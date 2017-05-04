ВКС проведут учение по предупреждению о ракетном нападении

Под руководством главнокомандующего ВКС пройдет командно-штабное учение по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспечения Вооруженных сил России,

Воздушно-космические силы в текущем году проведут учение по предупреждению о ракетном нападении, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.говорится в релизе военного ведомства.Сообщается также, что основное мероприятие, в котором подразделениям российской авиации предстоит принять участие в 2017 году – «это совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017"».«На этапе планирования подготовки ВКС на 2017 год направленность и тематика мероприятий подготовки была определена таким образом, чтобы максимально качественно подготовить объединения и соединения к этому учению. Кроме того, летом пройдут всеармейские и международные этапы конкурсов "Авиадартс", "Ключи от неба", "Воздушные рубежи"», – рассказали в пресс-службе.также в текущем году «пройдет совместное учение с боевой стрельбой войск и сил ПВО вооруженных сил государств – участников СНГ "Боевое содружество-2017"», добавили в ведомстве.Это учение проводится раз в 2 года. На нем отрабатываются вопросы совместных действий войск ПВО и авиации стран-участниц СНГ по отражению агрессии в воздушном пространстве Содружества.