, впечатлительный, образованный и высокоорганизованный))
    osoboye_mneniye
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