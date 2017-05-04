13:33 04 мая

В Британии формируются ударные бригады

Как сообщает блог bmpd , Бэн Бэрри опубликовал статью «Striking a balance: the British Army’s new strike brigades», посвященную анализу «средних» («medium weight») общевойсковых бригад британской армии, оснащенных в перспективе семействами колесных бронированных машин, благодаря которым подразделения будут способны быстро перемещаться на большие расстояния.

Предполагается, что в британской армии будут созданы две ударные бригады, число боеготовых бригад ожидается увеличить с 4 до 5.

Организация новых бригад будет выглядеть следующим образом:


• Один полк (батальонного эквивалента), оснащенный перспективными гусеничными боевыми машинами семейства Ajax, выступающий в разведывательной роли;

• Второй полк, оснащенный машинами семейства Ajax, который должен использоваться для огневой поддержки (в соответствии с новой концепцией британской армии – «medium armour role»);

• Два мотопехотных батальона;

• Артиллерийские, инженерные, материально-технические и медицинские подразделения и части.

В Британии формируются ударные бригады

Опытный образец новой британской боевой разведывательной машины General Dynamics Ajax в линейном "разведывательно-ударном" варианте


Мотопехотные батальоны ударных бригад планируется оснастить перспективными колесными бронетранспортерами MIV (Mechanised Infantry Vehicle). При этом машина еще не выбрана в соответствующем тендере, не анонсированы сроки её поставок. Наряду с ней основу вооружений ударных бригад должна составить гусеничная боевая разведывательная машина Ajax, созданная на базе боевой машины пехоты General Dynamics ASCOD 2. По всей видимости, Ajax в сравнении с MIV несколько снизит мобильность бригад. В качестве своеобразного эталона указывается французский батальон, который смог преодолеть расстояние в 2 тыс. км за 5 дней в ходе военной операции в Мали в 2013 году.

На данный момент единственным готовым к развертыванию соединением является 3-я дивизия, которая проходит реорганизацию с увеличением состава с трех до четырех бригад (две существующие мотопехотные бригады и две новые ударные бригады).
Ожидается, что количество находящихся в строю основных танков Challenger 2 сократится с 3 полков до 2, один полк будет перевооружен на машины Ajax.

Предполагается, что 1-я ударная бригада будет сформирована к концу 2019 года. В её состав войдут два бронеразведывательных полка (Household Cavalry Regiment и King's Royal Hussars) на машинах Ajax и два мотопехотных батальона (1st Battalion Scots Guards и The Highlanders, 4th Battalion, The Royal Regiment of Scotland) на перспективных БТР MIV. Вторую ударную бригаду (4-ю) планируется сформировать к 2025 году. В состав каждой ударной бригады предполагается включить артиллерийский полк (предположительно, будут оснащены 155-мм легкими буксируемыми гаубицами М777А2), инженерный полк, медицинский полк и полк боевой поддержки (включающий подразделения тылового обеспечения и ремонтные). Общая численность личного состава составит 2000 человек.

До получения машин Ajax и MIV 1-ю ударную бригаду оснастят устаревшими легкими гусеничными бронированными машинами семейства CRV(T) и колесными бронированными машинами Mastiff класса MRAP. Начало поставок серийных машин семейства Ajax запланировано на 2017 год. Согласно контракту стоимостью 3,5 млрд. фунтов стерлингов, General Dynamics UK должна поставить до 2024 года британской армии 589 машин семейства Ajax (Scout SV), в частности 245 машин собственно Ajax (из них 198 линейных "разведывательно-ударных" машин, 24 машины оснащенные РЛС наземной разведки и 23 машины передового наблюдения и корректировки огня), 93 бронетранспортера Ares (в том числе 34 носителя БЛА), 112 командно-штабных машин Athena, 51 инженерную разведывательную машину Argus, 50 ремонтных машин Apollo и 38 ремонтно-эвакуационных машин Atlas. Первый строевой эскадрон британской армии должен быть оснащен машинами семейства Ajax в середине 2019 года.

