13:29 04 мая

ВКС проведут учение по предупреждению о ракетном нападении

Воздушно-космические силы в текущем году проведут учение по предупреждению о ракетном нападении, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



Под руководством главнокомандующего ВКС пройдет командно-штабное учение по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспечения Вооруженных сил России,
говорится в релизе военного ведомства.


Сообщается также, что основное мероприятие, в котором подразделениям российской авиации предстоит принять участие в 2017 году – «это совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"».

«На этапе планирования подготовки ВКС на 2017 год направленность и тематика мероприятий подготовки была определена таким образом, чтобы максимально качественно подготовить объединения и соединения к этому учению. Кроме того, летом пройдут всеармейские и международные этапы конкурсов "Авиадартс", "Ключи от неба", "Воздушные рубежи"», – рассказали в пресс-службе.

также в текущем году «пройдет совместное учение с боевой стрельбой войск и сил ПВО вооруженных сил государств – участников СНГ "Боевое содружество-2017"», добавили в ведомстве.

Это учение проводится раз в 2 года. На нем отрабатываются вопросы совместных действий войск ПВО и авиации стран-участниц СНГ по отражению агрессии в воздушном пространстве Содружества.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 09:15
    Кроме того, летом пройдут всеармейские и международные этапы конкурсов "Авиадартс", "Ключи от неба", "Воздушные рубежи"», – рассказали в пресс-службе.


    Ну вот анонсируем за ранее , что бы "партнеры" спали спокойно.
    cniza
    1. avg-mgn Сегодня, 09:20
      "Партнерам" тоже нужно время, например, на закуп индивидуальных средств для туалета.
      avg-mgn
    2. Чёрный Сегодня, 09:22
      Цитата: cniza
      Ну вот анонсируем за ранее , что бы "партнеры" спали спокойно.

      Только эффект получается обратный. "Партнёры" почему то начинают плакать, жаловаться папе и писаться в штанишки...ну прям как дети малые laughing
      Чёрный
      1. Orionvit Сегодня, 09:26
        "Партнёры" почему то начинают плакать, жаловаться папе и писаться в штанишки...ну прям как дети малые
        Пока что, они переписывают военную доктрину, а тут смеха мало.
        Orionvit
        1. Чёрный Сегодня, 09:32
          Цитата: Orionvit
          Пока что, они переписывают военную доктрину, а тут смеха мало.

          Со своей доктриной они могут делать всё, что угодно. Хоть каждую неделю пусть переписывают.Они и без доктрины уже давно дали нам понять,что мы для них враги.Были, есть и будем. Так что, как говорится нам тоже нефиг "бисер перед свиньями метать". Отвечать мы должны зеркально.
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 09:37
            Эти "писатели" , знают только одно , что Россия хороша только на коленях.
            cniza
            1. рич Сегодня, 09:40
              ВКС проведут учение по предупреждению о ракетном нападении

              будем учиться и на случай такого развития ситуации
              рич
  2. Подрезчик Сегодня, 09:20
    А вот меня радует, что российские новинки будут "обкатаны" в белорусском небе. МОЛОДЦЫ!
    Подрезчик
  3. Topotun Сегодня, 09:50
    Да уж, похоже подобные учения приобретают все большую актуальность... Наши "партнеры" очень любят играть высокотехнологическими игрушками...
    Topotun
    1. To be or not to be Сегодня, 10:00
      Давно назрело.!
      Да и не помешало бы совместное стратегическое учение сил и средств ПВО и ПРО по отражению массированных ударов ....
      To be or not to be
      1. Golibjon Сегодня, 12:38
        Напряжения надо снять, война не будет они хотят пугать и затормозить развития в Азии. Собака лает караван идёт. Ненада пугаться они ничего не смогут сделать надо верить в Аллаха и быть единым народами Азии.
        Golibjon
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