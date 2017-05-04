13:37 04 мая

Тиллерсон: Китай должен ужесточить давление на КНДР

Вашингтону необходимо более жестко подходить к руководству Китая, добиваясь от него усиления давления на КНДР с целью свертывания Пхеньяном своих ракетных и ядерных испытаний, передает Интерфакс заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Тиллерсон: Китай должен ужесточить давление на КНДР


По его словам, США рассматривают КНДР как «самую серьезную угрозу» своей безопасности.


Госсекретарь заявил, что если Пекин не будет строго соблюдать требования резолюций СБ ООН о санкциях против Пхеньяна, то «США могут ввести ограничительные меры против китайских банков и компаний, поддерживающих связи с северокорейскими партнерами».

Таким образом, в этой кампании давления рука лежит на кнопке, могу сказать, что мы в настоящее время где-то на отсчете "5" или "6",
сказал он.

Вашингтон уже реализовал «около 20-25% этой стратегии», однако, «остается еще много работы, чтобы обеспечить это давление (на Северную Корею)», добавил Тиллерсон.

Между тем, Пхеньян предупредил китайское руководство о «серьезных последствиях» в случае поддержки Пекином американской политики. Китай в свою очередь последовательно призывает все заинтересованные стороны «воздерживаться от высказываний и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе».

Недавно китайские СМИ предложили КНДР «избегать ошибок» и прекратить ракетно-ядерные испытания, которые могут привести лишь к ужесточению санкций.

В связи с этим Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило комментарий, в котором, частности, говорится: «КНДР никогда не будет молить о дружбе с Китаем, рискуя своей ядерной программой, развитие которой жизненно необходимо».

Агентство напомнило, что в годы Корейской войны 50-х годов Северная Корея «внесла вклад в обеспечение безопасности Китая, являясь буфером между Пекином и Вашингтоном». Отмечается, что Пекин, не должна испытывать терпение Пхеньяна: «Китаю лучше взвесить серьезные последствия, к которым может привести необдуманные действия, подрывающие основы корейско-китайской дружбы».

Использованы фотографии: epa/vostock-photo
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. tomket Сегодня, 12:29
    Китай Тиллерсону ничего не должен, как и остальные.
    tomket
    1. Чёрный Сегодня, 12:31
      Тиллерсон: Китай должен ужесточить давление на КНДР


      Чёрный: Европа должна ввести на своей территории шариатский суд wassat
      Чёрный
    2. To be or not to be Сегодня, 12:39
      Американцам не понять .что Лидер КНДР -вождь народа Северной Кореи На Вождя давить .что дуть на Солнце! Сгореть можно....
      To be or not to be
      1. barclay Сегодня, 12:46
        Китайцам нужно провести политинформацию среди руководства КНДР о промышленной революции. Тогда может быть северокорейцам и атомная бомба с ракетами разонравится?
        barclay
    3. Владимир 38 Сегодня, 12:42
      Я бы сказал, что наоборот США должны Китаю, ведь они триллион долларов им одолжили)
      Цитата: tomket
      Китай Тиллерсону ничего не должен, как и остальные.
      Владимир 38
    4. Венд Сегодня, 13:07
      Цитата: tomket
      Китай Тиллерсону ничего не должен, как и остальные.

      И все по мнению США чего-то должны. Видно матрасники ничего поделать сами не могут, а попросить помочь не могут, амбиции мешают. Как я помню, самый большой должник это США. Занимайтесь своими долгами.
      Венд
  2. 100502 Сегодня, 12:32
    Китай только выигрывает в этой ситуации, минимум поднимает свой имидж, максимум устранение конкурентов на рынке хай-тек
    100502
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
    ...ну прямо пуп земли, этот мерикатос laughing
    a.s.zzz888
  4. Lommax379 Сегодня, 12:36
    Не в стиле Трампа давить санкциями.. предложат хорошую цену Китай и сдаст позиции . Прав был Владимир Вольфович когда сказал что нет стран друзей.. и Китай это не плохо понимает.. вопрос цены ..
    Lommax379
    1. LostCoast Сегодня, 12:43
      Цитата: Lommax379
      Не в стиле Трампа давить санкциями.. предложат хорошую цену Китай и сдаст позиции . Прав был Владимир Вольфович когда сказал что нет стран друзей.. и Китай это не плохо понимает.. вопрос цены ..

      Деньги рулят?А сколько стоите вы?
      LostCoast
      1. алекс-сп Сегодня, 12:48
        Английский лорд- Купить можно любую женщину...
        Услышавшая его королева: Что и меня? И сколько же вы за меня дадите?
        Ну вот Мадам, вы уже и начали торговаться....
        алекс-сп
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    Ну вот и Китай наконец стал должен Сша. А то все Россия должна, Россия обязана. Теперь есть товарищ по "должен", а вдвоем не так скучно слушать американцев..
    rotmistr60
  6. Комментарий был удален.
  7. Olegovi4 Сегодня, 12:52
    ПЕРЕВЁЛ БЫ КТО ЭТОМУ УКАЗЧИКУ ПОГОВОРКУ - "НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И Я НЕ СКАЖУ, КУДА ВАМ ИДТИ!"
    Olegovi4
  8. Никкола Мак Сегодня, 13:00
    Мы то что молчим?
    Пора нам на пару с Китаем разводить по углам КНДР и Южную Корею с юсовцами.
    Нам вот сейчас война никак не нужна - на границе с Приморьем и реальной перспективой использования ЯО.
    Никкола Мак
    1. mihey Сегодня, 13:06
      Вы уверены, что Китаю это надо? Или хотите, чтоб мы за Китай всю их работу сделали? Мне думается, что китайцам полезна головная боль в виде мерикатосов с их давилками и изолентой.
      mihey
  9. Masya Masya Сегодня, 13:13
    штаты краине уподобились... все им должны...
    Masya Masya
Картина дня