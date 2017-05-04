13:34 04 мая

Вступил в силу закон об ограничениях денежных переводов на Украину

С сегодняшнего дня в силу вступает закон, который ограничивает денежные экспресс-переводы из РФ в зарубежные страны. Речь идёт о переводах, которые осуществляются при помощи платёжных систем. Этот закон был подготовлен и введён в первую очередь в качестве ответа на ограничительные меры со стороны Украины. Как известно, в России работают свыше 2 миллионов граждан Украины, суммы денежных переводов которых без открытия банковских счетов исчисляются миллиардами долларов в год.

Вступил в силу закон об ограничениях денежных переводов на Украину


Новым законом установлено, что перевод на прежних условиях в государство, которое ввело экономические санкции против российских банков и платёжных систем, не может быть осуществлён. Трансграничный перевод из России без открытия банковского счёта может быть совершён только тем оператором, который зарегистрирован Центральным банком РФ. Об этом сообщает пресс-служба Банка России .


Напомним, что на Украине введён запрет на работу таких российских платёжных систем как «Колибри», «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим» и ряд других. Ранее Нацбанк Украины разослал сотрудникам этих организаций постановление о том, что их деятельность на Украине фактически объявляется вне закона.

Как сообщают эксперты, денежные переводы граждане Украины, работающие в РФ, без открытия счёта теперь смогут совершать только через резидентов в третьих странах, а это, по понятным причинам, во-первых, проблематично, во-вторых, будет отнимать существенные комиссионные средства.

Использованы фотографии: Политика. Власть. Общество
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Комментарии 13

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  1. Вальцманюга Сегодня, 13:06
    Хитрая бандерва в дупе перевозить начнет , в этом случае нужен опытный проктолог .
    Вальцманюга
    1. рич Сегодня, 13:14
      в первую очередь государство обязано заботиться о своих интересах и безопасности. В ответ на недружественные действия правомерно вводятся ответные меры. Граждане страны #404 должны благодарить за все неудобства собственную власть. Так что "украинские родственники" полной мерой расхлебывают поддержку бандеровского режима. Вот им "за шо".
      рич
  2. ВадимЖивов Сегодня, 13:07
    Не ограничить am am запретить и всех домой в 404- ю . am
    ВадимЖивов
    1. Чёрный Сегодня, 13:09
      Следующим шагом логично будет ввести визовый режим с 404.
      Затем отключим от трубы, от всей промышленности и тогда 404 не только ментально но и вполне физически выйдет в паралельную реальность.. laughing
      Чёрный
    2. рич Сегодня, 13:19
      почему закон об ограничении а не о полном запрете?
      а что касается батьки лукашенко-то он свое не упустит. Через Белоруссию сделают канал. А еще можно через ДНР/ЛНР.
      рич
    3. mishaia_23 Сегодня, 13:29
      Так же хочу предложить запрет всех, денежных средств am
      На территорию Украины даже почтой России. good
      Которые продолжаются...
      mishaia_23
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    Заробитчан - домой. am
    Горный стрелок
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:17
      давно пора,пусть чешут в свой "незалежный" рай,а Потрох их работой обеспечит(на кладбище),а то опять какие то полумеры,вместо конкретной плюхи.
      Ратник с пулеметом
  4. птс-м Сегодня, 13:16
    Очнулись от розового сна.Это надо было вводить с начала майдана,а не уговаривать кастрюлеголовых.
    птс-м
  5. ИванИванов Сегодня, 13:16
    Ну налом провезут
    ИванИванов
    1. vch Сегодня, 13:22
      Так ведь не на возишься..... Так они раз в месяц отправляли денежку домой и довольно руки потирали, а сейчас..... Во первых дорого часто ездить, а во вторых опасно..... А вообще надо действительно более жесткие меры вводить - перекрывать кислород на всех направлениях.....Может тогда до них хоть что то дойдет.....
      vch
    2. Комментарий был удален.
  6. pvv113 Сегодня, 13:19
    Жалко простых людей, для которых заработок в России - единственный источник доходов для содержания семьи. С приходом бандеровцев к власти цены на все выросли в разы, а количество рабочих мест сократилось. Так бандерлоги еще пошли на то, чтобы люди не смогли свои заработанные деньги переслать семьям
    pvv113
  7. Лелёк Сегодня, 13:31
    ( в России работают свыше 2 миллионов граждан Украины.)

    Это официально зарегистрированных и то цифра занижена вдвое. А с учётом нелегалов, которые спокойно живут и работают десятилетиями, около 5,5 миллионов человек. Каждый из них зарабатывает, в среднем $350 в месяц и половину заработанного отправляет домой семье. Вот и подсчитайте российскую прибавку к бюджету Руины только со стороны гастеров. Тяжёлые для бывшей Украины события грядут в связи с этим постановлением. А тут ещё и в ней самой предприятие за предприятием закрываются и безработных армия множится.
    Лелёк
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