245 машин Ajax планируется вооружить башнями с 40-мм автоматическими пушками CTAS с телескопическими выстрелами. Остальные машины семейства вооружаются дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg Protector с 12,7-мм пулеметом.


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 09:38
    В Британии формируются ударные бригады

    Видимо исключительно для распространения демократии в мире hi
    рич
    1. cniza Сегодня, 09:43
      Все кинулись играть в войнушку.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 09:50
        Цитата: cniza
        Все кинулись играть в войнушку.

        ...а точнее выстраиваться в очередь за люлями soldier
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:54
          Не хотелось бы , но если будут выпрашивать , мы не виноваты.
          cniza
      2. Владыка Ситх Сегодня, 11:21
        С 2011 года примерно начали.
        Владыка Ситх
        1. Монос Сегодня, 12:46
          французский батальон, который смог преодолеть расстояние в 2 тыс. км за 5 дней в ходе военной операции в Мали в 2013 году.

          Впечатляет. Интересно, насколько они были боеготовы после такого марш-броска?
          Монос
  2. Olegater Сегодня, 09:43
    Ну что блицкриг вторая часть?
    Olegater
    1. To be or not to be Сегодня, 09:54
      Деньги налогоплательщиков ..пшик пшик. ...пилят.. laughing
      To be or not to be
      1. Olegater Сегодня, 09:57
        В том то и дело уважаемый To be or not to be, деньги налогоплательщиков для них не является проблемой еще напечатают. И сейчас деньги как таковые не являются чем то основным. Главное для этих агрессоров сломить и поработить Россию и русских.
        Olegater
        1. To be or not to be Сегодня, 10:06
          Из вне, как показывает история . затея бесполезная. Они это прекрасно понимают. При внешнем давлении и агрессии -крепнет единство народов. А делают и будут делать на подрыв из нутри со ставкой на разложение общества ...и предателей из 5 .6 .7. 8.. колонн в различных регионах страны.( Даже и видно на какие районы они сделали ставку .Екатеринбург!!-Питер -Новосибирск ..Хакасия. и еще два -три региона )
          To be or not to be
          1. Olegater Сегодня, 10:24
            Я согласен, что ставка на предателей и в связи с этим возникает вопрос, что делают спецслужбы России, что бы ликвидировать этих явных предателей и их тайных пособников. Доиграемся в д.е.р.ь.м.о.к.р.а.т.и.ю. поздно будет.
            Olegater
    2. sabakina Сегодня, 09:57
      Вторая часть Марлезонского балета. Если судить по фильму, они закончилась, даже не начавшись.
      sabakina
  3. Topotun Сегодня, 09:45
    Похоже любимый англосаксми способ выйти из кризиса начинает переходить в фазу реализации. Ситуация как перед первой, второй мировой...
    Topotun
    1. voyaka uh Сегодня, 09:51
      А англичан сейчас - самая маленькая армия за всю их историю.
      voyaka uh
      1. Topotun Сегодня, 09:52
        Если бы они одни были - и флаг бы им в руки. Беда в том что потихоньку наращивается ВСЯ группировка НАТО в Европе.. Так что бензин потихоньку разливается, останется только сунуть спичку...
        Topotun
        1. voyaka uh Сегодня, 10:02
          Не наращивается. Она сократилась, но сдвинулась на восток.
          Примерно 3,5 тыс. солдат они передвинули в Прибалтику.
          И добавили 2 тыс. в Польшу. Это - демонстрация силы, не более
          С таким количеством нечего и думать о наступательных действиях.
          Более того: эти несколько тысяч гарантированно погибнут при
          столкновении с российской армией, которая быстро может создать там 10-кратное
          преимущество.
          А в абсолютный цифрах - это малая доля того НАТО, что было в советское время.
          Танков не осталось почти ни у кого. Только Польша представляет какую-то силу.
          А США все более занимается Китаем. Туда перебрасывают технику и людей.
          voyaka uh
          1. Topotun Сегодня, 10:08
            Ну да, ну да. Шутят они так. Насчет сократилась не обольщаюсь. Да в Польшу чуток добавили, но и сама Польша потихоньку наращивает свои ВС. Аналогично растут военные бюджеты стран Балтии (хотя не знаю идиота кому они нужны. Их захвыатишь, а потом вкладывайся в их подъем? Нахрен.) Даже нищая Болгария начала переворужение. А насчет попугать - простите, но пугать русских не надо. Можем испугаться -тогда мало всем не будет. А к трудностям мы привыкли.
            Topotun
            1. voyaka uh Сегодня, 10:19
              У стран Балтии до 2014 практически не было армий. Вообще.
              Теперь они с нуля создают что-то. Имеют право, как любая страна на карте.
              2% ВВП - это разумный минимум на оборону.

