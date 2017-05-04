13:28 04 мая

В Совете Федерации предложили восстановить орден Красной Звезды

Член Совета Федерации Андрей Кутепов предложил восстановить орден Красной звезды для укрепления «единства и непрерывности славной воинской истории» России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы парламентария.



Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов планирует подготовить обращение в комиссию при президенте РФ по государственным наградам с просьбой рассмотреть возможность восстановления ордена Красной звезды, разработки нового статута и описания ордена с учетом действующего законодательства РФ и действующей государственной символики,
говорится в релизе.


Инициатива принадлежит одной из ветеранских организаций Санкт-Петербурга, отметили в пресс-службе.

По мнению Кутепова, восстановление ордена «позволит укрепить единство и непрерывность славной воинской истории нашей страны».

«Орден Красной Звезды на протяжении 60 лет был одной из самых главных и массовых боевых наград, вручавшихся исключительно за заслуги в деле обороны и обеспечении государственной безопасности», – отмечается в релизе.

В пресс-службе напомнили, что «за время Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2 миллионов 860 тысяч человек, свыше полутора тысяч воинских частей Советской армии и ВМФ».

Использованы фотографии: http://www.liveinternet.ru
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Комментарии 66

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  1. виктор н Сегодня, 10:15
    И не только его!
    виктор н
    1. Чёрный Сегодня, 10:17
      Первая награда моего деда.....За то что в одном бою, будучи раненным, упаковал 13 гитлеровцев smile
      Чёрный
      1. ВадимЖивов Сегодня, 10:30
        Один из них у моего деда. Дошёл до Берлина. Жаль умер рано. hi
        ВадимЖивов
    2. tiredwithall Сегодня, 10:23
      Интересно, орден пойдет без переделок? Оставят антикапиталлическую надпись об объединении пролетариев? Скорее всего введут покалеченный вариант.
      tiredwithall
      1. Александр романов Сегодня, 10:26
        Цитата: tiredwithall
        Интересно, орден пойдет без переделок?

        Он вообще не проидет. Это предпраздничный пиар,пора привыкнуть.
        Александр романов
        1. tiredwithall Сегодня, 10:42
          Если пиар, то очень жаль. Орден действительно видный и заслуженный. Знаю многих его получивших - все за реальные боевые дела. Да переделки кое в чем тоже необходимы. Неплохо бы смотрелась надпись вместо СССР - наследники СССР.
          tiredwithall
          1. Александр романов Сегодня, 10:44
            Цитата: tiredwithall
            наследники СССР.

            Послушаите,хватит уже жить прошлым. Другая Россия,другое время и другие люди.
            Александр романов
            1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 10:58
              Цитата: Александр романов
              Послушаите,хватит уже жить прошлым. Другая Россия,другое время и другие люди.

              Почаще себе это повторяйте когда очередной приступ монархизма накроет.
              IS-80_RVGK2
              1. Александр романов Сегодня, 10:59
                Цитата: IS-80_RVGK2
                Почаще себе это повторяйте когда очередной приступ монархизма накроет.

                Это будущее ,возвращение к историческим многовековым корням России.
                Александр романов
                1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 11:13
                  Цитата: Александр романов
                  Это будущее ,возвращение к историческим многовековым корням России.

                  Понятно, так вот ты какое будущее - с боярами, холопами и царями. Хотя в принципе если меня в цари или бояре, а вас в холопы я таки согласен.
                  IS-80_RVGK2
                  1. Inok10 Сегодня, 11:28
                    Цитата: Александр романов
                    Это будущее ,возвращение к историческим многовековым корням России.

                    Цитата: IS-80_RVGK2
                    Понятно, так вот ты какое будущее - с боярами, холопами и царями.

                    ... может хватит ... история России началась не в 1917 году ... люди остались прежние ... пасху и рождество праздновали вместе с коммунистическими праздниками ... про Старый новый год можно не вспоминать ... К. И. Недорубов ... почитайте Друзья мои, две мировые войны, полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза ... Первая мировая в 25 лет, вторая мировая в 52 года ... 1889-1978 г. ... https:[email protected]/598774
                    Inok10
                    1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 11:46
                      Цитата: Inok10
                      может хватит ... история России началась не в 1917 году

