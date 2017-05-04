Вступил в силу закон об ограничениях денежных переводов на Украину
С сегодняшнего дня в силу вступает закон, который ограничивает денежные экспресс-переводы из РФ в зарубежные страны. Речь идёт о переводах, которые осуществляются при помощи платёжных систем. Этот закон был подготовлен и введён в первую очередь в качестве ответа на ограничительные меры со стороны Украины. Как известно, в России работают свыше 2 миллионов граждан Украины, суммы денежных переводов которых без открытия банковских счетов исчисляются миллиардами долларов в год.
Новым законом установлено, что перевод на прежних условиях в государство, которое ввело экономические санкции против российских банков и платёжных систем, не может быть осуществлён. Трансграничный перевод из России без открытия банковского счёта может быть совершён только тем оператором, который зарегистрирован Центральным банком РФ. Об этом сообщает пресс-служба Банка России .
Напомним, что на Украине введён запрет на работу таких российских платёжных систем как «Колибри», «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим» и ряд других. Ранее Нацбанк Украины разослал сотрудникам этих организаций постановление о том, что их деятельность на Украине фактически объявляется вне закона.
Как сообщают эксперты, денежные переводы граждане Украины, работающие в РФ, без открытия счёта теперь смогут совершать только через резидентов в третьих странах, а это, по понятным причинам, во-первых, проблематично, во-вторых, будет отнимать существенные комиссионные средства.
Новым законом установлено, что перевод на прежних условиях в государство, которое ввело экономические санкции против российских банков и платёжных систем, не может быть осуществлён. Трансграничный перевод из России без открытия банковского счёта может быть совершён только тем оператором, который зарегистрирован Центральным банком РФ. Об этом сообщает пресс-служба Банка России .
Напомним, что на Украине введён запрет на работу таких российских платёжных систем как «Колибри», «Золотая корона», «Лидер», «Юнистрим» и ряд других. Ранее Нацбанк Украины разослал сотрудникам этих организаций постановление о том, что их деятельность на Украине фактически объявляется вне закона.
Как сообщают эксперты, денежные переводы граждане Украины, работающие в РФ, без открытия счёта теперь смогут совершать только через резидентов в третьих странах, а это, по понятным причинам, во-первых, проблематично, во-вторых, будет отнимать существенные комиссионные средства.
Использованы фотографии: Политика. Власть. Общество
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