              Я Вас рассказываю про НАТО. Никого не собираюсь пугать.
              Они собирались самораспуститься до 2008.
              Оставив только силы быстрого реагирования для далеких операций.
              До 2014 шли непрерывные - более чем 50% - сокращения во всех странах.
              Половина стран НАТО отказались от танков и распродали их.
              Обама вывел из Европы почти все сухопутные и танковые силы США и
              закрыл 2/3 военных баз.
              2014 год стал обратным поворотным моментом. Крым спас генералов НАТО от досрочных пенсий и ликвидаций их должностей и штабов.
              voyaka uh
              1. Topotun Сегодня, 10:22
                Ну да, ну да - коварная Россия виновата в начале очередного витка мировой напряженности... Ничего не меняется в этом мире.
                Topotun
                1. voyaka uh Сегодня, 11:02
                  Никакого коварства со стороны России не было.
                  Россия считала Крым своим и присоединила его.
                  Это, возможно, важный для русских исторический и психологическй символ
                  (как Иерусалим для евреев).
                  Но у любого важного шага есть долгосрочные стратегичекие последствия
                  и долгосрочная цена расплаты. Или их просчитали заранее, или не просчитали.
                  Никто не признал аннексию Израилем Иерусалима и никто не признал
                  аннексию Россией Крыма.
                  voyaka uh
                  1. Topotun Сегодня, 11:18
                    Это так. Ничего переживем. Да и Вы как я понимаю не сильно страдаете от не признания...
                    :-)
                    Topotun
      2. Чёрный Сегодня, 10:09
        Цитата: voyaka uh
        А англичан сейчас - самая маленькая армия за всю их историю.

        Ну вот видите....и ничего страшного с ними не происходит. wink
        Чёрный
      3. Владыка Ситх Сегодня, 11:23
        Кстати в 1948 году именно британские офицеры возглавляли арабские армии при войне с молодым Израилем.
        Владыка Ситх
  4. IS-80_RVGK2 Сегодня, 09:54
    245 машин Ajax планируется вооружить башнями с 40-мм автоматическими пушками CTAS с телескопическими выстрелами.

    У них 40 мм малокалиберная автоматическая пушка готова. А наши интересно когда 45 мм пушку допилят?
    IS-80_RVGK2
  5. Тургон Сегодня, 09:54
    ВОЙСКО - ПОЛЬСКОЕ НА ПАРАДЕ
    Тургон
  6. Шукшин Сегодня, 09:56
    Давненько англичане не воевали на своей территории, ну ничего, придет и на их улицы демократия в камуфляже.
    Шукшин
  7. кедр Сегодня, 10:14
    "В Британии формируются ударные бригады"

    Скорей всегго для БВ, хотя и по России, в составе натовской кодлы, ударить могут...
    Однако, давно никто не брил ударных бритов...
    кедр
Картина дня