                      Зачем вы мне это рассказываете? Расскажите лучше монархистам что история России в 1917 году не закончилась. И вообще история она на России не начинается и не заканчивается. Когда то России не было и жили люди, когда-то России не будет и будут, я надеюсь, жить люди. Всему свое время.
                      IS-80_RVGK2
                  2. Александр романов Сегодня, 11:33
                    Цитата: IS-80_RVGK2
                    Хотя в принципе если меня в цари или бояре

                    Кто был ничем ,тот станет всем laughing
                    Александр романов
                    1. aleks_29296 Сегодня, 11:46
                      Кто был ничем ,тот станет всем laughing


                      Ага, со свиным то рылом, да в калашный ряд laughing
                      aleks_29296
                    2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 12:05
                      Цитата: Александр романов
                      Кто был ничем ,тот станет всем

                      Как ты холоп посмел супротив власти крамолу возводить, смеяться над древними родами боярскими?! Кнутом тебя и в Сибирь!
                      IS-80_RVGK2
              2. Ефрейтор Валера Сегодня, 11:17
                Цитата: IS-80_RVGK2
                Почаще себе это повторяйте когда очередной приступ монархизма накроет.

                lol Под сенью гусского императора Гоги Первого,

                романов, может быть будет не против побатрачить на вас за полушку , согласно "историческим многовековым корням", ага.
                Ефрейтор Валера
                1. Inok10 Сегодня, 11:36
                  Цитата: Ефрейтор Валера
                  Под сенью гусского императора Гоги Первого,

                  ... а, этих Вы к чему прилипили ? ... ни кто из Романовых их не воспринимает ... как говориться в семье не без урода ... а, насчет побатрачить ... а, комп Советская власть подарила для комментирования или КПРФ ? ... да думаю машинка найдется в семье, а может и не одна ... просто работать наверное нужно ... laughing
                  Inok10
                2. Slon_on Сегодня, 12:00
                  Это которые "кирилловцы"? Не они не катят.
                  Slon_on
            2. истопник Сегодня, 11:31
              Цитата: Александр романов
              Цитата: tiredwithall
              наследники СССР.

              Послушаите,хватит уже жить прошлым. Другая Россия,другое время и другие люди.

              Аналитик...
              А можно по-конкретнее. Какая Россия, какое время и какие люди?

              Послушаите,хватит уже жить прошлым...

              Дааа. Такое может сказать только пациент с диагнозом "монархист".
              истопник
              1. Александр романов Сегодня, 11:38
                Цитата: истопник
                А можно по-конкретнее. Какая Россия, какое время и какие люди?

                На улицу выйдите ,сильно удивитесь.
                Цитата: истопник
                Такое может сказать только пациент с диагнозом "монархист".

                Где твои комунизм ,медным тазом накрылся Гыгы
                Александр романов
                1. истопник Сегодня, 11:55
                  Цитата: Александр романов

                  ...Где твои комунизм ,медным тазом накрылся Гыгы...


                  Точно - пациент. Вы один из тех, кто не только вернулся к "своим корням", но и забрался на "свои" ветки.
                  Хотя, если судить по уровню развития, даже и не покидали их.
                  истопник
            3. гурт Сегодня, 12:30
              Цитата: Александр романов
              Послушаите,хватит уже жить прошлым. Другая Россия,другое время и другие люди.

              а уничтожить РОССИЮ хотят всё так же по старому.....о чем вы говорите,оглянитесь-ничего не изменилось
              гурт
          2. Serg Koma Сегодня, 11:38
            Цитата: tiredwithall
            надпись вместо СССР - наследники СССР

            Вместо серпа и молота - двуглавого орла, на ноги - берцы, вместо шинели - броник, в руки СВД, и обязательно звезду в триколор раскрасить laughing У Вас ещё "идеи" будут???
            Создание НОВОГО ордена, под "старым" названием не означает полного копирования, или "подгонки" дизайна под предшественника. Если и будет когда нибудь в России орден "Красной Звезды" - наверняка схожесть будет только в названии.
            Serg Koma
            1. nizhegorodec Сегодня, 12:42
              Цитата: Serg Koma
              обязательно звезду в триколор раскрасить

