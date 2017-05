"В Британии формируются ударные бригады"

Опытный образец новой британской боевой разведывательной машины General Dynamics Ajax в линейном "разведывательно-ударном" варианте

Как сообщает блог bmpd , Бэн Бэрри опубликовал статью «Striking a balance: the British Army’s new strike brigades», посвященную анализу «средних» («medium weight») общевойсковых бригад британской армии, оснащенных в перспективе семействами колесных бронированных машин, благодаря которым подразделения будут способны быстро перемещаться на большие расстояния.Предполагается, что в британской армии будут созданы две ударные бригады, число боеготовых бригад ожидается увеличить с 4 до 5.Организация новых бригад будет выглядеть следующим образом:• Один полк (батальонного эквивалента), оснащенный перспективными гусеничными боевыми машинами семейства Ajax, выступающий в разведывательной роли;• Второй полк, оснащенный машинами семейства Ajax, который должен использоваться для огневой поддержки (в соответствии с новой концепцией британской армии – «medium armour role»);• Два мотопехотных батальона;• Артиллерийские, инженерные, материально-технические и медицинские подразделения и части.Мотопехотные батальоны ударных бригад планируется оснастить перспективными колесными бронетранспортерами MIV (Mechanised Infantry Vehicle). При этом машина еще не выбрана в соответствующем тендере, не анонсированы сроки её поставок. Наряду с ней основу вооружений ударных бригад должна составить гусеничная боевая разведывательная машина Ajax, созданная на базе боевой машины пехоты General Dynamics ASCOD 2. По всей видимости, Ajax в сравнении с MIV несколько снизит мобильность бригад. В качестве своеобразного эталона указывается французский батальон, который смог преодолеть расстояние в 2 тыс. км за 5 дней в ходе военной операции в Мали в 2013 году.На данный момент единственным готовым к развертыванию соединением является 3-я дивизия, которая проходит реорганизацию с увеличением состава с трех до четырех бригад (две существующие мотопехотные бригады и две новые ударные бригады).Ожидается, что количество находящихся в строю основных танков Challenger 2 сократится с 3 полков до 2, один полк будет перевооружен на машины Ajax.Предполагается, что 1-я ударная бригада будет сформирована к концу 2019 года. В её состав войдут два бронеразведывательных полка (Household Cavalry Regiment и King's Royal Hussars) на машинах Ajax и два мотопехотных батальона (1st Battalion Scots Guards и The Highlanders, 4th Battalion, The Royal Regiment of Scotland) на перспективных БТР MIV. Вторую ударную бригаду (4-ю) планируется сформировать к 2025 году. В состав каждой ударной бригады предполагается включить артиллерийский полк (предположительно, будут оснащены 155-мм легкими буксируемыми гаубицами М777А2), инженерный полк, медицинский полк и полк боевой поддержки (включающий подразделения тылового обеспечения и ремонтные). Общая численность личного состава составит 2000 человек.До получения машин Ajax и MIV 1-ю ударную бригаду оснастят устаревшими легкими гусеничными бронированными машинами семейства CRV(T) и колесными бронированными машинами Mastiff класса MRAP. Начало поставок серийных машин семейства Ajax запланировано на 2017 год. Согласно контракту стоимостью 3,5 млрд. фунтов стерлингов, General Dynamics UK должна поставить до 2024 года британской армии 589 машин семейства Ajax (Scout SV), в частности 245 машин собственно Ajax (из них 198 линейных "разведывательно-ударных" машин, 24 машины оснащенные РЛС наземной разведки и 23 машины передового наблюдения и корректировки огня), 93 бронетранспортера Ares (в том числе 34 носителя БЛА), 112 командно-штабных машин Athena, 51 инженерную разведывательную машину Argus, 50 ремонтных машин Apollo и 38 ремонтно-эвакуационных машин Atlas. Первый строевой эскадрон британской армии должен быть оснащен машинами семейства Ajax в середине 2019 года.245 машин Ajax планируется вооружить башнями с 40-мм автоматическими пушками CTAS с телескопическими выстрелами. Остальные машины семейства вооружаются дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg Protector с 12,7-мм пулеметом.