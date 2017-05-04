В Совете Федерации предложили восстановить орден Красной Звезды

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов планирует подготовить обращение в комиссию при президенте РФ по государственным наградам с просьбой рассмотреть возможность восстановления ордена Красной звезды, разработки нового статута и описания ордена с учетом действующего законодательства РФ и действующей государственной символики,

Член Совета Федерации Андрей Кутепов предложил восстановить орден Красной звезды для укрепления «единства и непрерывности славной воинской истории» России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы парламентария.говорится в релизе.Инициатива принадлежит одной из ветеранских организаций Санкт-Петербурга, отметили в пресс-службе.По мнению Кутепова, восстановление ордена «позволит укрепить единство и непрерывность славной воинской истории нашей страны».«Орден Красной Звезды на протяжении 60 лет был одной из самых главных и массовых боевых наград, вручавшихся исключительно за заслуги в деле обороны и обеспечении государственной безопасности», – отмечается в релизе.В пресс-службе напомнили, что «за время Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2 миллионов 860 тысяч человек, свыше полутора тысяч воинских частей Советской армии и ВМФ».