              ну, тогда и название соответствующее, типа орден "Трёхцветной звезды" )))
              nizhegorodec
      2. evge-malyshev Сегодня, 10:36
        если и примут предложение, то
        Цитата: tiredwithall
        Скорее всего введут покалеченный вариант.
        evge-malyshev
      3. nizhegorodec Сегодня, 11:33
        Гитлеровская германия, в своё время. сохранила все прежние награды Рейхсвера (ну, или почти все) немного их "допилив" по символике. Россия, как и СССР сделали большую ошибку, отменив старые награды. Армия держится на традициях, а эти традиции у нас каждый раз рубятся под корень. Если сменят надпись СССР, как не актуальную, под какую-нибудь более соответствующую времени, то ничего покалеченного не будет, главной сохранить статут награды и общий дизайн. Восстановили же Георгиевский крест.
        nizhegorodec
    3. Балу Сегодня, 10:24
      И не только его!
      Предлагаю так же воссоздать медаль "За отвагу".
      Считаю, что в жизни каждого надевшего погоны и давшего присягу эта медаль должна стать самой главной, как знак качества. hi
      Балу
      1. гурт Сегодня, 12:32
        Цитата: Балу
        Предлагаю так же воссоздать медаль "За отвагу".

        а разве её упразднили?....вроде ликвидировали"за боевые заслуги"
        гурт
    4. сибиралт Сегодня, 10:28
      Статут ордена имеется в Законодательстве СССР и его, вроде, никто не отменял. А, коль Россия объявила себя правопреемницей СССР, то флаг в руки!
      сибиралт
    5. рич Сегодня, 10:49
      виктор н: И не только его!

      Надо восстановить все боевые награды СССР, в том числе и за выслугу, а ведомственные награды запретить
      рич
      1. Александр романов Сегодня, 10:50
        Цитата: рич
        Надо восстановить все боевые награды СССР, в том числе и за выслугу, а ведомственные награды запретить

        Зачем?
        Александр романов
        1. рич Сегодня, 11:00
          затем, что существует такое понятие как приемственность боевых традиций. Естественно надписи СССР на наградах заменить на Россия: а статус, внешний вид и цвет колодок оставить прежним. В конце-концов Россия правоприемник СССР
          Или вам больше нравятся размножившиеся как на дрожжах ведомственные награды с карамельными колодками?
          рич
          1. Александр романов Сегодня, 11:32
            Цитата: рич
            затем, что существует такое понятие как приемственность боевых традиций.

            А боевая история нашеи страны ,для вас -это отрезок в 70 лет?
            Цитата: рич
            Или вам больше нравятся размножившиеся как на дрожжах ведомственные награды с карамельными колодками?

            А вы сначала заслужите,хотя одну,а потом пишите подобное
            Александр романов
          2. nizhegorodec Сегодня, 11:38
            Цитата: рич
            Или вам больше нравятся размножившиеся как на дрожжах ведомственные награды с карамельными колодками?
            это уж вообще жесть какая то, чего только нет: "За содружество", "За учёбу", "За ещё чего нибудь", новоиспечённые "медали Жуковых" и др. несть им числа, под амеров косят, чтоб на груди "фруктовый салат" к концу службы был.
            nizhegorodec
            1. гурт Сегодня, 12:35
              Цитата: nizhegorodec
              под амеров косят, чтоб на груди "фруктовый салат" к концу службы был.

              был указ пре....а Медведева о запрете дублирования наград,т.е. награждать один раз одним наименованием
              гурт
              1. nizhegorodec Сегодня, 12:39
                Цитата: гурт
                награждать один раз одним наименованием

                да их столько наклепали, что каждой по одной и то уже иконостас )))
                nizhegorodec
    6. nizhegorodec Сегодня, 11:25
      Цитата: виктор н
      И не только его!

      И Красного знамени тоже! Красивые ордена, да и традиции тоже нужно итак всё порушили в октябре
      nizhegorodec
  2. Чёрный Сегодня, 10:18
    Цитата: виктор н
    И не только его!

