Тиллерсон: Китай должен ужесточить давление на КНДР

Таким образом, в этой кампании давления рука лежит на кнопке, могу сказать, что мы в настоящее время где-то на отсчете "5" или "6",

Вашингтону необходимо более жестко подходить к руководству Китая, добиваясь от него усиления давления на КНДР с целью свертывания Пхеньяном своих ракетных и ядерных испытаний, передает Интерфакс заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.По его словам, США рассматривают КНДР как «самую серьезную угрозу» своей безопасности.Госсекретарь заявил, что если Пекин не будет строго соблюдать требования резолюций СБ ООН о санкциях против Пхеньяна, то «США могут ввести ограничительные меры против китайских банков и компаний, поддерживающих связи с северокорейскими партнерами».сказал он.Вашингтон уже реализовал «около 20-25% этой стратегии», однако, «остается еще много работы, чтобы обеспечить это давление (на Северную Корею)», добавил Тиллерсон.Между тем, Пхеньян предупредил китайское руководство о «серьезных последствиях» в случае поддержки Пекином американской политики. Китай в свою очередь последовательно призывает все заинтересованные стороны «воздерживаться от высказываний и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе».Недавно китайские СМИ предложили КНДР «избегать ошибок» и прекратить ракетно-ядерные испытания, которые могут привести лишь к ужесточению санкций.В связи с этим Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило комментарий, в котором, частности, говорится: «КНДР никогда не будет молить о дружбе с Китаем, рискуя своей ядерной программой, развитие которой жизненно необходимо».Агентство напомнило, что в годы Корейской войны 50-х годов Северная Корея «внесла вклад в обеспечение безопасности Китая, являясь буфером между Пекином и Вашингтоном». Отмечается, что Пекин, не должна испытывать терпение Пхеньяна: «Китаю лучше взвесить серьезные последствия, к которым может привести необдуманные действия, подрывающие основы корейско-китайской дружбы».