    ...за взятие Берлина! smile ( может скоро понадобиться) laughing
    Чёрный
    1. KVashentcev Сегодня, 12:01
      Красивая медаль! "Вонкоматский" вариант! Выдавалась после войны тем, кто не получил непосредственно после ВОВ! В идеальном состоянии! И! Надеюсь, что больше все же не понадобится!
      KVashentcev
  3. skylare Сегодня, 10:24
    В том виде, в котором он был - его не восстановят. С надписями "СССР" и "Пролетарии всех стран соединяйтесь" - как-то не смешно. А переделанный под "современные российские реалии", это будет уже не легендарный орден, а непонятный суррогат, не более.
    skylare
  4. Баракуда Сегодня, 10:26
    Давно пора. Вот только в каком виде его представят, серп и молот, и надпись - либероиды взвоют.
    В любом случае будущим внукам есть что показать - Прадеда и Пропрадеда вспомнят и зададутся вопросом - За что ?
    Баракуда
  5. RASKAT Сегодня, 10:26
    И что на нем напишут? Ерунда какая то. И кому и за что давать его будут. Для гражданских и так орденов всяких полно. Для военных можно было бы вернуть намного лучшие ордена. Например медаль За боевые заслуги, из орденов ордена Славы трех степеней.
    Насколько я помню к этому ордену у военных всегда было специфическое отношение
    Маньке за п... красную звезду,
    Ваньке за атаку ср...у.
    RASKAT
    1. Alex66 Сегодня, 10:33
      Насколько я помню к этому ордену у военных всегда было специфическое отношение
      Это не к ордену это к принципам по которым порой награждались.
      Alex66
    2. lwxx Сегодня, 10:33
      Маньке за п... красную звезду,
      Ваньке за атаку ср...у.       raskat За такие слова можно и получить- в среде военных орден КЗ всегда был в почете.
      lwxx
  6. rvRomanoff Сегодня, 10:34
    У нас уже есть гимн с другими словами и звезда героя с другого цвета планкой. Предложение сие популистское, и вызывает только раздражение.
    rvRomanoff
  7. vladimirvn Сегодня, 10:36
    Я, за!! С горечью думаю как коммунисты -зюгановцы запятнали себя тем, что советские награды после их отмены, вручали на своих собраниях друг другу. А это были ордена Ленина и Красного Знамени. И хотя это были наверное муляжи, нельзя так.
    vladimirvn
  8. Подрезчик Сегодня, 10:39
    У деда был! Не один!
    Подрезчик
  9. Million Сегодня, 10:40
    Не надо примазываться к славе героев былых времен!У современной России уже другие идеалы ,отличающиеся от СССР
    Million
  10. AlexTires Сегодня, 10:43
    восстановления ордена Красной звезды, разработки нового статута и описания ордена с учетом действующего законодательства РФ и действующей государственной символики,


    Сенатор предлагает объединить изображения красной звезды, воина-красноармейца с винтовкой и серпа и молота с двуглавым орлом с тремя коронами? это псевдопатриотический популизм накануне праздника....
    AlexTires
    1. Александр романов Сегодня, 10:47
      Цитата: AlexTires
      это псевдопатриотический популизм накануне праздника....

      Всегда наидуться те,кто поддержит.На это и расчет
      Александр романов
  11. Евгений Стрыгин Сегодня, 10:50
    ага сначала постебёмся над воинской символикой - смотри войска пепси колы, а потом по паразитируем на славе оплёванных предков. Страна в шизофрении погрязла.
    Евгений Стрыгин
  12. Хулио Хуренито Сегодня, 10:54
    Я считаю, незачем.
    Во-первых, КЗ был самым младшим из советских орденов, а к концу СССР и вовсе превратился в аналог "Пурпурного сердца" - выдавался, в основном. за боевое ранение. Если и возрождать, то именно в этом качестве. Дизайн должен быть в современном духе, а не в стилистике СССР.
    Во-вторых, в современной наградной системе и без него достаточно орденов и медалей.
    Хулио Хуренито
    1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 11:10
      Цитата: Хулио Хуренито
      Дизайн должен быть в современном духе, а не в стилистике СССР.

      Это значит со знаком доллара и надписью "капиталисты всех стран обогащайтесь!"? А статут ордена сделать - за отличные успехи на ниве личного обогащения, за заслуги перед корпорацией обеспечившие госконтракты на крупную сумму, лучшему менеджеру обеспечившему стабильно высокий уровень подаж на протяжении полугода, а звучит же?
      Цитата: Хулио Хуренито
      и вовсе превратился в аналог "Пурпурного сердца" - выдавался, в основном. за боевое ранение.

      У нас уже и Золотая звезда стала чем-то вроде значка. Да собственно и все остальные награды.
      IS-80_RVGK2
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:57
    Орден действительно заслуженный. Тот, кто был им награжден гордились этим. Другое дело, как правильно выше писали, как совместить две страны в одном ордене?
    rotmistr60
    1. Ecilop Сегодня, 12:47
      Убрать надпись, серп и молот. На место серпа - наш орел, но можно и без него. Вместо солдата с винтовкой - Георгий. Но можно и солдата, подрихтовав под 21 век. Вариантов много.
      Другое дело , что это не более чем пиар. Увы.
      Ecilop
  14. Amur Сегодня, 10:59
    Ещё бы нормальную красную звезду на броню вернули.
    Amur
  15. KVashentcev Сегодня, 11:57
    Наградная система должна быть стройной и понятной. Надо четко представлять, какую награду за что можно получить. Сейчас в России сплошная эклектика, лоскутное одеяло. К сожалению, стройность возможна при единообоазии смысловой нагружки и внешнего вида. В Империи система было стройной и вполне понятной: ордена святых, на лентах, с подчиненными орденам медалями, к общим наградам добавляли мечи за военные заслуги. В СССР к 1938 году сложилась стройная система: два боевых ордена, два трудовых, по две медали за военные заслуги и за трудовые, сверху высшая награда госудаорства - орден Ленин и два почетных звания Героя. Все! И никаких лент на орденах, все на винтах. Обсуждаемая награда - младший военный орден того времени. Сейчас, вы меня простите, что???? И из Империи есть (св Георгий), и выдоизменные (св. Владимир = Орден за заслуги перед Отечеством, Александр Невский, снят с шеи и перевешен в петлицу), Советские награды (Медаль за Отвагу, видоизмененный орден Дружбы и Почета). Статуты пересекаются, непонятно, что за что давать. Введены медали по отраслям (Жукова, Суворова, Ушакова, Пушкина), Я про ведомственное безумие молчу вообще. Красная Звезда по статуту полностью повторена Орденом Мужества! Кстати...
    Вывод: Нужно пересматривать всю систему, что-то убрать, что-то ввести. Каждая награда должна "закрывать" строго определенное деяние. Художественное исполнение должно быть единообразным (либо кресты, либо звезды). Решать должны профессионалы и герольдмейстеры, а не профаны в краудсорсинговых приложениях! Не надо заплаток и сиюминутных решений в политический момент!!! Сделайте раз и оставьте! Ценность придает не количество, а качество, которое достигается долгой историей и традицией. Каждый год менять - традиция не сложится, и уважать не будут, что бы не совершил человек!!!!
    KVashentcev
    1. nizhegorodec Сегодня, 12:44
      Цитата: KVashentcev
      Вывод: Нужно пересматривать всю систему, что-то убрать, что-то ввести.

      Во истину так! good
      nizhegorodec
  16. zoolu300 Сегодня, 12:01
    Одна из немногих нормальных инициатив депутатов, а не всяких ахиней вроде захоронения Ленина. Жаль только что через "олигархат" РФ данную инициативу не продавить. Советские символы на них действуют как святая вода на вурдалаков.
    zoolu300
  17. orsker Сегодня, 12:06
    Одна из наград моего деда...
    orsker
  18. Slon_on Сегодня, 12:15
    У моего дяди их было 5 единиц. Первый орден Красной Звезды получил на Хортице. У одного из орденов был скол эмали на луче - ударил осколок. Воевал в разведке.
    А вот когда служил в Киевском военном округе командиру полка и ЗКПЧ дали по "звездочке" (внимание!!!) "за освоение новой техники". Полк "кастрированный", новой техники не поступало.
    Slon_on
    1. nizhegorodec Сегодня, 12:48
      Цитата: Slon_on
      командиру полка и ЗКПЧ дали по "звездочке" (внимание!!!) "за освоение новой техники"

      У моего дядьки за это же орден "Красной Звезды", но он то хоть по заслугам, осваивали Су-9, самолёт хоть и выдающийся по тем временам, но уж больно "падучий", сколько народу на нём побилось.... А в целом Вы правы, девальвировали у нас награды после войны, хотя девальвация уже с 44-го началась. Сами фронтовики говорят, что "Звезда" за 41-й, сроди ГСС в 45-м.
      nizhegorodec
    2. ArikKhab Сегодня, 13:24
      освоение освоению рознь. были такие освоения что не все до конца доживали
      ArikKhab
  19. svp67 Сегодня, 12:17
    Член Совета Федерации Андрей Кутепов предложил восстановить орден Красной звезды для укрепления «единства и непрерывности славной воинской истории» России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы парламентария.
    Это как, за бутылочкой виски, в теплой кампании.... Одно дело когда это готовый законопроект вынесенный на обсуждение, а предложение, слишком размыто...
    svp67
  20. nesvobodnye Сегодня, 12:26
    У моего деда такой. Носил всегда гордо.
    nesvobodnye
  21. ArikKhab Сегодня, 13:22
    Мой дед покойный такой во время войны получил - языка важного "притащил" с той стороны
    ArikKhab
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